Евгении Медведевой ищут сборную?

Что делать звезде фигурного катания, если она не отберется на чемпионат мира?

Несколько российских фигуристов могут перейти в сборную Белоруссии, заявили в программе «Главный эфир» на государственном телеканале братской республики. Сообщается, что, возможно, представители России появятся в ней в следующем сезоне, но с кем именно ведутся переговоры, не разглашается. О том, кто бы это мог быть и за какую страну могла бы выступать Евгения Медведева в случае провала на Кубке России, — в материале «Реального времени».

У белорусов уже была суперзвезда в фигурном катании. Это супруга пресс-атташе Путина

Неизвестно, что послужило мотивом для усиления сборной Белоруссии российскими фигуристами. С успехом проведенный в январе этого года чемпионат Европы? Воспоминания из прошлого, когда за сборную Белоруссии с успехом выступали, среди прочих, танцоры из Украины Самвел Гезалян и Татьяна Навка?

Да-да, уроженка Днепропетровска, нынешняя супруга Дмитрия Пескова, не нашла места в родной сборной Украины и вместе с одесситом Самвелом Гезаляном провела за сборную Белоруссии по три чемпионата мира и Европы, плюс Олимпиаду-1994. После чего пара разбежалась, Гезалян отправился в Армению, а Навка еще дважды выступила за Белоруссию на чемпионатах мира и Европы и стартовала на Олимпиаде-1998 с Николаем Морозовым. Это еще одна суперзвезда фигурного катания, который «засветился» в составе сборной братской страны. После них за Белоруссию катались Юлия Солдатова и Сергей Давыдов, достаточно известные фигуристы, а для фигурного катания Белоруссии вполне себе звезды.

Такая практика была в Белоруссии на протяжении 16 лет — время, увы, упущенное для того, чтобы в компании со звездами развивать местных звездочек. Единственной знаковой личностью белорусского фигурного катания (без россиян) можно называть разве что Анну Гальченюк. И то потому, что отец танцовщицы Александр Гальченюк был известным советским хоккеистом, а младший брат Алекс Гальченюк сейчас играет в НХЛ.

С недавнего времени за Белоруссию стала выступать москвичка Аделина Звездова, и местные тренеры остались очень довольны прогрессом новой пары, созданной с ее участием.

Навка дважды выступила за Белоруссию на чемпионатах мира и Европы и стартовала на Олимпиаде-1998 с Николаем Морозовым. Фото ctv.by

Что касается других видов спорта, то тут Белоруссия получала огромные преференции. Россияне поднимали лыжный спорт белорусов, а уж биатлон соседней страны в 90-е годы был полностью российским. Примечательно, что в нынешнем руководстве федерации биатлона России три бывших спортсмена из Белоруссии: ленинградец Владимир Драчев — президент, а экс-свердловчване Юрий Кашкаров и Виктор Майгуров входили в комиссию по рассмотрению тренерских кандидатур для сборной России.

Выступление за Белоруссию не отрезает спортсменам обратную дорогу в Россию. И это еще один плюс для развития взаимоотношений в фигурном катании, тем более что в этом виде спорта границы между сборными еще более размыты, чем в лыжном спорте и биатлоне.

Таких зарплат больше нигде нет

21—22 февраля Евгения Медведева будет стартовать на Кубке России. В случае если Женя не отберется на чемпионат мира, она окончательно потеряет нынешний международный сезон. А в следующем сезоне российское фигурное катание получит, как известно, сразу трех суперюниорок. 20-летней (к тому времени) Медведевой это грозит пропуском международных стартов на весь олимпийский цикл. Может, ей пора задуматься о смене спортивного гражданства? Предлагаем вам перебрать варианты.

Давайте скажем честно, что только для родной России Евгения Медведева — фигура столь значительного масштаба, что каждый ее шаг рождает множество сплетен, а каждая десятая сплетня приводит к написанию статьи об уходе от тренера или из сборной. Но так ли ее ждут в других командах? Фигурное катание, при всем нашем уважении к этому виду спорта, практически во всем мире не пользуется финансовой поддержкой властных структур.

Даже в таких собратьях по зимним Олимпиадам, как биатлон или лыжный спорт, многие западные государства помогают спортсменам. Вооруженные силы Австрии и Германии, Италии и Франции охотно привлекают в свои ряды биатлонистов и лыжников, обеспечивая их финансирование. У фигуристов же есть только три способа заработка: гонорары с выступлений на соревнованиях, средства, которые они могут заработать в ледовых шоу, и рекламные контракты. В ледовых шоу, помимо фигуристов недавнего прошлого, зачастую участвуют и действующие спортсмены, обеспечивая тем самым свою финансовую состоятельность.

21—22 февраля Евгения Медведева будет стартовать на Кубке России. В случае если Женя не отберется на чемпионат мира, она окончательно потеряет нынешний международный сезон. Фото instagram.com/jmedvedevaj



Что касается финансирования через средства федераций фигурного катания, то зарплат, к которым привыкла Медведева как член сборной России и сборной Москвы, ей почти никто не предложит. Даже наши соседи по бывшему СССР, где осталась такая форма поддержки профессионального спорта.



