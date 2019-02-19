За границей внимания. Кто еще, помимо Головина и Черышева, играет в большой Европе

От Кудряшова до ноунеймов немецких «пердивов»

В СМИ уже достаточно подробно описаны ренессанс Головина в «Монако», подвиги Черышева в «Валенсии», игра Романа Нойштедтера в Турции и голевое суперчутье Николая Комличенко в Чехии. Популярный комментатор Виталий Ошовский в авторской колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает о других, менее заметных россиянах в большой Европе.

Из Калмыкии — в Бундеслигу 2

Станислава Ильюченко в Дуйсбурге любят. Здесь уроженец Калмыкии стал профессиональным футболистом, ведь до этого нападающий играл исключительно в низших лигах Германии. Ильюченко не бросил «Дуйсбург» даже когда команда вылетела в Бундеслигу 3. «Мы очень ценим решение Станислава продлить с нами контракт, ведь помимо нас у него было несколько очень интересных вариантов», — заявил тогдашний тренер «Дуйсбурга» Джино Леттьери.

Во многом благодаря голам Ильюченко «Дуйсбург» за один сезон вернулся в Бундеслигу 2. Уроженец Калмыкии провел тогда ударный год — за сезон 16/17 наколотил восемь голов. В прошлом чемпионате «Дуйсбург» в Бундеслиге 2 удержался, но в этом в команде творится настоящая катастрофа. Болгарский тренер Илья Груев, автор последних достижений «Дуйсбурга», неожиданно завалил старт и был уволен.

Вместо него пришел автор «брауншвейгского чуда» Торстен Либеркнехт — человек, который поднял «Айнтрахт» в Бундеслигу. Однако пока ни у него, ни у Ильюченко дела в этом сезоне не идут совершенно. «Дуйсбург» скатился на последнее место, а Станислав в этом сезоне забил только дважды. Пару лет назад возникал слух о возможном приглашении Ильюченко в сборную России. В свете сегодняшней игры «Дуйсбурга» о главной команде страны говорить не приходится.

Ни «Нюрнберг», ни персонально Лёвен пока не тянут уровень Бундеслиги. Фото kicker.de



Россиянин есть и в первой Бундеслиге…

1990-е годы были настолько суровыми, что многим россиянам приходилось покидать свою родину. В 95-м году родители Эдуарда Лёвена Ирина и Андрей перебрались из Сибири в Германию, где он и появился на свет. Почти всю свою юношескую карьеру Лёвен провел в «Кайзерслаутерне», где начал подавать большие надежды. Настолько большие, что на просмотр к себе его приглашали несколько зарубежных клубов, и выбор в итоге пал на «Сток Сити». Увы, в Англии прижиться Лёвену не удалось.

Зато в «Нюрнберге» талант Эдуарда оценили по достоинству. Лёвен быстро стал одним из любимчиков Микаэля Кёлльнера, во многом благодаря своей сумасшедшей универсальности. Помимо привычной позиции опорника, уроженец Сибири способен без проблем закрыть зоны левого и даже центрального защитника. Как только Кёлльнера перевели в главную команду «Нюрнберга», тренер незамедлительно потащил за собой Лёвена.

Зимой прошлого года на него обратили внимание «Спартак» и еще несколько клубов РПЛ. Кроме того, Эдуард попал на карандаш к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, но на момент ЧМ-2018 Лёвену было всего 21. «Лёвен? Я бы не хотел сейчас говорить, кто у нас на радаре, мы много что знаем, но все выводы и анализ мы проводим у себя в кабинете», — приводил ТАСС слова Черчесова.

Увы, в этом сезоне идиллия закончилась. Ни «Нюрнберг», ни персонально Лёвен пока не тянут уровень Бундеслиги. На прошлой неделе после поражения от «Ганновера» в отставку был отправлен любимый тренер россиянина Микаэль Кёлльнер. А самого Лёвена уже полгода преследуют болезненные травмы. Насколько прочным окажется пребывание Эдуарда в «Нюрнберге» с приходом нового тренера — большой вопрос.

Талантливому хавбеку уже 29 лет. Все идет к тому, что дебютировать за сборную России ему не суждено. Фото eurosport.ru

…и он — не один!

История эмиграции Эдгара Приба до боли похожа на историю Лёвена и Ильюченко. Начало 90-х годов, разруха и нестабильность по всей России. В какой-то момент жизнь семейства Прибов стала походить на «блокадную», после чего было принято решение уехать в Германию. «Моим первым воспоминанием из детства стал нюрнбергский аэропорт. Я сидел на руках моей двоюродной сестры и глазел по сторонам, пока родители встречали багаж», — вспоминал Приб.

Мальчик оказался талантливым футболистом, и в академии «Гройтер Фюрта» стабильно был одним из лучших. В дебютных матчах за главную команду Приб раздал пять голевых передач, но затем, к великому сожалению, пошли травмы. В матче с дюссельдорфской «Фортуной» Эдгар порвал связки ахилла, а чуть позднее, за «Ганновер» — крестообразные связки с последующим рецидивом. Примечательно, что история эта случилась буквально через неделю после назначения Приба капитаном «96-х».

Накануне Евро-2016 ходило много разговоров о необходимости включения Эдгара в состав сборной России, однако Слуцкий так и не обратил на него внимания. Сейчас Приб от нашей команды крайне далек. Буквально пару дней назад Эдгар провел первый официальный матч за 2 (!) года — настолько тяжелой оказалась травма! Талантливому хавбеку уже 29 лет. Все идет к тому, что дебютировать за сборную России ему не суждено.

У Юрия Гонци, к счастью, серьезных повреждений нет, и в свои 24 он продолжает играть в футбол на профессиональном уровне. Фото vk.com

Из детского дома — в Бергамо

К сожалению, в Италии наши соотечественники приживаются не так удачно, как в Германии. С трудом пробивается 22-летний голкипер «Наполи» Никита Контини, ныне играющий за «Сиену» на правах аренды. В прошлом году из-за травмы колена завершил карьеру 20-летний вратарь «Фиорентины» Артем Макаров. У Юрия Гонци, к счастью, серьезных повреждений нет, и в свои 24 он продолжает играть в футбол на профессиональном уровне.

До 6 лет Гонци воспитывался в детском доме, пока однажды его не забрала себе приемная итальянская семья. За это время Юрий подзабыл русский язык и освоился в «Альбинолеффе». Здесь он — один из лидеров команды, однако в этом сезоне бергамаски играют ниже всякой критики. «Альбинолеффе» занимает предпоследнее место в Серии С и рискует вылететь в любители. Правда, в последних двух матчах команда все же набрала 6 очков. Более того, в последнем поединке с «Виз Пезаро» (1-0) гол забил именно левый латераль «Альбинолеффе». Наш Юрий Гонци!

Как Кудряшов оставил в тени Робиньо, Адебайора и Турана

Отток российских футболистов за рубеж коснулся и «Рубина». В начале этого года стало известно об отъезде в чешский «Влашим» Ильи Гилязутдинова, выделявшегося в казанском дубле не только мастерством, но и универсализмом. Гилязутдинов способен сыграть практически на всех позициях в атаке. Вслед за Гилязутдиновым во «Влашим» поехал и центральный защитник Илья Шабанов, тоже воспитанник «Рубина» — правда, последнее время он сидел на лавке в «Сызрани-2003».

С учетом того, что в команде также играет украинский хавбек Илья Зубков, а тренирует «Влашим» не кто иной, как Эрик Брабец, адаптация должна пройти нормально. Брабец в свое время оставил заметный след в истории «Динамо» и «Алании» и за это время явно раскусил особенности русского менталитета. Увы, о подъеме в высшую лигу Чехии Гилязутдинову и Шабанову пока можно только мечтать. Их «Влашим» сейчас располагается на 8-й строчке, отставая от лидирующего «Динамо Будевице» на 14 очков.

Буквально вчера экс-защитник дебютировал в матче с «Антальяспором» и сразу же стал автором победного гола. Фото ФК «Истанбул Башакшехир»

Не так давно один испанский клуб выходил с предложением на Сергея Рыжикова, но тот предпочел продолжить карьеру в «Крыльях Советов». У Федора Кудряшова желания попробовать себя в Европе оказалось больше, и он подписал контракт с «Истанбулом». Буквально вчера экс-защитник дебютировал в матче с «Антальяспором» и сразу же стал автором победного гола.

Кудряшов играет в одной команде с Арда Тураном, Эмре Белезоглу, Адебайором и Робиньо. В конкурентах же у него значится сам Гаэль Клиши, но француз повредил колено и с «Антальяспором» сыграть не смог. Что будет с Кудряшовым, когда экс-защитник «Арсенала» вернется в строй — тоже большой вопрос.