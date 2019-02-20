Застройщик «Лазурных небес» отбивается от требований АСВ по долгу в 214 млн

«Конкурсник» фирмы-банкрота СШО оспаривает договор цессии с компанией «Доминатус», собственником которой также является Рустем Зайнуллин

В Арбитражном суде Татарстана рассматривают заявление «Росинтербанка» в лице АСВ о включении в реестр требований кредиторов «Союзшахтоосушения» (СШО) на 214,5 млн рублей. Представитель конкурсного управляющего СШО заявила, что банк не может требовать возврата кредита, так как обязательства по нему перешли к застройщику в результате мнимой сделки. Ранее требования по этому производству заявляли еще две компании — общей суммой более 500 млн рублей, но потом заявили отказ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как СШО долг получило

Заявление о признании банкротом фирмы-застройщика ЖК «Лазурные небеса», «Союзшахтоосушения» (СШО), первой подала компания «Каманефтетрейд» — 6 февраля прошлого года. Сумма исковых требований — 54 млн рублей. 5 марта прошлого года арбитраж ввел в отношении СШО процедуру наблюдения, а 27 июля — конкурсное производство. Сейчас реализуется незалоговое имущество компании. Конкурсным управляющим стал Евгений Бурнашевский.

Как писало «Реальное время», бывший генеральный директор строительной компании Рустем Зайнуллин в конце прошлого года был осужден за уклонение от налогов на сумму 25 млн рублей.

Во вторник кроме требований «Росинтербанка» (банк сам проходит процедуру наблюдения, управляющий — Агентство по страхованию вкладов) должны были рассмотреть заявления о включении в реестр кредиторов еще двух московских компаний — ООО «АльтГрупп» на 233,6 млн и ООО «Трейд-МК» на 281,5 млн рублей, но от кредиторов явился только представитель банка.

Как пояснила корреспонденту «Реального времени» представитель конкурсного управляющего Гульнара Ильясова, две упомянутые компании больше ни на что не претендуют: «АльтГрупп» отправили отказ от требований, а «Трейд-МК» уже предоставили соглашение о расторжении договора уступки «Росинтербанку». Ранее «Трейд-МК» заявлялась в реестр на основании договора уступки, по которому все права банка перешли к ней, но после заключения этого соглашения о расторжении уступки у компании больше нет материальных прав.

Московский «Росинтербанк» финансировал строительство ЖК «Лазурные небеса» — свой первый проект в Казани. На заседании рассматривалось соглашение о переводе долга между СШО и «Доминатусом». Эта строительная организация, директором и учредителем которой также был Рустем Зайнуллин, была связана с нереализованным проектом одноименного 57-этажного жилого дома в районе Танкового кольца.

По материалам дела, «Росинтербанк» выдал кредит «Доминатусу», а тот передал СШО обязательства по кредиту — таким образом, теперь уже СШО должно было выплачивать заем банку. «Между «Доминатусом» и СШО был заключен договор уступки, то есть все дальнейшие обязательства должно исполнять СШО. Это та сумма, с которой они включаются по факту в реестр. Соответственно, если соглашение будет признано недействительным, как представитель конкурсного утверждает, то, соответственно, банк не сможет предъявить требования СШО», — пояснил собеседник, знакомый с ситуацией.

«Получается, мы просто должны поверить вам на слово»

Пока стороны ожидали остальных участников (в том числе налоговую, которая также ранее заявляла требования), они ознакомились с ответом «Национального бюро кредитных историй». Сведения от бюро о кредитных договорах, допсоглашениях, непогашенных задолженностях, касающихся компании «Доминатус» и ее правопреемника, СШО, заявитель запросил на январском заседании.

До начала рассмотрения дела Ильясова передала представителю банка дополнения по этому соглашению.

На заседании представитель банка поддержал заявленные им требования, дополнений со своей стороны не предоставил. Представитель конкурсного управляющего также отметила, что позиция осталась прежней — следует отказать в удовлетворении требований кредитора, и ознакомила суд с дополнениями по соглашению о переводе долга «Доминатуса» СШО.

— Ранее управляющий предоставлял в материалы дела договор подряда между компаниями «Доминатус» и «Интеллект строй», — начала Ильясова.

«По пункту второму соглашения за принятие новым заемщиком «Союзшахтоосушение» долга заемщика по кредитным договорам «Доминатус» обязался в срок не позднее 28 мая 2014 года (то есть через день после заключения соглашения о переводе долга) уступить «Союзшахтоосушению» право требования на получение денежных средств до выполнения работы по договору подряда до 20 января 2014 года», — сказала она.

Этот договор был заключен между «Интеллект Строем» и «Доминатусом», то есть стороны оформили возмездное соглашение о переводе долга, по которому к ООО «Союзшахтоосушение» перейдут денежные требования в будущем, продолжила она: «Однако в последующем этот договор уступки и какое-либо соглашение, предусматривающее переход к «Союзшахтоосушению» права на получение денежных средств от ООО «Интеллект Строй» по договору подряда, заключен не был».

По словам Ильясовой, между СШО и «Интеллект Строем» был заключен самостоятельный договор подряда 1 июня 2014 года с таким же номером, что и упомянутый ранее договор. Предмет договора там тот же, что и в договоре «Доминатуса» с «Интеллект Строем». Все акты выполненных работ имеются, добавила она.

Расчеты осуществлялись на счет, открытый в «Банке Казани»: «Там были поступления от «Интеллект Строя», всего три платежа — именно по договору подряда, который был заключен между этой компанией и «Союзшахтоосушением» от 1 июня 2014 года. Каких-либо поступлений от ООО «Доминатус» либо «Интеллект Строя» по договору подряда 20 января 2014 года, который непосредственно указан в соглашении о переводе долга, не имеется. Поэтому мы полагаем, что эта сделка является мнимой и ничтожной, поскольку является безвозмездной, а дарение между юрлицами у нас запрещены», — продолжила представитель «конкурсника».

Также Ильясова отметила, что «Росинтербанк» среди предоставленных документов не дал полных выписок за период с 2014 года по 2018 год, поэтому «конкурсник» не может проанализировать движение по счету — все погашения, которые осуществлялись в это время: «У нас имеются выписки, только подтверждающие выдачу кредита. Мы не можем составить контррасчет задолженности, проверить задолженность, то есть, получается, мы просто должны поверить вам на слово, что их расчет является действительным и каких-либо погашений после заключения соглашений о переводе долга не было». Так как проверить эти обстоятельства управляющий не может, Ильясова попросила суд отказать банку о включении требований.

Ранее компания «Каманефтетрейд» ходатайствовала о назначении по делу экспертизы, но, как пояснила Ильясова «Реальному времени», у фирмы нет средств для ее проведения.

Судья перенесла заседание до предоставления возможного выяснения поступления на счет денежных средств, достаточных для финансирования вопроса экспертизы. Рассмотрение продолжится 25 февраля.