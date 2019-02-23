Опрос предпринимателей: готов ли бизнес идти в технопарки
Бизнесмены о привлекательных условиях технопарков
В России планируют за 5 лет довести количество резидентов технопарков до 10 тысяч. Предприниматели, опрошенные «Реальным временем», неоднозначно отреагировали на подобную инициативу. Часть из них считает, что все компании должны находиться в равных условиях, остальные уже сейчас пользуются льготами, относясь к ТОСЭР. Подробнее об отношении бизнесменов к технопаркам — в субботнем «Бизнес-задачнике».
Правительство России в течение 5 лет планирует увеличить количество резидентов технопарков с 1 тыс. до 10 тыс. Произойдет это благодаря принятому летом 2018 года закону о промышленных технопарках. Как вы относитесь к такой идее для МСБ? Простимулирует ли это появление новых производств? Какие условия были бы привлекательны для вас, чтобы стать резидентом промпарка?
-
-
Сергей Майоров председатель правления Машиностроительного кластера РТ
-
Новое постановление по технопаркам — большой плюс для развития бизнеса и большие деньги: до 50 млн рублей в течение двух лет можно получить. К тому же расширена сфера использования этих средств. Ограничений касательно оборудования общего пользования будет меньше, чем раньше. Это может быть даже современное мехообрабатывающее оборудование, если технопарк докажет, что оно для общего пользования.
Учитывая все условия, резидентам станет интересно базироваться в технопарках, которые получат победу в этих конкурсах. Особенно, если технопарк будет находится в зоне действия ТОСЭРов — это Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск, Чистополь или Зеленодольск. За счет этого можно увеличить количество резидентов. Мировая практика показывает, что на подготовленные площадки с налоговыми преференциями в первую очередь приходит бизнес.
Сегодня в Татарстане 160 тысяч предпринимателей и предприятий и если даже без открытия новых часть из них пойдет за преференциями в технопарки, ТОСЭРы, то 10 тысяч предприятий наберется. Я не могу утверждать, что будет именно 10 тысяч, но во всяком случае для этого очень много сделано, и сейчас есть поддержка властей в виде постановления о поддержке индустриальных парков.
-
-
-
Раис Гареев генеральный директор компании «Строительные подъемные машины»
-
Я категорически против. Я в технопарк не попаду. У меня собственная база, я строился, мучился, а кому-то просто так дают льготы. Это неправильно. Я о других не должен думать. У моего конкурента сейчас будут лучшие условия, хотя бизнес должен развиваться в равных условиях. Резиденты технопарков налоги на зарплату в четыре раза меньше, чем я, платят. Мои работники могут убежать к ним. Сейчас в Челнах острый дефицит специалистов. Мои сотрудники не уходят, потому что зарплата высокая, но предпосылки для этого есть.
-
-
-
Рафиз Иманаев генеральный директор компании «Синтез-Сандра»
-
Я критически к этому отношусь, потому что на бумаге у нас в стране все хорошо делается, а оплата за электроэнергию, газ увеличиваются. Нашему бизнесу уже 30 лет. Мы начинали — электроэнергия стоила 2,2 рубля, а сегодня мы за электроэнергию платим по 6,6 рубля. Мы пока не чувствуем помощи от государства. Хотелось бы, чтобы электроэнергия, вода были доступны, чтобы меньше надзорные органы нас проверяли. Мы отгружаем продукцию в Казахстан. Не важно сделка на 10 кг или 100 тонн, каждый раз оформляем документы, возим копии в налоговую инспекцию. Это неправильно: сейчас для этого есть электронный документооборот.
Идея с увеличением резидентов технопарков хорошая, но она останется на бумаге. Тот, кто стоит у власти, преференции отдает своим предприятиям. Хотелось бы, чтобы помощь была точечной и поддерживали компании, которые эффективно работают, платят налоги. Мы можем создать 100 тысяч предприятий, но через 2-3 года от них ничего не останется. Это не эффективное распределение средств, очковтирательство.
-
-
-
Иван Савин генеральный директор компании «Заряд»
-
Мы резиденты ТОСЭР и в первую очередь увеличение количества малых и средних предпринимателей зависит от них самих. Государство только способствует более динамичному развитию. Основной потенциал заложен в предпринимателях. Если мы готовы, двигаться вперед, то государство поможет, и поставленная задача по численному и качественному увеличению МСБ будет решена. На своем примере могу сказать, что для нас созданы хорошие условия: налог на прибыль составляет 5%, налог на социальные страховые взносы — 7%.
-
-
-
Тагир Ахметзянов генеральный директор компании «Риэль Инжиниринг»
-
Мы резиденты IT-парка и Иннополиса, поэтому я за то, что такие же возможности будут появляться и у других компаний. Предприятия заинтересованы в поддержке и продвижении собственной продукции, создании условий для совместного бизнеса и в том, чтобы вопросы инфраструктуры были решены.
-
-
-
Рамиль Измайлов генеральный директор компании «ПТК-Пружинный проект»
-
В технопарках должны соблюдаться несколько условий. Когда мы туда придем, первым большим плюсом было бы знать, что не повысится плата за аренду, электроэнергию. Мы каждый год с этим сталкиваемся в других местах. Второе — наличие транспортной компании в технопарке. Например, мы каждый день совершаем больше 40 отправок продукции. Третье — бережливое производство. Технопарки размещают далеко от города и на дорогу мы теряем время и деньги. Практика показывает, когда переезжаешь, часть коллектива уходит. Например, когда мы искали помещение в аренду за городом, то оказалось, что там не дешевле, а где-то даже дороже. Надо, чтобы не мучили бизнес. Соберут нас в одном месте и будут требовать деньги. В одном месте предпринимателей удобнее контролировать.
-
-
-
Ефим Климов генеральный директор компании «Эттон»
-
Мы больше к IT-индустрии относимся. Мне сложно сказать, какие для нас были бы выгодны условия в промпарке, но к этой инициативе отношусь положительно. Знаю, какую роль играют технопарки в мире для развития экономики и создания малых предприятий, новых рабочих мест, кластерной экономики, когда вокруг крупных компаний выстраиваются технопарки и предприятия. У нас 15 лет назад начали об этом говорить, и я к этому положительно отношусь. Считаю, что это амбициозная задача: с тысячи до 10 тысяч увеличить количество компаний. Есть опыт в республике и, думаю, у нас все получится.
-
-
-
Андрей Тукмаков директор компании «Ремтехкомплект»
-
У технопарков есть негативная сторона. Например, в Чистополе «Татспиртпром» открыл новый пивзавод. За счет муниципалитета построили коммуникации и оформили его как технопарк. Что получил город? На мой взгляд, город получил убытки. Открыли пивзавод, рабочих мест там мало, коммуникации за счет муниципалитета. Технопарк технопарку рознь. В «Технополисе» у них хорошо получилось. В создании такой площадки был здравый смысл. Бизнес должен быть структурирован в одном месте, важна горизонтальная связь, обмен опытом, мнениями, стандартами между собой.
-
комментарии