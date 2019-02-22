Кубок России по фигурному катанию: Медведева уже обыгрывала Туктамышеву в Великом Новгороде

Кого сейчас отберут на чемпионат мира?

В Великом Новгороде подходит к завершению финал Кубка России, по итогам которого будет назван окончательный состав участников чемпионата мира по фигурному катанию от нашей страны. После короткой программы первое место у женщин занимает Евгения Медведева, за ней идут Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова. Подробности финального пролога — в материале «Реального времени».

Новгородское вече на льду



В одном из наиболее ярких выступлений команды КВН «ВиZит» была обыграна тема «Основные исторические процессы в России XXI века освещаются на воображаемом уроке истории в будущем». Так вот, нынешний Кубок России в Великом Новгороде историк спорта в XXII веке мог бы назвать новгородским вече фигуристок, благодаря которому город удостоился еще и названия Великий. Даже уточнение, что город официально стали именовать Великим Новгородом в 1999 году, только подтвердит эту мысль. Поскольку именно в 1999 году родилась Евгения Армановна Медведева.

Сам Великий Новгород — место для российского фигурного катания не совсем обычное, но и не захолустье. Болельщики уже становились свидетелями отбора на местном льду участницы чемпионата мира. В 2014 году в соревнованиях женщин здесь победила Анна Погорилая, которая поехала затем на ЧМ, заменив в составе сборной России новоиспеченную олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову. Тогда российская женская «фигурка» только восстанавливала свои лидирующие позиции в мире, и у наших девушек было всего две вакансии на ЧМ, одну из которых заняла Юлия Липницкая. Липницкая в итоге финишировала второй, Погорилая — четвертой. А Великий Новгород порадовался за тогда еще 14-летнюю девочку Евгению Медведеву, ставшую на финале Кубка второй, и огорчился за Елизавету Туктамышеву, снявшуюся с соревнований по итогам короткой программы.

По завершении олимпийского цикла Пхенчхана фигуристы снова собрались на финале Кубка России — 2018 в Новгороде, но в прошлом году он прошел без такого огня, в котором пребывает сейчас. Хотя у девушек-мастеров спорта победила Алена Косторная, у юниорок-кандидатов в мастера спорта первые два места заняли Анна Щербакова и Александра Трусова, но в целом уровень интереса к турниру был на порядок слабее. Зато сейчас спортивные сайты пестрили новостями даже по итогам открытых тренировок, информируя читателей о количестве падений той или иной фигуристки.

Потом воображаемая путевка перешла к Константиновой, лучшей взрослой фигуристке по итогам ЧР, но она провалила короткую программу на «Европе». Фото: nevasport.ru/Ирина Красько



К. упала, Т. болела: кто поедет на ЧМ?

Понятно, что основной интерес был прикован к троице: Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и примкнувшая к ним Станислава Константинова. Как бы ни был почетен Кубок как трофей, но сражались не за него, а «за место под солнцем в виде гаража», как формулировал персонаж советской социальной комедии. Только здесь место под солнцем означало путевку на чемпионат мира в Японию, который состоится в середине марта. Всего лишь третью путевку, но столь желанную. Казалось, она гарантированно могла быть у лидера старта сезона Туктамышевой, но Елизавета заболела перед чемпионатом России. Потом воображаемая путевка перешла к Константиновой, лучшей взрослой фигуристке по итогам ЧР, но она провалила короткую программу на «Европе». К. «упала», Т. «пропала», тем самым появился шанс у М.

И пока Евгения пользуется шансом. По итогам короткой программы она занимает первое место, опережая Константинову, Анастасию Губанову и Туктамышеву. Первые две были довольны своими прокатами и оценками, согласно которым их разделяют «несчастные» полтора балла. Туктамышева упала в самом начале программы со своего коронного тройного акселя, но затем была безупречна. Ее отставание от Медведевой также нельзя назвать критичным. А между ними вклинилась Губанова, которую, по большому счету, не брали в расчет на этих соревнованиях в России, но ценили бы весьма высоко на любом международном старте. Достаточно сказать, что со своей оценкой она была бы второй и на недавнем чемпионате Европы.

