«Их нравы»: как младотурки назначили престарелого султана и заключили тайное соглашение с немцами

Правление Мехмеда V — триумвират пашей, вступление в Первую мировую войну и отсылки к завоевателю Константинополя

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими исследованиями культуры и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен номинальному правлению 35-го султана Османской империи и 100-го халифа Мехмеда V Решада.

Султан-пенсионер

Тридцать пятый султан Османской империи вступил на престол уже будучи, по современным меркам, в пенсионном возрасте. На тот момент, когда Партия единения и прогресса совместно с Армией Движения свергла Абдулхамида II, новоявленный падишах уже перешагнул 65-летний порог и стал самым великовозрастным правителем в истории империи. Примечателен тот факт, что правителем его назначил недавно восстановленный парламент, хотя он, и так будучи третьим сыном Абдулмеджида, был основным претендентом на Османский престол. Видимо, таким довольно хитрым образом Партия единения и прогресса, которая составляла большинство в парламенте, хотела, с одной стороны, усилить свой политический вес, а с другой стороны, опираясь на Дом Османов, легитимировать себя в глазах османского общества.

Заслуживает внимание и то, что настоящим именем нового султана было Решад, а Мехмедом его нарекли во время вступления на престол, делая отсылку на его далекого предка Фатих-султана Мехмеда, который завоевал Стамбул в 1453 году. По задумке путчистов, султан Решад должен был символизировать нового Мехмеда Завоевателя, а Армия Движения, которая свергла Абдулхамида II, должна была отождествляться с доблестным войском Мехмеда. Это была своеобразная политическая игра, где все, кроме простых обывателей, понимали, что Мехмед V был лишь номинальным правителем, а вся полнота власти принадлежала лидерам Партии единения и прогресса — Энвер-паше, Талат-паше и Джемаль-паше.

Мехмед V после провозглашения его султаном, Le Petit Journal 1909

Триумвират пашей

Тем не менее в глазах общественности лидеры Партии единения и прогресса пытались всячески продемонстрировать значимость султанской власти. Выпустили в оборот золотые именные монеты, которые именовались «Алтын Решадия», давали имя Решадия новым кораблям, школам, мечетям и так далее. Даже то, что Ливия была атакована и захвачена итальянцами в начавшейся Триполитанской войне, было не так страшно для лидеров партии, как то, что султан не явился на пятничную молитву. Такова была степень беспокойства за состояние здоровья Мехмеда V.

Однако все это не мешало триумвирату пашей заключать тайные соглашения с Германией о поддержке ее в начавшейся Первой мировой войне. Настолько секретными были эти соглашения, что они держались втайне даже от самого султана. Кроме того, триумвират, прикрываясь именем султана, судил и казнил политических противников, заключал тайные договоры, а также объявлял джихад с призывом всех мусульман сражаться в Первой мировой войне на стороне Германии. Напомню, что османский султан, носил еще и титул халифа — предводителя всех мусульман. Объявление джихада было своеобразной попыткой реанимации института халифата и мобилизации исламского мира. Однако, как показывает история, данная попытка оказалась неудачной и привела к плачевным последствиям в будущем.

Так или иначе, правление Мехмеда V продлилось девять лет, вплоть до самой его смерти от сердечной недостаточности в 1918 году. Он не увидел итогов Первой мировой и того, как окончательно распадалась империя, некогда созданная его далекими предками. При нем страна воевала в Триполитании, на Балканах, на полях Первой мировой. Примечательно, что именно во время Триполитанской войны в Северной Африке героически проявил себя выпускник военной школы Мустафа Кемаль, который вскоре станет известен под именем Ататюрк.

Мехмед V и Энвер-паша принимают Вильгельма II в Стамбуле во время Первой мировой войны



Богобоязненный поэт

Говоря о личностных качествах Мехмеда V, современники подчеркивают его глубокую религиозность, терпеливость, доброжелательность и улыбчивость. В отличие от предыдущего правителя, который, боясь покушений, жил затворником, султан Решад довольно часто появлялся на публике, каждый пятничный намаз он совершал в новой мечети.

О себе он говорил следующее: «В этой жизни я горжусь только двумя вещами: первое, что не наполнял желудок больше, чем на одну треть, второе — тем, что в жизни не пропустил ни одного намаза».

Из предыдущих публикаций мы знаем, что многие султаны Османской империи были приверженцами различных суфийских тарикатов. Мехмед V также не был исключением. Современники отмечали, что он состоял в братстве «Мавлявийа», приверженцы которого до сих пор каждый год в середине декабря устраивают грандиозное сема в городе Конья, называемое «Шеб-и Арус», в память о воссоединении их учителя — Джелаладдина Руми — со Всевышним.

Мехмед Решад прожил долгую и насыщенную жизнь, подобно предкам знал персидский и арабский языки и писал на них стихи, которые пополнили золотой фонд дворцовой литературы Османской империи. Хотя при нем страна агонизировала и переживала кризис, Всевышний не позволил ему стать свидетелем окончательного распада страны. Султан был женат пять раз, но, в отличие от предков, не одновременно, а поочередно. От этих браков у него родились одна дочь и трое сыновей, которые стали довольно известными военными, врачами и учеными, но уже не в Османской империи, а в совершенно новой Турецкой Республике. Тело султана было погребено в районе Эйупсултан в мавзолее Решад, построенном известным турецким архитектором Ахмедом Кемалетдином.

Булат Ногманов, фото wikipedia.org