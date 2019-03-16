В Казань приехал «Золотой человек»

В «Манеже» открылась выставка раритетов Казахского национального музея

Фото: Ринат Назметдинов

«Великая степь: история и культура» — так называется выставка, презентация которой вчера вызвала большой интерес у казанской публики. Выставочный зал «Манеж» в Казанском Кремле действительно превратился в уголок весенней казахской степи, где цвели тюльпаны. И центр экспозиции — «казахский Тутанхамон», реконструкция останков сакского царя, знаменитый «Золотой человек». Подробности — в материале «Реального времени».

«Мы все — дети Великой степи»

Презентация выставки, которая является частью международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира», началась с выступления группы казахских артистов в красочных национальных костюмах. Сами выставочные площади «Манежа» оказались отгорожены от публики до поры до времени плотным занавесом, словно хранящим тайну привезенных в Казань сокровищ. Все вступительные речи произносились на небольшом пятачке возле входа в зал.

Открыла церемонию презентации выставки министр культуры РТ Ирада Аюпова. «Разумеется, этот проект был бы невозможен, если бы у России и Казахстана не было таких дружеских, партнерских отношений. Но, помимо того, что это дружба наших двух стран, это еще и дружба двух наших народов. Мы все — дети Великой степи. Я искренне рада, что наша весна, наша музейная весна начинается с такого проекта. Но он очень короткий и будет идти всего лишь месяц», — с этими словами министр обратилась к собравшимся.

Открыла церемонию презентации выставки министр культуры РТ Ирада Аюпова



Еркин Тукумов, генеральный консул Казахстана в Татарстане, напомнил, что у тюркских народов общая история. По его словам, в Казахстане уделяется большое внимание изучению прошлого нации, прошлого Великой степи. Выставка, которая приехала в Казань, — это как раз то, что казахи хотели бы показать миру, это рассказ о культуре древнего народа, о культуре и истории тюрков.

Решение о приезде выставки «Великая степь: история и культура» было принято во время визита Нурсултана Назарбаева. Кроме этого, в Казани открываются Дни казахского кино и планируется выступление национального оркестра.

Что касается международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира», то он уже побывал в Китае, Польше, Южной Корее, Белоруссии, Азербайджане. В Москве «Золотой человек» выставлялся в музее декоративно-прикладного и народного искусства.

Презентация выставки началась с выступления группы казахских артистов в красочных национальных костюмах



Степь да степь кругом

Под звуки ансамбля народных казахских инструментов занавес раздвинулся, и зрители словно почувствовали запах степного ветра — по периметру зал «Манежа» обрамляли тюльпаны, которые наверняка скоро уже сделают казахскую степь яркой — ведь скоро Науруз, праздник весны.

Артефакты, заключенные в небольшие стеклянные витрины, таинственно поблескивали — украшения, предметы обихода, воинские принадлежности. Все они были найдены во время раскопок и сейчас составляют уникальную коллекцию Национального музея Казахстана.

В начале левой части экспозиции — большой ковер с национальным орнаментом и выстроенная музейщиками почти что аутентичная юрта. Один из самых ценных экспонатов — серебряная чаша с руническим письмом, древним памятником письменности.

А центр экспозиции — витрина, где в полный рост, блистая одеждами, разместился реконструированный «Золотой человек», как его еще называют, «казахский Тутанхамон» — сакский царь, умерший в молодом возрасте.

Артефакты, заключенные в небольшие стеклянные витрины, были найдены во время раскопок и сейчас составляют уникальную коллекцию Национального музея Казахстана



Во время раскопок в семидесятые годы прошлого века произошла сенсация: выдающийся археолог Кемаль Акишев в кургане Иссык в окрестностях Алма-Аты обнаружил останки сакского царя — «Золотого человека». Позже «Золотой человек» стал символом Казахстана, памятник ему стоит на площади Независимости в Алма-Аты.

Находку века разместили в музее и окрестили «казахским Тутанхамоном». Крылатые кони-тулпары из его богатого облачения, которые, по преданию, несут вдохновение, стали частью герба Казахстана, таким образом, «Золотой человек» вошел в современную историю страны.

«Золотой человек», которого увидят казанцы, довольно-таки высокого роста, широкоплечий, очевидно, он был отличным воином. Его голову украшает шапка конической формы, на ней — золотые пластины с изображением стрел, зверей и птиц.

Всего же в Казань из Казахстана приехала коллекция из почти 130 предметов, рассказывающая о высокой культуре Великой степи. Напомним, что увидеть их можно только в течение месяца.

1 / 21 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов