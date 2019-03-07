«Банкиры-пролетарии»: в Нацбанке получают самую низкую зарплату среди региональных подразделений ЦБ
Как структурная реформа ведомства Эльвиры Набиуллиной, повлияв на оклады, нечаянно подняла статус филиалов в Пермском крае, Кировской области и Марий Эл
Средняя зарплата банковских служащих региональных подразделений Центробанка в три раза выше средней зарплаты по стране. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», после структурной реформы в ведомстве Эльвиры Набиуллиной, прошедшей в 2013—2015 годах, Нацбанк РТ, потеряв в статусе, стал выплачивать своим служащим и самую низкую зарплату среди всех филиалов Центробанка РФ. И хотя отныне больше прочих в основном получают работники главуправлений, в частности, нижегородского Волго-Вятского банка, самым высоким высокооплачиваемым в ПФО стало пермское подразделение, когда-то такое же сильное, как и башкирское или татарстанское, и также потерявшее свой статус. Зарплаты региональных подразделений ЦБ больше никак не коррелируют с экономикой региона: в филиалах Марий Эл, Кировской области и Мордовии получают больше, чем в экономически более развитых филиалах Башкортостана, Татарстана и Самарской области.
Средняя зарплата служащих ведомства Эльвиры Набиуллиной в три раза выше средней по стране
Средняя зарплата служащих в региональных отделениях Центробанка РФ, включая его центральный офис, составляет 118 189,2 рубля (данные за 2017 год; полных данных за 2018 год от самого ЦБ до сих пор нет). Это в три раза больше средней зарплаты по стране — последняя тогда составила 31,9 тыс. рублей. С 2004 года зарплата служащих ведомства Эльвиры Набиуллиной выросла в четыре раза (тогда она составляла всего 30 тыс. рублей). С 2013 года, когда Центробанк начал структурные региональные реформы, зарплаты выросли в 1,3 раза.
Напомним, реорганизация в Центробанке началась с августа 2013 года, когда было принято решение о том, что вместо 79 территориальных учреждений будут созданы восемь главных управлений ЦБ РФ по федеральным округам, а существовавшие до этого территориальные учреждения переведут в ранг их региональных отделений. В результате ряд сильных местных отделений ЦБ РФ потеряли в статусе: среди них структуры Башкортостана и Пермского края — обе стали подчиняться Уральскому главному управлению ЦБ, как и Нацбанк Татарстана, с 2014 года ставший отчитываться перед Волго-Вятским ГУ ЦБ в Нижнем Новгороде.
Полную нынешнюю структуру можно посмотреть на сайте самого Центробанка тут.
|Регион
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Магаданская область
|268.452,8
|232.976,0
|214.318,4
|241.249,4
|230.687,9
|Чукотский автономный округ
|201.758,3
|181.296,9
|218.033,3
|281.917,6
|258.189,6
|Камчатский край
|179.288,3
|169.869,0
|156.840,4
|188.061,5
|181.004,5
|г. Москва
|177.344,0
|157.269,2
|138.045,0
|128.130,8
|118.380,2
|Мурманская область
|175.439,1
|153.611,7
|152.586,4
|171.488,4
|160.612,4
|Сахалинская область
|174.370,9
|153.920,8
|158.865,3
|180.777,0
|165.901,7
|Республика Бурятия
|169.477,3
|125.657,5
|118.788,8
|130.424,5
|119.570,8
|Республика Хакасия
|161.819,6
|147.125,0
|140.244,1
|146.012,0
|136.740,4
|Республика Саха (Якутия)
|160.332,4
|141.273,3
|148.488,0
|180.895,2
|171.403,2
Как Нацбанк, потеряв из-за реформы в статусе, потерял и возможность повысить свои зарплаты
В результате именно в годы реструктуризации просели зарплаты банковских служащих отдельных региональных подразделений, в том числе в ПФО. Так, зарплаты в мордовском отделении ЦБ упали в 2015 году на 25%, в Башкортостане — на 4%, в Пермском крае — на 2%, в Кировской области — на 1,5%.
