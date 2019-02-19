К 100-летию Казанского танкового училища на его территории откроют памятник «Герою-танкисту»

Изготовленная в Москве скульптура уже доставлена в столицу Татарстана и установлена на постамент

Фото: Максим Платонов

22 февраля Казанское высшее танковое командное краснознаменное училище отпразднует 100-летие со дня основания. На юбилей со всей России и из-за ее пределов съедутся выпускники училища — всего ожидается около пяти тысяч ветеранов, офицеров (в том числе более ста действующих генералов) и членов их семей. К этому событию на территории училища будет открыт «Парк 100-летия» с галереей героев и не имеющим аналогов в России памятником «Герою-танкисту». Корреспонденту «Реального времени» удалось пообщаться с автором монумента — скульптором Студии военных художников им. М.Б. Грекова Дмитрием Клавсуцем.

— Памятник уже находится в Казани. 10 февраля он был отправлен в ваш город и, насколько я знаю, уже установлен на предназначенном ему постаменте, — поделился с нами последними новостями Дмитрий Клавсуц. — В целом мне кажется, что монумент получился. Единственной сложностью было то, что постамент под скульптуру был готов заранее, а это всегда немножко сложно — попасть в масштабы постамента и фигуры. Обычно это делается совместно. Пришлось немного поменять композицию, но мы вместе с Казанским танковым училищем с этой задачей справились. Герой-танкист стоит на разбитом танке — башне вражеской машины. Это не какой-то конкретный танк, а разбитое «чудище». Сам образ героя-танкиста тоже собирательный. Я отсмотрел массу наших старых фильмов, документальные фотографии — все, что касается танковых войск. И сложился такой образ — немолодого, матерого «дяденьки». Он держит в руке планшет — как командир танка.

«Я пытался сделать более современный, более содержательный, более детализированный памятник. Думаю, что будущим поколениям будет интересно увидеть именно такой, более документалистичный образ». Фото Дмитрия Клавсуца

В самом танковом училище сейчас активно готовятся к юбилею и найти время побеседовать с журналистом «Реального времени» не смогли. Но сообщили, что задача перед скульптором ставилась сложная: объединить образ всех 64 героев-танкистов — выпускников вуза. И «это автору работы действительно удалось».



Уникальность скульптуры в том, что именно полноформатного памятника герою-танкисту в России пока нет.

— Я специально постарался узнать, есть ли подобные памятники. Насколько я знаю, есть один памятник, но посвящен он не танкистам, а танкостроителям. И изготовлен немного в другой стилистике — ближе к советскому монументализму. А я пытался сделать более современный, более содержательный, более детализированный памятник. Думаю, что будущим поколениям будет интересно увидеть именно такой, более документалистичный образ. Кроме того, в России есть небольшие бюсты конкретных героев-танкистов, — поделился скульптор.

Он также сообщил, что в Татарстане и в целом в Поволжье это будет первая его работа. Хотя памятников у автора уже немало, в том числе героической серии. В 2017 году в Терсколе (Эльбрусский район Кабардино-Балкарии), на территории Центра горной подготовки и выживания, был открыт монумент «Воину-альпинисту — защитнику Отечества», созданный по заказу Министерства обороны. В штабе связи Минобороны РФ установлена более камерная скульптура «Герою-связисту».

В Татарстане и в целом в Поволжье это будет первая работа Клавсуца. Хотя памятников у автора уже немало, в том числе героической серии. Фото grekovstudio.ru



— Памятник отливался на базе Студии военных художников им. Грекова. У нас есть свое производство. Естественно, это не цельнолитая скульптура, а пустотелая. Есть определенная технология литья. У цельнолитой и вес будет в три-четыре раза больше, что потребует совсем другого постамента. И в целом цельнолитые памятники могут дать деформацию. Это технически и технологически неправильно. Скульптура делается достаточно большими фрагментами и потом все собирается, сваривается, тонируется, покрывается защитным слоем от климатических неприятностей, чтобы памятник не окислялся и так далее, — рассказал о процессе изготовления мастер.



Говоря о самой идее, Дмитрий Клавсуц отмечает, что работать ему с ней было интересно:

— Я ориентировался в первую очередь на период Великой Отечественной войны. И комбинезон — из того времени. Хотя современные танкисты, которые приезжали, говорят, что нынешние «комбезы» на них очень похожи. Отклик есть. А к современности тяготеет сама пластика скульптуры, потому что советская скульптура более монументальная, рубленая. Здесь же, повторю, более проработанная в деталях. Тот же планшет сделан во всех подробностях. И крепеж, и пуговицы на «комбезе» — все на месте.

Скульптор рассказал также, что концепция монумента была принята практически без изменений художественным советом Студии военных художников им. Грекова (а это мастера с мировыми именами).

Концепция монумента была принята практически без изменений художественным советом Студии военных художников им. Грекова. Фото Дмитрия Клавсуца

Сейчас Дмитрий Клавсуц готовится к поездке в Казань. Прежде в столице Татарстана он никогда не бывал.

— Я очень рассчитываю приехать, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств. Хотелось бы, конечно, приехать и посмотреть, что получилось. Потому, что дистанционно это одно дело, а увидеть своими глазами — совсем другое, — поделился он.

Памятник высотой под 3 метра (не считая постамента) установлен в самом центре «Парка 100-летия». Вдоль сходящихся к нему дорожек расположится Аллея героев — 32 двусторонних уличных щита, на которых в алфавитном порядке размещены имена, фотографии и истории подвигов всех 64 героев — выпускников Казанского танкового училища. Впервые за всю историю вуза часть его территории будет открыта для посещения гражданскими лицами. Начиная с 22 февраля, юбилейной даты, по субботам и воскресеньям вход сюда будет свободным.

Арсений Фавстрицкий