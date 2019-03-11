Госзакупки.Китай.ру: офисный контрафакт в Татарстане продвигали за взятки?

В Казани судят сотрудника «Почты России» — по версии следствия, он получал долю с доходов поставщика «черных» картриджей

Фото: Ирина Плотникова

Госконтракт «Татарстан почтасы» на 5 млн рублей довел до скамьи подсудимых и поставщика, и представителя заказчика. Первого обвиняют в мошеннической поставке контрафактных картриджей Xerox, второго — в крышевании некачественных поставок в обмен на вознаграждение. Примечательно, что в багаже обвиняемого поставщика — 150 госконтрактов на 111 млн рублей и взятки для ответственного специалиста «Татспиртпрома». Подробности — в материале «Реального времени».

Взяточник из «Татспиртпрома» и поставщик из «Фаркома»



Признаки коррупции в схемах поставки картриджей первыми усмотрели сотрудники УЭБиПК МВД Татарстана. Как утверждают источники «Реального времени», банальный анализ стоимости товаров по госконтрактам показал — в ряд госучреждений республики расходники для офисной техники под марками Xerox, Samsung и др. поставляют по ценам ниже, чем у производителя!

В конце 2017 года в Казани на складе управления федеральной почтовой связи «Татарстан почтасы» — филиала «Почты России» — изъяли 55 картриджей. Позже экспертиза подтвердила: общего с Xerox у них была лишь надпись. Крепление платы, расположение конструктивных деталей пневмопакета картриджа и упаковка от него значительно отличались от оригинала.

Эта сомнительная поставка от ООО «Фарком» была лишь частью большого контракта на 5 млн рублей с почтовиками. Гендиректор и учредитель ООО Фарид Хакимов на допросе в Следкоме признал факт контрафакта, но лишь по 55 изъятым образцам. А еще повинился в даче взяток главному специалисту отдела информационных технологий «Татарстан почтасы» Владимиру Шевелеву и его коллеге из ГУП «Татспиртпром» Максиму Степанову.

Степанов полностью признал вину и в прошлом октябре получил 2 года условно со штрафом в 201 тысячу рублей — трехкратный размер взятки «за общее покровительство» при исполнении договора на регенерацию (восстановление) картриджей. Хакимов на следствии тоже признал вину в мошеннической поставке, его дело отправили в Нижегородский суд, по месту нахождения банковского счета компании-поставщика.

Ну а Шевелев с обвинением не согласен. Разбираться в его деле Вахитовский суд Казани начал чуть раньше, чем МВД России обнародовало информацию о «черном» производстве такого же контрафакта с сетями сбыта в четырех регионах страны.

«За эти деньги оригинальные картриджи купить невозможно»

В «Татарстан почтасы» Владимир Шевелев работал с 2010 по 2018 год — сортировщиком, инженером, руководителем сервисной службы Казанского почтамта, начальником отдела информационных технологий Казанского логистического почтового центра. С последней должности уволился в июле прошлого года, через несколько дней после возбуждения этого уголовного дела.

По версии обвинения, в 2017 году Шевелев как главный специалист отдела информационных технологий «Татарстан почтасы» предложил покровительство директору «Фаркома» в обмен на вознаграждение в размере 180 тысяч рублей, пообещав избавить от претензий при нарушении условий действующего контракта и помочь с заключением новых.

«Мы поставили картриджи на 4 млн рублей — по мере поступления заявок. Поскольку сделка была не очень рентабельна, искали, где купить подешевле. Я понимал, что за эти деньги оригинальные картриджи невозможно купить… Они были дешевле рыночной цены», — признался Хакимов



«Передача этих денег была у меня в машине «Мазда 75» 23 июля 2017 года параллельно зданию «Почты России», только на улице Профсоюзной», — сообщил директор компании-поставщика Фарид Хакимов 6 марта на допросе в Вахитовском суде Казани. «На что должны были повлиять эти деньги?», — спросил гособвинитель, старший помощник прокурора района Степан Спиридонов.

— Мы полагали, что у нас будут привилегии, если что-то вылезет — по качеству печати или если по срокам не успели, — пояснил свидетель-обвиняемый.

— А продукция была качественной? — продолжил допрос Спиридонов.

— Мы поставили картриджи на 4 млн рублей — по мере поступления заявок. Поскольку сделка была не очень рентабельна, искали, где купить подешевле. Я понимал, что за эти деньги оригинальные картриджи невозможно купить… Они были дешевле рыночной цены, — признался Хакимов.

Гендиректор «Фаркома» рассказал о словах Шевелева «продолжить сотрудничество на тех же условиях» по новому контракту, заключенному уже на регенерацию ранее поставленных картриджей. Со слов свидетеля, речь шла еще о 180 тысячах, но до их передачи дело не дошло. С одной стороны, «Шевелев сам не звонил, не намекал», с другой — «я решил написать явку с повинной», объяснил суду свидетель. Этот эпизод следствие квалифицировало как покушение на дачу взятки в крупном размере.

Адвокат обвиняемого Заури Читая спросил: «Что было раньше — передача денег, изъятие картриджей или ваша беседа с оперативниками?». Хакимов заявил: «Деньги он взял летом 2017-го, в органы меня пригласили в 2018-м, а когда изъяли картриджи — мне не докладывали...».

Адвокат обвиняемого Заури Читая спросил: «Что было раньше — передача денег, изъятие картриджей или ваша беседа с оперативниками?»



По заказу МВД и прокуратуры

Казанское ООО «Фарком» действует с 2002 года, Фарид Хакимов является его директором и учредителем, основным видом деятельности указан ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. В госзакупках участвует с 2011 года. ООО успело заключить с бюджетными организациями 150 контрактов на сумму 111,9 млн рублей.

