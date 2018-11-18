Газовая «Матрица»: «Зенит-Казань» стал героем первой части спортивного блокбастера

Первый трофей сезона казанцы добыли в новом стиле

С появлением в Санкт-Петербурге еще одного «газпромовского» детища в российском волейболе, безусловно, стало намного интереснее. Прошлогодняя финальная серия между этими соперниками не подарила высокого накала, хотя для первого года существования команды новые «зенитовцы» показали отличный результат: стали серебряными призерами. Ну а вечное золото в мужском волейболе, как обычно, отстаивать Казани. С каждым годом это делать становится все сложнее. О новом стиле игры подопечных Алекно, «пушке» Михайлова и скрытом потенциале питерцев — в репортаже «Реального времени».

«Волейбол + «Зенит» = Казань»

Начало сезона для казанского «Зенита» получилось максимально ярким по подбору соперников: полуфиналист прошлого чемпионата «Кузбасс», бронзовый призер московское «Динамо», легендарное (правда, переживающее переходные времена) «Белогорье». Но все эти команды — всего лишь лирика, прелюдия на фоне всего одного соперника, который с 2017 года теперь по умолчанию всегда и везде будет главным для казанцев. Это «Зенит» из Санкт-Петербурга, с которым «Зенит-Казань» делит поддержку «Газпрома».

По регламенту матча за Суперкубок, в этом сезоне в нем встретились два финалиста прошлого сезона. Казанские болельщики во Дворце волейбола по традиции заготовили большой баннер. На этот раз он очень толсто намекал, какой «Зенит» настоящий, а какой — искусственно созданный. Надпись на большом полотне гласила: «Волейбол плюс «Зенит» равно Казань».

Без Камехо Питер был обречен

В технической заявке на игру, которая подается накануне, лидер нынешнего питерского «Зенита» кубинский доигровщик Ореоль Камехо присутствовал. Был он и на утренней разминке в день игры, однако в итоге даже не снял тренировочного свитера. Такая потеря игрока, который в 2020 году официально станет россиянином и сможет играть за нашу сборную, стала ключевой.

— Конечно, проблемы в доигровке в связи с этим есть, но я бы не стал акцентировать внимание именно на этом. Какая есть команда на данный момент — та и должна играть. И только на победу. Но мы сегодня упустили свои шансы, — говорил после игры главный тренер питерцев Александр Климкин.

«Какая есть команда на данный момент — та и должна играть. И только на победу. Но мы сегодня упустили свои шансы». Фото vk.com/vczenitspb



— Как скоро сможет вам помочь Камехо?

— У него сейчас будет реабилитация, все будет зависеть от докторов.

Отметим, что ни одного руководителя волейбольной федерации в этот вечер в Казани не было. Суперкубок вручал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, хотя в предыдущие годы одно из главных действующих лиц ВФВ на суперкубковый матч приезжало непременно. Видимо, в ВФВ продолжают празднование по случаю выигрыша заявки сборной России на чемпионат мира 2022 года.

«Таблетки» от Владимира Алекно

Казанцы перед ответственным матчем порадовали отличным видеороликом-превью, в котором главный тренер команды Владимир Алекно предстал в роли героя Морфеуса. Его сыграл Лоуренс Фишберн в знаменитом голливудском блокбастере «Матрица». И предлагал Владимир Романович в видео не красную или синюю таблетку, а абонемент на «Зенит-Казань» либо пульт от телевизора.

Посещаемость — это больная волейбольная тема для клубов, которые играют в микрорайоне «Солнечный город». А 17 ноября «таблетка» от Алекно и вовсе не могла бы подействовать при всем желании. Уже в который раз в столице Татарстана в один день (а в этот раз даже в одно время) проходят сразу несколько спортивных событий. Играли «Ак Барс» с рижским «Динамо» и УНИКС с «Нижним Новгородом». Если учесть, что в «Пирамиде» были еще и бои ММА от лиги «Татфайт», то спортивному болельщику в Казани в этот вечер можно только позавидовать — выбор максимально широкий. А вот на каждом из клубов этот фактор не мог не сказаться, и больше всех досталось именно волейболу. Такая вывеска и статус матча — и столько пустых мест на трибунах.

