«Долг депутата»: среди налоговых должников Марий Эл немало компаний, связанных с народными избранниками

Однодневки, эхо рейдерской войны и фирмы, подкошенные уходом Маркелова

Совокупная налоговая задолженность крупнейших компаний-должников Марий Эл в 2018 году составила всего 52,5 млн рублей (почти 40 млн рублей — в федеральный бюджет), это в 14 раз меньше, чем налоговая задолженность 25 нижегородских компаний. Изучив реестр местных должников, аналитическая служба «Реального времени» обнаружила парочку фирм-однодневок, компанию отца депутата и члена комитета по бюджету Госсобрания Марий Эл, кондитерскую фабрику, банкротство которой привело к потери мандата другим депутатом ГС, и предприятие, когда-то взявшее кредит на покупку десятка тягачей, которые обнаружились в декларации о доходах супруги еще одного депутата — на этот раз горсобрания Йошкар-Олы.

Как выход на рынок нефтехимии ударил по металлозаводу

Совокупная налоговая задолженность крупнейших компаний-должников Марий Эл в 2018 году составила всего 52,5 млн рублей (почти 40 млн рублей — в федеральный бюджет). Это в 14 раз меньше, чем налоговая задолженность 25 нижегородских компаний. Однако тут надо делать скидку на скромные размеры марийской экономики.

Для примера: совокупный оборот 100 крупнейших компаний Нижегородской области составляет 2 трлн рублей, Марий Эл — 192,7 млрд рублей, то есть в 10 раз меньше. Бюджет-2019 Нижегородской области в 5,5 раза больше, чем бюджет Марий Эл (165,3 млрд рублей против 30,6 млрд). Также, в отличие от нижегородских должников, среди крупнейших марийских, задолжавших в бюджеты всех уровней более 1 млн рублей, почти нет банкротов, зато практически все они уже не вели свою деятельность в 2017 году.

Крупнейший должник — ООО «ГЭСС-Пром», задолжавший к декабрю 2018 году более 11 млн рублей. В прошлом году мэрия Йошкар-Олы приняла решение ежемесячно публиковать списки должников по налогам в городской бюджет, и «ГЭСС-Пром» оказалась на «доске позора» в списке должников по НДФЛ, хотя больше всего компания должна по НДС (почти 11 млн рублей).

«ГЭСС-Пром», существующая с 2001 года как продавец арматуры, в 2007 году занялась собственным металлопроизводством, в частности, шаровых кранов, ориентируясь на рынок теплоснабжения. Однако концепцию, по признанию собственника и директора компании Дмитрия Пушкарева, пришлось пересмотреть из-за «жесткой конкуренции на рынке, связанной с зависимостью его от сезонности» (продажи продукции для сферы теплоснабжения зимой падают практически до нуля).

«ГЭСС-Пром» задолжал к декабрю 2018 году более 11 млн рублей. Фото g-p12.ru



В итоге компания вышла на рынок нефтехимии и нефтегаза. Момент выхода сильно ударил по финансовым показателям: год оказался «непростым, не было роста объема продаж, на который надеялись в компании». В лучшие годы оборот завода составлял 167,5 млн рублей (в 2013 году), но затем начал снижаться и в 2016 году опустился до 28,3 млн рублей. А в 2017 году компания фактически прекратила свою деятельность, так как и в графе выручки, и в графе «Чистая прибыль» стоят нули. Собственно, с 2014 по 2016 год «ГЭСС» уже был убыточен.

Закредитованный комбинат строительных материалов и ненужная «дочка» екатеринбургского бизнесмена

По 7 млн рублей задолжали ООО «Агропромбетон» и ООО «Эксперт Плюс». «Агропромбетон» — строительная компания, принадлежащая Наталье Рейзер, ей же принадлежит и «Йошкар-Олинский комбинат строительных материалов». Последний убыточен третий год подряд, выручка в 2017 году упала до 736 тыс. рублей. Оборот «Агропромбетона» сократился с 2015 года в 90 раз до 1 млн рублей, год компания закрывает то с небольшой прибылью, то с убытком. При этом на «Агропромбетоне» висят кредиты на 8 млн рублей, на ЙКСМ — 34,5 млн рублей.

«Эксперт-Плюс» же находится в стадии ликвидации с 2016 года, причем выглядит предприятие скорее как «прокладка» или «фирма-однодневка», нежели как работающее предприятие: так, на ее владельце Сергее Мерзлякове зарегистрирован с десяток компаний в Удмуртии и Свердловской области, часть из которых «топчется на месте», а крупнейшая — екатеринбургское ООО «Уралдомнаремонт-холдинг» — показала в 2017 году оборот в 123,2 млн рублей и прибыль в 2,7 млн. При этом компания исправно платит налоги в бюджет.

