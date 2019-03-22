Приближение грозы. Сборная России — в шаге от возвращения в смутное время

Проиграли бельгийцам

Сборная России начала квалификацию Евро-2020 с поражения от Бельгии — 1:3. Постоянный автор «Реального времени» Виталий Ошовский внимательно следит за ситуацией в нашей команде и на всякий случай призывает всех быть готовыми к возвращению во времена до ЧМ-2018.

«Большой я человек, что я могу сделать?»

Календарь отнесся к нашей команде максимально жестко: в первом же матче 2019 года нашей сборной предстояло сыграть с одной из лучших команд мира. Перед таким событием скандалы сборной России только навредили бы. И сколько раз ведь уже вредили: то открытое письмо 14 в 1994 году, то перепалка Мостового с Ярцевым — да много чего можно вспомнить. Увы, накануне матча со сборной Бельгией снова было неспокойно.



«Ну что я могу на это ответить? Уже два с половиной года пишут, пишут, — сказал Станислав Черчесов на пресс-конференции, предваряющей матч с бельгийцами, в ответ на на обвинения в том, что он влияет на игроков через агента Агузарова. — Ну пускай дальше пишут. Когда я прочитаю, я спокойно отвечу. Я не читал и не смотрел. Говорю как есть. Честно говоря, уже столько было написано и переписано. То я Дзюбу выгнал. А он вот рядом сидит. То Габулов мой родственник, поэтому в сборной. Теперь еще напишите, что я его министром спорта сделал — тоже привилегии мои. Большой я человек, что я могу сделать?» — оправдался Станислав Саламович, после чего призвал закрыть тему.

«Ну пускай дальше пишут. Когда я прочитаю, я спокойно отвечу. Я не читал и не смотрел. Говорю как есть». Фото Олега Тихонова



Без вариативности в атаке

Вчера с первых минут на поле вышел экс-рубиновец Федор Кудряшов, в первом же матче за свой новый клуб «Истанбул» отличившийся голом. И в целом по его действиям видно: он стал более атакующим игроком. В Турции Федора научили идти в отчаянный прессинг, что, правда, вчера играло с ним злую шутку. Из линии обороны сборной России Кудряшов чаще других оставлял зоны и рвался в авантюрный прессинг, не приносивший никаких дивидендов.

Зато другой экс-игрок «Рубина» Ильзат Ахметов был на поле одним из лучших во втором тайме. Дебютант сборной России не боялся подниматься высоко и прессинговал оппонентов более рационально, чем Кудряшов. Более того, в ряде моментов Ахметов оставлял не у дел самого Азара: не давал ему разгонять атаки, успешно вступал в отбор и был неутомимой тенью Эдена. В конечном счете звезда «Челси» сделала дубль, но никакой вины Ильзата в этом не было. «Конечно, Азар — большой игрок, против него тяжело играть. Играет на больших скоростях, за ним тяжело успеть», — признался после матча уставший Ахметов. Уставший и хорошо выполнивший свою работу!

1:3 — счет, позволяющий говорить о достойном сопротивлении, и вот здесь мы приходим к ряду неутешительных выводов. Самый главный из них — в атаке сборная России так ничего и не придумала. Момент с голом Черышева стал следствием глупой ошибки Куртуа, который сейчас находится на очевидном спаде. С возвращением в «Реал» Зидана позиции Тибо во вратарской линии сильно пошатнулись. По слухам, француз отказывается работать с Куртуа и ждет лета, чтобы избавиться от бельгийца «в пользу» Кейлора Наваса. Очевидно, именно о делах в «Реале» задумался Тибо в тот момент, когда прикидывал, кому же отдавать мяч.

В остальных же эпизодах игрокам сборной России не хватало вариативности в атаке. В целом эта проблема прослеживается у нашей команды далеко не первый год. На смену Кержакову и Павлюченко пришел Федор Смолов, на которого в ключевые моменты положиться никак нельзя. Его тезка Чалов дебютировал в сборной только вчера, но уже есть надежда, что с его появлением в обойме у Дзюбы появится возможность иногда брать паузу. В условиях этой безысходности второго нападающего в матче с бельгийцами фактически играл Черышев, который в «Валенсии» привык к позиции вингера.

Был Дзюба в хорошей форме — питерцы регулярно брали очки. Но стоило в этот календарный год нападающему вкатиться в сезон тяжелее обычно, как проблемы пошли и у «Зенита», и у сборной. Фото Константина Рыбина / rfs.ru

На Дзюбу же свалилась нечеловеческая нагрузка. Артем — нападающий, даже мимолетный спад которого заметен всем. На ЧМ-2018 он был абсолютно ключевым игроком нашей команды в нападении, ибо без его работы и зацепов за мяч игра у нее пропадала. Абсолютно та же картина и в сегодняшнем «Зените». Был Дзюба в хорошей форме — питерцы регулярно брали очки. Но стоило в этот календарный год нападающему вкатиться в сезон тяжелее обычно, как проблемы пошли и у «Зенита», и у сборной. Логично, что даже Артем не выдерживает такой нагрузки. В последний раз он забивал в ворота «Бордо» в октябре прошлого года, а его безголевая серия достигла уже 15 матчей.

С казахами будет непросто

Если бы в концовке матча с Бельгией в конфликте с Мертенсом оказался именно Дзюба — нашей сборной в следующем матче пришлось бы совсем тяжко. Но с Казахстаном и так будет крайне непросто: во-первых, в стычке с Мертенсом был удален один из лидеров сборной Головин. Во-вторых, казахский футбол за последние годы достиг большого прогресса. Уже никого не удивляет присутствие «Астаны» в групповом этапе Лиги Европы или Лиги чемпионов.

Сборная, в отличие от клубов, немного запаздывает с развитием, однако вчера она буквально уничтожила теневых фаворитов — сборную Шотландии со счетом 3:0! «Мы счастливы! Такое случается не каждый день. Никто не ждал подобного, но по ходу игры у нас были шансы забить еще. Поэтому все нормально», — заявил после матча главный тренер сборной Казахстана Михал Билек.

Игра с казахами нашей сборной предстоит уже послезавтра. И этот матч может стать поворотным в сознании наших болельщиков. Совсем недавно, в июне 2018-го, мы научились гордиться своей сборной, но возможное поражение от Казахстана однозначно вернет нас к прежней многолетней апатии. А успехи на ЧМ-2018 на таком негативном фоне могут быть переоценены как «счастливый случай».