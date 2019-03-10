Куда пойти в Казани: концерт «Сургановой и оркестра», фестиваль L’arte del arco и Soft skills для бизнеса

Афиша с 11 по 17 марта

Культурный досуг на следующей неделе можно будет провести на Международном фестивале L'arte del arco — 13 марта пройдет первый концерт. Также с юбилейным туром приедет российская рок-группа «Сурганова и оркестр». Предприниматели смогут прокачать soft skills на бизнес-форуме, в IT-парке отберут резидентов бизнес-инкубатора. Из спортивного — сразу два лыжных марафона. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Сурганова и оркестр» представят юбилейный концерт

11 марта в филармонии российская рок-группа «Сурганова и оркестр» даст концерт в честь своего 15-летия. Юбилейный тур включает почти 100 городов России, Европы и США.

Начало — в 19.00, стоимость билетов — от 1200 до 2600 рублей.

16+

В БКЗ откроется L'arte del arco

13 марта в БКЗ им. Сайдашева откроется VII Международный фестиваль L'arte del arco. Он объединит шесть концертов и помимо Казани пройдет также в Набережных Челнах и Нижнекамске.

Фото afisha.ru



Откроет фестивальную программу концерт с участием скрипачей Стефана Миленковича (США — Сербия — Италия) и Ирмины Тринкос (Польша — Греция). В программе — сочинения Массне, Паганини, Венявского, Гуно, Сарасате, Боренштейна, Денисова, Вьетана.

Начало — в 18.30, стоимость билетов — от 400 до 1 тыс. рублей.

6+

В «Маяковском» научат планировать путешествие мечты

13 марта в «Маяковском» пройдет лекция «Путешествие твоей мечты». Travel-блогер Анастасия Губинская расскажет, как самостоятельно придумать, спланировать и организовать поездку.

Начало — в 19.00, вход свободный.

16+

Фото instagram.com

Бизнесмены прокачают soft skills

14 марта в отеле «Корстон» пройдет форум для малого и среднего бизнеса «Soft skills успешного предпринимателя». Среди спикеров — общественный деятель Ирина Хакамада, эксперт по коммуникациям Яна Малинцева, партнер по обучению «Яндекс» Алексей Иванов и многие другие бизнес-тренеры. Эксперты представят лучшие кейсы, разберут типичные ошибки, которые могут мешать развитию бизнеса, и дадут практические рекомендации, сообщают организаторы.

Начало — в 9.30, участие платное.

18+

В IT-парке отберут резидентов для бизнес-инкубатора

16 и 17 марта в казанском IT-парке пройдет очередной отбор проектов в бизнес-инкубатор. В нем могут принять участие высокотехнологичные стартапы из самых разных областей, на любом этапе развития.

Сегодня резидентами являются 40 стартап-проектов, а общая сумма привлеченных стартапами инвестиций превысила 700 млн рублей.

18+

Французский пианист сыграет с ГСО

Фото belcanto.ru



16 марта в БКЗ концертную программу представит Государственный симфонический оркестр РТ во главе с Александром Сладковским. Солирует французский пианист Жан-Ив Тибоде.

Начало — в 17.00, стоимость билетов — от 1700 до 2200 рублей.

6+

В парке Горького пройдет лыжный спринт

17 марта в парке им. Горького впервые пройдет спринтерская лыжная гонка Red Bull Супер 100. Гонка состоит из двух этапов. Сначала все участники проходят квалификационную стадию — 100 м, после чего в основные соревнования выходят 30 лучших спортсменов.

Квалификация начнется в 17.40, в 19.00 стартует финальная часть. Вход свободный.

16+

В филармонии сыграет Вазген Вартанян

17 марта в казанской филармонии даст концерт известный армянский и российский пианист Вазген Вартанян. Он представит зрителям произведения зарубежной классики. В программе — Бах, Бетховен, Лист.

Начало — в 17.00, стоимость билетов — от 250 до 800 рублей.

6+

Зеленодольск присоединится к лыжному марафону

Фото Максима Платонова

17 марта в Зеленодольске пройдет лыжный марафон. На старт выйдут как любители спорта, так и профессионалы лыжных гонок. Участникам предстоит преодолеть дистанции: 50 км, 30 км, 15 км, 5 км и 2 км. Юным спортсменам для первых рекордов предоставляется трасса гонки Timerkids длиной 300 метров.

Начало — в 7.00. Необходимо регистрироваться заранее.

12+