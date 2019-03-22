Нижегородские кредиты: уверенность бизнеса и осторожность физлиц

Анализ рынка кредитования в Нижегородской области в 2018 году

«Реальное время» завершает цикл материалов о кредитовании физических и юридических лиц в регионах Приволжского федерального округа. Мы уже рассказали о Татарстане, Башкортостане и Самарской области, а сегодня оценим ситуацию с займами в Нижегородской области. Она здесь несколько отличается от положения дел в вышеперечисленных регионах — особенно это касается кредитов бизнесу.

«Физики» Нижегородской области осторожнее, чем в других регионах

Физические лица, как и в трех других крупнейших регионах Приволжского федерального округа, увеличили объем взятых кредитов. Однако величина, на которую вырос этот показатель, не так велика. В Нижегородской области она увеличилась всего на 6%, с 225,9 до 239 млрд рублей. Напомним, в Самарской области аналогичный рост составил 38%, в Башкирии — 39%, а в Татарстане — вообще около 50%. А вот рост объема жилищных кредитов оказался примерно таким же, как и в других регионах: он вырос на 42% (с 40,8 до 57,8 млрд рублей), а количество — на 28% (с 25,4 до 32,6 тысяч штук).

Кредиты в рублях, предоставленные физическим лицам Нижегородской области, на 01.01.2019

Дата Объем кредитов всего, млн руб. Жилищные кредиты Ипотечные жилищные кредиты под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве Количество, единиц Объем, млн руб. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /

с начала года Средневзвешенная ставка, % /

с начала года Количество, единиц Объем, млн руб. 01.01.2019 238.985 32.603 57.831 192,30 9,54 01.01.2018 225 875 25 395 40 787 184,5 10,66 01.01.2017 172 739 20 502 30 621 178,5 12,63 01.01.2016 137 963 16 335 23 668 175,3 13,49 01.01.2015 194 441 24 905 37 717 176 12,49 01.01.2014 174 575 20 354 28 330 171,7 12,26 Изменение в 2018 6% 28% 42% 4% -11%

При этом общая задолженность по кредитам в рублях выросла на 21% — с 235,8 млрд рублей до 284,6 млрд. Задолженность по жилищным кредитам увеличилась на 19%, со 102,8 до 122,5 млрд рублей. Задолженность в иностранной валюте, наоборот, снизилась, правда, у физлиц в Нижегородской области она совсем невелика — 323 млн рублей (снижение составило 35%).

Задолженность по кредитам, предоставленным физлицам Нижегородской области, на 01.01.2019, млн. руб.

Дата в рублях в иностранной валюте по кредитам, всего по жилищным кредитам по ипотечным жилищным кредитам в том числе просроченная под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве в том числе просроченная 01.01.2019 284.638 122.465 121.549 979 20.799 01.01.2018 235.791 102.783 101.501 831 19.036 01.01.2017 207.211 90.070 88.217 720 15.120 01.01.2016 202.591 79.788 77.375 602 01.01.2015 216.033 73.310 71.217 427 01.01.2014 187.964 55.487 52.827 444 Изменение в 2018 21% 19% 20% 18% 9%

Бизнес верит в себя и ищет денег, а металлурги стремятся к валюте

Нижегородская область – первый из анализируемых регионов, где в 2018 году кредитование юридических лиц увеличилось. В отличие от Татарстана, Башкортостана и Самарской области, бизнес тут взял кредитов на 16% больше, чем год назад – на общую сумму 888,3 млрд рублей. При этом интересно, что выдача кредитов в рублях выросла не так сильно – на 13% (с 695,2 до 783,7 млрд рублей), а вот кредитование в иностранной валюте увеличилось сразу на 53%. Для сравнения – в Татарстане кредитование в иностранной валюте снизилось на 29%, а в Башкортостане – вообще на 53%. В Самарской области нерублевые кредиты увеличились, но всего на 3%, да и объем их гораздо меньше.

В Нижегородской же области кредитов в валюте – всего в девять раз меньше, чем кредитов в рублях – на сумму 104,6 млрд рублей.

Андрей Пастернак, старший вице-президент «Росбанка», говорит, что упомянутый рост кредитования компаний в иностранной валюте в Нижегородской области может быть связан с финансированием импорта оборудования и технологий по инвестиционным проектам, реализуемым крупнейшими предприятиями региона. «Если говорить о ситуации в Росбанке, мы не отмечаем повышенного спроса на кредиты в иностранной валюте ни в одном субъекте федерации ПФО», — рассказывает он.

