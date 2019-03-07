ВТБ приобрел долю Абрамовича в Первом канале

ВТБ приобрел у миллиардера Романа Абрамовича долю в Первом канале. Ивестподразделение банка «ВТБ Капитал» купило у структуры предпринимателя «ОРТ-КБ» пакет в 20%.

О сделке может быть объявлено в ближайшее время, пишет РБК со ссылкой на источники.

Абрамович владел долей в Первом канале с начала 2000-х годов, когда выкупил 49% в нем у Бориса Березовского за $150 млн. В 2010 году он продал 25% вещателя Национальной медиа группе (принадлежит структурам банка «Россия» Юрия Ковальчука и структурам Алексея Мордашова) за $145 млн, а летом прошлого года вновь снизил свою долю, продав 4% акций канала все той же НМГ. За несколько месяцев до этого Абрамович получил израильское гражданство, а согласно закону о СМИ, доля иностранного гражданина в российских средствах массовой информации не может превышать 20%.