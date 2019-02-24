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Сергей Шубин: «Предпринимательство — всего лишь навык, ему можно научить»

07:00, 24.02.2019 6

Совладелец компании «Автолига» о предпринимательской жилке, состоянии автосервисного рынка и цене ошибок в бизнесе

Сергей Шубин: «Предпринимательство — всего лишь навык, ему можно научить» Фото: Дмитрий Резнов

В 2001 году Сергей Шубин вместе с братом основал в Казани автомойку, которая со временем превратилась в сеть детейлинг-центров «Автолига». В интервью «Реальному времени» Шубин рассказал о том, как создавалась компания, о качестве российских иномарок, цене ошибок в бизнесе и многом другом.

«Не хотите — не берите. У меня очередь из покупателей»

— Сергей, вы говорите, что ваш предпринимательский опыт начался с продажи бананов. Почему именно бананов?

— Эта забавная история родом из детства. Мой отец всю жизнь работал на рынке, поэтому дома у нас всегда были дефицитные на тот момент бананы. Часто родители, уходя на работу, оставляли меня одного. Ребенку скучно сидеть взаперти. К тому же в то время я еще не любил читать и телевизор тоже не любил. Сидел у окна и думал, чем бы заняться.

Смотрю, бананы слегка потемнели. Думаю, надо избавляться от товара, иначе испортится. Что я сделал: положил банан в пакет и стал на веревке спускать через окно с криком: «Соседи! Кому бананов?» Мне складывали в пакет какие-то монетки, но в тот момент я совершенно не думал о цене. Нравился сам процесс. Так за считанные минуты я ликвидировал всю коробку. За что вечером от родителей словил по полной программе (смеется).

— Сколько лет вам тогда было?

— 8—10.

Порой приезжали потенциальные покупатели и говорили: «Парень, да это ты нам за этот мусор заплатить должен, а не мы тебе»

— До автобизнеса у вас были еще какие-то попытки заняться предпринимательством?

— Ближе к старшим классам у меня появился интернет, который в то время был далеко не у всех. И я стал писать курсовые студентам за деньги.

Через некоторое время переехал к бабушке, у нее было много ненужных вещей, которые было жалко выкидывать. И я подумал, а почему бы это все не продать? Стал размещать объявления в газете «Из рук в руки», а бабушка была моим оператором на телефоне, собирала контакты клиентов. Я пытался избавиться от всего, что плохо лежало. Причем цена не имела значения, нравилось общаться с людьми.

Порой приезжали потенциальные покупатели и говорили: «Парень, да это ты нам за этот мусор заплатить должен, а не мы тебе». Я отвечал: «Не хотите — не берите. У меня очередь из покупателей». Всегда забирали. Но такие ситуации очень веселили.

«Сидел и плакал. Правда»

— А как родилась идея «Автолиги»? Чем вас привлек этот бизнес?

— Всю жизнь фанател от автомобилей. В 2001 году повально стали открываться автомойки. Спрос был очень большой, а предложений мало. И мы с братом (Глеб Шубский, совладелец компании «Автолига», — прим. ред.) тоже решили войти в эту струю. Нам помогли родители — купили два гаража под помещение на Московской. А во время поездки в Нижний Новгород я увидел название «Автолига», которое нам понравилось. И мы его запатентовали.

— Как быстро с автомойки вы перешли на уровень автосервиса?

— В течение года. Подумали, что автомойка — слишком узко. Генерировали идеи и решили стать автомобильным «салоном красоты». Сейчас это называется детейлингом. Мы уже тогда его придумали, просто не знали об этом.

Подумали, что автомойка — слишком узко. Генерировали идеи и решили стать автомобильным «салоном красоты»

— С какими сложностями пришлось столкнуться на старте?