Задолженность нижегородского бизнеса увеличилась на 10% в случае с рублевыми кредитами (с 334 до 367 млрд рублей) и на 46% — в случае с валютными кредитами (с 29,7 до 43,2 млрд рублей). А вот «просрочка» снизилась и в рублях, и в иностранной валюте – на 13% и 27%, соответственно (до 18 млрд рублей и 8 млн рублей).

Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП в Нижегородской области, на 01.01.2019, млн рублей

Дата Объем кредитов Задолженность в том числе просроченная всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах 01.01.2019 888.277 783.718 104.559 410.451 367.246 01.01.2018 763.457 695.173 68.284 363.728 334.074 01.01.2017 732.822 718.918 13.904 330.030 316.680 01.01.2016 641.725 624.754 16.971 385.136 339.210 01.01.2015 786.307 759.408 26.899 402.758 360.226 01.01.2014 769.320 736.001 33.319 332.449 300.986 Изменение в 2018 16% 13% 53% 13% 10%

Как и в случае с Самарской областью, в Нижегородской самыми активными в плане кредитования являются не предприятия сферы обрабатывающих производств, лидирующие в национальных республиках. Больше всего кредитов в Нижегородской области в 2018 году взяли предприятия торговли – на сумму 167,4 млрд рублей, рост тут составил 17%. Обрабатывающие производства оказались на втором месте со 158,9 млрд рублей и снижением на 18% (среди них лидер – производство транспортных средств и оборудования с 53,2 млрд рублей кредитов и ростом в полтора раза, а также металлургия с 35,7 млрд рублей и снижением на 41%). Кроме того, в лидерах – кредиты на завершение расчетов – на эти цели взяты 255,7 млрд рублей, на треть больше, чем год назад.

Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП в Нижегородской области в рублях, по видам экономической деятельности, на 1.01.2019, млн рублей

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 01.01.2019 783.718 546 20 158.877 15.421 01.01.2018 695.173 909 134 194.406 35.142 01.01.2017 718.918 440 389 272.052 66.857 01.01.2016 624.754 462 330 274.901 141.801 01.01.2015 759.408 978 280 229.466 96.338 01.01.2014 736.001 642 217 236.047 88.352 Изменение в 2018 13% -40% -85% -18% -56%

Валютное кредитование, как уже говорилось, выросло на 53% — с 68,3 до 104,6 млрд рублей. Основная масса этих кредитов пришлась на обрабатывающие производства – 87,8 млрд рублей, показатель вырос на 31%. Почти вся эта сумма получена предприятиями, связанными с металлургией – они взяли в валюте сумму в 81 млрд рублей, что на 57% больше, чем год назад. А вот, например, химическое производство, наоборот, снизило показатель в семь раз – с 14,3 до 2,4 млрд рублей. Помимо этого, стоит отметить еще две сферы, не связанные с обрабатывающими производствами, которые в этом году взяли кредиты в валюте, хотя год назад не брали. Это – производство и распределение электроэнергии, газа и воды (9,7 млрд рублей) и операции с недвижимым имуществом (6,9 млрд рублей).

Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП в Нижегородской области в валюте, по видам экономической деятельности, на 1.01.2019, млн рублей

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 01.01.2019 104.559 0 0 87.761 2.330 01.01.2018 68.284 0 0 67.127 0 01.01.2017 13.904 0 0 12.021 11 01.01.2016 16.971 0 0 14.875 252 01.01.2015 26.899 0 0 20.490 0 01.01.2014 33.319 0 0 23.915 57 Изменение в 2018 53% 31%

Торговцам тяжело возвращать валюту

Рублевая задолженность предприятий Нижегородской области выросла на 10%, с 334,1 до 367,2 млрд рублей. Примерно половина этой задолженности приходится на обрабатывающие производства – тут показатель равен 149,9 млрд рублей, годовой рост – на 21%. В лидерах здесь – производство транспортных средств и оборудования, 75 млрд рублей с ростом на 32%. Однако самой крупной сферой по задолженности является не связанная с обработкой сфера оптовой и розничной торговли. Тут результат составит 87,1 млрд рублей с ростом на 18%.

