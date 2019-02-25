Себестоимость жилья в ПФО: насколько цена «квадрата» зависит от аппетита застройщиков?
В прошлом году оборот татарстанских строительных компаний вырос на 20% и достиг 349 млрд рублей
Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что по сравнению с другими регионами ПФО дороже всего строительство многоквартирного жилья обходится в Нижегородской области, а дешевле всего — в Саратовской. Эксперты отмечают при этом, что стоимость строительства в зависимости от региона отличается в 1,8 раза, а цена продажи — уже в 4,5 раза. Подробнее о том, почему так значителен разрыв в рыночной стоимости и в каком регионе строительные компании имеют наибольший оборот, читайте в нашем материале.
«Затраты на строительство парковок ложатся на плечи дольщиков»
В очередной раз попытаемся приблизиться к ответу на вопрос о том, почему цена квадратного метра в многоквартирных домах (МКД) отличается в зависимости от региона. Для этого сравним себестоимость строительства в субъектах, входящих в Поволжский федеральный округ.
|Регион
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|Республика Башкортостан
|25.806,0
|30.520,0
|30.105,0
|33.398,0
|32.757,0
|Республика Марий Эл
|28.742,0
|31.119,8
|30.953,0
|33.548,0
|34.069,0
|Республика Мордовия
|29.838,0
|34.309,0
|32.269,0
|33.013,0
|36.034,0
|Республика Татарстан
|28.177,0
|32.611,0
|37.336,0
|40.970,0
|38.442,0
|Удмуртская Республика
|29.687,0
|33.654,0
|34.192,0
|35.253,0
|33.007,0
|Чувашская Республика
|29.138,0
|28.778,0
|30.720,0
|34.459,0
|34.600,0
|Пермский край
|30.632,0
|33.770,0
|33.023,0
|35.476,0
|39.875,0
|Кировская область
|28.029,0
|27.452,0
|31.541,0
|29.193,0
|31.231,0
|Нижегородская область
|34.165,8
|38.561,2
|39.197,1
|45.670,0
|44.320,0
Как мы видим, дороже всего строительство обойдется в Нижегородской области. По данным аналитической службы «Реального времени», в 2018 году себестоимость одного квадратного метра в многоквартирной высотке без учета затрат на покупку земельного участка и проведение инженерных сетей составила здесь почти 45,9 тысячи рублей. Отметим, что в Нижегородской области самая высокая стоимость строительства (в сравнении с другими регионами ПФО) фиксируется уже на протяжении последних семи лет.
На втором месте по себестоимости строительства оказался Татарстан: чтобы построить один кв. м жилья в многоэтажке, в прошлом году здесь пришлось потратить 43,3 тысячи рублей. При этом в РТ наблюдается довольно высокая динамика: за семь лет строительство в регионе подорожало более чем на 50%.
В случае с Татарстаном мы можем определить и примерную разницу между стоимостью строительства и рыночной стоимостью жилья, поскольку аналитическая служба «Реального времени» регулярно замеряет среднюю цену «квадрата» как на рынке Казани, так и по республике. К концу 2018 года «квадрат» в казанских новостройках в среднем стоил 73,6 тысячи рублей. То есть себестоимость строительства оказалась меньше рыночной примерно на 40%. Правда, не стоит забывать, что в последнюю входят также затраты на инженерные сети и земельный участок под домом.
— Что касается строительства в Казани, то здесь очень дорогие сети. Иногда говорят: «Я могу построить дом за столько-то», но при этом не учитывают коммунальные и социальные нагрузки. Также нужно учитывать нагрузки по парковочным местам. Наверное, мы лидеры по этим обеспечительным обременениям. Стоимость парковочного места закладывается в стоимость кв. м и, разумеется, увеличивает ее. Если мы прошерстим все жилые комплексы Казани, то обнаружим, что около 50% парковочных мест в Казани после сдачи дома не распроданы. А застройщики вынуждены их строить, и это косвенно ложится на дольщиков, — говорит директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.
«Себестоимость жилья в регионах отличается в 1,8 раза, а цена продажи — в 4,5 раза»
Не самой высокой оказалась себестоимость строительства МКД в Башкортостане — в 2018 году она составила 36,7 тысячи рублей за 1 кв. м. При этом наблюдалась довольно высокая динамика: за семь лет себестоимость «квадрата» увеличилась чуть более чем на 40%.
По стоимости строительства Башкортостан отстает, например, от Пермского края, где в прошлом году себестоимость в среднем равнялась почти 40,9 тысячи рублей за 1 кв. м. В этом регионе за последние семь лет строительство подорожало на 33%.
Генеральный директор консалтинговой компании MACON Realty Group Илья Володько отмечает, что на рынок жилья большое влияние оказывают локальные факторы.