Армения? Скорее Грузия

Несколько лет назад федерация фигурного катания России распрощалась сразу с 14 фигуристами. Наибольший десант отправился в Грузию: четыре спортсмена, причем двое из них — Морис Квителашвили и Диана Дэвис — представляли группу Этери Тутберидзе, которая, как видим, делегировала на историческую родину даже свою дочь. Правда, Диана сейчас вернулась в состав сборной России, но Грузия продолжает экспансию на российское фигурное катание, откуда-то изыскивая средства на пополнение своей национальной и молодежной сборных. Там уже побывало шесть экс-россиян, в том числе одиночник Ираклий Майсурадзе и парник Георгий Ревия, который сменил двух российских партнерш. У Грузии сейчас есть средства, есть интерес к конкретно фигурному катанию, который зародила одиночница Элене Гедеванишвили, есть взаимоотношения с Тутберидзе…

Армения, СМИ которой внимательно отслеживают успехи Евгении? Если бы гигабайтами информации о ней, напечатанной как о Медведевой-Бабасян, можно было бы заплатить за аренду льда, костюмы и работу тренеров и хореографов, мы бы согласились с тем, что для Евгении выступать за Армению — вариант. Но! Во-первых, Армения — страна, являющаяся «спортивным донором». Оттуда практически все бегут, а из России за Армению выступают только спортивные лузеры, в частности экс-хоккеист «Ак Барса», экс-баскетболист УНИКСа. То есть не спортсмены уровня Медведевой.

И все эти разговоры об отце — полузагадочном Армане Бабасяне, который связывает Евгению с Арменией, пустая трата времени. Поскольку интересующиеся фигурным катанием знают бабушку Евгении, собственно, ее фамилию она и носит. Знают маму Евгении — фигуристку Жанну Девятову. Но о Бабасяне, с которым мама Евгении быстро рассталась, детально могла быть наслышана только первый тренер Медведевой — Любовь Яковлева, в группу к которой Евгению и записали под отцовской фамилией. В дальнейшем об армянских корнях фигуристки не знал даже тренер Вазген Азроян, год отработавший с ней на одном катке. Вот на Азрояне, похоже, и закончился «мимолетный роман» Армении с фигурным катанием, когда федерация готова была вкладываться в его карьеру.

Казахстан в фигурном катании развивается за счет собственных воспитанников. И таковая уже есть — Элизабет Турсынбаева. Фото liter.kz

Среди стран бывшего СССР наиболее активными в плане усиления своих спортивных команд являются Азербайджан и Казахстан. Но закавказская страна вообще не интересуется фигурным катанием, иначе за нее выступал бы Дмитрий Алиев, а не австралиец Ларри Луполовер. А Казахстан, прикупающий спортсменов во многих видах спорта (теннисе и хоккее, тяжелой атлетике и футболе), конкретно в фигурном катании развивается за счет собственных воспитанников. И таковая уже есть — Элизабет Турсынбаева.



США — уже нет. Япония — сразу нет

Одно из интернет-изданий, пытавшихся развить тему поиска сборной для Медведевой, «предлагало» США и Японию. Оба варианта вызывают даже не смех, а гомерический хохот. То, что в Японии любят Медведеву, это факт, но эта любовь не сравнится с любовью к своим прекрасным фигуристкам, которых в Стране восходящего солнца с избытком. Сейчас можно было бы перечислить целый выводок одиночниц, которые готовы бороться за место в шестерке сильнейших на самом крупном соревновании, включая Олимпиаду. Что касается олимпийских перспектив Пекина-2022, то японцев куда больше должен беспокоить прогресс в развитии ярко стартовавшей юниорки Рики Кихиры, ровесницы Алины Загитовой.

Решать проблемы за счет приглашения звезд со стороны — не в традициях японцев. Прошли времена, когда за них катались Александр Маркунцов и Алексей Тихонов. Показателен пример с канадцем Мервином Траном, который вместе с Наруми Такахаси стал бронзовым призером чемпионата мира — 2012 в парном катании. Но это на чемпионатах мира можно стартовать, заручившись поддержкой только местной федерации фигурного катания. Японцы же палец о палец не ударили, чтобы предоставить ему гражданство, что дало бы возможность выступать на Олимпиаде. Страна потеряла перспективную пару и вычеркнула себя из претендентов на медали олимпийских командных турниров. И не переживает по этому поводу ничуть.

Тран, кстати, вместо родной Канады отправился в сборную США, где создал пару с Мариссой Кастелли. И это, пожалуй, последний на данный момент факт, когда за сборную США по фигурному катанию выступает чужестранец. Америка, будучи страной эмигрантов, в фигурном катании, тем не менее настроена на «продукт местного производителя».

