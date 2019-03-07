«Банкиры-пролетарии»: в Нацбанке получают самую низкую зарплату среди региональных подразделений ЦБ

Как структурная реформа ведомства Эльвиры Набиуллиной, повлияв на оклады, нечаянно подняла статус филиалов в Пермском крае, Кировской области и Марий Эл

Средняя зарплата банковских служащих региональных подразделений Центробанка в три раза выше средней зарплаты по стране. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», после структурной реформы в ведомстве Эльвиры Набиуллиной, прошедшей в 2013—2015 годах, Нацбанк РТ, потеряв в статусе, стал выплачивать своим служащим и самую низкую зарплату среди всех филиалов Центробанка РФ. И хотя отныне больше прочих в основном получают работники главуправлений, в частности, нижегородского Волго-Вятского банка, самым высоким высокооплачиваемым в ПФО стало пермское подразделение, когда-то такое же сильное, как и башкирское или татарстанское, и также потерявшее свой статус. Зарплаты региональных подразделений ЦБ больше никак не коррелируют с экономикой региона: в филиалах Марий Эл, Кировской области и Мордовии получают больше, чем в экономически более развитых филиалах Башкортостана, Татарстана и Самарской области.

Средняя зарплата служащих ведомства Эльвиры Набиуллиной в три раза выше средней по стране

Средняя зарплата служащих в региональных отделениях Центробанка РФ, включая его центральный офис, составляет 118 189,2 рубля (данные за 2017 год; полных данных за 2018 год от самого ЦБ до сих пор нет). Это в три раза больше средней зарплаты по стране — последняя тогда составила 31,9 тыс. рублей. С 2004 года зарплата служащих ведомства Эльвиры Набиуллиной выросла в четыре раза (тогда она составляла всего 30 тыс. рублей). С 2013 года, когда Центробанк начал структурные региональные реформы, зарплаты выросли в 1,3 раза.

Напомним, реорганизация в Центробанке началась с августа 2013 года, когда было принято решение о том, что вместо 79 территориальных учреждений будут созданы восемь главных управлений ЦБ РФ по федеральным округам, а существовавшие до этого территориальные учреждения переведут в ранг их региональных отделений. В результате ряд сильных местных отделений ЦБ РФ потеряли в статусе: среди них структуры Башкортостана и Пермского края — обе стали подчиняться Уральскому главному управлению ЦБ, как и Нацбанк Татарстана, с 2014 года ставший отчитываться перед Волго-Вятским ГУ ЦБ в Нижнем Новгороде.

Полную нынешнюю структуру можно посмотреть на сайте самого Центробанка тут.

Среднемесячная зарплата сотрудников Центробанка

Регион 2017 2016 2015 2014 2013 Магаданская область 268.452,8 232.976,0 214.318,4 241.249,4 230.687,9 Чукотский автономный округ 201.758,3 181.296,9 218.033,3 281.917,6 258.189,6 Камчатский край 179.288,3 169.869,0 156.840,4 188.061,5 181.004,5 г. Москва 177.344,0 157.269,2 138.045,0 128.130,8 118.380,2 Мурманская область 175.439,1 153.611,7 152.586,4 171.488,4 160.612,4 Сахалинская область 174.370,9 153.920,8 158.865,3 180.777,0 165.901,7 Республика Бурятия 169.477,3 125.657,5 118.788,8 130.424,5 119.570,8 Республика Хакасия 161.819,6 147.125,0 140.244,1 146.012,0 136.740,4 Республика Саха (Якутия) 160.332,4 141.273,3 148.488,0 180.895,2 171.403,2

Как Нацбанк, потеряв из-за реформы в статусе, потерял и возможность повысить свои зарплаты

В результате именно в годы реструктуризации просели зарплаты банковских служащих отдельных региональных подразделений, в том числе в ПФО. Так, зарплаты в мордовском отделении ЦБ упали в 2015 году на 25%, в Башкортостане — на 4%, в Пермском крае — на 2%, в Кировской области — на 1,5%.