Тутберидзе вступилась за дочь

Хотя львиная доля интереса к финалу Кубка была связана с женской частью соревнований, затмившей остальные семь розыгрышей наград, но кто-то на льду, а кто-то за бортиком попытался перехватить внимание. Лучше всех это удалось знаменитому тренеру Этери Тутберидзе. Ее девочек не было на «взрослом» финале Кубка, но зато выступали юниорки, плюс стартовала дочка. Диана Дэвис в прошлом году приезжала в Великий Новгород на турнир танцоров с Федором Варламовым, сейчас катается с Глебом Смолкиным, сыном Ефима Смолкина, прославившегося своей киноработой в качестве дворецкого в ситкоме «Моя прекрасная няня». В Великом Новгороде дети знаменитых родителей финишировали вторыми, после чего Этери Георгиевна, практически никогда не демонстрировавшая своих эмоций по поводу судейских решений, не сдержалась.

— Для меня эта пара абсолютные победители Финалы Кубка России. Победители без вопросов, — написала Тутберидзе в своем «Инстаграм» (орфография сохранена). С этой точки зрения было вдвойне интересно понаблюдать за реакцией самих ребят в интервью для официального сайта федерации. Запомнилась характеристика Дианы, которая сказала, что для нее Этери Георгиевна — «это мама, которая поддержит в любой ситуации». А Глеб Смолкин предстал достаточно редким типом спортсмена, способным вытянуть любое общение с самыми банальными вопросами.

В Великом Новгороде дети знаменитых родителей финишировали вторыми. Фото Ольги Ермолиной / vk.com/eteritutberidze

Кстати, конкурировать с парой Дэвис — Смолкин могла бы казаночка Ангелина Лазарева, выступающая с Максимом Прокофьевым за Тольятти. Пара выиграла два отборочных этапа Кубка России в Сызрани и Йошкар-Оле, но в Великом Новгороде не появилась.

Дэвис и Смолкина опередила пара Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано. Партнер родился в Италии, откуда его имя и фамилия, но с 5 лет живет в России и выступает за нашу сборную. Подобная экзотика становится все более привычной. Это очередное доказательство космополитичности нынешнего фигурного катания для тех читателей, которые излишне остро восприняли нашу предыдущую публикацию о подборе сборной для Евгении Медведевой.

Закончить эту тему хочется поучительной историей, случившейся с молодыми российскими танцорами. Москвичам Валерию Ангелополу и Марии Милюковой предложили выступать за Кипр, благо партнер является этническим киприотом. В результате Ангелопол остался кататься за Россию, а Милюкова теперь выступает за Кипр с новым партнером Никитой Витрянюком.

Экс-казанцы навели шороху в финале Кубка

Спортивная Казань, глядя на то, как фигурное катание выбилось в число топовых видов спорта, грезит о создании своего центра фигуристов. Но пока, следует признать, у нас не хватает ни спортсменов, ни тренеров.

При этом сразу три воспитанника фигурного катания Татарстана выступали в Великом Новгороде. В программе взрослых или, другими словами, среди мастеров спорта второе место занял экс-казанец Илья Спиридонов, выступающий сейчас за Москву с Линой Кудрявцевой.

— Не получились выбросы, не добрали (желаемого) уровня в поддержках, — комментировал Спиридонов выступление своей пары официальному сайту федерации. — Мы перешли в группу Артура Дмитриева. Это сезон для нас, наверное, пробный. У нас было очень много проблем с техникой, тренеры нам их исправляют, за что мы хотим сказать им огромное спасибо.

Пятое место у другой воспитанницы Казани — Дианы Мухаметзяновой, выступающей за Москву с Ильей Мироновым.

