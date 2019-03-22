Нижегородские кредиты: уверенность бизнеса и осторожность физлиц
Анализ рынка кредитования в Нижегородской области в 2018 году
«Реальное время» завершает цикл материалов о кредитовании физических и юридических лиц в регионах Приволжского федерального округа. Мы уже рассказали о Татарстане, Башкортостане и Самарской области, а сегодня оценим ситуацию с займами в Нижегородской области. Она здесь несколько отличается от положения дел в вышеперечисленных регионах — особенно это касается кредитов бизнесу.
«Физики» Нижегородской области осторожнее, чем в других регионах
Физические лица, как и в трех других крупнейших регионах Приволжского федерального округа, увеличили объем взятых кредитов. Однако величина, на которую вырос этот показатель, не так велика. В Нижегородской области она увеличилась всего на 6%, с 225,9 до 239 млрд рублей. Напомним, в Самарской области аналогичный рост составил 38%, в Башкирии — 39%, а в Татарстане — вообще около 50%. А вот рост объема жилищных кредитов оказался примерно таким же, как и в других регионах: он вырос на 42% (с 40,8 до 57,8 млрд рублей), а количество — на 28% (с 25,4 до 32,6 тысяч штук).
|Дата
|Объем кредитов всего, млн руб.
|Жилищные кредиты
|Ипотечные жилищные кредиты
|под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|Количество, единиц
|Объем, млн руб.
|Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /
с начала года
|Средневзвешенная ставка, % /
с начала года
|Количество, единиц
|Объем, млн руб.
|01.01.2019
|238.985
|32.603
|57.831
|192,30
|9,54
|01.01.2018
|225 875
|25 395
|40 787
|184,5
|10,66
|01.01.2017
|172 739
|20 502
|30 621
|178,5
|12,63
|01.01.2016
|137 963
|16 335
|23 668
|175,3
|13,49
|01.01.2015
|194 441
|24 905
|37 717
|176
|12,49
|01.01.2014
|174 575
|20 354
|28 330
|171,7
|12,26
|Изменение в 2018
|6%
|28%
|42%
|4%
|-11%
При этом общая задолженность по кредитам в рублях выросла на 21% — с 235,8 млрд рублей до 284,6 млрд. Задолженность по жилищным кредитам увеличилась на 19%, со 102,8 до 122,5 млрд рублей. Задолженность в иностранной валюте, наоборот, снизилась, правда, у физлиц в Нижегородской области она совсем невелика — 323 млн рублей (снижение составило 35%).
|Дата
|в рублях
|в иностранной валюте
|по кредитам, всего
|по жилищным кредитам
|по ипотечным жилищным кредитам
|в том числе просроченная
|под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|в том числе просроченная
|01.01.2019
|284.638
|122.465
|121.549
|979
|20.799
|01.01.2018
|235.791
|102.783
|101.501
|831
|19.036
|01.01.2017
|207.211
|90.070
|88.217
|720
|15.120
|01.01.2016
|202.591
|79.788
|77.375
|602
|01.01.2015
|216.033
|73.310
|71.217
|427
|01.01.2014
|187.964
|55.487
|52.827
|444
|Изменение в 2018
|21%
|19%
|20%
|18%
|9%
Бизнес верит в себя и ищет денег, а металлурги стремятся к валюте
Нижегородская область – первый из анализируемых регионов, где в 2018 году кредитование юридических лиц увеличилось. В отличие от Татарстана, Башкортостана и Самарской области, бизнес тут взял кредитов на 16% больше, чем год назад – на общую сумму 888,3 млрд рублей. При этом интересно, что выдача кредитов в рублях выросла не так сильно – на 13% (с 695,2 до 783,7 млрд рублей), а вот кредитование в иностранной валюте увеличилось сразу на 53%. Для сравнения – в Татарстане кредитование в иностранной валюте снизилось на 29%, а в Башкортостане – вообще на 53%. В Самарской области нерублевые кредиты увеличились, но всего на 3%, да и объем их гораздо меньше.
В Нижегородской же области кредитов в валюте – всего в девять раз меньше, чем кредитов в рублях – на сумму 104,6 млрд рублей.
Андрей Пастернак, старший вице-президент «Росбанка», говорит, что упомянутый рост кредитования компаний в иностранной валюте в Нижегородской области может быть связан с финансированием импорта оборудования и технологий по инвестиционным проектам, реализуемым крупнейшими предприятиями региона. «Если говорить о ситуации в Росбанке, мы не отмечаем повышенного спроса на кредиты в иностранной валюте ни в одном субъекте федерации ПФО», — рассказывает он.
Задолженность нижегородского бизнеса увеличилась на 10% в случае с рублевыми кредитами (с 334 до 367 млрд рублей) и на 46% — в случае с валютными кредитами (с 29,7 до 43,2 млрд рублей). А вот «просрочка» снизилась и в рублях, и в иностранной валюте – на 13% и 27%, соответственно (до 18 млрд рублей и 8 млн рублей).
|Дата
|Объем кредитов
|Задолженность
|в том числе просроченная
|всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|01.01.2019
|888.277
|783.718
|104.559
|410.451
|367.246
|01.01.2018
|763.457
|695.173
|68.284
|363.728
|334.074
|01.01.2017
|732.822
|718.918
|13.904
|330.030
|316.680
|01.01.2016
|641.725
|624.754
|16.971
|385.136
|339.210
|01.01.2015
|786.307
|759.408
|26.899
|402.758
|360.226
|01.01.2014
|769.320
|736.001
|33.319
|332.449
|300.986
|Изменение в 2018
|16%
|13%
|53%
|13%
|10%
Как и в случае с Самарской областью, в Нижегородской самыми активными в плане кредитования являются не предприятия сферы обрабатывающих производств, лидирующие в национальных республиках. Больше всего кредитов в Нижегородской области в 2018 году взяли предприятия торговли – на сумму 167,4 млрд рублей, рост тут составил 17%. Обрабатывающие производства оказались на втором месте со 158,9 млрд рублей и снижением на 18% (среди них лидер – производство транспортных средств и оборудования с 53,2 млрд рублей кредитов и ростом в полтора раза, а также металлургия с 35,7 млрд рублей и снижением на 41%). Кроме того, в лидерах – кредиты на завершение расчетов – на эти цели взяты 255,7 млрд рублей, на треть больше, чем год назад.
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|01.01.2019
|783.718
|546
|20
|158.877
|15.421
|01.01.2018
|695.173
|909
|134
|194.406
|35.142
|01.01.2017
|718.918
|440
|389
|272.052
|66.857
|01.01.2016
|624.754
|462
|330
|274.901
|141.801
|01.01.2015
|759.408
|978
|280
|229.466
|96.338
|01.01.2014
|736.001
|642
|217
|236.047
|88.352
|Изменение в 2018
|13%
|-40%
|-85%
|-18%
|-56%
Валютное кредитование, как уже говорилось, выросло на 53% — с 68,3 до 104,6 млрд рублей. Основная масса этих кредитов пришлась на обрабатывающие производства – 87,8 млрд рублей, показатель вырос на 31%. Почти вся эта сумма получена предприятиями, связанными с металлургией – они взяли в валюте сумму в 81 млрд рублей, что на 57% больше, чем год назад. А вот, например, химическое производство, наоборот, снизило показатель в семь раз – с 14,3 до 2,4 млрд рублей. Помимо этого, стоит отметить еще две сферы, не связанные с обрабатывающими производствами, которые в этом году взяли кредиты в валюте, хотя год назад не брали. Это – производство и распределение электроэнергии, газа и воды (9,7 млрд рублей) и операции с недвижимым имуществом (6,9 млрд рублей).
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|01.01.2019
|104.559
|0
|0
|87.761
|2.330
|01.01.2018
|68.284
|0
|0
|67.127
|0
|01.01.2017
|13.904
|0
|0
|12.021
|11
|01.01.2016
|16.971
|0
|0
|14.875
|252
|01.01.2015
|26.899
|0
|0
|20.490
|0
|01.01.2014
|33.319
|0
|0
|23.915
|57
|Изменение в 2018
|53%
|31%
Торговцам тяжело возвращать валюту
Рублевая задолженность предприятий Нижегородской области выросла на 10%, с 334,1 до 367,2 млрд рублей. Примерно половина этой задолженности приходится на обрабатывающие производства – тут показатель равен 149,9 млрд рублей, годовой рост – на 21%. В лидерах здесь – производство транспортных средств и оборудования, 75 млрд рублей с ростом на 32%. Однако самой крупной сферой по задолженности является не связанная с обработкой сфера оптовой и розничной торговли. Тут результат составит 87,1 млрд рублей с ростом на 18%.
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|01.01.2019
|367.246
|441
|127
|149.847
|11.539
|01.01.2018
|334.074
|518
|337
|123.547
|12.351
|01.01.2017
|316.680
|470
|296
|120.600
|9.531
|01.01.2016
|339.210
|504
|337
|134.878
|14.610
|01.01.2015
|360.226
|793
|331
|123.628
|11.339
|01.01.2014
|300.986
|574
|291
|109.383
|10.292
|Изменение в 2018
|10%
|-15%
|-62%
|21%
|-7%
Обрабатывающие производства лидируют и по задолженности в валюте. На них приходится 29,2 из 43,2 млрд рублей общей валютной задолженности. Рост всех предприятий составил 46%, а обрабатывающих производств – 39%. Почти вся задолженность по кредитам в валюте из обрабатывающих производств приходится на металлургов, которые увеличили долг по кредитам на 68%. Еще 7 млрд рублей приходится на транспорт и связь (рост на 4%), а 6,9 млрд – на операции с недвижимым имуществом (рост примерно в 180 раз).
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|01.01.2019
|43.205
|0
|0
|29.242
|736
|01.01.2018
|29.654
|0
|0
|20.964
|0
|01.01.2017
|13.351
|0
|0
|3.194
|180
|01.01.2016
|45.926
|0
|0
|28.769
|428
|01.01.2015
|42.532
|0
|0
|24.610
|541
|01.01.2014
|31.463
|0
|0
|17.949
|607
|Изменение в 2018
|46%
|39%
Что касается просроченной задолженности – то в рублях она снизилась на 13%, с 20,6 до 17,8 млрд рублей. Больше всего «просрочки» — у оптовой и розничной торговли – 10,1 млрд рублей, за год она снизилась на 3%. Еще 3,1 млрд рублей – у сельского хозяйства (показатель снизился на 5%). Обрабатывающие производства имеют просроченную задолженность в 1,87 млрд рублей – на 12% меньше, чем год назад.
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ», отмечает, что проследить причины снижения просроченной задолженности достаточно сложно: «Политика банков может очень сильно различаться. Кто-то старается снижать фактическую просроченную задолженность, уменьшая выдачу «проблемных» кредитов за счет ужесточения требований к заемщикам. Кто-то идет на списание просроченной задолженности, чтобы снизить объемы формируемых под нее резервов и увеличить таким образом эффективность использования активов».
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|01.01.2019
|17.979
|219
|127
|1.866
|573
|01.01.2018
|20.613
|419
|327
|2.125
|610
|01.01.2017
|20.530
|290
|155
|2.947
|231
|01.01.2016
|18.831
|155
|155
|3.225
|910
|01.01.2015
|11.775
|55
|55
|1.786
|362
|01.01.2014
|7.522
|0
|0
|1.098
|420
|Изменение в 2018
|-13%
|-48%
|-61%
|-12%
|-6%
Предприниматели не рискуют брать кредиты
Малый и средний бизнес увеличил кредиты на 15% — со 171,5 до 197,9 млрд рублей. Почти все эти кредиты – рублевые, в иностранной валюте и драгоценных металлах взято лишь 154 млн рублей (год назад показатель составлял 1 млрд рублей). Индивидуальные предприниматели, в отличие от всего МСБ, снизили объемы кредитов – на 10%, с 13,3 до 12 млрд рублей.
|Дата
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|субъектам МСП
|ИП
|субъектам МСП
|ИП
|субъектам МСП
|ИП
|01.01.2019
|197.788
|11.991
|154
|0
|197.942
|01.01.2018
|170.515
|13.253
|1.030
|0
|171.544
|01.01.2017
|144.495
|8.408
|331
|0
|144.826
|01.01.2016
|134.958
|9.972
|567
|8
|135.525
|01.01.2015
|187.934
|15.980
|453
|6
|188.387
|01.01.2014
|218.021
|19.717
|919
|50
|218.940
|Изменение в 2018
|16%
|-10%
|-85%
|15%
Задолженность МСБ в Нижегородской области снизилась на 6%, со 103,9 до 97,9 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели уменьшили задолженность еще больше – на 8%, с 12,6 до 11,6 млрд рублей. Просроченная задолженность уменьшилась в два раза – с 12,6 до 6,1 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели снизили «просрочку» на треть – с 583 до 378 млн рублей.
|Дата
|Задолженность
|Просроченная задолженность
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|субъектов МСП
|ИП
|субъектов МСП
|ИП
|субъектов МСП
|ИП
|01.01.2019
|97.665
|11.626
|194
|0
|97.859
|01.01.2018
|103.687
|12.598
|222
|24
|103.909
|01.01.2017
|92.673
|10.681
|1.472
|52
|94.145
|01.01.2016
|95.782
|17.403
|1.396
|449
|97.178
|01.01.2015
|102.160
|19.065
|1.529
|374
|103.689
|01.01.2014
|101.047
|16.698
|1.229
|294
|102.276
|Изменение в 2018
|-6%
|-8%
|-13%
|-100%
|-6%
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