Среди региональных отделений, наиболее тогда пострадавших, следует отметить подразделение Красноярского края, работники которого потеряли четверть зарплаты (было 137,5 тыс. рублей — стало 105,2 тыс.), главное сибирское управление оказалось не в Красноярске, а в Новосибирске. При этом в среднем по России зарплаты ЦБ РФ выросли тогда на 2,4%.
Нацбанк Татарстана тогда даже поднял зарплаты своим служащим на 40%, с 51,7 до 72 тыс. рублей, но лишь для того, чтобы снизить их впоследствии. Связано это повышение было, вероятнее всего, с увольнениями служащих, когда остался только топ-менеджмент. Тогдашний глава Нацбанка РТ Евгений Богачев пытался добиться от центрального офиса статуса окружного управления именно в Казани, но сделать этого ему не удалось.
До 2014—2015 годов Нацбанк сохранял контроль над банковским сектором Татарстана, но уже и этот контроль был далеко не прежним при новом главе Мидхате Шагиахметове, который, даже если бы и захотел, не смог бы разрулить самостоятельно ситуацию с крахом «Татфондбанка» (все, что касалось последнего, контролировалось из Москвы).
К 2017 году формально банкиры отчитывалась перед Нацбанком РТ, но в действительности большая часть контроля осуществлялась из нижегородского отделения или же напрямую из центрального офиса.
Служащие Нацбанка РТ получают самую низкую зарплату среди региональных подразделений ЦБ РФ
В итоге после потери статуса зарплаты в местном отделении ЦБ круто пошли вниз: в 2016 году среднее месячное вознаграждение служащих Нацбанка РТ потеряло почти 6 тыс. рублей, опустившись с 72 до 66,5 тыс. рублей, а в 2017 году снизилось еще, составив на 1 января 2018 года 64,36 тыс. рублей. Это самая низкая зарплата среди российских отделениях Центробанка РФ!
Конечно, зарплаты служащих Нацбанка РТ, долгое время пытавшегося отстоять какую-либо независимость в принятии решений, всегда были очень невысокими в сравнении с зарплатами их коллег в других регионах. Так, с 2004 по 2005 год Татарстан находился на 4-м месте с конца по уровню зарплат среди местных отделений ЦБ, в 2006 году уже занял 2-е место снизу, «уступив» лишь Вологодской области (18,3 тыс. рублей против 14,5 тыс.).
В год реформы и кризиса, однако, когда Москва великодушно подняла Нацбанку зарплаты, Татарстан занял уже 10-е место (72 тыс. рублей), опередив банковские отделения Ленинградской (66,4 тыс.), Пензенской (66,6), Самарской областей (65 тыс.) и Краснодарского края (67,3 тыс.). У последнего зарплаты впоследствии начали расти, во многом потому, что именно там разместилось теперь Южное главное управление ЦБ РФ, контролирующее как Кавказ, так и ЮФО. А вот банковские структуры Татарстана с Самарой вынуждены были уступить контроль Нижнему Новгороду, где и разместилось Волго-Вятское ГУ ЦБ.
Больше 100 тыс. рублей в среднем получают теперь большей частью работники главуправлений
И действительно, уже в 2015 году служащие нижегородского подразделения получали намного больше — в среднем 90,1 тыс. рублей, а к 2017 году средняя зарплата Волго-Вятского ГУ поднялась до 106,7 тыс. рублей. Зарплаты в самарском отделении ЦБ постепенно начали расти, составив к 2017 году 66,7 тыс. рублей, а татарстанские служащие продолжали терять в окладах, в итоге оказавшись самыми низкооплачиваемыми среди коллег по всей России.