У мужчин по мастерам спорта второе место занимает пока Константин Милюков. Фото youtube.com

По итогам короткой программы у мужчин-мастеров спорта второе место занимает пока Константин Милюков. Воспитанник казанской школы фигурного катания сейчас представляет Московскую область, куда уехал в группе, возглавляемой Вазгеном Азрояном. Именитый наставник какое-то время работал в Казани, а по его отъезде мы потеряли еще и Евгения Ильина. Промежуточное второе место Милюкова, который пока уступает Андрею Лазукину, бой-френду Туктамышевой, и радует и настораживает одновременно. Милюков уже был безупречен по итогам короткой на недавнем чемпионате России в Саранске, но в произвольной ошибался и в итоге финишировал на шестом месте. Остается пожелать Константину не повторять ошибок, тем более что после бронзы Бикмуллина и серебра Спиридонова мы ждем от Милюкова золота.

Время собирать камни

Третье место у юниоров, то есть кандидатов в мастера спорта, занял экс-казанец Глеб Лутфуллин. Воспитанник директора РСДЮСШОР Казани Резеды Сибагатуллиной, он с апреля прошлого года тренируется в Санкт-Петербурге у Алексея Мишина. В Великом Новгороде Лутфуллин опередил и вице-чемпиона мира среди юниоров Артура Даниеляна, ставшего пятым, и действующего чемпиона мира Алексея Ерохова.

Стоит отметить, что чемпионаты мира среди юниоров для фигурного катания — соревнования весьма неоднозначные. К примеру, в прошлом году Ерохов и Даниелян опередили участника Олимпиады в Пхенчхане Маттео Риццо из Италии, который недавно стал бронзовым призером взрослого чемпионата мира. Понятно, что в Италии просто дефицит фигуристов, а у нас не хватает сборных для всех достойных спортсменов. Тем не менее уместен будет вопрос: удостоится ли Лутфуллин поощрения за свое очень достойное выступление? Или на ЮЧМ в Хорватию поедут по итогам первенства России, которое недавно проходило в Перми и на котором Лутфуллин не попал даже в десятку сильнейших?

Воспитали мы многих, но еще больше растеряли, дав спортсменам разъехаться по городам, весям и даже странам. Как, к примеру, Аделине Галявиевой, которая готовится стартовать на чемпионате мира за сборную Франции, танцуя там с Луи Тауроном. Бывший казанский тренер Ксения Иванова сейчас в школе Евгения Плющенко, работает с Анастасией Таракановой и казахстанцем Рахатом Бралиным, который на прошлой неделе стартовал в Южно-Сахалинске на первых зимних международных спортивных играх «Дети Азии». Шестое место на них завоевал экс-казанец Максимилиан Ермолин, тренирующийся в группе Тутберидзе.

Победила с большим отрывом Майя Хромых, еще одна девочка из группы Тутберидзе.Фото vk.com/figureskating38

На этих же соревнованиях третье место у девочек заняла Ясмина Кадырова, а четвертой была Лиана Вахитова. И только она из всех перечисленных воспитанников фигурно-катательной Казани представляет родной город. Даже Кадырова, дочь директора РСДЮСШОР Сибагатуллиной, сейчас тренируется в Питере, все у того же Мишина.

Есть еще Анфиса Рябова, но у нее в этом сезоне состоялся только один старт, на пятом этапе Кубка России, где девочка была 13-й по программе юниорок. Кстати, победила тогда Анастасия Шаботова, опередившая Майю Хромых. Прошло три месяца, за которые Шаботова ненадолго стала звездой «Ютьюба», ляпнув в интернете про допинг в тренировочной группе Тутберидзе. В итоге на Кубке России она была восьмой из десяти участниц, а победила с большим отрывом все та же Хромых, еще одна девочка из группы Тутберидзе.

Возвращаясь к промежуточным итогам предпоследнего дня Кубка России, стоит отметить, что они не дали ответов на вопрос по окончательному составу сборной. У женщин мы получим его по итогам произвольной. А у мужчин? Михаил Коляда и Максим Ковтун, провалившиеся на чемпионате Европы, на Кубок России не приехали, а еще один потенциальный сборник Дмитрий Алиев провалил короткую программу. Пока из трех участников ЧМ можно смело называть только серебряного призера чемпионата Европы Александра Самарина. И в этом гораздо больше проблем, чем в определении третьего номера женской сборной. Ведь нашей крайне нестабильной мужской команде необходимо сохранить квоту в три участника на следующий ЧМ-2020.