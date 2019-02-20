Алексей Яшин: «Посмотрите, что происходит в Питере — там на хоккее лучше, чем во Флориде»

Интервью с легендой российского хоккея и НХЛ

Легендарный хоккеист, входящий в десятку самых результативных россиян в Национальной хоккейной лиге, сегодня живет в России и просто получает удовольствие от жизни. Он дает еженедельные мастер-классы на катке на Красной площади, участвует в Матчах звезд, а в свободное время летает в США, где у него своя доля в новой франшизе НХЛ — «Вегас Голден Найтс». Спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с экс-форвардом «Нью-Йорк Айландерс» и «Оттавы» о казанском звездном уикенде, сборной без армейцев, «Вегасе», российских хоккеистах в НХЛ и многом другом.

«Казань — один из центров хоккейной культуры в стране, а может быть, и в мире»

— Не так давно вы приезжали в Казань на звездный уикенд КХЛ и даже сыграли за команду ветеранов. Какие впечатления от этого мероприятия?

— Все было организовано на высшем уровне, все-таки Казань — одна из наших хоккейных столиц. Это вообще один из основных центров хоккейной культуры в нашей стране, а может быть, и в мире. Поэтому в том, что там все пройдет на уровне, не было никаких сомнений.

— Можно сравнивать с энхаэловским уровнем?

— Болельщики есть, атрибутика есть, попкорн с сосисками — есть. В чем там может быть круче, чем у нас, или у нас круче, чем у них? Грань стерта. Все очень достойно. Что касается какой-то креативности в конкурсах, то я человек консервативного плана. Я не вижу в этом какой-то суперразвлекательности. Единственный момент, и это мое личное мнение — все было несколько растянуто. Мне кажется, мероприятие могло быть немного компактнее. Четыре часа — это долго для зрителей и телезрителей. Мне бы хотелось так: раз-раз-раз, сыграли, и уже следующие выходят.

— Вы сыграли на «Татнефть Арене» с другими ветеранами и легендами отечественного хоккея против ветеранов «Ак Барса». Скажите честно — поддались, чтобы уважить местную публику? Или все-таки спортивная составляющая главенствовала?

— Нет, играли по-спортивному, каких-то специальных поддавков не было. Другое дело, что для ветеранов очень сложно играть такие игры. Ведь никто не хочет проиграть, всегда начинается какая-то заруба и игра на грани фола. Немногим ветеранам это нужно. Все-таки игра эта больше для удовольствия, и когда начинается определенная силовая борьба, игра от ножа, то такие матчи играть очень сложно.

«Болельщики есть, атрибутика есть, попкорн с сосисками — есть. В чем там может быть круче, чем у нас, или у нас круче, чем у них? Грань стерта. Все очень достойно». Фото ak-bars.ru



«Нет никакого сюрприза в том, что в Ярославле появляется столько талантливых ребят»

— Буквально вчера проходил баскетбольный Матч звезд Единой лиги ВТБ на новенькой арене в Петровском парке в Москве. Как человек, видевший его вживую, можете оценить, где было интереснее — на баскетбольном или хоккейном МВЗ?

— Мне понравилось и то, и то. Просто хоккей все-таки больше моя специализация, поэтому я все знаю. А баскетбол — это другие эмоции. Там до последнего была борьба и было непонятно, кто выиграет – интрига жила до конца игры.

— Вы вообще ведете очень активный образ жизни. То керлинг на Красной площади, то теннисный турнир, недавно вот и в Мариинский театр сходили, пересеклись с Марией Шараповой.

— Да, так получилось. Я как раз был на теннисном турнире, а Мария принимала в нем участие. И там образовалась такая компания — Александр Медведев (заместитель председателя правления ПАО «Газпром», экс-президент КХЛ, — прим. ред.), Мария с ее бойфрендом. Я очень рад, что у нас выдалась такая возможность пойти вместе на «Аиду».

— Вы наверняка смотрели Шведские игры. Как вам сборная в таком составе — в основном хоккеисты из «Авангарда», «Динамо» и «Локомотива», а не как обычно?

