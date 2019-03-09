Видеоопрос: «Нужно ли наказывать за публикации, содержащие проявления неуважения к власти?»
Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении закон о наказании за фейковые новости и неуважение к власти. Он приравнивает к мелкому хулиганству публикацию постов, проявляющих неуважение к власти. На первый раз их авторов будут штрафовать на сумму от 30 до 100 тыс. рублей, в случае рецидивов штраф может вырасти до 300 тыс. рублей либо дело вовсе закончится арестом.
«Нужно ли наказывать за публикации, содержащие проявления неуважения к власти, и если да, то каким образом?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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