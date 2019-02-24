Герои не ищут покоя: 23 февраля Борис Кузнецов принял участие в акции по спасению рыбы
«Рыбе — быть!»
600 с лишним человек, из которых около двухсот — дети, с декабря прошлого года пробурили и защитили от промерзания более двух тысяч лунок и майн в водоемах Татарстана. Цель — помочь рыбе благополучно пережить глухозимье и нехватку кислорода. В День защитника Отечества в Лаишевском районе, на территории природного зоологического заказника «Устье реки Меши», к акции «Рыбе — быть!» присоединился ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 94-летний Борис Кузнецов. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Герой — всегда герой
На приглашение принять участие в акции Госкомитета РТ по биоресурсам по спасению рыбы от замора Борис Кузнецов откликнулся сразу. Несмотря на то, что сам ветеран буквально «на разрыв». Московским тележурналистам, приехавшим в Казань снимать материал про самого молодого Героя Советского Союза (Золотой Звезды Борис Кириллович удостоился в 17-летнем возрасте), пришлось немного подождать, пока полковник запаса совершал очередной, пусть маленький, но подвиг в компании единомышленников.
К слову, на место, где в этот раз бурились лунки и пробивались майны, ветеран приехал вместе с супругой — Альфией Султановной, и так же вместе они отправились на лед. А компанию им составили более 40 работников местного рыбозавода, промысловиков и рыбаков-любителей.
— Это нужно делать обязательно и несколько раз в течение зимы. Необходимо дать приток воздуха под лед, чтобы вода насыщалась кислородом. Иначе рыба будет просто задыхаться и гибнуть. В первую очередь страдает мелкая рыба — та, что держится на мелких участках и у поверхности, и молодь, — рассказывает Борис Кириллович.
Пробурено две тысячи лунок и майн
Само присутствие человека-легенды на льду подстегивало остальных участников акции работать еще активнее. Рев бензопил и мотобуров, плеск воды — и вот очередная майна готова. Поверх открывшегося участка воды кладутся несколько жердей, на них — солома.
— Это нужно, чтобы вода не застывала и был постоянный приток воздуха. Лед здесь около полуметра толщиной и даже с началом весны подтает не сразу, а дышать рыбе нужно уже сейчас. Мы пробурили уже сотни лунок, подготовили десятки майн. Занимаемся этой работой дней десять, — рассказал нам участник акции, представившийся Андреем. Сам он работает на Лаишевском рыбозаводе и о том, насколько важно в трудный момент поддержать подводных обитателей, знает не понаслышке.
— Вот: бурим лунку, вставляем в нее пучок стеблей камыша, так, чтобы они опустились до самой нижней кромки, и оставляем. Сверху вода подмерзнет, но по полым стеблям кислород продолжит поступать в воду. Мы несколько дней заготавливали камыш — хватит еще, наверное, на тысячу лунок, — рассказал еще один участник акции — работник рыбучастка, тоже представившийся Андреем.
— На самом деле акция «Рыбе — быть» стартовала еще в мае прошлого года, когда мы, также вместе с общественностью, устанавливали нерестилища для рыбы. Сейчас идет зимний этап — противозаморные мероприятия. Стартовали они в декабре, и к настоящему времени в зимнем этапе акции приняли участие более 600 человек, в том числе 200 детей. Пробурено более двух тысяч лунок, подготовлены десятки майн. Акция охватила 25 районов и 120 участков акватории, — поделилась подробностями начальник отдела водных биоресурсов Государственного комитета РТ по биоресурсам Ирина Мустакимова.
Особое внимание уделяется малым водоемам: озерам, прудам, затонам и протокам, где в глухозимье проблемы с содержанием кислорода в воде особенно велики. Также в зоне повышенного внимания — заказники и заповедники.
Труд рыболова — тяжелый труд
— Это впечатляющее зрелище: столько рыболовов собралось, чтобы сделать такое важное дело. Я очень счастлив видеть это, — сказал Борис Кузнецов, когда задачи на этом участке акватории были выполнены. Поверхность льда усеяли десятки лунок и несколько укрытых от промерзания майн. А чтобы обезопасить людей, которые будут передвигаться по насту, места, где расположились отверстия, обозначили дополнительно длинными, издалека заметными ветвями.
Борис Кириллович рассказал, почему вопрос сохранности рыбьего поголовья его так волнует: оказалось, что сам он с удовольствием проводит время с удочкой. Любит рыбалку. И очень уважает тех, кто занимается рыболовством профессионально:
— Труд рыболова — тяжелый труд. И зимой, и летом, руки и ноги и в морозы в воде. Но вы выдерживаете. Рад сегодня быть здесь, вместе с вами, — заявил ветеран. И пообещал вернуться, как позволит время.
В благодарность за совершенный в годы войны подвиг и по случаю Дня защитника Отечества заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов вручил ветерану подарок, а его супруге — цветы. Буквально несколько дней назад Альфия Султановна отпраздновала свой день рождения. Да и к празднику, отчего-то считающемуся только мужским, имеет самое непосредственное отношение. Ей тоже довелось послужить Родине.
комментарии