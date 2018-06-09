«Я так себя оправдываю, как мэра, который уже 12 лет «разваливает» город»

Исторические дома нужно обживать, а на свободных территориях вырабатывать казанский архитектурный стиль

Накануне «Реальное время» сообщало о том, что на площадке КГАСУ собралась рабочая группа по выработке концепции устойчивого развития исторического центра Казани. За два дня работы, в условиях постоянных споров и согласования интересов рабочей группе удалось сформировать проект технического задания, которое в Казанской ратуше презентовали мэру Казани.

Найти баланс между сбережением наследия и развитием новых форм

«Концепция устойчивого развития исторического поселения города Казани» — так называется документ, проект которого представили руководству города. Инициатива подготовки документа исходит от Рустама Минниханова, однако практическая реализация возложена на мэрию Казани. Помощник президента Олеся Балтусова и главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева стали заместителями градоначальника по решению этой задачи. Поэтому и отчет о первых результатах работы сделали перед мэром.

Презентовал концепцию руководитель проектной группы архитектор Олег Маклаков, который по основному профилю работы является гендиректором компании «Аксиом». Суть предложений рабочей группы Маклаков сформулировал как взаимодействие двух полюсов по отношению к застройке и освоению центра: консерваторов и реформаторов. Но даже задачи, которые были сформулированы как «консервативные», представляют собой пересмотр многих устоявшихся подходов к историко-архитектурному наследию. Рабочая группа предлагает говорить индивидуально о конкретных сохранившихся архитектурных ансамблях с исторической застройкой, а не об историческом поселении вообще, которое включает и Вахитовский, и Кировский районы. Также предлагается сместить акценты с сохранения этих групп объектов на их обжитие и развитие. В конечном счете эти объекты должны начать приносить деньги, включаясь в городскую экономику.

«Реформаторская» задача развития центра заключается в выявлении новых точек роста центра Казани, где будет возможность создавать новую архитектуру. Параметры и общие характеристики этой новой архитектуры старого города предстоит выработать. Развивать историческое поселение предлагается на основе сформулированных ценностей города (культурное многообразие, ландшафт, столичность, гостеприимство и другие), а также с учетом градостроительных ошибок, которые предстоит преодолеть.

Суть предложений рабочей группы Маклаков сформулировал как взаимодействие двух полюсов по отношению к застройке и освоению центра: консерваторов и реформаторов. Фото Олега Тихонова

Строиться работа по выработке и реализации концепции, по словам Олега Маклакова, будет следующим образом. Первые три месяца — сбор и анализ данных. За это время нужно локализовать исторические ансамбли и выявить точки для нового строительства. Причем все это должно укладываться в общее видение — смысловое представление о том, какой должна быть Казань и идеальное визуальное представление, от которого нужно отталкиваться при реализации конкретных проектов. В следующие три месяца проектные гипотезы будут апробированы на наиболее конфликтных точках, таких как Ягодная слобода в Кировском районе, район улицы Хади Такташа, Третья гора и набережная Волги. И только после пилотных проектов будут вырабатываться подходы для всего центра.

Татарский язык станет важной частью культурного кода центра Казани

— Работа проектного офиса нацелена на конкретный результат. Потому что, в принципе, главному архитектору от концепции развития исторического центра не холодно и не жарко. Но если по результатам полугода работ мы выдадим проект землепользования и застройки исторического центра или техническое задание на часть генплана по историческому центру, главному художнику города разработаем дизайн-код исторического центра, инвесторам подготовим лоты и потенциальные проекты развития территорий, градозащитникам — концепцию развития существующих объектов, если все они получат результат, значит, результаты работы проектного можно считать успешными. Муниципалитет получит снижение социальной напряженности, повышение и развитие плотности городских событий и другие достижения по KPI, — так оценил перспективу рабочей группы ее модератор, урбанист Святослав Мурунов, руководитель Центра прикладной урбанистики.

По мнению Мурунова, предстоит перевести историческую память города на язык современных смыслов. Особое внимание в формировании культурных кодов исторического центра Казани будет уделено татарскому языку.

По мнению Мурунова, предстоит перевести историческую память города на язык современных смыслов. Фото Олега Тихонова

«Мы пережили два кризиса, когда были рады любому крану и любому объекту»

Казанский градоначальник с интересом отнесся к предложениям рабочей группы, хотя оттенок неловкости, которая сопровождает отношения властей и городских сообществ по вопросам сохранения наследия, обнаружил себя в его речи:

— Это была давнишняя мечта — перейти от заседаний комиссий по исторической застройке, к тому, когда этим делом на постоянной основе займутся профессионалы. Я так себя оправдываю, как мэра, который уже 12 лет «разваливает» город. Почему мы не сделали это раньше? Мы только за короткий период пережили два кризиса, когда были рады любому крану и любому объекту, и оправдывали себя тем, что обеспечиваем занятость и рабочие места. Кран крутится — жизнь продолжается. Потом перешли к ручному управлению, и теперь доросли до того, что президент принял решение, и нужно не отдельные проекты утверждать, а тот концепт, который сегодня выносится на наш суд, — сказал мэр Казани.

Глава муниципалитета призвал развивать взаимодействие с застройщиками, уже начатое в рамках рабочей группы, и делать все, чтобы градостроительные конфликты не затягивались. После обращения к участникам презентации он попросил прессу оставить его наедине с экспертами.