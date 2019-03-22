«Науруз-2019»: хедлайнер из Бухареста, «ярмарка» спектаклей и новый бюджет

В июне в Казани пройдет очередной фест театров тюркоязычных стран

Прочно поселившийся в Казани фестиваль «Науруз» в этом году предлагает несколько новаций. Среди них — увеличение его бюджета в связи с Годом театра и сокращение числа приглашенных столичных критиков. Подробности — в материале «Реального времени».

В Науруз о «Наурузе»

Случайное совпадение выглядело символичным: вчера, в день, когда тюркский мир празднует Науруз, в Министерстве культуры говорили о предстоящем Международном фестивале тюркоязычных театров «Науруз».

Задуманный в свое время как кочующий по союзным республикам фест, с развалом СССР он прекратил свое существование, но затем был реанимирован театральной общественностью Татарстана и прочно осел в Казани, где его «сердцем» стал Камаловский театр. В этом году «Науруз» пройдет с 1 по 8 июня.

Отрадная новость: в связи с Годом театра бюджет «Науруза» был увеличен до 10,5 миллиона рублей, и здесь, можно предположить, не обошлось без помощи министра культуры Ирады Аюповой, которая целенаправленно поддерживает творческие проекты.

— «Науруз» призван не только дать коллегам в какой-то степени посоревноваться, пообщаться, но в первую очередь обратиться к нашим корням, к той общей системе ценностей, которая будет актуальна для театрального сообщества тюркских народов, — определила вчера на пресс-конференции в Минкульте РТ Ирада Аюпова цели «Науруза».



По ее словам, «Науруз» имеет высокий статус в театральном мире и сейчас идет реальная борьба, есть конкуренция за участие в фестивальной программе. Фото Дмитрия Резнова

По ее словам, «Науруз» имеет высокий статус в театральном мире и сейчас идет реальная борьба, есть конкуренция за участие в фестивальной программе. Оргкомитет фестиваля получает просьбы предоставить возможность привезти в Казань несколько спектаклей или даже коллективов. К сожалению, принять всех невозможно.



С некоторых пор «Науруз» посвящается какой-то одной республике. В этом году фестиваль, который проходит в четырнадцатый раз и проводится один раз в два года, посвящен театральному искусству Башкортостана. Из соседнего региона в Казань приедут шесть театров, в том числе Академический театр им. М. Гафури и театр «Нур».

Кстати, театр М. Гафури покажет на «Наурузе» инсценировку романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», которая будет представлена в Казани и в апреле этого года во время гастролей коллектива. Но билеты на два гастрольных спектакля разлетелись как горячие пирожки, так что тем, кто не сможет посмотреть в апреле, предоставляется возможность попасть на спектакль уфимцев 2 июня. Главное — не пропустить начало продажи билетов на «Науруз».

Ярмарка талантов

«Науруз» этого года несколько отличается от предыдущих фестивалей. Во-первых, на него заявлено меньшее, чем обычно, число столичных театральных критиков. Как пояснил главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев, проблема в том, что специалисты по национальному театру — это штучный товар. Здесь надо обладать не только профессиональными театроведческими знаниями, но и пониманием менталитета национального театра, знанием культуры и истории народа.

Второе нововведение — в рамках «Науруза» пройдет шоу-кейс, своего рода «ярмарка» спектаклей, которые будут отсматривать продюсеры из Франции, Германии, Норвегии, Венгрии, Ирана, Турции и Грузии. Это важно для продвижения на международную арену театров тюркоязычных стран.

Как пояснил главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев, проблема в том, что специалисты по национальному театру — это штучный товар. Фото kazanfirst.ru

И наконец, третья новация — это проведение сразу после завершения «Науруза», но в его рамках Международного фестиваля студенческих спектаклей под названием «Науруз school». Он пройдет в рамках проекта Союза театральных деятелей РТ и призван поддержать театральное образование. Можно предположить, что идея проведения студенческого фестиваля принадлежит Фариду Бикчантаеву, председателю СТД РТ, который постоянно печется о том, чтобы молодое поколение получало качественное образование.

Господин Мольер прибудет в гости

Одна из традиций «Науруза» — интереснейший хедлайнер феста. В этом году им стал театр из Бухареста со спектаклем «Molieri», его литературная основа — произведения Мольера и пьеса о великом французском комедиографе Михаила Булгакова. Поставил спектакль с румынской труппой российский режиссер Роман Феодори. Казанские театралы знают его прекрасную работу «Единственный берег» о граде-острове Свияжске по текстам Юрия Клавдиева, идущую в «Углу».

Камаловцы покажут на «Наурузе» спектакль Айдара Заббарова «И это жизнь?», кроме них, из татарстанских театров на фест приедут труппы из Альметьевска, Мензелинска, Атни, примут участие Театр драмы и комедии им. К. Тинчурина, Кариевский ТЮЗ, кукольники из Казани и Набережных Челнов.

Всего же в этом году на «Наурузе» соберутся около 500 участников. Среди них, кроме тех, кто уже назван, театры из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Чувашии, с Алтая, из Турции, Киргизии, Якутии.

Спектакли пройдут на двух сценах Камаловского театра, в Театре драмы и комедии им. К. Тинчурина, театре «Экият», Кариевском ТЮЗе и — это уже тоже стало традицией — в амфитеатре на озере Кабан.