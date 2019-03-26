Ургант и Зарипов работают лицом: рейтинг банковских рекламных бюджетов

В 2018-м потрачено на 12 млрд больше, чем годом ранее

Согласно данным Центробанка РФ, российские кредитные организации вложили в 2018 году в маркетинг и рекламу 52 млрд рублей. При этом львиная доля расходов (более 90%) пришлась на 30 крупнейших рекламодателей. Тем временем 166 российских банков потратили на свое продвижение менее миллиона рублей каждый, а 80 игроков — вообще ни копейки. Подробности — в материале аналитической службы «Реального времени».

На банки приходится 11% совокупного рекламного бюджета

Банки традиционно считаются одним из наиболее надежных и щедрых рекламодателей. Совокупные расходы российских кредитных организаций на продвижение, к которым могут относиться затраты как на прямую рекламу, так и, к примеру, на оборудование вывесок и поддержку спорта, за 2018 год составили 52 млрд рублей. Исходя из объема рынка маркетинговых коммуникаций в 2018 году, рассчитанного Ассоциацией коммуникационных агентств России, на банки приходится примерно 11% совокупного бюджета отрасли.

Рекламу в 2018 году давали почти все российские банки и небанковские кредитные организации, отчитывающиеся перед Центробанком. Не вложили в продвижение ни копейки только 80 игроков. Еще 54 банка вложили по минимуму — менее чем по 100 тыс. рублей, а еще 112 потратили суммы от 100 тысяч до 1 млн рублей.

Тройка лидеров рекламного рынка

Крупные вложения на рынке показывают 30 кредитных организаций: на их долю пришлось 47,8 млрд рублей, или почти 92% совокупного рекламного бюджета в отрасли. Фактически же рекламный рынок банковских услуг в России питают пять банков, обеспечивших почти 50% вложений в продвижение. Это ВТБ, Сбербанк России, «Тинькофф Банк», «Газпромбанк» и «Альфа-банк».

ВТБ является генеральным спонсором раллийной команды «КАМАЗ-мастер». Максим Платонов

ВТБ Андрея Костина обеспечил одну пятую совокупного рекламного бюджета банков России в 2018 году — а именно, 10,7 млрд рублей. Увеличив расходы на рекламу в 2018 году на 26% (на 2,2 млрд рублей), он потратил на 2 млрд больше, чем отобразили на своих расходах Сбербанк и «Тинькофф» вместе взятые.

В самом банке рост расходов на рекламу объясняли появлением «новых задач, стоящих перед розничным бизнесом объединенного банка». Закупки рекламы для кредитной организации в сентябре 2018 года во всех медиа были консолидированы в агентстве Media Instinct (входит в OMD OM Group). Также можно предположить, что значительная часть указанной суммы пошла на поддержку спорта и культуры — банк выступает спонсором футбольной и хоккейной команд «Динамо», поддерживает постановки в Большом театре, «Мастерской П.Н. Фоменко», а также является генеральным спонсором раллийной команды «КАМАЗ-мастер».

В конце 2018 года структуры ВТБ стали совладельцами медиахолдинга «СТС медиа», а в начале марта 2019-го сам банк приобрел у миллиардера Романа Абрамовича долю в Первом канале.

Почти в полтора раза увеличил рекламный бюджет крупнейший финансовый конгломерат России — Сбербанк. Банк, известный своими масштабными рекламными проектами, в 2018 году увеличил затраты на рекламу и маркетинговую деятельность на 44%. В денежном выражении расходы банка на продвижение собственных продуктов составили 4,6 млрд рублей, тогда как в 2017 году — 3,2 млрд рублей. Помимо вложений в рекламу как таковую, банк тратит большие средства на развитие культуры, спорта и здравоохранения.

Иван Ургант на два года стал лицом бренда «Тинькофф банк». Фото youtube.com

Как и Сбербанк, банк Олега Тинькова увеличил свои рекламные расходы почти в полтора раза. «Тинькофф банк» в 2018 году потратил на рекламное продвижение почти 4,1 млрд рублей, тогда как в 2017 году отобразил на расходных счетах 2,8 млрд рублей. Увеличение рекламных и маркетинговых бюджетов, скорее всего, связано с тем, что с января 2018 года «Тинькофф банк» стал новым спонсором Высшей лиги и Премьер-лиги КВН с подписанным трехгодовым партнерским контрактом.