Среди региональных отделений, наиболее тогда пострадавших, следует отметить подразделение Красноярского края, работники которого потеряли четверть зарплаты (было 137,5 тыс. рублей — стало 105,2 тыс.), главное сибирское управление оказалось не в Красноярске, а в Новосибирске. При этом в среднем по России зарплаты ЦБ РФ выросли тогда на 2,4%.

Нацбанк Татарстана тогда даже поднял зарплаты своим служащим на 40%, с 51,7 до 72 тыс. рублей, но лишь для того, чтобы снизить их впоследствии. Связано это повышение было, вероятнее всего, с увольнениями служащих, когда остался только топ-менеджмент. Тогдашний глава Нацбанка РТ Евгений Богачев пытался добиться от центрального офиса статуса окружного управления именно в Казани, но сделать этого ему не удалось.

До 2014—2015 годов Нацбанк сохранял контроль над банковским сектором Татарстана, но уже и этот контроль был далеко не прежним при новом главе Мидхате Шагиахметове, который, даже если бы и захотел, не смог бы разрулить самостоятельно ситуацию с крахом «Татфондбанка» (все, что касалось последнего, контролировалось из Москвы).

К 2017 году формально банкиры отчитывалась перед Нацбанком РТ, но в действительности большая часть контроля осуществлялась из нижегородского отделения или же напрямую из центрального офиса.

Мидхат Шагиахметов, если бы и захотел, не смог бы разрулить самостоятельно ситуацию с крахом «Татфондбанка». Фото tatarstan.ru

Служащие Нацбанка РТ получают самую низкую зарплату среди региональных подразделений ЦБ РФ

В итоге после потери статуса зарплаты в местном отделении ЦБ круто пошли вниз: в 2016 году среднее месячное вознаграждение служащих Нацбанка РТ потеряло почти 6 тыс. рублей, опустившись с 72 до 66,5 тыс. рублей, а в 2017 году снизилось еще, составив на 1 января 2018 года 64,36 тыс. рублей. Это самая низкая зарплата среди российских отделениях Центробанка РФ!

Конечно, зарплаты служащих Нацбанка РТ, долгое время пытавшегося отстоять какую-либо независимость в принятии решений, всегда были очень невысокими в сравнении с зарплатами их коллег в других регионах. Так, с 2004 по 2005 год Татарстан находился на 4-м месте с конца по уровню зарплат среди местных отделений ЦБ, в 2006 году уже занял 2-е место снизу, «уступив» лишь Вологодской области (18,3 тыс. рублей против 14,5 тыс.).

В год реформы и кризиса, однако, когда Москва великодушно подняла Нацбанку зарплаты, Татарстан занял уже 10-е место (72 тыс. рублей), опередив банковские отделения Ленинградской (66,4 тыс.), Пензенской (66,6), Самарской областей (65 тыс.) и Краснодарского края (67,3 тыс.). У последнего зарплаты впоследствии начали расти, во многом потому, что именно там разместилось теперь Южное главное управление ЦБ РФ, контролирующее как Кавказ, так и ЮФО. А вот банковские структуры Татарстана с Самарой вынуждены были уступить контроль Нижнему Новгороду, где и разместилось Волго-Вятское ГУ ЦБ.

Зарплаты служащих Нацбанка РТ всегда были очень невысокими в сравнении с зарплатами их коллег в других регионах. Фото portat.ru



Больше 100 тыс. рублей в среднем получают теперь большей частью работники главуправлений

И действительно, уже в 2015 году служащие нижегородского подразделения получали намного больше — в среднем 90,1 тыс. рублей, а к 2017 году средняя зарплата Волго-Вятского ГУ поднялась до 106,7 тыс. рублей. Зарплаты в самарском отделении ЦБ постепенно начали расти, составив к 2017 году 66,7 тыс. рублей, а татарстанские служащие продолжали терять в окладах, в итоге оказавшись самыми низкооплачиваемыми среди коллег по всей России.

