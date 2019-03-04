«Долг депутата»: среди налоговых должников Марий Эл немало компаний, связанных с народными избранниками
Однодневки, эхо рейдерской войны и фирмы, подкошенные уходом Маркелова
Совокупная налоговая задолженность крупнейших компаний-должников Марий Эл в 2018 году составила всего 52,5 млн рублей (почти 40 млн рублей — в федеральный бюджет), это в 14 раз меньше, чем налоговая задолженность 25 нижегородских компаний. Изучив реестр местных должников, аналитическая служба «Реального времени» обнаружила парочку фирм-однодневок, компанию отца депутата и члена комитета по бюджету Госсобрания Марий Эл, кондитерскую фабрику, банкротство которой привело к потери мандата другим депутатом ГС, и предприятие, когда-то взявшее кредит на покупку десятка тягачей, которые обнаружились в декларации о доходах супруги еще одного депутата — на этот раз горсобрания Йошкар-Олы.
Как выход на рынок нефтехимии ударил по металлозаводу
Совокупная налоговая задолженность крупнейших компаний-должников Марий Эл в 2018 году составила всего 52,5 млн рублей (почти 40 млн рублей — в федеральный бюджет). Это в 14 раз меньше, чем налоговая задолженность 25 нижегородских компаний. Однако тут надо делать скидку на скромные размеры марийской экономики.
Для примера: совокупный оборот 100 крупнейших компаний Нижегородской области составляет 2 трлн рублей, Марий Эл — 192,7 млрд рублей, то есть в 10 раз меньше. Бюджет-2019 Нижегородской области в 5,5 раза больше, чем бюджет Марий Эл (165,3 млрд рублей против 30,6 млрд). Также, в отличие от нижегородских должников, среди крупнейших марийских, задолжавших в бюджеты всех уровней более 1 млн рублей, почти нет банкротов, зато практически все они уже не вели свою деятельность в 2017 году.
Крупнейший должник — ООО «ГЭСС-Пром», задолжавший к декабрю 2018 году более 11 млн рублей. В прошлом году мэрия Йошкар-Олы приняла решение ежемесячно публиковать списки должников по налогам в городской бюджет, и «ГЭСС-Пром» оказалась на «доске позора» в списке должников по НДФЛ, хотя больше всего компания должна по НДС (почти 11 млн рублей).
«ГЭСС-Пром», существующая с 2001 года как продавец арматуры, в 2007 году занялась собственным металлопроизводством, в частности, шаровых кранов, ориентируясь на рынок теплоснабжения. Однако концепцию, по признанию собственника и директора компании Дмитрия Пушкарева, пришлось пересмотреть из-за «жесткой конкуренции на рынке, связанной с зависимостью его от сезонности» (продажи продукции для сферы теплоснабжения зимой падают практически до нуля).
В итоге компания вышла на рынок нефтехимии и нефтегаза. Момент выхода сильно ударил по финансовым показателям: год оказался «непростым, не было роста объема продаж, на который надеялись в компании». В лучшие годы оборот завода составлял 167,5 млн рублей (в 2013 году), но затем начал снижаться и в 2016 году опустился до 28,3 млн рублей. А в 2017 году компания фактически прекратила свою деятельность, так как и в графе выручки, и в графе «Чистая прибыль» стоят нули. Собственно, с 2014 по 2016 год «ГЭСС» уже был убыточен.
Закредитованный комбинат строительных материалов и ненужная «дочка» екатеринбургского бизнесмена
По 7 млн рублей задолжали ООО «Агропромбетон» и ООО «Эксперт Плюс». «Агропромбетон» — строительная компания, принадлежащая Наталье Рейзер, ей же принадлежит и «Йошкар-Олинский комбинат строительных материалов». Последний убыточен третий год подряд, выручка в 2017 году упала до 736 тыс. рублей. Оборот «Агропромбетона» сократился с 2015 года в 90 раз до 1 млн рублей, год компания закрывает то с небольшой прибылью, то с убытком. При этом на «Агропромбетоне» висят кредиты на 8 млн рублей, на ЙКСМ — 34,5 млн рублей.
«Эксперт-Плюс» же находится в стадии ликвидации с 2016 года, причем выглядит предприятие скорее как «прокладка» или «фирма-однодневка», нежели как работающее предприятие: так, на ее владельце Сергее Мерзлякове зарегистрирован с десяток компаний в Удмуртии и Свердловской области, часть из которых «топчется на месте», а крупнейшая — екатеринбургское ООО «Уралдомнаремонт-холдинг» — показала в 2017 году оборот в 123,2 млн рублей и прибыль в 2,7 млн. При этом компания исправно платит налоги в бюджет.
Как компания отца депутата и члена комитета по бюджету Госсобрания Марий Эл задолжала в этот самый бюджет
Почти 6 млн рублей задолжало ООО «Спецстрой» — большей частью по НДС. Любопытно тут не то, что компания фактически прекратила свою деятельность в 2017 году (она почти не вела ее с 2015 года, когда закредитовалась на 25,5 млн рублей при нулевых финансовых обязательствах), и даже не то, что на Михаила Мартьянова зарегистрированы еще две строительные компании, находящиеся в полумертвом состоянии (так, выручка «Дорстрой-М» за 2 года снизилась почти в 25 раз, составив всего 2,8 млн рублей в 2017 году при кредите на 6 млн рублей).
Интересно тут то, что налоговикам задолжал фактически родственник (по-видимому, отец) депутата Госсобрания Марий Эл Сергея Мартьянова от «Единой России», который к тому же является секретарем комитета по бюджету. Последний возглавляет ООО ГК МФ «Марибель» (мебельная фабрика), которое исправно платит налоги в бюджет: выручка в 2017 году составила 63 млн рублей, чистая прибыль — 9,1 млн рублей (кредиторская задолженность зато — почти 20 млн рублей). Еще одна мебельная фабрика, ООО «НПО «Станкопромсервис», Александра Сергеева задолжала более 5 млн рублей, и четвертый год подряд убыточна.
…а кредит перед банкротством кондитерской фабрики привел к потере кресла в Госсобрании другого депутата
Пятерку крупнейших должников замыкает ООО «Махаон», задолжавшее налоговикам 5,4 млн рублей (из них 4,3 млн рублей по НДС — в федеральный бюджет). Компания находится в стадии ликвидации с 2017 года. И тоже связана с Госсобранием Марий Эл — на этот раз с депутатом, теперь уже бывшим, Алексеем Степановым. Последний признан виновным в незаконном получении кредита, причинившего крупный ущерб предприятию, которым он владел и возглавлял, — «Махаону».
Как установил суд, будучи главой и единственным учредителем кондитерской фабрики «Махаон» в Йошкар-Оле, Степанов знал о кризисном состоянии компании и в 2015 году успел получить кредит в банке «Йошкар-Ола» на сумму 24,5 млн рублей, вернув после закрытия фабрики в декабре того же года только 20 млн рублей. Правда, по приговору суда бизнесмен отделался лишь штрафом в 190 тыс. рублей.
Ряд наблюдателей полагают, что фабрика после взятия кредита закрылась подозрительно скоро и была как-то связана с экс-главой региона Леонидом Маркеловым, по указке которого тогда выдавались «кредиты под инвестиции», а деньги распределялись между заинтересованными сторонами. При этом еще в 2016 году за долги по зарплате своим же работникам на год по решению мирового суда Степанов уже был дисквалифицирован.
Как депутат горсобрания взял кредит под покупку тягачей для своей компании, но повесил его на свою жену
Еще три компании-должника так или иначе выглядят нечистоплотными — во всяком случае, в глазах ряда марийских наблюдателей. С ООО «Стройсоюз», задолжавшим более 1 млн рублей в федеральный бюджет все, впрочем, и так ясно: в ноябре налоговики приняли решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности), а все потому, что на владельце и главе компании Светлане Егоровой огромное количество компаний-однодневок.
А вот с ООО «Трансавтолайн», ООО «Ярус» и ООО «Фрегат-Строй» все интереснее. «Трансавтолайн» Виталия Исаева признана банкротом и находится в стадии ликвидации с лета прошлого года — с 2013 по 2017 год выручка упала с 60 млн рублей до нуля. Сам Исаев — депутат городского собраний Йошкар-Олы от «Единой России», на сайте горсобрания отмечается, что он гендиректор ООО «Транспортгрупп» (которым и владеет), однако эту компанию осенью прошлого года исключили из ЕГРЮЛ за признаки компании-однодневки.
Исаева ряд бывших работников «Трансавтолайн», включая главного бухгалтера, обвиняют в невыплате зарплаты, а бухгалтер утверждает, что Исаев «повесил» на нее кредит в 43 млн рублей, выданный в «Россельхозбанке» в 2012 году на приобретение десяти новых тягачей и стольких же полуприцепов для ООО «ТрансАвтоЛайн», а после того как суд присудил бухгалтеру и Исаеву солидарную ответственность по выплате долга, депутат, якобы решил стать физическим банкротом.
Что интересно, на фоне кризиса компании еще в мае 2017 года Исаев был одним из богатейших депутатов горсобрания — во всяком случае, на его супругу были записаны девять грузовых «Мерседесов» и восемь бортовых полуприцепов к ним. Кажется, это те самые тягачи.
Эхо рейдерской войны вокруг ягодно-грибной компании
ООО «Ярус», задолжавшее 1,2 млн рублей, принадлежит Сергею Соколову, который владеет еще десятком предприятий, похожих на «однодневки», но прославился он компанией ТД «Лесная былина», прекратившей свою деятельность в 2011 году в связи с ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.
«Былина», торговавшая грибами, клюквой и прочей лесной продукцией, оказалась в центре, как считают, «рейдерской атаки» со стороны Соколова в отношении совладельца компании Андрея Ермакова еще в 2008 году, в результате которой арбитражный суд отстранил Соколова от должности директора и признал недействительной распродажу активов предприятия.
«Ярус» — компания-«близнец», ставшая одним из залогодержателей всех активов в «Былине», что и привело последнюю к банкротству, а «Ярус» сделало одним из первых в реестре кредиторов. Сама компания «Ярус» с 2011 по 2014 год демонстрировала на основе все той же деятельности (сбор и заготовка дикорастущих плодов, орехов, ягод), неплохую выручку в размере 13—19 млн рублей, но при этом странным образом показывала небольшую прибыль в несколько сот тысяч рублей, пока в 2016 году не показала уже убыток в 20,6 млн рублей.
Почему Олега Семякина, владельца строительного холдинга, подкосил уход Маркелова
Наконец, в списке должников можно встретить и компанию известного строительного олигарха Марий Эл Олега Семякина, управляющего директора и бывшего совладельца крупного строительного холдинга ГК «Фрегат» (в стадии ликвидации с 2015 года) и еще нескольких компаний.
Как раз убыточный «Фрегат-строй» и попал в поле зрения налоговиков. Семякин проходил свидетелем в качестве руководителя стройкомпании «Строй-К» (в стадии ликвидации с 2017 года) по делу экс-мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова, обвиняемого в участии в деятельности коммерческих предприятий и в получении взятки в виде трех гаражей.
Интересно, что многие компании Семякина принадлежали также Дмитрию Куклину, сыну Николая Куклина, экс-вице-премьера правительства Марий Эл, уволенного с поста новым главой региона Александром Евстифеевым почти сразу по прибытии в республику. Семякин учреждал и АНО «Гражданская позиция», которая, как считают, активно участвовала в свое время в раскрутке в предвыборной пиар-кампании ставшего депутатом городского собрания Йошкар-Олы от партии «Единая Россия» Олега Барбашенова, сына нефтяного олигарха Ивана Барбашенова. Олег Барбашенов по-прежнему депутат и владелец ООО «ВолгаСтрой», показавшего убыток в 2017 году в размере 2,6 млн рублей.
Семякин руководит и ООО «Гамма», ранее принадлежавшим близкому к Маркелову олигарху Андрею Коробейникову. Кстати, в отношении «Гаммы» налоговиками было принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) с 24 октября 2018 года.
|Наименование
|Всего
|Налог на добавленную стоимость
|Налог на прибыль
|Земельный налог
|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
|ООО «ГЭСС — ПРОМ»
|11.355.186,43
|10.997.694,97
|2.600,00
|ООО «АГРОПРОМБЕТОН»
|6.829.307,41
|2.500,00
|ООО «ЭКСПЕРТ ПЛЮС»
|6.719.555,30
|1.691.264,09
|4.912.529,05
|2.800,00
|ООО «СПЕЦСТРОЙ»
|5.861.233,69
|5.684.013,21
|47.296,51
|200,00
|ООО «МАХАОН»
|5.375.123,06
|4.337.092,73
|65.210,97
|1.750,00
|ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТАНКОПРОМСЕРВИС»
|5.152.249,60
|4.160.668,43
|22.828,14
|ООО «ВЗГЛЯД»
|1.724.387,35
|1.625.912,56
|ООО «ТРАНСАВТОЛАЙН»
|1.618.974,32
|5.200,00
|ООО «СТРОЙСОЮЗ»
|1.410.050,90
|1.406.270,65
|3.400,00
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