Не стоит забывать и тот факт, что в конце 2017 года был подписан контракт с известным телеведущим Иваном Ургантом, который на два года стал лицом бренда «Тинькофф банк». Также в рамках своего рекламного присутствия банк оказывает спонсорскую поддержку программам Первого канала «Голос» и «Вечерний Ургант».

Топ-100 банков РФ по расходам на рекламу в 2018 году, тыс. руб.

№ Наименование банка за 2018 г. за 2017 г. Изменение 1 Банк ВТБ 10.677.674 8.502.348 26% 2 Сбербанк России 4.653.942 3.237.806 44% 3 Тинькофф Банк 4.081.029 2.841.365 44% 4 Газпромбанк 3.377.484 2.216.982 52% 5 АЛЬФА-БАНК 2.807.250 1.995.266 41% 6 Совкомбанк 2.448.489 1.831.586 34% 7 АК БАРС 2.391.644 392.432 509% 8 Почта Банк 2.263.803 1.482.674 53% 9 Райффайзенбанк 1.729.585 1.573.761 10%

«Ак Барс» банк провел ребрендинг и поддержал рекламщиков

Татарстанские банки в 2018 году в основном увеличивали расходы на продвижение. Совокупный маркетинговый бюджет республиканских игроков увеличился в 5,5 раза, составив 2,5 млрд рублей (в 2017 году — 453 млн рублей), что составило 4,8% совокупного бюджета российских банков.

Но этот скачок произошел за счет главного местного банковского рекламодателя. «Ак Барс» банк, увеличив свой рекламный бюджет в 2018 году с 392 млн до 2,4 млрд рублей (в 6 раз!), попал на 7 строчку в топ банков по расходам на маркетинг и рекламу.

В мае 2018 года банк объявил о начале ребрендинга, позиционирование которого было приурочено к празднованию банком собственного 25-летия. Новая платформа бренда включила в себя коммуникационную матрицу для сообщений ключевым сегментам клиентов, обновленный фирменный стиль — логотип, фирменные цвета, шрифты и графические элементы. Также в мае банк выступил в качестве национального партнера X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2018», а в июне — официальным спонсором Kazan Business Forum 2018. Но самым заметным рекламным проектом банка в прошлом году стало привлечение пятикратного обладателя Кубка Гагарина, нападающего хоккейного клуба «Ак Барс» Даниса Зарипова в качестве медийного лица кредитного учреждения.

Активность на рынке рекламы в 2018 году, помимо «Ак Барса», проявляли «Девон-кредит», который должен присоединиться к банку «Зенит», — он вложил в продвижение 25 млн рублей, «Аверс», рекламный бюджет которого по итогам года составил 15,8 млн рублей, «Энергобанк» с общим рекламным бюджетом в 13,7 млн и «Акибанк» — 10,1 млн рублей.

Смехотворные 2 тысячи рублей рекламных расходов отразил в своем отчете «Алтынбанк» братьев Абдуллиных, 39 тысяч рублей направил на рекламу банк «Заречье».

Расходы на рекламу банков РТ, тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ 01.01.2019 01.01.2018 Динамика ПАО «АК БАРС» БАНК 2.391.644 392.432 509% АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 25.324 5.927 327% ООО Банк «Аверс» 15.828 21.727 -27% АКБ «Энергобанк» (ПАО) 13.706 12.173 13% ПАО «АКИБАНК» 10.156 4.766 113% АО «Автоградбанк» 6.297 4.433 42% ООО КБЭР «Банк Казани» 5.718 2.069 176% «Тимер Банк» (ПАО) 3.929 4.388 -10% АО «ТАТСОЦБАНК» 3.585 3.447 4% ООО «Камкомбанк» 2.184 1.650 32% АО «ИК Банк» 343 366 -6% АКБ «Заречье» (АО) 39 52 -25% ООО «АЛТЫНБАНК» 2 119 -98%