Защитник Нгапет

Питерский «Зенит» в итоге вышел в таком составе: Червяков, Ащев, Панков, Грозер, Дивиш, Сивожелез, либеро Зеленков. Казанцы выставили уже привычную на сегодняшний день семерку игроков: Андерсон, Нгапет, Вольвич, Самойленко, Бутько, Михайлов, либеро Вербов. Вольвич в первом же розыгрыше эффектно и очень быстро снимается с подачи Сивожелеза. При счете 2:2 Вербов влетел в медиаэкран после удара Грозера. Но мяч не достал. Нгапет в защите тащил все что можно и нельзя. Но четыре подачи Михайлова — и «Зенит-Казань» уже на пять очков впереди.

На подаче Грозера гости немного подтягиваются, Алекно даже вынужден брать тайм-аут. При счете 13:15 наставник питерцев Александр Климкин вместо Евгения Сивожелеза выпускает в доигровку номинального блокирующего Александра Волкова. Но никакие перестановки питерцам не помогли — хозяева легко не только удержали преимущество, но и нарастили его — 25:16. Об игре в защите Нгапета в этой партии и в целом в матче после игры журналисты поговорили с Владимиром Алекно.

Мы сейчас не находимся в оптимальной форме. И матч мог сложиться по-другому, будь у соперника Камехо. Нам есть в чем расти



— Если смотреть на статистику, «Зенит-Казань» переигрывает своих соперников в первую очередь по игре в защите. Можно говорить, что это новый стиль казанского клуба?

— Добавились игроки — мы прибавили в этом элементе. Тот же Эрвин Нгапет прибавил нам прилично вистов. Вербов и Михайлов тоже хороши в защите. Но именно француз прибавил нам защиту. Возможно, глядя на него, кто-то и прибавил. Но то, что мы сделали в этом элементе шаг вперед, — это однозначно. Хотя у сетки имеем некоторые сложности, раз так часто приходится играть в защите. Мы сейчас не находимся в оптимальной форме. И матч мог сложиться по-другому, будь у соперника Камехо. Нам есть в чем расти.

— Да, такая игра в защите — это наша фишка сейчас, — это уже мнение опытнейшего Алексея Вербова. — Нам нужно было как-то заменить Леона, и мы его заменили другим, пошли от противного. Выше Лео и сильнее ударить невозможно. В мире сейчас просто нет людей, которые могут это сделать. Поэтому оставался вариант — добавить в защите и на приеме. С чем мы и стараемся справляться.

На первой же тренировке с Нгапетом я почувствовал его сильную сторону — он цепляется абсолютно за каждый мяч. За всю мою карьеру я не видел игроков, которые не просто подбивают мяч в защите, а подбивают так, чтобы можно было после этого еще и здорово провести атаку. Это сильная сторона француза — он нам помогает доставать даже самые нереальные мячи. Такая игра придает эмоций и команде, и зрителям. Думаю, что в этом сезоне будет еще немало красивых моментов, связанных с игрой в защите и доставанием нами безнадежных мячей. Простых матчей у нас теперь не будет. Теперь будем играть мяч в мяч, очко в очко практически с каждым. Каждая партия у нас теперь будет сложной и интересной, — интриговал нас Вербов.

Очень интересно получилось как раз во втором сете, который казанцы проиграли. Переломный момент партии произошел на подачах капитана питерцев Андрея Ащева. Он подает довольно простой, на первый взгляд, «планер», но по технике и траектории полета его тактическую подачу можно назвать одной из самых неудобных в Суперлиге. «Зенит» гостевой убежал вперед аж на три очка — 23:20, и довести дело до победы в этом сете оставалось лишь делом техники — 25:21, точку поставил все тот же Ащев, уверенно сыгравший на одиночном блоке против атаки с высокого мяча от Михайлова.

— Почему проиграли второй сет? — вопрос Владимиру Алекно.

— Так как питерцы подают — мало кто сможет хорошо принимать. Они еще лучше могут. За счет своей подачи они ушли вперед. Может быть, я опоздал с тайм-аутом.

Просто был не наш сет. Перезагрузились и третью партию уже выиграли уверенно



— Они лучше подавали, выбили нас с приема и заставляли играть на высоких мячах, — рассказывал после игры Вербов. — Хотя мы боролись. Рисковали, где договаривались на тренировках, на собраниях. Просто не получилось. Три-пять очков делают разницу, и все. Просто был не наш сет. Перезагрузились и третью партию уже выиграли уверенно. Четвертую в принципе так же — на данный момент мы сильнее.