— Первое время мы все делали сами: были и автомойщиками, и администраторами, и кладовщиками, и кассирами. Это был колоссальный опыт. Продвигали тоже себя сами. Дома на цветном принтере я печатал нашу рекламу, а ночами мы с братом клеили ее на столбах. Потом нам позвонили из «Электрических сетей» со словами: «Ребята, вы что творите? Все столбы в городе заклеили!» Угрожали даже штрафом. Но все разрешилось.

Что касается надзорных органов, здесь проблем не было, клиентов тоже хватало. Проблемы возникали только с кадрами. Нас грабили наши же сотрудники, порой люди просто переставали выходить на работу.

Бывало, ошибались в локациях. Или совершали дорогостоящие ошибки. Помню, заказывали пленку для тонировки в Москве, которая стоила порядка 100 тыс. рублей. Мы работали по такой схеме: отдавали деньги проводнику, а он забирал для нас товар. Но однажды нас кинули. С тех пор перешли на безнал.

Еще был дорогостоящий опыт, когда возили машины из Германии. При заполнении документов я неправильно указал цену машины. И стоимость таможни сразу выросла на 350 тыс. рублей. С клиента эти деньги запросить я не мог, потому что сумма оговаривалась заранее. Сидел и плакал. Правда.

— Криминальные структуры «помощь» предлагали?

— Нет. У нас с первых дней обслуживались машины чиновников, поэтому криминальные структуры обходили стороной.

«Долго пытались быть для всех»

— По-вашему, в каком состоянии сейчас находится автосервисный рынок в России? Есть еще куда развиваться или ниша перенасыщена?

— Сейчас наблюдается спад продаж новых автомобилей, а продажи автомобилей с пробегом растут. Как следствие, растет и рынок сервиса. Он всегда был быстрорастущим. Здесь поле свободное.

На самом деле, в любой нише, даже перенасыщенной, есть куда расти. Главное понять, чем ты отличаешься от других. Сейчас вопрос цены у клиентов стоит на 3—4 месте. Самый главный ресурс — время.

Сейчас мы пришли к тому, что будем развиваться только в собственных зданиях. Два года назад довыкупили помещение на Московской, сейчас приобрели здание на Широкой

— Как за 18 лет изменилась «Автолига»?

— Мы поменяли стратегию развития. Раньше ставили задачу открыться в каждом районе города именно на арендных площадях. Стоимость аренды одного филиала составляла порядка 1 млн рублей в месяц, то есть в год это 12 млн рублей за филиал. Были периоды, когда вообще уходили в минус. Поэтому сейчас мы пришли к тому, что будем развиваться только в собственных зданиях. Два года назад довыкупили помещение на Московской, сейчас приобрели здание на Широкой.

Приняли решение, что отечественные машины больше не обслуживаем. Долго боролись с собой, пытались быть «для всех». Но не понимали, почему клиенты, которые приезжали, скажем, на «шестерках», говорили, что у нас дорого. Просто не наша целевая аудитория.

«Раньше воспринимали конкурентов как врагов»

— Как вы подбираете персонал? Квалифицированных специалистов предпочитаете искать или выращивать в компании?

— Сколько приходило управленцев извне — ни один не прижился. У нас очень много построено на одном человеке. Поэтому предпочитаем выращивать своих специалистов. На низкие позиции вообще берем без опыта. Лучше потратим на обучение человека 3 месяца, но зато он будет «пропитан» нашими идеями и ценностями.

В то же время некоторые узкопрофильные вакансии требуют опыта. Например, диагноста мы искали 3 года.

У нас очень много построено на одном человеке. Поэтому предпочитаем выращивать своих специалистов

— Кто ваши клиенты?

— Средний класс и выше. У нас практически нет молодежи. Много бизнесменов. Очень большой парк госсектора.

— Кого вы выделяете в качестве конкурентов «Автолиги»?

— Наша конкуренция узкоспециализированная. В сфере детейлинга это «Рестайлинг», «Просервис», «Аквалайф». В кузовном ремонте — «Рамин авто». Но мы сравниваем себя с дилерами. Они задают классную планку по качеству, уровню сервиса.

