«Круговорот земли» в деле «Татфондбанка» продолжается

АСВ хочет забрать у Госжилфонда землю, которой тот поручился по долгу мусинской фирмы в 1,2 млрд

Фото: Инна Серова

Забрать у Госжилфонда при президенте РТ и включить в конкурсную массу «Татфондбанка» 1,2 млрд рублей пытается АСВ. Эти деньги перетекли из банка в аффилированную с Робертом Мусиным компанию — ООО «МетИнвест» — по ипотечному договору. Поручителем по нему выступил ГЖФ. Вчера в Арбитражном суде дело об «ипотечном» миллиарде объединили с другим — делом о «круговороте земли». Подробности процесса — в материале «Реального времени».

Нецелевая ипотека



Договор об ипотеке между «Татфондбанком» и казанским ООО «МетИнвест» был заключен 6 мая 2016 года. Компания получила по нему от банка почти 1,18 млрд рублей в обеспечение надлежащего исполнения ООО «МетИнвест» девяти кредитных договоров, заключенных с ТФБ в 2013—2015 гг. На сегодня по ипотечному кредиту набежало уже свыше 108 млн рублей процентов, так что общая сумма претензий банка к ГЖФ составила почти 1,3 млрд рублей.

Иск, связанный с этим договором, рассматривается уже по второму кругу. В марте 2018 года НО «ГЖФ при президенте РТ» обратилась в Арбитражный суд РТ с иском к ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» о признании договора ипотеки недействительным. И даже ходатайствовала о привлечении ООО «МетИнвест» в качестве соответчика, мотивируя свои требования тем, что при заключении оспариваемого договора об ипотеке ТФБ заверял ГЖФ в хорошем финансовом состоянии и платежеспособности ООО «МетИнвест».

21 мая 2018 года Арбитражный суд РТ отказал ГЖФ в исковых требованиях, обосновав это тем, что срок исковой давности для оспаривания сделки истек 6 мая 2017 г., а истец не предоставил суду доказательства того, что при заключении договора залога он действовал под влиянием заблуждения. Фото Романа Хасаева



В материалах судебного дела содержится информация о том, что ТФБ переоценил качество заемщика, а кредиты, выдаваемые ООО «МетИнвест», равно как и аффилированным с Робертом Мусиным ООО «Весна», «Умная электроника», «Грит Плюс» и другим компаниям, «направлялись на погашение долга и процентов по ранее выданным кредитам», в том числе ООО «МетИнвест». Суд также пришел к выводу, что «полученные по кредитам денежные средства перечислялись организациям-получателям по фиктивным хозяйственным сделкам».

21 мая 2018 года Арбитражный суд РТ отказал ГЖФ в исковых требованиях, обосновав это тем, что срок исковой давности для оспаривания сделки истек 6 мая 2017 г., а истец не предоставил суду доказательства того, что при заключении договора залога он действовал под влиянием заблуждения. Однако 25 января 2019 года Арбитражный суд Поволжского округа отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. В определении суд, в частности, указал, что ООО «МетИнвест» использовало кредиты нецелевым способом, а ТФБ знал об этом, но эти факты не получили в суде должных исследования и правовой оценки.

Круговорот денег объединили с «круговоротом земли»

В настоящее время описанный судебный процесс далек от завершения. В судебном заседании, которое продолжилось вчера после перерыва, объявленного 25 января, были вновь озвучены заявленные представителями сторон ходатайства. ГЖФ просил о приостановлении производства по делу до принятия судом решения по делу о признании договора ипотеки недействительным, а «Татфондбанк» в лице АСВ — об объединении этих двух дел — на том основании, что они взаимосвязаны.

Представитель ГЖФ Резеда Гарипова и представитель АСВ Елена Седова поддержали заявленные месяц назад ходатайства. Судья Алсу Хуснутдинова отказала в ходатайстве ГЖФ и после недолгого пребывания в совещательной комнате удовлетворила ходатайство АСВ. Теперь дело об ипотеке, выданной «Татфондбанком» ООО «Метинвест», будет рассматриваться в рамках «земельного» дела, по иску ТФБ к ГЖФ — об обращении взыскания на недвижимое имущество, заложенное по договору об ипотеке, заключенному с ООО «МетИнвест».

Представитель ГЖФ Резеда Гарипова (на фото) и представитель АСВ Елена Седова поддержали заявленные месяц назад ходатайства. Фото Инны Серовой

Эта недвижимость — 12 земельных участков, расположенных между Усадами и Фермой-2, рядом с активно строящимся жилкомплексом «Южный парк». Общая рыночная стоимость участков, по оценке эксперта, составляет 479,8 млн рублей.

4 июля 2018 года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск ПАО «Татфондбанк» об обращении взыскания по договору об ипотеке с ООО «МетИнвест» на заложенное недвижимое имущество ГЖФ, то есть на землю. Однако 12 февраля 2019 года Арбитражный суд Поволжского округа отменил это решение, обосновав это тем, что суд первой инстанции не исследовал все обстоятельства дела, в частности, не определил объем ответственности залогодателя.

По протоптанной дорожке?

Ранее АСВ удалось выиграть аналогичный судебный спор с ГЖФ о «круговороте земли», где фигурировали земельные участки, соседствующие с заложенными по договору об ипотеке с ООО «МетИнвест». В мае 2016 года ГЖФ заключил с «Татфондбанком» договор об ипотеке в обеспечение обязательств ООО «Грит Плюс», которое ранее, в 2014—2015 гг., заключило с «Татфондбанком» кредитные договоры. В качестве залога по этому договору выступали так называемые «шуваловские гектары» — бывшие опытные поля Казанской сельхозакадемии.

Но 5 декабря 2016 года, незадолго до крушения ТФБ, договор об ипотеке был расторгнут, и банк вернул ГЖФ залоговое имущество — пять земельных участков общей рыночной стоимостью 563 млн рублей (согласно экспертной оценке, фигурирующей в материалах судебного дела).

Ранее АСВ удалось выиграть аналогичный судебный спор с ГЖФ о «круговороте земли». Фото Инны Серовой

АСВ подало иск о признании сделки расторжения договора ипотеки с ООО «Грит Плюс» и применении последствий ее недействительности. Пройдя все судебные инстанции, дело о «круговороте земли» завершилось победой АСВ в Арбитражном суде Поволжского округа.

Инна Серова