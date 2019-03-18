Новости общества

08:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ сообщили о возможной отставке шести российских губернаторов

06:23, 18.03.2019 2
СМИ сообщили о возможной отставке шести российских губернаторов
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ближайшее время откроет серию отставок губернаторов.

Планируется, что в отставку могут уйти от трех до шести губернаторов с низкими рейтингами. Среди возможных претендентов называются Марина Ковтун (Мурманская область), Александр Бердников (Республика Алтай), Юрий Берг (Оренбургская область) и Борис Дубровский (Челябинская область).

Под вопросом судьба Алексея Орлова (Калмыкия), у которого «самый низкий рейтинг из тех, кому предстоит избираться осенью», и Андрея Бочарова (Волгоградская область), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что президент на этой неделе будет заниматься «региональной проблематикой». О возможной замене губернаторов он не сообщил.

Напомним, ранее появилась информация, что отставки губернаторов могут произойти до конца апреля.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 марта
    УРА !!! Уберите уже Дубровского... Всю Область развалил
    Ответить
  • Анонимно 18 марта
    Есть и те, кто развалил всю Россию
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров