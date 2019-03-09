Новости общества

08:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Видеоопрос: «Нужно ли наказывать за публикации, содержащие проявления неуважения к власти?»

07:00, 09.03.2019 2
Видеоопрос: «Нужно ли наказывать за публикации, содержащие проявления неуважения к власти?» Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении закон о наказании за фейковые новости и неуважение к власти. Он приравнивает к мелкому хулиганству публикацию постов, проявляющих неуважение к власти. На первый раз их авторов будут штрафовать на сумму от 30 до 100 тыс. рублей, в случае рецидивов штраф может вырасти до 300 тыс. рублей либо дело вовсе закончится арестом.

«Нужно ли наказывать за публикации, содержащие проявления неуважения к власти, и если да, то каким образом?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:25
    Если обоснованно, то нет конечно! Если слова ничем не подкреплены то тут уж за наказывать
    Ответить
  • Анонимно 07:56
    Раньше у нас выпускали механизаторов широкого профиля а сейчас сочиняют законы широкого профиля.Под эти законы широкого профиля можно подогнать всё что угодно.А это как говорил знаменитый Шарапов уже не закон а кистень.Ну а желание сочинять такие законы было всегда и тому доказательство сказка про голого короля.С такими законами можно создать только сказочное королевство кривых зеркал.И все мы окажемся в очередной комнате смеха.Жаль только что смех этот будет сквозь слёзы.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

08:57 МСК Все новости
Новости раздела