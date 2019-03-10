Страна контрастов: самые знаменитые женщины Индии

Часть первая. «Сила целомудренной жены» и «почитание мужа наравне с Богом»

Фото: Сита и Рама в современном кинематографе (сериал 2015 года)

Самые известные женщины Индии вовсе не Айшвария Рай или Индира Ганди, хотя, наверное, именно их имена пришли на ум тем, кто прочитал заголовок статьи. Но эти и другие актрисы и политики со временем забудутся — идеалами женского поведения и красоты на протяжении многих тысячелетий в Индии остаются и, наверное, еще долго будут оставаться совсем другие личности. Истории великих женщин, описанные в древних эпосах «Рамаяна» и «Махабхарата», передаются из поколения в поколение и даже в наши дни определяют образ жизни и мышления девочек: их прославляют, им поклоняются в храмах, на них хотят быть похожими. Что это за женщины и в чем заключается сила их влияния сквозь время, я расскажу в своей очередной статье для «Реального времени».

Сила целомудренной женщины



В любой традиционной культуре мужчине в обществе отводится главная роль, а женщине — подчиненная, роль матери и жены. Несмотря на влияние идеи равноправия полов, в Индии традиционные представления о гендерных ролях сильны до сих пор. При этом в шастрах (священных писаниях, в которых даются правила и предписания для всех сфер жизни человека) подчеркивается, что такое положение нисколько не принижает женщину, наоборот, целомудренные и верные жены прославляются наравне со святыми. В Индии люди верят, что, храня целомудрие, женщина обретает невероятное, сверхъестественное могущество, подобное тому, к какому стремятся великие аскеты и йоги. В этой стране как в текстах, так и в устных преданиях сохранилось много историй о женщинах, которые, будучи преданы своим мужьям, развивали в себе мистические способности (сиддхи). Например, в Южной Индии установлен памятник женщине, которая, разгневавшись на царя, несправедливо казнившего ее мужа, лишила правителя жизни и сожгла весь город одним взглядом. Но, конечно, совсем не за сиддхи такие женщины становятся идеалами индийских девочек и девушек, а потому, что их смирение, терпение и послушание помогают создавать и поддерживать в обществе и семьях атмосферу любви и заботы.

Самыми яркими примерами таких женщин, безусловно, являются героини писаний «Шримад-Бхагаватам», «Рамаяна» и «Махабхарата». Все они были историческими личностями, а не выдуманными персонажами. В этих книгах сохранились описания их жизни и наставления о том, что значит быть хорошей верной женой и служить своему мужу. Я выборочно поделюсь историями и цитатами тех женщин, которые поразили меня больше всего.

Сита и Рама (иллюстрация к «Рамаяне»)



Сита, жена Рамачандры

История трагической любви Рамы и Ситы на протяжении многих тысячелетий вдохновляет художников, писателей, поэтов и философов Индии. Раме и Сите поклоняются в храмах, поскольку шастры говорят, что Рама явился на землю как одно из воплощений бога Вишну, а его супруга Сита — как воплощение богини Лакшми.

Итак, «Рамаяна» повествует о том, что принцесса Сита вышла замуж за царского сына Раму, которого вскоре должны были короновать. Но из-за дворцовых интриг ее мужа изгнали в лес. Рама не хотел брать жену с собой в изгнание, зная, что Сите, выросшей в атмосфере дворца, будет трудно привыкнуть к образу жизни лесных отшельников. Однако Сита настояла на том, чтобы во всем разделить судьбу мужа, говоря, что в противном случае выпьет яд. Диалог Ситы и Рамы накануне изгнания до сих пор передается из уст в уста в Индии, а ее поступок служит предметом медитации для тех женщин, которые тоже хотят обрести такую же решительность в следовании за мужем. Приведу этот отрывок из «Рамаяны» (в изложении Бхакти Викаши Свами):

Слова Рамы поразили Ситу в самое сердце. Любовь к мужу разожгла в ней гнев, и она отвечала: «О Рама, супруг мой, лучший из людей, о чем Ты говоришь? Жена во всем разделяет судьбу мужа. Я обязана отправиться в лес вместе с Тобой. Отец, мать, брат, сын и невестка живут собственной жизнью, но жена всегда следует за мужем. Кроме Тебя у меня нет иного прибежища. Поэтому не сомневайся — я последую за Тобой. Я буду идти за Тобой следом и есть лишь тогда, когда Ты закончишь Свою трапезу. Я ничем не буду досаждать Тебе. С великой радостью я стану наслаждаться красотой гор, озер и рек. Я никогда не буду чувствовать усталости. Рядом с Тобой я буду в полной безопасности. Без Тебя мне не нужно даже райское царство. Рама, Ты единственный, кого я люблю. Без Тебя мне не жить».

