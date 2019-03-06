Прокуратура Татарстана о «коньячных» аферистах: «Эти звонки — свидетельство особой наглости!»

За полгода в республике зафиксировано полсотни попыток заработать на имени подчиненных Чайки

В прокуратуре Татарстана возмущены попытками мошенников заработать на имени высокопоставленных работников ведомства. Как выяснило «Реальное время», только за последние недели в Казани возбудили три уголовных дела по четырем звонкам аферистов, которые требовали привезти коньяк «заместителю прокурора РТ» и пополнить счет на мобильном телефоне. За полгода отмечено еще полсотни схожих звонков лжепрокуроров. В ведомстве Юрия Чайки настоятельно советуют — не бежать в магазин, а просто позвонить в прокуратуру по городскому номеру.

«Мы восприняли это как чей-то злой умысел»



Звонки от имени Сергея Петровича Старостина накануне 23 февраля добавили работы казанской полиции. Как уже писало «Реальное время», по двум фактам телефонного вымогательства коньяка «для первого заместителя прокурора республики» возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Установлено — звонил самозванец (или самозванцы) в токсикологический центр с мобильника, оформленного у оператора в Краснодарском крае.

После этого уголовного дела в Казани возбудили еще два и соединили все три по четырем эпизодам в единое производство. До передачи спиртного и пополнения счета суммами от 10 до 19 тысяч рублей на сей раз не дошло. В прокуратуре Татарстана расценили эту историю как удар по имиджу и оскорбление высокопоставленного сотрудника.

— Мы восприняли это как чей-то злой умысел, и, к сожалению, это не единичный факт. Только за последние полгода на территории республики — более 50 таких «телефонных» мошенничеств. Эти звонки — свидетельство особой наглости и дерзости преступников! — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Сандунов» на удочку не попался

Как удалось выяснить, информационная атака на прокуроров зацепила прокурора Зеленодольска Анатолия Трифонова — его именем назвался неизвестный, который потребовал у директора оздоровительного комплекса «Сандунов» перечислить на мобильник 7 тысяч рублей. Директор комплекса на удочку мошенников не попался — догадался позвонить в приемную прокуратуры. Потерь не понес. В числе пострадавших от подобных схем репутационно — сотрудники прокуратур Альметьевска, Нижнекамска, Набережных Челнов, Ютазов и Болгара.

Один из «прокурорских» звонков еще осенью прошлого года поступал и на мобильник сотрудника казанской управляющей компании — мужа корреспондента «Реального времени». Неизвестный «подчиненный Чайки» сходу сообщил о намерении прибыть с проверкой, а затем стал настаивать на встречном визите, упомянув, что неплохо бы по дороге купить коньяк. Вскоре перезвонил: «Покупаете коньяк?» В ответ услышал: «Покупаем». После чего попросил перевести деньги на счет, иначе связь может оборваться. Супруг нашего журналиста довел «требования» до руководства и ни в какой магазин не поехал. Но и с заявлением в полицию обращаться не стал.

Высокую латентность таких преступлений отмечают и в прокуратуре республики. После анализа данных в ведомстве вывели четыре варианта действий руководителей в случае звонка от лжесиловика:

одни догадываются позвонить в прокуратуру и выяснить, что никаких звонков оттуда не было;

другие обращаются с заявлением в правоохранительные органы;

третьи не делают ничего — не выполняют просьбы мошенников, не сообщают о них в полицию;

четвертые принимают происходящее за чистую монету, выполняют требования мошенников и обращаются к силовикам, когда теряют деньги.

В пострадавшем ведомстве предложили алгоритм действий для тех, кому «позвонил прокурор». Фото vp43.ru



Прокуратура предупреждает

«Хотелось бы официально заявить — такие звонки от действующих сотрудников прокуратуры невозможны в принципе!» — комментирует ситуацию старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. По его словам, на сотрудников надзорного ведомства, как и на госслужащих, распространяется законодательный запрет принимать дорогие подарки, более того — они обязаны декларировать даже папки, буклеты и сувениры, которые были вручены коллегами во время командировок.

По просьбе «Реального времени», в пострадавшем ведомстве предложили простой алгоритм действий для тех, кому «позвонил прокурор» с просьбой неких благ для себя.

Усомниться в возможности такого звонка. Позвонить самим — в прокуратуру (на телефон доверия, дежурному прокурору, в службу безопасности). Обратиться в правоохранительные органы.

По данным УВД Казани, новое дело о звонках «коньячных» аферистов пока не раскрыто.