Раньше мы воспринимали конкурентов как врагов. Сейчас все поменялось. Я считаю их партнерами по рынку. Они мне даже звонят, просят советов. И я спокойно делюсь. Люди все равно не смогут полностью тебя скопировать, даже если ты дашь всю информацию.

«Покупательная способность снизилась, это чувствуется»

— Какую долю на вашем рынке занимают гаражные мастерские? Считаете их конкурентами?

— Я не считаю, что это плохо. Они работают под свою целевую аудиторию. Но это сезонный бизнес. Как только тает снег, открываются все гаражи в Казани. Зимой про них не слышно, потому что отопление дорогое.

— Какая часть клиентов обращается к официальным дилерам, какая к вам? И сколько процентов приходится на гаражные мастерские?

— Зависит от степени новизны машины. Большая часть новых автомобилей обслуживается у дилеров. Если машине больше трех лет, то у дилеров остается от 30 до 50% клиентов, автосервисы забирают около 40%, гаражные мастерские — 5—10%.


Сейчас неоригинальные запчасти предлагают даже дилеры. Не напрямую, конечно. У них есть «свои» магазинчики, которые они рекомендуют клиентам


— Как состояние экономики отразилось на поведении ваших клиентов? Стали ли люди экономить за счет оригинальных запчастей?

— Покупательная способность снизилась, это чувствуется. Люди стали тщательнее выбирать. Мы меньше предлагаем оригиналы, потому что это дорого. Причем сейчас неоригинальные запчасти предлагают даже дилеры. Не напрямую, конечно. У них есть «свои» магазинчики, которые они рекомендуют клиентам. Решение классное, потому что покупателям дают выбор.

— Сейчас только дорогие иномарки собираются за границей. На ваш взгляд, иномарки российской сборки отличаются по качеству?

— У меня было несколько BMW, собранных в Калининграде. И все было прекрасно. Хотя многие меня отговаривали от этих покупок. Я был на заводах в Германии, был на российских заводах. Стандарты одинаковые, контроль качества сохраняется. Полтора года назад купил BMW немецкой сборки. В результате по гарантии приезжал три раза, хотел даже машину вернуть. А с российской сборкой таких проблем не было.

«Чаще всего ломаются BMW, Mercedes и Volkswagen»

— Как я понимаю, вы фанат BMW?

— Да. За 18 лет я сменил 19 автомобилей, из них шесть были марки BMW. В плане динамики управления для меня это самая оптимальная машина. Еще люблю Porsche.

— Отслеживали ли вы статистику, какие марки машин наиболее часто ремонтируют?

— Будете смеяться, но это BMW. Они часто ломаются, потому что много электроники. Еще часто приезжают Mercedes и Volkswagen. Самая надежная марка — Lexus.

За 18 лет я сменил 19 автомобилей, из них шесть были марки BMW

— Самая дорогая машина, которая обслуживается в ваших автосервисах?

— Как-то приезжала Lamborghini Aventador. Из последнего: Maybach, Porsche 911. Сейчас в Казани появилась Bentley Bentayga, которая стоит порядка 16 млн рублей, и Rolls-Royce Cullinan — около 20 млн рублей.

«Беспредельщиков больше нет»

— Ваша компания предоставляет широкий спектр работ по авто. Какое направление наиболее востребовано?

— На первом месте — слесарный ремонт. Это необходимо каждому. Второе направление — продажа запчастей. На третьей позиции по популярности — кузовной ремонт и детейлинг.

— Закон о тонировке как-то сказался на вашей прибыли?

— В «золотые времена» люди тонировались в два слоя, с лобовым стеклом. Даже если их вылавливали и заставляли растонироваться, они уже на следующий день были снова у нас. Сейчас на тонировку в год может приехать пара клиентов. Беспредельщиков больше нет.

На прибыли это никак не отразилось, потому что мы переориентировались. Вместо тонировки ввели бронирование кузова. А это уже другой чек, цена отличается на порядок.

