«Зрители для нас — как потоки энергии. Иногда лучше обойти или пройти сквозь них»

Иммерсивный спектакль «Анна Каренина», который идет в Казани уже четыре месяца, успел стать событием для казанцев и гостей города. Однако даже за это время зрители так и не сумели понять до конца, в чем загадка этой постановки и что за люди ее делают. «Реальное время» побеседовало сразу с двумя героями этого шоу — Лилией Ахметзяновой, исполняющей роль Бетси Тверской, и Искандером Нуризяновым (Левин). Мы узнали о том, как меняются их герои по ходу спектакля, почему казанский театр переживает ренессанс и что не так с российским кино.

Интервью записано в рамках проекта «#ТеатрРеальноговремени», реализуемого совместно интернет-газетой «Реальное время» и банком «Аверс».