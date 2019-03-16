В Казань приехал «Золотой человек»
В «Манеже» открылась выставка раритетов Казахского национального музея
«Великая степь: история и культура» — так называется выставка, презентация которой вчера вызвала большой интерес у казанской публики. Выставочный зал «Манеж» в Казанском Кремле действительно превратился в уголок весенней казахской степи, где цвели тюльпаны. И центр экспозиции — «казахский Тутанхамон», реконструкция останков сакского царя, знаменитый «Золотой человек». Подробности — в материале «Реального времени».
«Мы все — дети Великой степи»
Презентация выставки, которая является частью международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира», началась с выступления группы казахских артистов в красочных национальных костюмах. Сами выставочные площади «Манежа» оказались отгорожены от публики до поры до времени плотным занавесом, словно хранящим тайну привезенных в Казань сокровищ. Все вступительные речи произносились на небольшом пятачке возле входа в зал.
Открыла церемонию презентации выставки министр культуры РТ Ирада Аюпова. «Разумеется, этот проект был бы невозможен, если бы у России и Казахстана не было таких дружеских, партнерских отношений. Но, помимо того, что это дружба наших двух стран, это еще и дружба двух наших народов. Мы все — дети Великой степи. Я искренне рада, что наша весна, наша музейная весна начинается с такого проекта. Но он очень короткий и будет идти всего лишь месяц», — с этими словами министр обратилась к собравшимся.
Еркин Тукумов, генеральный консул Казахстана в Татарстане, напомнил, что у тюркских народов общая история. По его словам, в Казахстане уделяется большое внимание изучению прошлого нации, прошлого Великой степи. Выставка, которая приехала в Казань, — это как раз то, что казахи хотели бы показать миру, это рассказ о культуре древнего народа, о культуре и истории тюрков.
Решение о приезде выставки «Великая степь: история и культура» было принято во время визита Нурсултана Назарбаева. Кроме этого, в Казани открываются Дни казахского кино и планируется выступление национального оркестра.
Что касается международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира», то он уже побывал в Китае, Польше, Южной Корее, Белоруссии, Азербайджане. В Москве «Золотой человек» выставлялся в музее декоративно-прикладного и народного искусства.
Степь да степь кругом
Под звуки ансамбля народных казахских инструментов занавес раздвинулся, и зрители словно почувствовали запах степного ветра — по периметру зал «Манежа» обрамляли тюльпаны, которые наверняка скоро уже сделают казахскую степь яркой — ведь скоро Науруз, праздник весны.
Артефакты, заключенные в небольшие стеклянные витрины, таинственно поблескивали — украшения, предметы обихода, воинские принадлежности. Все они были найдены во время раскопок и сейчас составляют уникальную коллекцию Национального музея Казахстана.
В начале левой части экспозиции — большой ковер с национальным орнаментом и выстроенная музейщиками почти что аутентичная юрта. Один из самых ценных экспонатов — серебряная чаша с руническим письмом, древним памятником письменности.
А центр экспозиции — витрина, где в полный рост, блистая одеждами, разместился реконструированный «Золотой человек», как его еще называют, «казахский Тутанхамон» — сакский царь, умерший в молодом возрасте.
Во время раскопок в семидесятые годы прошлого века произошла сенсация: выдающийся археолог Кемаль Акишев в кургане Иссык в окрестностях Алма-Аты обнаружил останки сакского царя — «Золотого человека». Позже «Золотой человек» стал символом Казахстана, памятник ему стоит на площади Независимости в Алма-Аты.
Находку века разместили в музее и окрестили «казахским Тутанхамоном». Крылатые кони-тулпары из его богатого облачения, которые, по преданию, несут вдохновение, стали частью герба Казахстана, таким образом, «Золотой человек» вошел в современную историю страны.
«Золотой человек», которого увидят казанцы, довольно-таки высокого роста, широкоплечий, очевидно, он был отличным воином. Его голову украшает шапка конической формы, на ней — золотые пластины с изображением стрел, зверей и птиц.
Всего же в Казань из Казахстана приехала коллекция из почти 130 предметов, рассказывающая о высокой культуре Великой степи. Напомним, что увидеть их можно только в течение месяца.
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