Как компания отца депутата и члена комитета по бюджету Госсобрания Марий Эл задолжала в этот самый бюджет

Почти 6 млн рублей задолжало ООО «Спецстрой» — большей частью по НДС. Любопытно тут не то, что компания фактически прекратила свою деятельность в 2017 году (она почти не вела ее с 2015 года, когда закредитовалась на 25,5 млн рублей при нулевых финансовых обязательствах), и даже не то, что на Михаила Мартьянова зарегистрированы еще две строительные компании, находящиеся в полумертвом состоянии (так, выручка «Дорстрой-М» за 2 года снизилась почти в 25 раз, составив всего 2,8 млн рублей в 2017 году при кредите на 6 млн рублей).

«Марибель», которую возглавляет депутат Госсобрания Марий Эл Сергей Мартьянов, исправно платит налоги в бюджет. Фото maribel-mebel.ru



Интересно тут то, что налоговикам задолжал фактически родственник (по-видимому, отец) депутата Госсобрания Марий Эл Сергея Мартьянова от «Единой России», который к тому же является секретарем комитета по бюджету. Последний возглавляет ООО ГК МФ «Марибель» (мебельная фабрика), которое исправно платит налоги в бюджет: выручка в 2017 году составила 63 млн рублей, чистая прибыль — 9,1 млн рублей (кредиторская задолженность зато — почти 20 млн рублей). Еще одна мебельная фабрика, ООО «НПО «Станкопромсервис», Александра Сергеева задолжала более 5 млн рублей, и четвертый год подряд убыточна.

…а кредит перед банкротством кондитерской фабрики привел к потере кресла в Госсобрании другого депутата

Пятерку крупнейших должников замыкает ООО «Махаон», задолжавшее налоговикам 5,4 млн рублей (из них 4,3 млн рублей по НДС — в федеральный бюджет). Компания находится в стадии ликвидации с 2017 года. И тоже связана с Госсобранием Марий Эл — на этот раз с депутатом, теперь уже бывшим, Алексеем Степановым. Последний признан виновным в незаконном получении кредита, причинившего крупный ущерб предприятию, которым он владел и возглавлял, — «Махаону».

Как установил суд, будучи главой и единственным учредителем кондитерской фабрики «Махаон» в Йошкар-Оле, Степанов знал о кризисном состоянии компании и в 2015 году успел получить кредит в банке «Йошкар-Ола» на сумму 24,5 млн рублей, вернув после закрытия фабрики в декабре того же года только 20 млн рублей. Правда, по приговору суда бизнесмен отделался лишь штрафом в 190 тыс. рублей.

Ряд наблюдателей полагают, что фабрика после взятия кредита закрылась подозрительно скоро и была как-то связана с экс-главой региона Леонидом Маркеловым, по указке которого тогда выдавались «кредиты под инвестиции», а деньги распределялись между заинтересованными сторонами. При этом еще в 2016 году за долги по зарплате своим же работникам на год по решению мирового суда Степанов уже был дисквалифицирован.

«Махаон», задолжавший налоговикам 5,4 млн рублей, находится в стадии ликвидации с 2017 года. Фото pg12.ru

Как депутат горсобрания взял кредит под покупку тягачей для своей компании, но повесил его на свою жену

Еще три компании-должника так или иначе выглядят нечистоплотными — во всяком случае, в глазах ряда марийских наблюдателей. С ООО «Стройсоюз», задолжавшим более 1 млн рублей в федеральный бюджет все, впрочем, и так ясно: в ноябре налоговики приняли решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности), а все потому, что на владельце и главе компании Светлане Егоровой огромное количество компаний-однодневок.

А вот с ООО «Трансавтолайн», ООО «Ярус» и ООО «Фрегат-Строй» все интереснее. «Трансавтолайн» Виталия Исаева признана банкротом и находится в стадии ликвидации с лета прошлого года — с 2013 по 2017 год выручка упала с 60 млн рублей до нуля. Сам Исаев — депутат городского собраний Йошкар-Олы от «Единой России», на сайте горсобрания отмечается, что он гендиректор ООО «Транспортгрупп» (которым и владеет), однако эту компанию осенью прошлого года исключили из ЕГРЮЛ за признаки компании-однодневки.

Исаева ряд бывших работников «Трансавтолайн», включая главного бухгалтера, обвиняют в невыплате зарплаты, а бухгалтер утверждает, что Исаев «повесил» на нее кредит в 43 млн рублей, выданный в «Россельхозбанке» в 2012 году на приобретение десяти новых тягачей и стольких же полуприцепов для ООО «ТрансАвтоЛайн», а после того как суд присудил бухгалтеру и Исаеву солидарную ответственность по выплате долга, депутат, якобы решил стать физическим банкротом.

Что интересно, на фоне кризиса компании еще в мае 2017 года Исаев был одним из богатейших депутатов горсобрания — во всяком случае, на его супругу были записаны девять грузовых «Мерседесов» и восемь бортовых полуприцепов к ним. Кажется, это те самые тягачи.

Эхо рейдерской войны вокруг ягодно-грибной компании

ООО «Ярус», задолжавшее 1,2 млн рублей, принадлежит Сергею Соколову, который владеет еще десятком предприятий, похожих на «однодневки», но прославился он компанией ТД «Лесная былина», прекратившей свою деятельность в 2011 году в связи с ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

«Былина», торговавшая грибами, клюквой и прочей лесной продукцией, оказалась в центре, как считают, «рейдерской атаки». Фото vk.com

«Былина», торговавшая грибами, клюквой и прочей лесной продукцией, оказалась в центре, как считают, «рейдерской атаки» со стороны Соколова в отношении совладельца компании Андрея Ермакова еще в 2008 году, в результате которой арбитражный суд отстранил Соколова от должности директора и признал недействительной распродажу активов предприятия.

«Ярус» — компания-«близнец», ставшая одним из залогодержателей всех активов в «Былине», что и привело последнюю к банкротству, а «Ярус» сделало одним из первых в реестре кредиторов. Сама компания «Ярус» с 2011 по 2014 год демонстрировала на основе все той же деятельности (сбор и заготовка дикорастущих плодов, орехов, ягод), неплохую выручку в размере 13—19 млн рублей, но при этом странным образом показывала небольшую прибыль в несколько сот тысяч рублей, пока в 2016 году не показала уже убыток в 20,6 млн рублей.

Почему Олега Семякина, владельца строительного холдинга, подкосил уход Маркелова

Наконец, в списке должников можно встретить и компанию известного строительного олигарха Марий Эл Олега Семякина, управляющего директора и бывшего совладельца крупного строительного холдинга ГК «Фрегат» (в стадии ликвидации с 2015 года) и еще нескольких компаний.

Как раз убыточный «Фрегат-строй» и попал в поле зрения налоговиков. Семякин проходил свидетелем в качестве руководителя стройкомпании «Строй-К» (в стадии ликвидации с 2017 года) по делу экс-мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова, обвиняемого в участии в деятельности коммерческих предприятий и в получении взятки в виде трех гаражей.

Многие компании Семякина принадлежали также Дмитрию Куклину, сыну Николая Куклина, экс-вице-премьера правительства Марий Эл (на фото). Фото marimedia.ru



Интересно, что многие компании Семякина принадлежали также Дмитрию Куклину, сыну Николая Куклина, экс-вице-премьера правительства Марий Эл, уволенного с поста новым главой региона Александром Евстифеевым почти сразу по прибытии в республику. Семякин учреждал и АНО «Гражданская позиция», которая, как считают, активно участвовала в свое время в раскрутке в предвыборной пиар-кампании ставшего депутатом городского собрания Йошкар-Олы от партии «Единая Россия» Олега Барбашенова, сына нефтяного олигарха Ивана Барбашенова. Олег Барбашенов по-прежнему депутат и владелец ООО «ВолгаСтрой», показавшего убыток в 2017 году в размере 2,6 млн рублей.

Семякин руководит и ООО «Гамма», ранее принадлежавшим близкому к Маркелову олигарху Андрею Коробейникову. Кстати, в отношении «Гаммы» налоговиками было принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) с 24 октября 2018 года.

Налоговая задолженность предприятий Марий Эл

Наименование Всего Налог на добавленную стоимость Налог на прибыль Земельный налог НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами ООО «ГЭСС — ПРОМ» 11.355.186,43 10.997.694,97 2.600,00 ООО «АГРОПРОМБЕТОН» 6.829.307,41 2.500,00 ООО «ЭКСПЕРТ ПЛЮС» 6.719.555,30 1.691.264,09 4.912.529,05 2.800,00 ООО «СПЕЦСТРОЙ» 5.861.233,69 5.684.013,21 47.296,51 200,00 ООО «МАХАОН» 5.375.123,06 4.337.092,73 65.210,97 1.750,00 ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТАНКОПРОМСЕРВИС» 5.152.249,60 4.160.668,43 22.828,14 ООО «ВЗГЛЯД» 1.724.387,35 1.625.912,56 ООО «ТРАНСАВТОЛАЙН» 1.618.974,32 5.200,00 ООО «СТРОЙСОЮЗ» 1.410.050,90 1.406.270,65 3.400,00