— Если мы берем доступное жилье экономкласса, то в зависимости от региона его себестоимость колеблется в районе 35—55 тысяч рублей за 1 кв. м. Себестоимость отличается от региона к региону в 1,8 раза. А цена продажи — уже в 4,5 раза, там диапазон до 100 тысяч за кв. м, — говорит Илья Володько.
Мнение эксперта подтверждается и данными аналитической службы «Реального времени». Дешевле всего строительство МКД обойдется в Саратовской области — в прошлом году его себестоимость составила здесь всего 26,6 тысячи рублей за 1 кв. м. При этом начиная с 2012 года она увеличилась всего на 14%.
В числе регионов с невысокой стоимостью строительства можно назвать и Оренбургскую область, где в 2018 году кв. м жилья в многоквартирном доме можно было построить за 29,7 тысячи рублей. При этом за семь лет динамика роста себестоимости составила всего 5%. Почти не дорожала себестоимость строительства и в Кировской области: с 2012 года она увеличилась только на 10% — с 28 до 30,6 тысячи рублей за 1 кв. м.
Как аппетиты застройщиков влияют на цену жилья
Мы поинтересовались у участников рынка, почему при относительно схожей себестоимости рыночная стоимость жилья в разных субъектах может отличаться в разы.
— Стоимость квадратного метра преимущественно определяется себестоимостью строительства, аппетитами строительных компаний и платежеспособностью населения. На локальных рынках еще важна обеспеченность местными строительными материалами, уровнем конкуренции застройщиков, миграционной привлекательностью городов, где продается жилье, и т. п., — отмечает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.
По мнению директора агентства недвижимости «Ак Барс Недвижимость» Елены Стрюковой, стоимость строительно-монтажных работ в регионах примерно одинаковая, а вот стоимость земли может сильно отличаться.
— На цену новостроек в городах влияет объем старого жилого фонда, объемы нового вводимого жилья. Могу выделить несколько ключевых факторов: прирост населения, наличие рабочих мест, вузы и студенты, желающие в них учиться, — отмечает Стрюкова.
По словам гендиректора компании «#Суварстроит» Руслана Нурмухаметова, стоимость строительно-монтажных работ зависит от поставщиков материалов и компаний-подрядчиков, которые в разных регионах устанавливают различные цены.
— Стоимость квадратного метра зависит от покупательской активности, особенностей строительного рынка (он везде развивается по-разному), доходов и закредитованности населения, роста тарифов ЖКХ. Географическое положение — один из основополагающих факторов, известно, что в областных и краевых центрах цены на квартиры выше. Повышает стоимость «квадрата» и наличие туристических или курортно-санаторных зон, морского побережья, крупных предприятий или спортивной инфраструктуры, — считает Нурмухаметов.
Самые оборотистые: больше всего зарабатывают девелоперы Татарстана и Башкирии
Больше всего в прошлом году сумели заработать строители Татарстана. По данным аналитической службы «Реального времени», оборот строительных компаний республики в прошлом году составил 349 млрд рублей, и это на 20% больше, чем годом ранее (288 млрд рублей).
Сразу после Татарстана в рейтинге следует Башкортостан, где в 2018 году оборот строительных компаний достиг 188,6 млрд рублей — башкирские девелоперы зарабатывают в 1,8 раза меньше татарстанских. В прошлом году оборот строительных компаний здесь пусть и не значительно, но снизился.
Среди лидеров по обороту средств девелоперских организаций остается и Самарская область. В 2018 году оборот составил здесь 151,5 млрд рублей, что оказалось почти на 20% меньше, чем годом ранее (184,3 млрд рублей).
Наименьшим оказался оборот строительных компаний в Республике Марий Эл — в прошлом году он достиг всего 15,2 млрд рублей. Тем не менее в регионе наметилась положительная динамика: по сравнению с 2017 годом оборот девелоперов вырос на 20%.
В число регионов, где застройщикам довольно сложно заработать, вошли Мордовия, где оборот строительных организаций составил только около 20 млрд рублей, и Кировская область (27,4 млрд рублей). Но если в Кировской области годовое падение составило лишь около 3%, то в Мордовии — сразу 35%.
|Регион
|2016
|2017
|2018
|Республика Татарстан
|286.567.819
|288.050.885
|349.095.956
|Республика Башкортостан
|190.946.890
|190.125.567
|188.578.628
|Самарская область
|156.660.463
|184.297.799
|151.481.472
|Нижегородская область
|152.725.595
|164.115.540
|143.554.059
|Пермский край
|90.358.256
|110.164.212
|110.798.709
|Оренбургская область
|41.841.868
|47.322.525
|65.727.748
|Саратовская область
|54.850.028
|55.848.328
|58.559.617
|Чувашская Республика
|33.640.765
|31.959.144
|46.542.697
|Ульяновская область
|40.359.932
|35.490.110
|44.739.545
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в регионах ПФО, тыс. руб.
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