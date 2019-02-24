Герои не ищут покоя: 23 февраля Борис Кузнецов принял участие в акции по спасению рыбы

«Рыбе — быть!»

Фото: Арсений Фавстрицкий

600 с лишним человек, из которых около двухсот — дети, с декабря прошлого года пробурили и защитили от промерзания более двух тысяч лунок и майн в водоемах Татарстана. Цель — помочь рыбе благополучно пережить глухозимье и нехватку кислорода. В День защитника Отечества в Лаишевском районе, на территории природного зоологического заказника «Устье реки Меши», к акции «Рыбе — быть!» присоединился ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 94-летний Борис Кузнецов. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Герой — всегда герой

На приглашение принять участие в акции Госкомитета РТ по биоресурсам по спасению рыбы от замора Борис Кузнецов откликнулся сразу. Несмотря на то, что сам ветеран буквально «на разрыв». Московским тележурналистам, приехавшим в Казань снимать материал про самого молодого Героя Советского Союза (Золотой Звезды Борис Кириллович удостоился в 17-летнем возрасте), пришлось немного подождать, пока полковник запаса совершал очередной, пусть маленький, но подвиг в компании единомышленников.

К слову, на место, где в этот раз бурились лунки и пробивались майны, ветеран приехал вместе с супругой — Альфией Султановной, и так же вместе они отправились на лед. А компанию им составили более 40 работников местного рыбозавода, промысловиков и рыбаков-любителей.

— Это нужно делать обязательно и несколько раз в течение зимы. Необходимо дать приток воздуха под лед, чтобы вода насыщалась кислородом. Иначе рыба будет просто задыхаться и гибнуть. В первую очередь страдает мелкая рыба — та, что держится на мелких участках и у поверхности, и молодь, — рассказывает Борис Кириллович.

Сверху вода подмерзнет, но по полым стеблям кислород продолжит поступать в воду



Пробурено две тысячи лунок и майн

Само присутствие человека-легенды на льду подстегивало остальных участников акции работать еще активнее. Рев бензопил и мотобуров, плеск воды — и вот очередная майна готова. Поверх открывшегося участка воды кладутся несколько жердей, на них — солома.

— Это нужно, чтобы вода не застывала и был постоянный приток воздуха. Лед здесь около полуметра толщиной и даже с началом весны подтает не сразу, а дышать рыбе нужно уже сейчас. Мы пробурили уже сотни лунок, подготовили десятки майн. Занимаемся этой работой дней десять, — рассказал нам участник акции, представившийся Андреем. Сам он работает на Лаишевском рыбозаводе и о том, насколько важно в трудный момент поддержать подводных обитателей, знает не понаслышке.

— Вот: бурим лунку, вставляем в нее пучок стеблей камыша, так, чтобы они опустились до самой нижней кромки, и оставляем. Сверху вода подмерзнет, но по полым стеблям кислород продолжит поступать в воду. Мы несколько дней заготавливали камыш — хватит еще, наверное, на тысячу лунок, — рассказал еще один участник акции — работник рыбучастка, тоже представившийся Андреем.

— На самом деле акция «Рыбе — быть» стартовала еще в мае прошлого года, когда мы, также вместе с общественностью, устанавливали нерестилища для рыбы. Сейчас идет зимний этап — противозаморные мероприятия. Стартовали они в декабре, и к настоящему времени в зимнем этапе акции приняли участие более 600 человек, в том числе 200 детей. Пробурено более двух тысяч лунок, подготовлены десятки майн. Акция охватила 25 районов и 120 участков акватории, — поделилась подробностями начальник отдела водных биоресурсов Государственного комитета РТ по биоресурсам Ирина Мустакимова.

Особое внимание уделяется малым водоемам: озерам, прудам, затонам и протокам, где в глухозимье проблемы с содержанием кислорода в воде особенно велики. Также в зоне повышенного внимания — заказники и заповедники.

Борис Кириллович рассказал, почему вопрос сохранности рыбьего поголовья его так волнует: оказалось, что сам он с удовольствием проводит время с удочкой

Труд рыболова — тяжелый труд

— Это впечатляющее зрелище: столько рыболовов собралось, чтобы сделать такое важное дело. Я очень счастлив видеть это, — сказал Борис Кузнецов, когда задачи на этом участке акватории были выполнены. Поверхность льда усеяли десятки лунок и несколько укрытых от промерзания майн. А чтобы обезопасить людей, которые будут передвигаться по насту, места, где расположились отверстия, обозначили дополнительно длинными, издалека заметными ветвями.

Борис Кириллович рассказал, почему вопрос сохранности рыбьего поголовья его так волнует: оказалось, что сам он с удовольствием проводит время с удочкой. Любит рыбалку. И очень уважает тех, кто занимается рыболовством профессионально:

— Труд рыболова — тяжелый труд. И зимой, и летом, руки и ноги и в морозы в воде. Но вы выдерживаете. Рад сегодня быть здесь, вместе с вами, — заявил ветеран. И пообещал вернуться, как позволит время.

В благодарность за совершенный в годы войны подвиг и по случаю Дня защитника Отечества заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов вручил ветерану подарок, а его супруге — цветы. Буквально несколько дней назад Альфия Султановна отпраздновала свой день рождения. Да и к празднику, отчего-то считающемуся только мужским, имеет самое непосредственное отношение. Ей тоже довелось послужить Родине.

1 / 28 Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий

Арсений Фавстрицкий