26 залпов казанской «пушки»

Но главным героем матча стал все равно Максим Михайлов. 26 очков, четыре эйса и 67% в атаке — отличные цифры для матча такого уровня для казанского диагонального. Хотя с начала третьей партии на лицах хозяев появилась легкая тревога, но все быстро встало на свои места. 7:3 на подаче Андерсона, 12:6 — уже на подачах Нгапета. Концовку снова «сделал» Михайлов на подаче. Шесть суперподач от Макса — и 25:15 на табло.

— Казанцы сегодня очень здорово подавали. Мы абсолютно не справились с этой подачей. Особенно провалились в третьей партии. Ну и, конечно, казанская «пушка» Максим Михайлов сегодня творил чудеса, иначе и не скажешь. Конкретно с ним мы также абсолютно не справились, — грустно вздыхал по окончании матча главный тренер гостей Климкин.

— Был эпизод, когда вместо Сивожелеза в доигровку вы выпускали Волкова…

— Это не было экспериментом — он выходил на переднюю линию и мог нам там помочь.

— У вашей команды сегодня 17 ошибок на приеме. Это больше проблемы вашей команды в этом элементе или подача казанцев оказалась настолько хороша?

— Это точно не наша проблема. Казань подавала очень прилично, как я уже сказал. Мы, конечно, к ней готовились, но не смогли противопоставить совершенно ничего.

Заключительный сет начался с равной игры на старте — 6:6, 7:7, 8:8. Первый рывок произошел только в середине партии, и снова на подачах Михайлова. В концовке «Зенит-Казань» играл вдохновенно, и Вольвич закономерно поставил победную точку — 25:20, 3:1 по сетам. Седьмой Суперкубок — в копилке Казани.

Расплылся в улыбке даже привычно неулыбчивый герой встречи Макс Михайлов



— Как я уже говорил неоднократно после матчей, в этом году победы приносят больше радости. Так как даются тяжелее. Рабочие моменты в играх, рабочие победы. Я искренне счастлив. Это первый наш титул в сезоне, — улыбался после игры Алекно.

Были безумно рады и игроки его команды. Алексей Спиридонов свою медаль сразу же повесил на сына, которому чуть больше года. Алексей Вербов улыбался в камеру «Матч ТВ» и передавал привет московской корреспондентке канала Марии Орзул, с которой он, оказывается, рос в одном дворе. Расплылся в улыбке даже привычно неулыбчивый герой встречи, Макс Михайлов. Говорил, правда, серьезные вещи о том, что не совсем доволен и такой своей игрой.

— Безусловно, очень рады, что выиграли Суперкубок. Вдвойне приятно, что обыграли такую сильную команду, как питерский «Зенит». Наверное, все-таки без Камехо это был неполноценный по силе соперник. Ореоль в прошлом году на себе «тащил» команду. В этом году к нему добавился такой мощный игрок, как Грозер, поэтому в атаке потенциал их команды сильно вырос. Но тем не менее они действовали сегодня хорошо и без кубинца.

— Главный тренер гостей отметил именно вас и сказал, что «с казанской «пушкой» Михайловым мы сегодня не справились»…

— Нет, я бы не сказал, что я сегодня подавал прям очень хорошо. Моментами — да, действительно, неплохо. Но в целом я недоволен сегодня своей подачей. Ошибок тоже хватало, стабильности нет.

— У Вас сегодня 67% в атаке. Этим удовлетворены?

— Атака — это взаимодействие всей команды. Тут и прием помог, и Саша Бутько здорово пасовал. Мне оставалось только все не испортить. Поэтому благодаря игре всей команды удалось достичь такого высокого процента в атаке.

Никаких сомнений, матчей против питерской команды в этом сезоне у казанцев будет предостаточно. Это и ответная игра второго круга в Санкт-Петербурге, и потенциальная серия плей-офф, и даже возможное пересечение в Лиге чемпионов. А пока именно в ней казанцы и проведут свой следующий матч — 21 ноября на своей площадке примут немецкий «Франкфурт».

Андрей Лопата, фото Романа Кручинина / zenit-kazan.com