Там, откровенно говоря, и так хватает неамериканских американцев. К примеру, на Олимпиаде в Пхенчхане за США выступали брат и сестра Шибутани и Мираи Нагасу японского происхождения, Винсент Чжоу и однофамильцы Нейтан и Карен Чен — китайского. На юниорском ЧМ Америку представляли экс-питерец Алексей Красножон и Энтони Пономаренко, родители которого Марина Климова и Сергей Пономаренко прекрасно знакомы любителям фигурного катания со стажем.

Если ознакомиться с участниками чемпионатов США по фигурному катанию, то покажется, что на коньки там встают только азиаты и экс-русские, а потому специально приглашать в национальную команду еще одну будет нецелесообразно.

13-летняя Алиса Лью может подойти к Олимпиаде-2022 в самом расцвете сил. Фото Jay Adeff/U.S. Figure Skating (sports.ru)

Сейчас американские любители фигурного катания с интересом следят за развитием карьеры 13-летней Алисы Лью, которая может подойти к Олимпиаде-2022 в самом расцвете сил. Потом, Америка ничего не сможет предложить Медведевой в финансовом плане. О чем говорить, если та же Мираи Нагасу, не отобравшаяся в олимпийский состав на Сочи-2014, вынуждена была подрабатывать в группе поддержки команды НХЛ из «Колорадо». В Америке не принято сорить деньгами, впрочем, как и везде.

Проведение Олимпиады в Пхенчхане вызвало временный интерес к натурализации фигуристов у Южной Кореи. Но это в прошлом.

Германия — вариант, но…

Если говорить о Европе, то в российских фигуристах относительно заинтересованы три страны: Израиль, Италия и Германия. Впрочем, две последние с удовольствием приглашают к себе не только россиян.

В Италии, помимо наших Ивана Ригини (Бариева) и Николь Госвияни, были также англичане, французы, чехи, канадцы, японцы. В Германии выступали Нелли Жиганшина, Андрей Лебедь, Евгений Холонюк, а помимо них есть бельгиец, итальянец и канадец, украинка и француз Алена Савченко и Бруно Массо. Вот на примере последних хотелось бы доказать, что даже перспективы олимпийских наград не заставят немцев поторопиться с выдачей гражданства и раскошелиться.

Массо стал немцем незадолго до Олимпиады, а до этого выступал только по лицензии федерации, не имея права стартовать на Играх. За его переход Франция просила у Германии поначалу 100 тысяч евро, потом снизила свои аппетиты до 70 тысяч, наконец, сторговалась на 30 тысячах евро. В итоге федерация субсидировала Савченко и Массо этой суммой, которую они обязаны возместить. Лебедь сейчас танцует за Германию, но от тренерских занятий со ставкой в 2 тысячи рублей за тренировку на красногорском катке отказываться не собирается. Кто-то может себе представить Медведеву на «подкатках»?

Вообще, любое интервью с эмигрантом от фигурного катания оставляет ощущение, что за границей и сыр бесплатный только в мышеловке, и лед бесплатный только на улице, после заморозков. Именно фигуристы чаще остальных спортсменов мира вынуждены обращаться к краудфандинговому способу сбора средств на свою профессиональную сферу деятельности.

Федерация субсидировала Савченко и Массо суммой в 30 тысяч евро, которую они обязаны возместить. Фото navka-ice-queen.forumisrael.net

Перед олимпийским сезоном «с миру по нитке» собирал деньги Михал Бржезина, лидер фигурного катания Чехии. Чуть ранее деньги для занятий собирала экс-россиянка Юлия Щетинина, недавний лидер парного катания Швейцарии. Увы, и федерация фигурного катания Белоруссии не богата, и когда россияне выступали за эту страну на международных соревнованиях, они самостоятельно пытались капитализировать этот факт.

Как ни странно, но больше всего из топ-сборных сейчас заинтересована в фигуристах… Канада. Россияне за Канаду раньше выступали — Федор Андреев, Любовь Илюшечкина, Андрей Рогозин и, как это ни странно, еще и Элайджа Балде.

Олимпийское золото в командном зачете, выигранное в Пхенчхане, было добыто звездными ветеранами. После олимпийского сезона с фигурным катанием распростились практически все, кроме девушек. Но и лучшая одиночница Кейтлин Осмонд пропускает нынешний сезон, и выяснилось, что за ее спиной нет вообще никого. В том числе и поэтому чемпионат Канады нынешнего года прошел по принципу «свистать всех наверх», в частности, свистать со всех концов света.

У мужчин к американцу Кигану Мессингу и украинцу Роману Садовскому присоединился уроженец Екатеринбурга Стефан Гоголев. В парах за Канаду стал выступать экс-украинец Марк Бардеи. В танцах за Канаду будет выступать Дмитрий Разгуляев, отец которого стартовал за Латвию, и даже датчанин Николай Серенсен. Ранее он с партнершей выступал за Данию, но теперь они с Лоуренс Фурнье-Бодри перешли в состав сборной Канады.

Просто рекрутский набор какой-то. Почему бы его не продолжить приглашением двукратной чемпионки мира, которая тренируется в Канаде под руководством местного тренера?