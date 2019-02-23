Опрос предпринимателей: готов ли бизнес идти в технопарки

Новое постановление по технопаркам — большой плюс для развития бизнеса и большие деньги: до 50 млн рублей в течение двух лет можно получить. К тому же расширена сфера использования этих средств. Ограничений касательно оборудования общего пользования будет меньше, чем раньше. Это может быть даже современное мехообрабатывающее оборудование, если технопарк докажет, что оно для общего пользования.



Учитывая все условия, резидентам станет интересно базироваться в технопарках, которые получат победу в этих конкурсах. Особенно, если технопарк будет находится в зоне действия ТОСЭРов — это Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск, Чистополь или Зеленодольск. За счет этого можно увеличить количество резидентов. Мировая практика показывает, что на подготовленные площадки с налоговыми преференциями в первую очередь приходит бизнес.

Сегодня в Татарстане 160 тысяч предпринимателей и предприятий и если даже без открытия новых часть из них пойдет за преференциями в технопарки, ТОСЭРы, то 10 тысяч предприятий наберется. Я не могу утверждать, что будет именно 10 тысяч, но во всяком случае для этого очень много сделано, и сейчас есть поддержка властей в виде постановления о поддержке индустриальных парков.