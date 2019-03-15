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Учитель года Казани, Татарстана… На очереди — Россия?

19:50, 15.03.2019

Лучшим педагогом республики стал Наиль Мирсаитов

Учитель года Казани, Татарстана… На очереди — Россия? Фото: mon.tatarstan.ru

Сегодня в Казани объявили имена лучших учителей Татарстана. Победителем конкурса профессионального мастерства «Учитель года Татарстана-2019» стал преподаватель биологии лицея-интерната №2 Наиль Мирсаитов. Он же ранее был признан «Учителем года города Казани — 2019».

В этом учебном году Татарстан стал одним из шести российских пилотных регионов, которые апробируют новую модель конкурса, как и по перечню мероприятий, так и по организации системы работы жюри и новых подходов к оценке конкурсных испытаний.

Педагог, занявший первое место, получает не только почетное звание «Учитель года РТ-2019», но и денежный приз в размере 400 тыс. рублей.

Видео Камиля Исмаилова
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