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Поставщик Арбитражного суда РТ попал в уголовное дело

12:42, 04.03.2019 1
Поставщик Арбитражного суда РТ попал в уголовное дело
Фото: 16.мвд.рф

Сегодня МВД России распространило информацию о вскрытой с участием оперативников Татарстана афере с производством и сбытом контрафакта для оргтехники под видом изделий всемирно известных марок. Ущерб правообладателей оценен в 100 млн рублей с лишним, поделилась предварительными данными официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, противоправная деятельность велась в жилом доме в Истринском районе Подмосковья, а вот склады с готовой продукцией находились как близ столицы, так и в Татарстане, Марий Эл и Чувашии.

Полицией изъяты станок для выжигания логотипов, голограммы зарубежных производителей, упаковка и более 100 тысяч контрафактных картриджей для принтеров.

Задержаны 10 подозреваемых, пятеро из них отправлены под арест. Есть вопросы к казанской компании «Технологии», которая является поставщиком по 95 госконтрактам на сумму 43 млн рублей. Среди ее заказчиков — Арбитражный суд Татарстана, Международный аэропорт «Казань», управление Налоговой службы по РТ и региональное отделение Пенсионного фонда.

Ранее в Татарстане таможенники обнаружили поддельную «Виагру» и «Сиалис» на 2 млн рублей.

БизнесТехнологииПроисшествияЭкономикаФинансы Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 марта
    Судя по наименованиям заказчика круто развернулись! Хотя выиграть тендер госуслуг иначе бы не получилось.
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