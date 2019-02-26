Каждые сутки — эшелон бензина от ТАНЕКО

«Татнефть» замкнула недостававшее звено в своей топливной цепочке и развивает переработку дальше

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Темпы, которые радуют

Практически еще одним новым заводом назвал президент России Владимир Путин бензиновый комплекс, созданный «Татнефтью» на АО «ТАНЕКО» в Нижнекамске. По словам лидера страны, пуск этого производства стал большим событием в экономической жизни Татарстана и России в целом. Об этом он сказал 12 февраля в ходе церемонии начала промышленной отгрузки автобензинов на нефтеперерабатывающем комплексе «Татнефти». Владимир Путин находился в этот момент вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Иннополисе (там проходило заседание президиума Госсовета РФ). Оттуда была налажена прямая видеосвязь с центральной операторной НПЗ.

Инвестиции в самое современное производство по выпуску автобензинов составили свыше 19 млрд рублей, сообщил Рустам Минниханов и попросил Владимира Путина дать старт новому комплексу.

«Мы в прошлом году уже запустили две установки, — напомнил в свою очередь президент РФ. — То, что компания развивается такими темпами, не может не радовать. Я вас всех поздравляю и с удовольствием поучаствую в старте практически еще одного нового завода».

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов находился в этот момент на ТАНЕКО вместе с представителями коллектива. Он рассказал о работе, проделанной с того дня, как год назад Владимир Путин также в режиме видеоконференции дал старт установкам гидроочистки нафты и изомеризации легкой нафты (они обеспечивают углубление переработки нефти с получением базового сырья для нефтехимии и компонентов автобензинов высшего качества).

«За это время построен еще ряд современных производств по переработке нефти, и, как результат, мы запускаем новое производство бензинов «Евро-5» от 92-го до «сотого», — сообщил гендиректор «Татнефти». — Мощность — 1,1 млн тонн. Думаем, что будет больше, до 1,2—1,3 млн обязательно разгоним».

Ежесуточно планируется выпускать более 3 тыс. тонн, то есть каждый день будет уходить эшелон с самым современным топливом, отметил Наиль Маганов.

«Выглядит фантастически!»

Инвестиции «Татнефти» в развитие проекта ТАНЕКО составляют более 363 млрд рублей, с 2010 года переработано более 60 млн тонн нефти, сообщил также Наиль Маганов.

«Ноль темных, выпускаем только светлые нефтепродукты, — сказал он. — В ассортименте — 20 видов высококачественных нефтепродуктов. Дизтопливо по цетановому числу является лучшим в России. Есть авиационное топливо, базовые масла. Завершаем строительство новой установки первичной переработки нефти, ввод которой позволит увеличить мощность до 15 млн тонн в год».

Кроме того, советом директоров компании было принято решение о строительстве нефтегазохимических мощностей по выпуску ранее не производившихся в России инженерных пластиков и другой нефтехимической продукции, добавил руководитель «Татнефти».

«Компания приложит все усилия по выполнению стратегических задач, которые стоят перед отраслью», — сказал в заключение Наиль Маганов.

В этот момент на видеоэкране демонстрировались ночные виды сверкающего огнями завода с высоты птичьего полета.

«Вы сейчас показали картинку, выглядит она фантастически, привлекательно и очень красиво», — сказал Владимир Путин. Глава страны поздравил участников церемонии с результатами работы компании и скомандовал: «Запускайте!»

«Ребята, поехали!» — сказал Наиль Маганов. Затем он, гендиректор ТАНЕКО Леонид Алехин и начальник Управления по реализации проектов строительства «Татнефти» Альберт Нурмиев вместе нажали символическую кнопку пуска. На экране появились эстакады, где начался налив топлива в бензовозы и железнодорожные цистерны.

Экономика, экология, имидж

Это событие стало новым этапом крупнейшего федерального проекта в нефтеперерабатывающей отрасли. Замкнув недостававшее звено в цепочке «от бурового долота до заправочного пистолета», «Татнефть» получает серьезные экономический и репутационный эффекты. С пуском производства бензина компания, как заверяет заместитель гендиректора ТАНЕКО по технической поддержке и качеству Илшат Салахов, уложится в предписанные правительством РФ параметры «налогового маневра», направленные на стабилизацию топливного рынка страны

На автозаправках компании (их у нее более 600) появится свой бензин, которому будет гораздо легче войти в топливный рынок — ведь ярким примером уже является дизтопливо ТАНЕКО, которое за 5 лет стало очень известной маркой. Оно полюбилось эксплуатационникам и водителям благодаря надежности, экономичности, экологичности (в том числе по отношению к двигателям) и тому, что дает возможность автомобилям раскрыть свои возможности в полной мере. Оно уже поставляется в западноевропейские страны, где особенно жесткие экологические нормы.

Теперь будут полностью покрыты потребности не только заправочной сети «Татнефти», но и всего Татарстана, который до настоящей поры обеспечивался своим бензином лишь наполовину. Топливо завозили из соседних регионов. А здесь есть еще один момент, связанный с гарантией качества. Прямые поставки бензина значительно уменьшают риски, связанные с порчей топлива на каком-то этапе пути. Ведь на «Татнефти» отлаженная многоступенчатая система контроля работает в режиме нон-стоп от НПЗ до бензозаправочной колонки.

Основная доля выпуска бензинов ТАНЕКО (60—70%) придется на самый ходовой АИ-92, остальное — на 95-й 98-й. Позже будет выпускаться и АИ-100, но в небольшом количестве — пока для изучения спроса. В любом случае, «сотый» как высокопремиальный бензин для спортивных авто будет выполнять для компании имиджевую роль — ведь это показатель высокой технологичности.