Отныне служащий Нацбанка РТ получает почти вполовину меньше, чем среднестатистический служащий территориальных подразделений Центробанка, и на 40% меньше, чем служащие победившего в кулуарной борьбе подразделения в Нижнем Новгороде (64,36 тыс. рублей против 106,7 тыс. рублей). Печальное соседство им обеспечивают банкиры из Самарской области (66,7 тыс. рублей) и Ленинградской области (67 тыс. рублей). Функции подразделения Ленинградской области окончательно перешли в главуправление с адресом в Санкт-Петербурге (для сравнения в питерском ГУ получают уже 98,4 тыс. рублей).
Хотя далеко не всегда функции ГУ означают и высокие зарплаты в нем. И этому пример Краснодар и его центробанковское ГУ по Югу РФ (зарплата всего 76,6 тыс. рублей, намного меньше, чем средняя по стране). В целом же именно у служащих ГУ теперь одни из самых высоких зарплат среди территориальных подразделений — лишь в отдельных случаях они уступают зарплатам служащих в региональных подразделениях ЦБ Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Так, больше 100 тыс. рублей получают банковские служащие Нижегородской и Новосибирской областей, Приморского края и Москвы (где располагаются теперь ГУ). Поднял ЦБ зарплаты и в Красноярском крае, который опередил благодаря этому главуправление в Новосибирской области.
Пермское подразделение оказалось самым высокооплачиваемым в ПФО, несмотря на пониженный статус
Интересно, что самая высокая зарплата среди банковских отделений ЦБ в ПФО у работников территориального подразделения Центробанка РФ Пермского края. В 2017 году она составила там 120,7 тыс. рублей, поднявшись за год в 1,5 раза — это на 14 тыс. рублей больше, чем средняя зарплата у нижегородского Волго-Вятского управления Центробанка. При том, что средняя зарплата по Пермскому краю составила в 2017 году всего 32,4 тыс. рублей — почти столько же, сколько и в Татарстане.
То есть пермские банковские служащие отныне получают почти в четыре раза больше, чем пермяки вообще. И это несмотря на то, что пермское подразделение отныне подчиняется Уральскому ГУ (как и подразделение Башкортостана, также входящее в ПФО), которое располагается в Свердловской области. К слову, там зарплата тоже относительно высока, но уступает зарплате в собственном пермском филиале — 95,4 тыс. рублей.
Зарплаты региональных подразделений ЦБ никак не коррелируют с экономикой регионов
Пожалуй, отныне ведомства Центробанка РФ — одни из немногих учреждений, зарплаты которых вообще никак не коррелируют со средними зарплатами в регионах.
Возьмем ПФО. При самой высокой средней зарплате среди регионов ПФО в Татарстане (32,5 тыс. рублей в 2017 году), банковские служащие Нацбанка РТ получают меньше, чем остальные, что мы уже выяснили выше.
Средняя зарплата в Самарской области была второй по величине (30,3 тыс. рублей), но служащие самарского подразделения ЦБ РФ получают вторую самую низкую зарплату как в ПФО, так и в целом по стране.
Самая низкая средняя зарплата среди регионов ПФО была в Чувашии (24,5 тыс. рублей), однако служащие чувашского подразделения Центробанка РФ получают в 3,3 раза больше, чем остальные жители региона — 82,5 тыс. рублей. Почти столько же, сколько и башкирские служащие местного подразделения Центробанка — 82,7 тыс. рублей, но средняя зарплата по Башкортостану одна из самых высоких в ПФО (в 2017 году — 30,1 тыс. рублей).
Из-за структурных реформ и разных ныне функций отдельных территориальных подразделений зарплаты банковских служащих Марий Эл, Мордовии и Кировской области — не самых экономически развитых регионов — заметно выше татарстанских и составляют 83 тыс., 84 тыс. и 88,4 тыс. рублей соответственно. При том, что средние зарплаты по всему кругу организаций здесь одни из самых низких в ПФО и не превышают 25 тыс. рублей.
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