А вот такие наставления дает Сите на прощание ее свекровь:

Тем временем Каушалья обняла Ситу и обратилась к ней с напутствием: «Известно, что когда приходит беда, жены оставляют своих праведных и любящих мужей. Порочные женщины забывают о том, как о них заботились, и ничто не способно удержать неблагодарных созданий: ни мудрость, ни богатства, ни брачные узы. Но есть и другие женщины. Они правдивы, послушны и верны своему долгу. Они почитают своих мужей наравне с Богом. О Сита, не отвергай моего сына из-за того, что Его изгнали в лес. Пусть Он всегда остается твоим божеством».

Смиренно сложив ладони, Сита отвечала: «Мне известны обязанности жены. О царица, пожалуйста, не говори мне о низких женщинах. Я не могу жить без Рамы, как лунный свет без луны. Как не бывает вины без струн, а колесницы без колес, так и жене нет жизни без мужа, даже если у нее тысяча сыновей. Как я могу отвернуться от Рамы, которого почитаю как Бога?»

Иллюстрация к «Рамаяне», Сита и Рама



Как можно видеть, шастры предписывают жене относиться к мужу как к Богу. Конечно, это не значит, что нужно на него молиться. Речь идет о понимании ценности мужа в жизни женщины: в индийской культуре незамужняя женщина не заслуживает уважения. Я много общаюсь с индийскими женщинами, выросшими в Южной Индии, где в большей мере сохранились традиционные ценности, и они говорят мне, что для них муж действительно является представителем Бога. Чаще всего эти матаджи не работают, поэтому во всех смыслах, и материально, и эмоционально, зависят от мужей. Однако даже в тех ситуациях, когда муж не проявляет особой заботы о семье, у этих женщин все равно остается глубокое уважение к мужу на уровне долга. Потому что они помнят, например, этот диалог Ситы с встреченной ею в лесу женой мудреца Атри Анасуей из «Рамаяны»:

«Благородные женщины почитают своего мужа наравне с Богом, будь он даже грешником или бедняком. О Вайдехи, нет для женщины большего друга, чем муж. Только он способен исполнить все ее желания, подобно тому, как аскеза приносит желаемое тому, кто совершает ее. Однако низкие женщины, которые одержимы страстью, которые властвуют над мужьями, не различая между добродетелью и пороком, которые бродят там, где им заблагорассудится, отрекаются от своих мужей. О Майтхили, они становятся жертвой страсти, сходят с пути добродетели и пользуются дурной славой. Но женщины, подобные тебе, преданные своему супругу и отличающие добро от зла, возносятся на небеса, как и те, кто совершал благие дела. Продолжай прилежно служить этому царевичу, почитай Его как Бога, следуй вместе с Ним по стезе добродетели. Так ты обретешь славу и благочестие».

— Твои слова нисколько не удивили меня, — отвечала смиренная Сита. — Мне известно, что для целомудренной жены нет никого дороже мужа. Даже если бы мой муж был беден или незнатен, я без колебаний поступила бы точно так же, поскольку таков мой долг. Как же я могла не последовать за тем, кто обладает всеми достоинствами, полон сострадания, обуздал Свои чувства, постоянен в любви, следует по стезе добродетели и заботится обо мне, словно отец и мать. Единственная аскеза, которую должна совершать женщина, — это служить своему мужу. Есть много женщин, которых за преданность мужьям и добродетельное поведение почитают даже полубоги.

Главное событие «Рамаяны» — это похищение Ситы. Один могущественный демон по имени Равана украл Ситу, соблазнившись ее красотой. В своем царстве Равана в течение целого года пытался искусить Ситу, показывая ей свои богатства, дворцы, роскошные сады, драгоценности, слуг, обращаясь к ней с ласковыми речами и обещая множество наслаждений и удовольствий. Однако и здесь Сита проявила свое целомудрие, и никакие соблазны и даже угрозы не смогли помешать ей все время думать о своем муже. Так проявилось еще одно правило, известное индийским женщинам: целомудренная женщина никогда не будет говорить, что все мужчины хороши, даже если объективно это так, она может сказать, что лишь ее муж хорош. Даже когда Хануман, слуга Рамы в образе огромной обезьяны, предложил Сите перенести ее через океан и спасти от Раваны, она отказалась, в чем проявилась крайняя степень целомудрия, требуемого от жены:

«О Хануман, я всецело предана своему мужу и не хочу прикасаться к другому мужчине».

