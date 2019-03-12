На что еще способен «СЮ» и кто остановит ЦСКА? Превью второго раунда Кубка Гагарина

Плей-офф в этом году удивляет

Четвертьфиналы конференций задали хороший тон всему плей-офф КХЛ. Давно уже стартовые матчи Кубка Гагарина не были столь яркими. Здесь и два подряд домашних поражения СКА, и полный разгром действующего чемпиона «Ак Барса», и седьмой матч в Астане, и «Салават Юлаев», здорово проведший серию, в которой уфимцам заведомо предрекали поражение. О том, что приготовил болельщикам второй раунд Кубка, — в материале «Реального времени».

ЦСКА — «Динамо»: может ли Крикунов еще творить чудеса?

Когда: 13, 15, 17, 19 марта (если понадобится — 21, 23, 25 марта)

Прогноз: 4:2 в серии

Московский ЦСКА уже который год называется главным фаворитом Кубка Гагарина, но ни одного чемпионства в КХЛ у самой титулованной команды отечественного хоккея так до сих пор и нет. В этом сезоне, учитывая нестабильность СКА, шансы армейцев выиграть Западную конференцию многими расцениваются как крайне высокие. Действительно, по игре подопечные Игоря Никитина превосходят сейчас любую команду Запада. Но в соперниках у них во втором раунде крайне непредсказуемое и веселое «Динамо».

За бело-голубых в этой серии безумная связка Кагарлицкого и Шипачева, разыгравшийся возрастной вратарь Александр Еременко (то, что не он, а Игорь Бобков из «Авангарда» был признан лучшим голкипером первого раунда плей-офф, просто какое-то недоразумение), новенькая «ВТБ Арена» в Петровском парке. В конце концов, «Динамо» возглавляет повидавший многое в своей тренерской жизни Владимир Крикунов. Когда-то в плей-офф он творил чудеса со скромным «Нефтехимиком», выигрывал Суперлигу с суперзвездным составом «Динамо», проваливался с «Ак Барсом». В этом сезоне вряд ли над Крикуновым и его подопечными висит большой груз ответственности, потому что уступить в серии такому ЦСКА немудрено и с более серьезным составом.

Но главная беда нынешнего «Динамо» — жуткая нестабильность, что несколько раз проявлялось и в серии первого раунда против финского «Йокерита». А вот главное достоинство ЦСКА — как раз эта самая стабильность, как в игре, так и в результатах. Лидер нападения армейцев Кирилл Капризов наверняка приберег парочку голов к решающим встречам, а Игорь Никитин уже настолько заматерел, что готов обыгрывать любого своего коллегу в лиге в битве за долгожданный кубок. Чем ответит Крикунов? Например, в серии «Динамо» финны не реализовали ни одного большинства, хотя имели 26 попыток. Это худший результат в истории плей-офф КХЛ. Осталось разобраться: это команда из Хельсинки настолько беззуба в атаке или динамовцы могут быть так хороши в обороне?



Выход в финал Запада позволит Квартальнову не просто спокойно работать дальше, но и выдвигать руководителям клуба некие условия, без которых прогресс в следующем сезоне будет невозможен. Фото ak-bars.ru



СКА — «Локомотив»: приключения питерцев и рубеж Квартальнова

Когда: 13, 15, 17, 19 марта (если понадобится — 21, 23, 25 марта)

Прогноз: 4:2

Питерский клуб начал нынешний плей-офф с малопрогнозируемых 0:2 в серии со столичным «Спартаком» в Санкт-Петербурге. В Москве подопечные Воробьева ситуацию исправили, хотя не обошлось и без спорных судейских решений. Хоккейный «Спартак» на какой-то момент стал по-настоящему «народной» командой, за него хотелось болеть всем, кто не болеет за СКА.

Но Питер сдюжил и одержал четыре победы подряд. На очереди «Локомотив», который тоже не без приключений провел серию с «Сочи». Главным преимуществом СКА видится потенциал в атаке, который не удалось реализовать в первом раунде. Ярославский клуб, наоборот, обязательно прибавит в обороне, учитывая стиль игры команд Дмитрия Квартальнова. Для него этот плей-офф вообще становится неким рубежом, важным этапом в тренерской карьере. Ведь бесславный вылет от питерцев во втором раунде Кубка Гагарина наверняка даст толчок переменам в Ярославле. А вот выход в финал Запада позволит Квартальнову не просто спокойно работать дальше, но и выдвигать руководителям клуба некие условия, без которых прогресс в следующем сезоне будет невозможен.

«На бумаге» главными звездами серии выглядят Никита Гусев и Андрей Локтионов. Но на деле, скорее всего, выйдет так, что ожесточеннее всего друг другу будут противостоять игроки третьего-четвертого звена. В таком незрелищном хоккее явным фаворитом все равно останется СКА, но свои два матча «Локомотив» обязательно должен брать. Любопытно, что команды встречаются в плей-офф третий год подряд. В прошлом сезоне счет был 4:1 в пользу СКА, за год до этого питерцы выиграли и вовсе всухую — 4:0.



«Барыс» — «Авангард»: измотанные казахи против свежих омичей

Когда: 14, 16, 18, 20 марта (если понадобится — 22, 24, 26 марта)

Прогноз: 1:4

Единственный седьмой матч в первом раунде был сыгран в паре «Барыс» — «Торпедо», эта серия завершилась только в минувшее воскресенье, а уже в четверг клубу из Астаны начинать противостояние с «Авангардом». В свою очередь, «ястребы» отдыхают уже почти десять дней — 3 марта они отправили в отпуск «Ак Барс». Казанцы проиграли серию вчистую, позволив омичам из Балашихи провести полноценную подготовку ко второму раунду.

Главный шанс «Барыса» видится в том, что команда начнет битву за финал Востока двумя домашними поединками. Фото hcbarys.kz



Конечно, даже если бы у «Авангарда» не было преимущества в свежести, он бы оставался несомненным фаворитом серии, но сейчас главный шанс «Барыса» видится в том, что команда начнет битву за финал Востока двумя домашними поединками. У казахстанцев не на шутку разыгрались легионеры во главе с Дитцем и Боченски. У «ястребов» же в большом порядке все звенья, но главным героем серии с «Ак Барсом» стал нападающий Сергей Шумаков, который вернулся по ходу сезона из-за океана. В НХЛ он не пробился, в АХЛ играть не захотел, а в КХЛ вышел на новый уровень, забивая почти в каждой кубковой игре.

Еще эта серия любопытна тренерским противостоянием. Андрей Скабелка возглавлял «Авангард» в прошлом году, но из-за ссоры с лидерами команды был вынужден уйти. В Казахстане он пришелся ко двору, команда заняла высокое второе место в Восточной конференции и показывает интересный хоккей. Скабелка приводил к медалям даже скромную новосибирскую «Сибирь» — почему бы не повторить это достижение с клубом из Астаны?

У «Авангарда» на тренерском мостике именитый Боб Хартли. Он ставит своим подопечным активный хоккей, и, пожалуй, именно «ястребы» из всех клубов КХЛ ближе всего подобрались к тому, что принято называть современным североамериканским стилем. Хартли — более опытный кубковый боец, чем Скабелка, его команда максимально уверена в своих силах после «выноса» чемпиона, поэтому в этой паре отдаем предпочтение «авангардовцам». Но один из матчей в Астане «Барыс» выигрывать просто обязан, иначе зачем был такой сезон с высоким местом в «регулярке»?

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: Уфа — «теневой» фаворит?

Когда: 14, 16, 18, 20 марта (если понадобится — 22, 24, 26 марта)

Прогноз: седьмой матч

И, наконец, самая любопытная пара всего второго раунда. До старта плей-офф «Салават Юлаев» виделся лакомым кусочком для всех клубов из верхней части турнирной таблицы Востока. Мы уже подробно рассказывали о причинах преображения уфимцев в Кубке Гагарина. Если все составляющие яркой победы в первом раунде останутся на месте, Уфа просто обязана задержаться в этом плей-офф надолго.

До старта плей-офф «Салават Юлаев» виделся лакомым кусочком для всех клубов из верхней части турнирной таблицы Востока. Фото hcsalavat.ru



Безусловно, «Автомобилист» — главное открытие всего чемпионата, а не только конференции Восток. Подопечные Андрея Мартемьянова будут иметь преимущество своей площадки еще два раунда, в составе клуба из Екатеринбурга играет, пожалуй, сильнейший вратарь КХЛ на данный момент чех Якуб Коварж. Найджел Доус обязательно доставит кучу хлопот уфимцам. Плюс добавим тот факт, что Мартемьянов очень хорошо знает голкипера «Салавата Юлаева» Юху Метсолу по совместной работе в хабаровском «Амуре», а значит, прекрасно осведомлен и о всех его слабых местах.

С другой стороны, в нынешнем составе уфимской команды собраны более опытные хоккеисты, которые много поиграли в плей-офф и которым есть что доказывать. Они во главе с молодым тренером Николаем Цулыгиным по-спортивному злы — это показала и серия против «Магнитки». Предположим, что именно в этой паре состоится седьмой матч, в котором может произойти уже все что угодно. Серия будет длительной, напряженной, наверняка очень результативной.

Напоследок стоит сказать о том, что в КХЛ в этом году возобладал здравый смысл и в первом раунде команды Востока и Запада играли через день по две пары. Таким образом, была возможность наблюдать за матчами плей-офф в максимальном объеме. Но уже со второго круга составители календаря снова начудили — СКА и ЦСКА играют свои матчи в один день в одно время. На следующий день обе игры Востока проходят с разницей всего в полчаса. Если бы сохранился календарь по принципу стартовых серий, то можно было бы в среду увидеть дневной матч Востока (в 16.30 мск) и вечерний Запада (в 19.30 мск). То же самое в четверг, и так до конца раунда. Теперь же по два матча в день будут идти параллельно, и никакой логики в этом не видно.