Маска, мы тебя знаем?

Мировая премьера балета «Три маски короля» в Самаре

В Самарском академическом театре оперы и балета состоялась мировая балетная премьера. Спектакль под названием «Три маски короля» — уникальное явление: он создан в рамках частно-государственного партнерства. Финансирование постановки осуществлял санкт-петербургский частный театр «Килизэ», основанный меценатом Вячеславом Заренковым.

При участии мецената

Вячеслав Заренков спонсирует театральные постановки и строительство православных храмов, пишет книги и картины, занимается научной деятельностью. Он — автор идеи балета «Три маски короля» и соавтор его либретто. Предыдущий балет на либретто Заренкова, «Орр и Ора», увидел свет в 2017 году на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси.

Воплотить идею Заренкова на сцене взялся Юрий Смекалов, солист балетной труппы Мариинского театра и хореограф, обладатель национальной театральной премии «Золотая маска» за исполнение партии Тригорина в балете Бориса Эйфмана «Чайка». На счету у Смекалова постановки в России и за рубежом, в том числе в Большом и Мариинском театрах.

«Три маски короля» — первая постановка Юрия Смекалова в САТОБ. Он не только балетмейстер-постановщик спектакля, но и соавтор либретто. Ассистентом Смекалова в работе над «Тремя масками» стала солистка Большого театра России Виктория Литвинова, участвовавшая в его недавней постановке в петербургском театре «Приют комедианта» — нашумевшем спектакле «Солярис» на музыку Бхимы Юнусова.

«Три маски короля» — первая постановка Юрия Смекалова в САТОБ



Музыку к балету написал петербургский композитор Михаил Крылов, для оркестровки был приглашен молодой композитор, выпускник Московской консерватории и магистрант Гаагской консерватории Даниил Пильчен. Но музыка «Трех масок» выходит за рамки традиционного симфонического оркестра: в ней скомбинированы электронные звуковые эффекты и звук живых инструментов. За электронную часть аранжировок и саунд-продюсирование отвечал петербургский музыкант и режиссер Влад Жуков, один из композиторов киноблокбастера «Салют-7».

Задача скоординировать академических музыкантов и электронику легла на плечи главного дирижера САТОБ Евгения Хохлова. Созданием декораций и костюмов спектакля занимался сценограф Вячеслав Окунев. Главный элемент сценографии и средоточие всех видеоэффектов — многофункциональная маска-трансформер, на протяжении спектакля меняющая выражение лица.

Зрители в поисках морали

«Три маски короля» — балет-притча; и хотя в нем есть сюжетная канва и персонажи, главное в нем, как в любой притче, мораль. Сюжет понятен, а вот мораль постановщики не раскрывают: зрители спектакля должны понять ее сами.

Действие происходит в вымышленном мире, где все носят маски. Король по имени Юлий встречает девушку Эмму, которая маски не носит, и увлекается ею; в это время другая девушка, Сара, скрывает свои чувства под маской. Главный советник короля Конор устраивает переворот, лишает Юлия трона, а жителей обезличивает. Эмма вдохновляет Юлия вернуть себе власть; жители, сорвавшие с себя маски, вступают в противостояние с безликими сторонниками Конора…

Король по имени Юлий встречает девушку Эмму, которая маски не носит, и увлекается ею

Юрий Смекалов владеет и языком академической хореографии, и современными техниками танца, вторые в «Трех масках короля» преобладают, и для труппы САТОБ, репертуар которой сегодня состоит из классических и неоклассических балетов, работа над спектаклем стала беспрецедентным опытом. Тем не менее приглашать сторонних артистов не потребовалось.

Только в самом первом спектакле премьерного блока главную партию станцевал премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Его партнершей на премьере стала прима-балерина САТОБ Ксения Овчинникова. В двух других премьерных спектаклях танцевали только солисты САТОБ: Кирилл Софронов и Вероника Землякова, Сергей Гаген и Марина Накадзима. Роль Сары исполнили Анастасия Тетченко и Ульяна Шибанова.

После одного из спектаклей публику пригласили на встречу с постановщиками. Прямо на фоне декораций на вопросы зрителей о «Трех масках» отвечали Вячеслав Заренков, Михаил Крылов, Евгений Хохлов, Юрий Смекалов, Виктория Литвинова, Даниил Пильчен и Влад Жуков. Мероприятие такого формата проводилось в САТОБ впервые и стало очередным горизонтом, который театр открыл благодаря этому проекту.

Новый балет вызвал в Самаре ажиотаж: зрители раскупили билеты на все спектакли, завяленные в афише.