В дальнейшем, после пуска установок каталитического крекинга и алкилирования, появится возможность увеличить производство автобензинов до 1,5 млн тонн в год.

Рецепты кухни качества

Сегодня уже есть основания заявлять, что бензин ТАНЕКО вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды в плане высокого качества: легкий пуск двигателя в любую погоду, повышенная производительность. При этом заметны отличная тяга и снижение расхода топлива, а также высокая экологичность.

Это объясняется оптимальным набором компонентов, получаемых по современным технологиям гидрокрекинга, гидроочистки и изомеризации нафты, каталитического риформинга. Затем на станции смешения автоматически подбирается и контролируется в онлайн-режиме рецептура автобензинов. В этом процессе исключен человеческий фактор. Интеллектуальная система отслеживает качество и компонентов, и конечного продукта. В случае отклонения параметров автоматика моментально производит коррекцию.

Сбалансированный состав позволяет достичь лучших качеств бензина. Легкие фракции облегчают пуск. Тяжелые, более калорийные фракции приводят к снижению расхода топлива и увеличению производительности двигателя.

Низкая чувствительность октановых чисел дает отличную детонационную стойкость, что в свою очередь обеспечивает плавную работу двигателя во всех режимах. Высокооктановые оксигенатные (кислородсодержащие) добавки дают полноту сгорания, уменьшают нагар и вредные выбросы. В то же время повышается надежность работы двигателя.

Кроме того, благодаря отсутствию непредельных углеводородов (этилен, ацетилен и др.) гарантируется химическая стабильность топлива и неизменность его свойств в течение длительного времени, а образование смол в топливной аппаратуре сведено к минимуму.

Будет третья очередь

Нефтеперерабатывающий комплекс «Татнефти» эксперты называют самым современным и лучшим НПЗ страны. Ведь здесь созданы мощности нового технологического поколения с максимальной глубиной переработки — 99,2% — и выходом светлых нефтепродуктов на 83,64%.

Несмотря на свою короткую историю, ТАНЕКО постоянно радовал новостями. Его технологическая схема год от года усложнялась. Задачей было увеличение глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов. Для этого в 2014 году пустили комбинированную установку гидрокрекинга. На ней впервые в России применена технология совмещения глубокого гидрокрекинга вакуумного газойля (темный нефтепродукт) с производством высококачественных базовых масел.

В 2016 году пущена установка замедленного коксования, и ТАНЕКО стал первым в стране НПЗ, где отказались от выпуска мазута в качестве конечного продукта и перешли на производство только светлых нефтепродуктов. Появившиеся дополнительные объемы легкой нафты, легкого и тяжелого газойля требуют облагораживания. Пуск в 2018 году установок гидроочистки керосина и дизельного топлива позволил увеличить выпуск авиакеросинов до 900 тысяч тонн в год, дизтоплива «Евро-5» — до 3 млн тонн.

В 2018 году на ТАНЕКО переработано 9,3 млн тонн углеводородного сырья. Стратегия развития Группы «Татнефть» предусматривает увеличение объема переработки и ассортимента выпускаемой продукции. Развитие нефтепереработки продолжается. Идут масштабные работы на строительстве новых установок, и численность персонала подрядчиков на стройплощадке доходит до 5 тысяч человек. Ежемесячный объем выполнения строительно-монтажных работ достигает 3 млрд рублей.

На 2019 год запланирован пуск ЭЛОУ-АВТ-6, которая позволит довести мощности по сырью до 15 млн тонн в год. Тогда уже две трети добываемой в Татарстане нефти будут перерабатываться своими НПЗ.

«В рамках второй очереди нефтеперерабатывающего комплекса будет запущен набор ключевых вторичных процессов, которые позволят уравновесить возросшие первичные мощности, не производя мазут, — говорит генеральный директор ТАНЕКО Леонид Алехин. — На этом «Татнефть» не намерена останавливаться. В части downstream компания планирует развивать нефтегазохимический комплекс, прорабатывается вопрос строительства третьей очереди, и решение будет приниматься после расчетов и взвешенной оценки всех рисков».

Кстати, не так давно Алехину поручено возглавить бизнес-направление «Нефтегазопереработка». В периметр его ответственности, помимо ТАНЕКО, включены Управление «Татнефтегазпереработка» (в его состав входят Миннибаевский ГПЗ и Елховский НПЗ), «Нижнекамсктехуглерод».

Импортозамещающий НПЗ

В целом реализация проекта ТАНЕКО обеспечила синергетический эффект для многих отраслей экономики РФ — машиностроения, стройиндустрии, металлургии, проектной науки, исследовательских институтов.

Приоритетом с самого начала была поддержка отечественных производителей оборудования, материалов и услуг. Импортозамещение на ТАНЕКО фактически началось на стадии разработки рабочей документации, выполненной силами более 20 российских проектных организаций.

А всего в строительстве нефтеперерабатывающего комплекса «Татнефти» участвовали более 2 тысяч предприятий и организаций страны. В пиковые периоды на строительстве комплекса трудилось до 10 тысяч человек. На самом же НПЗ работают более 3 600 человек.

Бесценным является опыт «Татнефти» по созданию «с нуля» современного нефтеперерабатывающего комплекса. Теперь компания может продавать не только нефть и нефтепродукты, но и оказывать инжиниринговые услуги, она сама способна в чистом поле «под ключ» построить НПЗ любой сложности.





Партнерский материал