Среди заказчиков — муниципальные подразделения, Минкульт РТ, Елабужское суворовское училище, а также МВД и прокуратура Татарстана! С последней — 46 контрактов на 12,4 млн рублей. По объемам прокуратура республики — третья в списке главных заказчиков компании Хакимова. Тут и поставки компьютеров, и защита информации, и регенерация картриджей.

Второе место занимает Министерство информатизации и связи РТ — 1 контракт 2016 года с ООО «Фарком» на поставку автоматизированных рабочих мест за 14,9 млн рублей.

Ну а лидером этого мини-рейтинга является ФГУП «Почта России» — 15 контрактов на 48,6 млн рублей. В четверг в Вахитовском райсуде по делу о взятках допросили трех сотрудников «Татарстан почтасы» во главе с заместителем директора управления Робертом Галимовым. Он рассказал, что на должности главного специалиста ныне обвиняемый Шевелев фактически исполнял обязанности руководителя отдела технического обслуживания, под его началом работали не меньше 4 человек, а он подчинялся руководителю департамента информационных технологий Алине Мезиной.

«Сплошняком идет контрафакт»

Еще Галимов рассказал, что «Фарком» нередко выигрывал тендеры, но лишь потому, что «предлагал меньшую цену», обходя от 5 до 10 компаний-конкурентов. «Претензий к качеству их продукции не имелось», — свидетельствовал представитель руководства «Татарстан почтасы». Однако защитник обвиняемого обнародовал официальный ответ управления федеральной почтовой службы о двух письменных претензиях в адрес «Фаркома» за подписью самого Галимова с указанием в скобках — исполнитель Шевелев. Галимов подтвердил суду подлинность документов, но отметил — претензии выставлялись по другому контракту: «Это было по некачественной заправке, а не о поставке картриджей».

По делу о взятках допросили трех сотрудников «Татарстан почтасы» во главе с заместителем директора управления Робертом Галимовым



За приемку оборудования Шевелев отвечал лично, а вот документы для торгов готовил не он, продолжил свидетель. По словам Галимова, обеспечить выигрыш тендера конкретной фирме подсудимый также не мог. На вопрос — мог ли Шевелев закрыть глаза на «неровности» по контракту — четкого ответа допрашиваемый не дал. Сослался на информацию СМИ, что «сплошняком идет контрафакт», и поделился мнением — определить неоригинальность поставки Шевелев не мог, это задача экспертов.

На фоне контрафактного скандала почтовики поменяли порядок работы — теперь за приемку и выборочную отправку товара на экспертизу отвечает целая комиссия из числа сотрудников нескольких подразделений, включая службу безопасности.

Также на заседании допросили менеджера по продажам ООО «Компьютерные технологии» Максима Алексеева. Он рассказал, что несколько раз по просьбе сотрудника «Фаркома» Нестерова подавал заявки от «КТ» на те же торги. «Вы что-то получали за это?», — спросил гособвинитель. «Нет. Никогда. Это нормальная практика», — сообщил суду Алексеев. С его слов, «КТ» были готовы стать поставщиком по своей цене, а поскольку она падала — за победу не боролись.

За рамками процесса источник «Реального времени» в правоохранительных органах поделился мнением: невозможность задать нижнюю ценовую планку на электронных торгах делает невыгодным участие добросовестных поставщиков — оригинальный товар они должны отдать по номиналу или ниже. Зато для серого импорта тут просто золотое дно — при оптовых закупках единица товара обходится в 300—400 рублей. Но фальсификаторы идут дальше — «украшают» китайские подделки маркировкой известных брендов и толкают по госконтрактам под видом оригинальных уже за 10 тысяч рублей!

Ирина Волк сообщила о ликвидации подпольного производства контрафактных расходников для принтеров в Истринском районе Подмосковья и закрытых складах в Московском регионе, Чувашии, Марий Эл и Татарстане. Фото 16.мвд.рф



Пяти фигурантам картриджного дела предъявили обвинения

В середине февраля полицейские провели картриджную зачистку в четырех регионах страны. По данным источников «Реального времени», задержаны были не меньше 15 человек, однако лишь 10 получили статус подозреваемых. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о ликвидации подпольного производства контрафактных расходников для принтеров в Истринском районе Подмосковья и закрытых складах в Московском регионе, Чувашии, Марий Эл и Татарстане.

«Обнаружено и изъято оборудование, в том числе станок для выжигания логотипов, голограммы известных зарубежных производителей, упаковочные материалы, более 100 тысяч контрафактных картриджей, системные блоки и финансовые документы, — пояснила Волк. — По предварительным подсчетам, правообладателям причинен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей».

По данным «Реального времени», пятеро фигурантов громкого дела были арестованы в Казани. Правда, одному из них позже, с подачи силовиков, заменили реальный арест домашним. На днях этой пятерке предъявили обвинения. На данный момент организатором преступного бизнеса в полиции считают руководителя и учредителя казанского ООО «Технологии» Владимира Абросимова. Среднесписочная численность сотрудников его компании — 2 человека, тем не менее у «Технологий» — 95 госконтрактов на 43,1 млн рублей. Среди заказчиков — налоговая, Арбитражный суд РТ, реготделение Пенсионного фонда и др.

Впрочем, источники среди силовиков отмечают — на данный момент у следствия нет оснований считать все госпоставки контафактом. Зато есть подозрения — жалоб от госучреждений не поступало, потому что ответственные были «в теме».

Кстати, свидетель-обвиняемый из «Фаркома» Фарид Хакимов в новом картриджном деле пока не фигурирует. В разговоре с «Реальным временем» он сообщил — о задержаниях узнал от журналистов, с Абросимовым даже не знаком. Вопрос — где сам закупал контрафакт — Хакимов оставил без ответа.