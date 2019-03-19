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«Зрители для нас — как потоки энергии. Иногда лучше обойти или пройти сквозь них»

07:00, 19.03.2019 1

Каково это — играть в толпе зрителей четыре часа, не уходя за кулисы, или «иммерсивить» с президентом Татарстана: видеоинтервью с актерами «Анны Карениной»

«Зрители для нас — как потоки энергии. Иногда лучше обойти или пройти сквозь них» Фото: Илья Репин

Иммерсивный спектакль «Анна Каренина», который идет в Казани уже четыре месяца, успел стать событием для казанцев и гостей города. Однако даже за это время зрители так и не сумели понять до конца, в чем загадка этой постановки и что за люди ее делают. «Реальное время» побеседовало сразу с двумя героями этого шоу — Лилией Ахметзяновой, исполняющей роль Бетси Тверской, и Искандером Нуризяновым (Левин). Мы узнали о том, как меняются их герои по ходу спектакля, почему казанский театр переживает ренессанс и что не так с российским кино.

Интервью записано в рамках проекта «#ТеатрРеальноговремени», реализуемого совместно интернет-газетой «Реальное время» и банком «Аверс».

Эрик Добролюбов, видео Камиля Исмаилова, фото Ильи Репина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:21
    Очень приятные положительные ребята, прямо чувствуется энергетика!)
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