— Я всегда выступал за то, чтобы в сборной играли сильнейшие игроки. Есть тренерский штаб, который это определяет, и в зависимости от того, какая задача перед ним стоит, он берет определенных игроков. Но то, что в команде появились новые лица — это очень здорово. Надеюсь, этот опыт поможет ребятам выйти на другой уровень.

— Так много молодых ребят, которые раскрылись в Ярославле, теперь делают результат на МЧМ и вот на последнем Евротуре. Тот же вратарь Илья Коновалов. Вы как игрок, несколько лет отдавший Ярославлю, можете рассказать, откуда вдруг в «Локомотиве» такая россыпь талантов?

— У них очень хорошая школа и, насколько я знаю, сейчас открыт центр подготовки хоккеистов, в котором занимаются и местные ребята и, как я понимаю, приезжает много юных талантливых хоккеистов со всей страны. Так что какого-то сюрприза в том, что много ребят из Ярославля попадают сегодня в Молодежную хоккейную лигу и уже играют в сборной, я не вижу.

«Я очень рад, что у нас выдалась такая возможность пойти вместе на «Аиду». Фото instagram.com/alexeiyashin79



— Кстати, как вам наши ребята на молодежном чемпионате? Бронза — это их потолок, или можно было выступить лучше?

— Всегда можно выступить лучше, и разговоры об этом тоже будут ходить всегда. Но что есть, то есть. Знаете, я болею скорее за наших ребят, а не за результат. Нет такого: выиграли — молодцы, проиграли — плохие. Дело не в этом. Они старались сделать все возможное для нашего хоккея. Надеюсь, на следующий год они уже выиграют золото.

Но для меня важнее, чтобы эти ребята состоялись как игроки КХЛ или НХЛ. То есть чтобы произошел этот переход из юниорского хоккея во взрослый. Потому что многие теряются, не могут себя в нем найти. Это очень сложная ситуация.

«В Питере матчи по атмосфере лучше, чем во Флориде. Но хуже, чем в Торонто»

— Вы недавно сравнивали «армейское» дерби в КХЛ и ньюйоркское дерби в НХЛ, поднимая вопрос инфраструктуры. Сейчас «Динамо» получило свой новый стадион, ЦСКА переехал на новую арену...

— Да, я говорил, что для меня важно, чтобы был удобный сервис, удобные кресла и прочее. Я говорил, что очень здорово, что все это появляется. И для меня в какой-то мере это даже важнее самого качества игры на площадке. Сейчас с каждым годом появляется новая инфраструктура. Вот в Питере, как вы знаете, хотят построить новый стадион к чемпионату мира.

Что касается самой игры, то для меня важнее, чтобы была борьба, были единоборства и задор. А кто там будет играть — Овечкин, Кросби, Ковальчук, Дацюк или какие-то молодые хоккеисты, это не принципиально. Главное, чтобы на стадионе было комфортно находиться и чтобы был соревновательный момент. Вот такой пример: Матч звезд Молодежной хоккейной лиги — он даже интереснее, чем Матч звезд КХЛ. Потому что ребята молодые, есть задор, борьба…

«Матч звезд Молодежной хоккейной лиги – он даже интереснее, чем Матч звезд КХЛ. Потому что ребята молодые, есть задор, борьба…» Фото hcnh.ru



— Что касается инфраструктуры. У нас в стране все строящиеся или недавно построенные стадионы — не более 10—12 тысяч человек вместимостью. Как считаете, почему? Ведь можно равняться на лучшую лигу, где стадионы по 20 тысяч мест.

— Чтобы что-то с чем-то сравнивать, нужны критерии. Вот, например, у нас в Питере был матч на футбольном стадионе, на который собралась аудитория в 71 тысячу человек. В НХЛ такого не было, потому что у них стадионы только по 20 тысяч. Ну да, у нас арены на 10 тысяч, но если все эти 10 тысяч придут и будут кричать, то будет отличная атмосфера. Или посмотрите, что у нас в Питере происходит, когда идет дерби — там матчи по атмосфере, может быть, даже лучше, чем, например, во Флориде, где приходят 6—7 тысяч зрителей. С другой стороны, у нас не так здорово, как в Торонто, где стадион всегда битком. То есть нужно четко понимать, что сравнивать.