— Вы также занимаетесь тюнингом машин. Какой необычный тюнинг вам приходилось делать?

— Была эра, когда все стали повально ставить ксенон. 15 лет назад это стоило больших денег — в районе 400 долларов. Мы съездили в Китай, привезли два контейнера ксенона, и тут вышел закон о его запрете. В результате стали ставить ксеноновые лампы везде, где можно, исключая ближний свет. Снимали с передних фар и переставляли назад.

В свое время также участвовали на различных выставках по тюнингу. Больше всего «поиздевались» над машиной брата — монтировали открывающиеся вверх двери, ставили карбоновый капот, вкручивали ксенон, полностью меняли музыку.

Но тогда к тюнингу отношение было другое. Считалось, что это круто. Сейчас все по-другому. Лучше ездить на машине, укомплектованной с завода, чем вкладываться непонятно во что.

Задача на ближайшие несколько лет — «закрыть» все районы Казани

— Какую выручку показала «Автолига» за прошлый год?

— По группе компаний около 200 млн рублей.

— Какую роль в вашем бизнесе играет сезонность? Когда проседаете?

— Как и все, проседаем в январе. Этот месяц часто работаем в минус. В июле-августе показатели падают на 10—15% — у людей сезон отпусков, никому ничего не надо. И еще я подметил тенденцию: в солнечные дни гораздо больше клиентов, чем в пасмурные.

— Сколько салонов у «Автолиги» работает сейчас?

— Три мультифилиала и один мини-сервис.

— Планируете открываться еще где-либо, кроме Казани?

— Нет. Задача на ближайшие несколько лет — «закрыть» все районы Казани. Думали по поводу масштабирования, франшизы. Но пока ответ отрицательный.

«Нужно быть открытым любым возможностям»

— Сергей, вы наставник «Фабрики предпринимательства». Почему решили участвовать в проекте?

— 4 года назад представители «Фабрики» делали отчетный концерт в «Униксе». Я пришел посмотреть. Топовые бизнесмены рассказывали про свой опыт. Мне стало настолько интересно, что решил туда попасть. Вначале не собирался становиться наставником, просто хотел быть там. А потом мне сказали: «У тебя большой опыт, тебе есть чем поделиться с людьми».


Когда начинаешь ставить блоки, перед тобой закрываются все двери. Поэтому нужно быть открытым любым возможностям

— Вы считаете, что предпринимательству можно научить?

— Конечно. Предпринимательство — всего лишь навык, который можно освоить. У многих есть идея, но для ее реализации они ничего не делают. А кто-то начинает стучаться во все двери, и ему открываются возможности.

Я по природе интроверт. И когда нас с братом приглашали на различные мероприятия, презентации, я всегда отказывался. Но вот захотелось пойти, а меня уже перестали куда-либо звать. Это заставило пересмотреть отношение к жизни. Когда начинаешь ставить блоки, перед тобой закрываются все двери. Поэтому нужно быть открытым любым возможностям.

— Какими достижениями подопечных вы могли бы похвастаться?

— Расскажу в целом про интересные проекты. Были ребята, которые шили толстовки с татарским орнаментом. Идея настолько «зашла», что они вышли сначала на федеральный, а потом и на мировой рынок. В свое время выстрелили квесты, которые долго находились на пике популярности.

И была еще одна классная идея, которая, на первый взгляд, казалась безумной. Ребята фотографировали семьи на входе в зоопарк, а на выходе продавали им совместную фотографию в виде магнита. На этом люди зарабатывали 1 млн рублей в месяц. Это настолько хорошо пошло, что потом они встали в парках. Причина успеха проста: у родителей обычно мало фотографий с детьми. Да, есть в телефонах, но их обычно редко кто распечатывает. А тут сразу семейная фотография на прогулке.

«Не будет поддержки, значит, и предпринимателей станет меньше»

— Вы фанат спорта. Откуда эта любовь?