Задолженность по кредитам, предоставленным в Нижегородской области юрлицам и ИП в рублях, по видам экономической деятельности, на 01.01.2019, млн рублей

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 01.01.2019 367.246 441 127 149.847 11.539 01.01.2018 334.074 518 337 123.547 12.351 01.01.2017 316.680 470 296 120.600 9.531 01.01.2016 339.210 504 337 134.878 14.610 01.01.2015 360.226 793 331 123.628 11.339 01.01.2014 300.986 574 291 109.383 10.292 Изменение в 2018 10% -15% -62% 21% -7%

Обрабатывающие производства лидируют и по задолженности в валюте. На них приходится 29,2 из 43,2 млрд рублей общей валютной задолженности. Рост всех предприятий составил 46%, а обрабатывающих производств – 39%. Почти вся задолженность по кредитам в валюте из обрабатывающих производств приходится на металлургов, которые увеличили долг по кредитам на 68%. Еще 7 млрд рублей приходится на транспорт и связь (рост на 4%), а 6,9 млрд – на операции с недвижимым имуществом (рост примерно в 180 раз).

Задолженность по кредитам, предоставленным в Нижегородской области юрлицам и ИП в валюте, по видам экономической деятельности, на 01.01.2019, млн рублей

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 01.01.2019 43.205 0 0 29.242 736 01.01.2018 29.654 0 0 20.964 0 01.01.2017 13.351 0 0 3.194 180 01.01.2016 45.926 0 0 28.769 428 01.01.2015 42.532 0 0 24.610 541 01.01.2014 31.463 0 0 17.949 607 Изменение в 2018 46% 39%

Что касается просроченной задолженности – то в рублях она снизилась на 13%, с 20,6 до 17,8 млрд рублей. Больше всего «просрочки» — у оптовой и розничной торговли – 10,1 млрд рублей, за год она снизилась на 3%. Еще 3,1 млрд рублей – у сельского хозяйства (показатель снизился на 5%). Обрабатывающие производства имеют просроченную задолженность в 1,87 млрд рублей – на 12% меньше, чем год назад.

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ», отмечает, что проследить причины снижения просроченной задолженности достаточно сложно: «Политика банков может очень сильно различаться. Кто-то старается снижать фактическую просроченную задолженность, уменьшая выдачу «проблемных» кредитов за счет ужесточения требований к заемщикам. Кто-то идет на списание просроченной задолженности, чтобы снизить объемы формируемых под нее резервов и увеличить таким образом эффективность использования активов».

Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным в Нижегородской области юрлицам и ИП в рублях, по видам экономической деятельности, на 01.01.2019, млн рублей

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 01.01.2019 17.979 219 127 1.866 573 01.01.2018 20.613 419 327 2.125 610 01.01.2017 20.530 290 155 2.947 231 01.01.2016 18.831 155 155 3.225 910 01.01.2015 11.775 55 55 1.786 362 01.01.2014 7.522 0 0 1.098 420 Изменение в 2018 -13% -48% -61% -12% -6%

Предприниматели не рискуют брать кредиты

Малый и средний бизнес увеличил кредиты на 15% — со 171,5 до 197,9 млрд рублей. Почти все эти кредиты – рублевые, в иностранной валюте и драгоценных металлах взято лишь 154 млн рублей (год назад показатель составлял 1 млрд рублей). Индивидуальные предприниматели, в отличие от всего МСБ, снизили объемы кредитов – на 10%, с 13,3 до 12 млрд рублей.

Кредиты, предоставленные в Нижегородской области субъектам МСП, на 01.01.2019, млн рублей

Дата в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектам МСП ИП субъектам МСП ИП субъектам МСП ИП 01.01.2019 197.788 11.991 154 0 197.942 01.01.2018 170.515 13.253 1.030 0 171.544 01.01.2017 144.495 8.408 331 0 144.826 01.01.2016 134.958 9.972 567 8 135.525 01.01.2015 187.934 15.980 453 6 188.387 01.01.2014 218.021 19.717 919 50 218.940 Изменение в 2018 16% -10% -85% 15%

Задолженность МСБ в Нижегородской области снизилась на 6%, со 103,9 до 97,9 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели уменьшили задолженность еще больше – на 8%, с 12,6 до 11,6 млрд рублей. Просроченная задолженность уменьшилась в два раза – с 12,6 до 6,1 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели снизили «просрочку» на треть – с 583 до 378 млн рублей.

Задолженность по кредитам, предоставленным в Нижегородской области субъектам МСП, на 01.01.2019, млн рублей

Дата Задолженность Просроченная задолженность в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектов МСП ИП субъектов МСП ИП субъектов МСП ИП 01.01.2019 97.665 11.626 194 0 97.859 01.01.2018 103.687 12.598 222 24 103.909 01.01.2017 92.673 10.681 1.472 52 94.145 01.01.2016 95.782 17.403 1.396 449 97.178 01.01.2015 102.160 19.065 1.529 374 103.689 01.01.2014 101.047 16.698 1.229 294 102.276 Изменение в 2018 -6% -8% -13% -100% -6%