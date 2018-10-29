В Казани за взятки осужден экс-начальник отдела «Татспиртпрома»

Фото: Реальное время

Ново-Савиновский райсуд Казани вынес приговор бывшему начальнику отдела информационных технологий управления информационного и программного обеспечения ОАО «Татспиртпром» Максиму Степанову.



Дело Степанова по его ходатайству рассматривалось в особом порядке, вину он полностью признал, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Ново-Савиновского суда.

Ранее следствием было установлено, что после заключения договора между «Татспиртпромом» и компанией по обслуживанию картриджей Степанов предложил и получил взятку от директора данного ООО за оказание общего покровительства при исполнении данного договора и содействия по заключению таких договоров в будущем. По приговору суда, 20 тысяч рублей были переведены на банковский счет сотрудника ОАО в мае 2017 года, позже было еще два перечисления на 17 и 30 тысяч рублей.

26 октября суд признал Степанова виновным в получении взяток на общую сумму 67 тысяч рублей и приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также уголовному штрафу в 201 тысячу рублей — в трехкратном размере взятки.

В качестве дополнительного наказания осужденному запретили в течение трех лет занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Тем временем в Тюлячинский суд направлено коррупционное дело не признающего вину экс-главы исполкома района.