Сита и Рама



После того как разразилась великая битва, и Рама сокрушил Равану и спас Ситу, испытания ее на верность не закончились. Согласно строгим ведическим обычаям, женщина, которая длительное время провела в доме чужого мужчины, теряет свою добрую репутацию. И Рама, как идеальный царь, обязан был следовать традициям. Поэтому дважды Сита должна была доказывать свою невиновность. Первый раз — войдя в огонь, который не коснулся ни ее тела, ни волос, ни одежды, ни украшений, потому что в ней не было и тени греха. Во второй раз, когда люди в царстве снова начали говорить об испорченной репутации Ситы, Рама был вынужден сослать ее в лес, в ашрам отшельников (монастырь), несмотря на то, что она была беременна двумя его сыновьями. Сита и здесь подчинилась мужу, ни в чем его не упрекнув и никогда не подумав о нем плохо.

Рама и Сита большую часть своей жизни страдали в разлуке, и трудно представить, сколько слез было пролито и проливается до сих пор читателями и рассказчиками этой истории.

Мандодари, жена Раваны

Расскажу о еще нескольких женщинах, героинях эпоса «Рамаяна», которые относятся к панча-канйа, пяти самым целомудренным женщинам в истории, памятование о которых увеличивает благочестие человека.

Мандодари — это одна из жен демонического правителя Ланки Раваны. Ее пример ценен тем, что, будучи женой неправедного царя и дурного человека и прекрасно понимая, что ее мужу придется расплачиваться за свои поступки, Мандодари все равно была ему верна, любила его и служила ему на протяжении всей жизни.

Видя, что ее муж потерял голову от другой женщины, Ситы, Мандодари находила в себе силы, чтобы ласково наставлять мужа и просить его вернуть украденное, не навлекать на себя гнев такого могущественного человека, как Рама.

В «Рамаяне» красочно описан плач жен Раваны (в особенности Мандодари) над мужем после его гибели. Он показателен, потому что в традиционной культуре Индии жена не мыслит своей жизни без мужа, и даже существует такой обряд (в наши дни запрещенный законом), когда жена сгорала заживо вместе с мужем в погребальном костре («Вслед за мужем в погребальный костер»).

Тем временем весть о смерти Раваны достигла внутренних покоев дворца. Все жены царя вышли из города на поле битвы. С растрепанными волосами женщины подошли к бездыханному телу своего мужа, громко причитая. Убитые горем, некоторые из них стали кататься по земле, а другие обнимать Равану. Воскликнув «О мой господин!», одна из жен прильнула к его груди, другая схватила его за стопы, третья принялась растирать ему грудь. Остальные в отчаянии вздымали руки к небу. Некоторые, не вынеся удара, лишились чувств.

— Дорогой супруг, — причитали жены, — не послушав нашего совета, ты обрек себя на гибель. Теперь, когда ты мертв, нам тоже не жить, ибо муж — единственная опора для жены.

— Мой господин, — сказала любимая жена Раваны, Мандодари, — поскольку ты доставлял другим беспокойства, тебя прозвали Раваной. Ты погиб, а вместе с тобой погибли и мы, ибо Ланка завоевана неприятелем. У кого ей теперь искать прибежище? Из-за совершенных грехов твое тело станет пищей стервятников, а душа отправится в ад. Но хотя ты и был воплощением порока, я не знаю, как смогу жить без тебя.

С этими словами Мандодари, потеряв сознание, упала на грудь Раване.

В штате Раджастан в Индии до сих пор есть городок Мандор, считается, что в этом месте Равана женился на Мандодари. Целомудрие Мандодари прославляется в молитвах, например, во время свадебного обряда, виваха-ягьи («Как в Индии празднуют свадьбу»), когда священник говорит молодой жене: «Ты должна быть как Сита Раме и как Мандодари Раване».

Божества Сита и Рама в храме



Тара, жена Вали

Тара — это царица страны обезьян, тоже одна из героинь «Рамаяны». Она была женой Вали, правителя обезьян. Тара прославляется за свои интеллект и мудрость, за то, как тактично она направляла своего мужа, стараясь защитить его от гибели. Тара неоднократно просила Вали не воевать со своим братом, заключить перемирие. Однако муж не слушается ее и погибает. Скорбь Тары, потерявшей мужа, также описывает чувства целомудренной жены к мужу. Она просит убить ее, чтобы воссоединиться с мужем на том свете.

— Мне не нужно царство, — сказала Тара. — Я потеряла мужа, и царская роскошь больше не привлекает меня.

Рыдая и ударяя себя в грудь, Тара подошла к тому месту, где лежал умирающий Вали, и обняла его. Царя окружили и другие его жены. Тара хотела последовать за своим мужем и решила поститься до смерти.

В следующей статье я расскажу о героинях других знаменитых произведений Индии — «Махабхараты» и «Шримад-Бхагаватам».