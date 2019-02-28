Шанс для Аиды и Риголетто

В Казани пройдет Международный конкурс вокалистов им. М. Глинки

Фото: Максим Платонов

Некогда популярный конкурс молодых вокалистов им. М. Глинки, который по разным причинам в последние годы не проводился, возродят в Казани. В жюри — кастинг-директор фестиваля в Зальцбурге, руководитель молодежной программы при Метрополитен-опера и другие. Председатель высокой комиссии — певица Альбина Шагимуратова. Подробности — в материале «Реального времени».

Вдохновителем была Ирина Архипова

Международный конкурс вокалистов им. М. Глинки впервые прошел в России в 1960 году и справедливо считается одним из старейших и авторитетных конкурсов молодых певцов. Через 8 лет после его основания бессменным председателем жюри стала великая певица, педагог и общественный деятель Ирина Константиновна Архипова, народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии. Не случайно этот конкурс у многих связан именно с ее именем.

Победа на конкурсе им. М. Глинки — это один из залогов успешного карьерного продвижения певца. Практически все певцы, которые занимали или занимают оперный Олимп, — лауреаты или дипломаты этого конкурса. Среди них Дмитрий Хворостовский, Елена Образцова, Владимир Лейферкус, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Альбина Шагимуратова, Михаил Казаков и многие другие.

К сожалению, после ухода из жизни Ирины Архиповой, которая возглавляла жюри до 2009 года, и в связи с финансовыми проблемами в последние годы конкурс им. Глинки не проводился. Но в апреле решено провести ХХVl Международный конкурс вокалистов имени М. Глинки в Казани. Его учредители — министерства культуры РФ и РТ, конкурс пройдет при поддержке президента РТ Рустама Минниханова.

Ирина Архипова возглавляла жюри до 2009 года. Фото classica.fm



Жюри возглавит народная артистка Татарстана, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая и «Золотой маски» Альбина Шагимуратова. Кстати, глинковский конкурс — не единственный международный конкурс в Казани, первым был конкурс им. Федора Шаляпина, который прекратил существование в трудные девяностые так же из-за финансовых трудностей и о возрождении которого тоже, возможно, стоит подумать.



Три сложных тура

Время проведения конкурса — с 11 по 19 апреля. Торжественное открытие пройдет в Казанской ратуше, а все три тура и гала-концерт победителей — в ГБКЗ им. С. Сайдашева. В ратуше же пройдет и жеребьевка. С 12 по 14 апреля состоится первый тур конкурса, 15 и 16 апреля — второй. 17 апреля — репетиция третьего тура с ГСО РТ и маэстро Александром Сладковским, 18 апреля — третий тур, после которого поздно вечером объявят имена победителей конкурса. На другой день пройдут гала-концерт и церемония награждения.

Премии победителям, которые заявлены жюри, таковы: две первые — 300 тыс. рублей каждая, две вторые — 200 тыс. рублей, две третьи — 150 тыс. рублей, две четвертые — 125 тыс рублей. Победители с первого по четвертое место получают звания лауреатов конкурса. Двум участникам финального тура будет присвоено звание дипломанта конкурса и вручена премия по 100 тыс. рублей каждому.

Торжественное открытие конкурса пройдет в Казанской ратуше. Фото kzn.ru

Предусмотрена и премия двум лучшим концертмейстерам, она составляет 75 тыс. рублей. Специальная премия имени Ирины Архиповой составляет 300 тыс. рублей. Но жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо премию или поделить одну премию среди нескольких участников.



Стоит отметить, что победа на конкурсе им. М. Глинки не будет легкой — программа соревнования певцов весьма сложна. В первом туре надо исполнить арию из оперы, кантаты или оратории XVII—XVIII веков, включая арии из опер Моцарта. Кроме этого, арию из оперы русского композитора XIX—XX веков.

Во втором туре предусмотрено исполнение арий из опер русских и зарубежных композиторов, романс Михаила Глинки. Третий тур — исполнение арий русского и западноевропейского композитора с оркестром. Повторять произведения нельзя, каждое должно быть исполнено только в одном туре, все произведения исполняются на языке оригинала. Тот, кто претендует на победу в номинации «Лучший исполнитель произведения Михаила Глинки», должен исполнять произведения этого композитора в каждом туре.



Третий тур — исполнение арий русского и западноевропейского композитора с оркестром. Фото Олега Тихонова

В жюри конкурса вошли народная артистка СССР Ирина Богачева, народная артистка России, солистка Мариинского театра Ольга Бородина, художественный руководитель Академии молодых певцов Мариинского театра Лариса Гергиева, кастинг-директор Зальцбургского фестиваля Ева-Мария Визер, руководитель молодежной программы при Метрополитен-опера Софи Джойс, оперный менеджер из Италии Алессандро Ариози и другие.

Попробовать свои силы на конкурсе могут певцы, родившиеся между 1 января 1987 года и 31 декабря 2001 года, окончившие высшее или среднее музыкальное учебное заведение или еще учащиеся в нем. Если же музыкального образования нет, то жюри может допустить к испытаниям потенциального участника на основании видеозаписей его выступлений. Прием заявок уже идет, он завершится 30 марта.

Венера Ганеева народная артистка РФ и РТ, лауреат Госпремии РТ им.Г.Тукая, профессор Участвовать в конкурсах надо, надо пробовать свои силы. Только сначала, чтобы не было разочарований, надо спросить себя: соответствую ли я требованиям этого конкурса? В свое время я участвовала в Международном конкурсе им. М. Глинки и получила спецприз за исполнение партии Алтынчеч. Но главное для меня все же не победа в конкурсах, а признание моего зрителя.



Дмитрий Морозов оперный критик В свое время Международный конкурс им. М. Глинки был очень престижным, практически все известные сейчас певцы прошли через него. Конкурс был связан с именем Ирины Архиповой, которая многое сделала для его статусности. Жаль, что из-за финансовых проблем он некоторое время не проводился, и прекрасно, что он возрождается. Чем больше будет конкурсов, тем лучше для молодых певцов, есть где пробовать силы.