«Казахстан сейчас как пороховая бочка, которую может взорвать любая искра народного недовольства»

Колонка известного казахстанского политика о решении Нурсултана Назарбаева отправить правительство страны в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил правительство страны в отставку. Незадолго до принятия этого решения он выступил с резкой критикой действующего состава кабинета. Врио премьер-министра Республики Казахстан вместо Бакытжана Сагинтаева назначен Аскар Мамин, а членам правительства поручили продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава. По просьбе «Реального времени» о решении Назарбаева и общей ситуации в стране высказался известный политик и экс-пресс-секретарь правительства Казахстана Амиржан Косанов.

«Показатель кризиса суперпрезидентской формы правления»

В любой другой стране такое событие, как отставка правительства, вызвало бы бурное обсуждение в обществе и позволило бы народу строить новые планы своего будущего. Но только не в Казахстане.

И тому есть своя причина. Мы живем в стране с суперпрезидентской формой правления, где такой важный конституционный орган, как правительство, не является полномочной, самостоятельной ветвью власти, а играет роль отдела администрации президента по реализации поручений елбасы. И потому смена того или иного премьера у нас не имеет особой важности и серьезных политических последствий: вся полнота власти сконцентрирована в руках президента, и все решения принимаются им единолично. Да и за 27 лет президентства Назарбаева сменилось 10 премьеров. И арифметический посыл о сумме слагаемых, которая не меняется с переменой их мест, в Казахстане имеет ярко выраженный политический подтекст.

Врио премьер-министра Республики Казахстан назначен Аскар Мамин. Фото Болата Шайхинова (sputniknews.kz)



Некоторые склонны связывать такое решение президента с резким ростом протестных настроений в обществе. Казахстан сейчас напоминает пороховую бочку, которую может взорвать любая искра народного недовольства и возмущения. Сам президент, обосновывая свое решение об отставке правительства, говорит об этом открыто. И если раньше правительство уходило в отставку по своей просьбе или в связи с выборами, то теперь впервые президент увольняет министров в связи с тем, что они не справились со своими обязанностями. И это чрезвычайно показательно. Таким маневром президент хочет снять напряженность в обществе и отвести политическую ответственность за падение уровня жизни казахстанцев от себя в сторону мальчиков для битья из правительства.

Но, похоже, такой шаг уже не воспринимается просвещенным обществом столь однозначно, как хотела бы этого власть: многие граждане не видят в отставке правительства и приходе нового премьера кардинального решения своих проблем и все больше говорят о личной политической ответственности самого президента за общее ухудшение ситуации в экономике и социальной сфере.

Такие настроения становятся все более определяющими в казахстанском обществе.

«Отставка произведена, чтобы поставить человека, получающего чрезвычайные полномочия»

Учитывая то, что страна стоит накануне президентских и парламентских выборов, такие умонастроения власть не может не учитывать. Да, официальную политическую оппозицию она фактически ликвидировала. Но от этого протестные настроения не стали меньше. Наоборот, уже не профессиональные политики из оппозиции, а различные социальные слои (например, многодетные матери) становятся движущей силой «униженных и оскорбленных» казахстанцев!

Не случайно в своем заявлении об отставке правительства президент делает упор на решение именно социальных проблем.

Скорее всего, отставка правительства произведена исключительно для того, чтобы поставить нового человека, получающего чрезвычайные полномочия и политические перспективы. Фото ztb.kz

Хотя в сегодняшней ситуации есть один момент, на который мы не можем не обратить внимание.

Президенту 79 лет, он уже 27 лет бессменно правит страной. В Казахстане даже самые лояльные к власти эксперты открыто обсуждают тему транзита власти. Сам президент периодически дает поводы для актуализации этой темы. Например, он недавно обратился в Конституционный совет по поводу возможности ухода со своего поста (чем не причина для активного обсуждения заданной президентом повестки дня?).

Должность премьера не только конституционная, но и четвертая в табеле о рангах (после президента, спикеров Сената и Мажилиса). И накануне начала операции «Преемник» фактический вес каждой из этих должностей неимоверно повышается, ибо им суждено стать непосредственными участниками этого скрытого от глаз общества важнейшего процесса!

В этой связи можно сказать, что, скорее всего, отставка правительства произведена исключительно для того, чтобы поставить нового человека, получающего чрезвычайные полномочия и политические перспективы. И общество сейчас в ожидании такого назначения.