Отныне служащий Нацбанка РТ получает почти вполовину меньше, чем среднестатистический служащий территориальных подразделений Центробанка, и на 40% меньше, чем служащие победившего в кулуарной борьбе подразделения в Нижнем Новгороде (64,36 тыс. рублей против 106,7 тыс. рублей). Печальное соседство им обеспечивают банкиры из Самарской области (66,7 тыс. рублей) и Ленинградской области (67 тыс. рублей). Функции подразделения Ленинградской области окончательно перешли в главуправление с адресом в Санкт-Петербурге (для сравнения в питерском ГУ получают уже 98,4 тыс. рублей).

Хотя далеко не всегда функции ГУ означают и высокие зарплаты в нем. И этому пример Краснодар и его центробанковское ГУ по Югу РФ (зарплата всего 76,6 тыс. рублей, намного меньше, чем средняя по стране). В целом же именно у служащих ГУ теперь одни из самых высоких зарплат среди территориальных подразделений — лишь в отдельных случаях они уступают зарплатам служащих в региональных подразделениях ЦБ Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Так, больше 100 тыс. рублей получают банковские служащие Нижегородской и Новосибирской областей, Приморского края и Москвы (где располагаются теперь ГУ). Поднял ЦБ зарплаты и в Красноярском крае, который опередил благодаря этому главуправление в Новосибирской области.

К 2017 году средняя зарплата Волго-Вятского ГУ поднялась до 106,7 тыс. рублей. Фото newsnn.ru

Пермское подразделение оказалось самым высокооплачиваемым в ПФО, несмотря на пониженный статус

Интересно, что самая высокая зарплата среди банковских отделений ЦБ в ПФО у работников территориального подразделения Центробанка РФ Пермского края. В 2017 году она составила там 120,7 тыс. рублей, поднявшись за год в 1,5 раза — это на 14 тыс. рублей больше, чем средняя зарплата у нижегородского Волго-Вятского управления Центробанка. При том, что средняя зарплата по Пермскому краю составила в 2017 году всего 32,4 тыс. рублей — почти столько же, сколько и в Татарстане.

То есть пермские банковские служащие отныне получают почти в четыре раза больше, чем пермяки вообще. И это несмотря на то, что пермское подразделение отныне подчиняется Уральскому ГУ (как и подразделение Башкортостана, также входящее в ПФО), которое располагается в Свердловской области. К слову, там зарплата тоже относительно высока, но уступает зарплате в собственном пермском филиале — 95,4 тыс. рублей.

Зарплаты региональных подразделений ЦБ никак не коррелируют с экономикой регионов

Пожалуй, отныне ведомства Центробанка РФ — одни из немногих учреждений, зарплаты которых вообще никак не коррелируют со средними зарплатами в регионах.

Возьмем ПФО. При самой высокой средней зарплате среди регионов ПФО в Татарстане (32,5 тыс. рублей в 2017 году), банковские служащие Нацбанка РТ получают меньше, чем остальные, что мы уже выяснили выше.

Средняя зарплата в Самарской области была второй по величине (30,3 тыс. рублей), но служащие самарского подразделения ЦБ РФ получают вторую самую низкую зарплату как в ПФО, так и в целом по стране.

Самые высокие зарплаты среди банковских отделений ЦБ в ПФО — у работников территориального подразделения Центробанка РФ Пермского края. Фото properm.ru



Самая низкая средняя зарплата среди регионов ПФО была в Чувашии (24,5 тыс. рублей), однако служащие чувашского подразделения Центробанка РФ получают в 3,3 раза больше, чем остальные жители региона — 82,5 тыс. рублей. Почти столько же, сколько и башкирские служащие местного подразделения Центробанка — 82,7 тыс. рублей, но средняя зарплата по Башкортостану одна из самых высоких в ПФО (в 2017 году — 30,1 тыс. рублей).

Из-за структурных реформ и разных ныне функций отдельных территориальных подразделений зарплаты банковских служащих Марий Эл, Мордовии и Кировской области — не самых экономически развитых регионов — заметно выше татарстанских и составляют 83 тыс., 84 тыс. и 88,4 тыс. рублей соответственно. При том, что средние зарплаты по всему кругу организаций здесь одни из самых низких в ПФО и не превышают 25 тыс. рублей.