— На «Фабрику предпринимательства» пришла команда школы бега I love running. Они пригласили меня на пробный открытый урок. Меня это настолько затянуло, что я стал бегать сначала по 10 км, затем полумарафоны, а потом и марафоны. Зарегистрировался на все ближайшие старты России, совершил заплыв на 25 км в Финском заливе. Потом начались цели с триатлоном, в августе я стал Ironman.

Каждый день тренируюсь, похудел на 15 кг. Я за достижения. Когда стану старым, что я буду рассказывать внукам? Что сидел в офисе и строил бизнес? Или о вызовах, о том, как мне было тяжело, больно, как я все это преодолевал? Вот что действительно интересно.

Я за достижения. Когда стану старым, что я буду рассказывать внукам? Что сидел в офисе и строил бизнес? Или о вызовах, о том, как мне было тяжело, больно, как я все это преодолевал?

— На недавней встрече с Борисом Титовым вы сказали, что любите учиться, посещаете много бизнес-тренингов. Помогает?

— Самые важные инвестиции — инвестиции в себя. Я потребляю много контента, но стараюсь все-таки не перебарщивать. Есть нюанс: если через три дня после учебы ты хоть что-то не применишь на практике, это значит, что время потрачено впустую. Ничего работать не будет.

Бизнес-образование дает возможность путешествовать, знакомиться с новыми людьми. Я понял, что связи очень сильно помогают в жизни. Глупо, что до этого времени я был закрыт. Часто возникают такие контакты, которые переворачивают все в жизни.


Самые важные инвестиции — инвестиции в себя. Я потребляю много контента, но стараюсь все-таки не перебарщивать


— На встрече с Титовым высказывалось мнение, что бизнес должен развиваться без поддержки извне. Согласны?

— В большей степени согласен. У нас тоже не было никакой государственной поддержки. С одной стороны, если не будет субсидий, то тяжело будет войти в бизнес. Сейчас люди все меньше хотят рисковать собственными ресурсами. Не будет поддержки, значит, и предпринимателей станет меньше. С другой стороны, останутся те, кто будет работать на качество.

Алина Губайдуллина, фото Дмитрия Резнова, компании «Автолига»
Справка

Сергей Шубин родился 5 июня 1983 года. Окончил 132-ю школу Казани, колледж ТИСБИ, экономический и юридический факультеты КГУ. Вместе с братом Глебом Шубским основал компанию «Автолига», совладелец. Женат, трое детей.

Бизнес Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 08:21
    А почему не рассказываешь про Рашида Аитова без его помощи не было бы вас и в помине. Все сам сам. Нехорошо это.
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    Анонимно 09:56
    Рашид Аитов вам помог .А вы братья хоть дачку ему закинули .
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  • Анонимно 08:39
    Вот так вот без всяких прихватов и бизнес попёр и прямо на Московской а не где нибудь в гаражах на Жилке.Ганс Христиан Андерсон.
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  • Анонимно 09:31
    Я всегда покупаю только новые автомобили, и обслуживаюсь только у официалов. Три года и замена авто. Прочитал статью и понял что большинство людей покупают бу и обслуживаются вот в таких центрах... очень грустно что покупательская способность в стране низкая. Про то что они с братом твердят что все сами, мягко говоря неправда. Казань большая деревня, все в курсе кто и как начинал, с чьей поддержкой, все же на глазах было. Некрасиво. Надо уметь быть благодарным.
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  • Анонимно 10:10
    Кому то все дают, а они это бездарно теряют. Серый с Глебом молодцы, приумножили и продолжают развиваться. Кроме того, помогают на своём опыте молодым предпринимателям... красаучег
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  • Анонимно 10:15
    Сергей! Фабрика предпринимательства это наверное интересная тусовка, но работой надо заниматься тоже. Автолига очень сильно просела по качеству услуг, особенно, кузовной ремонт очень некачественный.
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