«Тренерская деятельность в планы пока не входит»

— Вы говорили, что не спешите учиться на тренера. А вы уверены, что такое время, когда вы захотите возглавить какую-либо команду, вообще настанет?

— На сегодняшний день я занимаюсь теми делами, которые мне нравятся. Пока тренерская практика в планы не входила и не входит. Но если говорить глобально, то никогда нельзя зарекаться. Жизнь вносит свои коррективы. Но на сегодняшний день есть другие вещи, которыми я занимаюсь. Тренерскую работу пока не планирую.

— Сегодня в КХЛ появляется все больше молодых тренеров. Никитин, Разин, Гатиятуллин, Воробьев и т. д.

— Я считаю, что в команды берут специалистов вне зависимости от их возраста. Это зависит от работоспособности, от знаний и понимания, что нужно конкретному клубу. Это нормальная вещь, что приходят более молодые и более жаждущие показать себя специалисты и создают конкуренцию опытным тренерам. То же самое происходит и на льду. Это нормальное течение жизни.

«Сегодня «Вегас» очень успешен. Надеюсь, что стоимость моего процента в команде будет только расти»

— С прошлого сезона в хоккейном мире обсуждается новая хоккейная франшиза НХЛ в Лас-Вегасе. Вы ведь играли в «Лас-Вегас Тендер»? Уже тогда видели, что этот город любит хоккей?

— Раз люди ходят и там такой ажиотаж — значит есть рынок. НХЛ этот рынок заранее изучила и посчитала, что франшиза там может быть успешна. И вот это сочетание бизнеса и фанатизма города совпали. На сегодняшний день Лас-Вегас очень успешен. Даже не в плане игры и того, что они дошли до финала, а того, что люди здесь идут на хоккей, есть ажиотаж и желание болеть.

«Раз люди ходят и там такой ажиотаж — значит есть рынок. НХЛ этот рынок заранее изучила и посчитала, что франшиза там может быть успешна. И вот это сочетание бизнеса и фанатизма города совпали». Фото facebook.com/vegasgoldenknights



— Насколько я знаю, вы один из акционеров «рыцарей». Что это значит? Вы можете влиять на селекцию и другие организационные вопросы?

— Я являюсь одним из совладельцев небольшой доли в этой команде. Но никакого отношения к тренерскому штабу или менеджменту я не имею. У меня нет такой задачи на кого-то в команде влиять. Там есть Джордж Макфи — – очень опытный генеральный менеджер, и я думаю, что он разберется со всеми вопросами. Я просто имею процент в этой команде, и надеюсь, что стоимость этого процента будет только увеличиваться. Если какие-то обращения ко мне будут, я с удовольствием выскажу свое мнение.

«Не думаю, что пустые трибуны в Китае закладывались в планы»

— В чем секрет успеха «Вегаса» в его дебютный год в НХЛ? Такое даже в КХЛ представить невозможно — чтобы команда в первый год дошла до финала.

— Я считаю, что основное — это вратарь. В «Вегасе», скажем так, один из лучших вратарей мира на сегодняшний день (Марк-Андре Флери, — прим. ред.). Когда есть сильный вратарь, многие процессы на льду происходят проще. То есть нападающий и защитники имеют право на определенную ошибку и им проще играть. Это первое.

Второе: я считаю, что из всех драфтов расширения за последние 20 лет (а это «Оттава», «Тампа-Бэй», «Нэшвилл») по уровню игроков, которые были взяты в новую команду, — этот самый лучший. Почему? Потому что лига изменилась. Игроки третьего и четвертого звена уже тоже умеют играть в хоккей, а не просто отличаться какими-то бойцовскими качествами.

В команде не может быть четыре звена Малкиных, Овечкиных или Кросби — есть суперзвезды. И многие ребята находились в тени этих суперзвезд, хотя были очень хорошими игроками. Когда у них появилась возможность проявить свои качества, стать ведущими игроками в новой команде, они смогли это сделать. У нас очень много молодых игроков, и надеюсь, что так и будет, и они будут продолжать расти.

«Это решение лиги, которая посчитала, что этот клуб очень важен для нашего рынка. Все-таки Китай очень большой рынок, там живет очень много людей и есть возможность его развивать». Фото hcredstar.com



— Мы видим, как долго и поступательно заходил в НХЛ «Вегас» и как неожиданно зашел китайский «Куньлунь» в КХЛ. Теперь у китайцев вечно меняется состав, нет арены и города базирования, мало болельщиков. Как считаете, почему у нас так и не научились действовать рационально и в соответствии с бизнес-планом?

— Насколько я понимаю, когда китайский клуб входил в лигу, были определенные гарантии, которые устроили руководство КХЛ. Был разработан план, что сначала они будут играть в Шанхае, потом переедут в Пекин и так далее. План входа — он был.

Другой вопрос, какое там было финансирование, позволяло ли оно этот план выполнять. Жизнь быстро меняется, и не всегда в том ключе, который ты планировал. Я не думаю, что все планировали пустые трибуны в Китае. Наоборот, сейчас ажиотаж, следующие Олимпийские игры будут в Китае.

Это решение лиги, которая посчитала, что этот клуб очень важен для нашего рынка. Все-таки Китай очень большой рынок, там живет очень много людей и есть возможность его развивать. Понятно, что во время освоения рынка возникают определенные трения и шероховатости. Надеюсь, сейчас все изменится. Тем более что Уэйн приезжал (Уэйн Гретцки стал послом «Куньлуня», — прим. ред.), какая-то работа там ведется. Посмотрим.

«Шипачеву комфортнее играть в нашей лиге. Сегодня он звезда мирового хоккея»

— Как вы считаете сейчас, по прошествии времени — Вадим Шипачев правильно сделал, вернувшись из «Вегаса» в Россию? Или ему стоило перетерпеть и, возможно, дождаться своего шанса?

— Мы с ним немного разговаривали на эту тему, и я понял, что ему просто комфортнее играть в нашей лиге. Это был основной момент. Потому что все-таки Северная Америка, скажем так, не для всех, и есть очень много нюансов, касающихся языка, быта, жизни — как эта жизнь организована, как организованы команды в Национальной хоккейной лиге. Это достаточно серьезно отличается от того, что он видел в Череповце или Петербурге. Он посчитал, что ему комфортнее играть в привычных для него условиях, и теперь он один из лучших игроков КХЛ и звезда мирового хоккея.

«Он посчитал, что ему комфортнее играть в привычных для него условиях». Фото dynamo.ru



— А Артемий Панарин правильно сделал, что поменял агента и прямо заявил, что выйдет на рынок свободных агентов?

— Смена агентов и определенные заявления игроков — это часть бизнеса и часть энхаэловской жизни, ничего сверхъестественного я в этом не вижу. Так поступают многие игроки, в том числе суперзвезды. Например, тот же Таварес доиграл до конца своего контракта, стал свободным агентом и подписал контракт с «Торонто». Этот выбор у Артемия есть, и, я так понимаю, он хочет определенные гарантии долгого контракта и, кроме того, хочет попробовать рынок свободных агентов — сам выбирать команду. Это его право и здесь никаких проблем нет.

Также я не вижу никаких проблем для «Коламбуса». Потому что те деньги, которые потратили бы на Панарина, они просто перенаправят на того игрока, который хочет у них играть. Другой вопрос, насколько этот игрок заменит Артемия.

Понятно, что видя, как он играет, «Коламбус» хотел бы его оставить, и это являлось для них приоритетом всего сезона. Я бы хотел пожелать Артемию удачи, чтобы этот сезон закончился так, как он хочет, и чтобы он уже выбрал ту команду, к которой у него лежит сердце.