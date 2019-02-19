Сбивший гаишника военный следователь Пилипенко стал помощником председателя суда

Профессиональнее сообщество в недоумении — имидж vip-нарушителя плохо сочетается со службой на юридическом «Олимпе»

Казанский военный следователь и сын экс-и.о. мэра Саратова Игорь Пилипенко, ставший известным после того, как устроил погоню, а потом сбил инспектора ГИБДД, стал помощником председателя Саратовского гарнизонного военного суда. Карьера в военных следственных органах для Пилипенко началась, когда его лишили водительского удостоверения за отказ от прохождения медосвительствования, а закончилась, когда суд в Казани оштрафовал его за езду без прав. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», считают, что работать в суде вип-нарушителю ничего не мешает с правовой точки зрения, но не с моральной.

Из следствия — в суд



Игорь Пилипенко, военный следователь, оскандалившийся стычкой с гаишниками из Казани, стал помощником председателя Саратовского гарнизонного военного суда. Судя по информации на сайте суда, на Пилипенко возложили еще и обязанности пресс-секретаря. Теперь по долгу службы экс-следователю придется общаться с журналистами, хотя ранее Игорь Пилипенко любви к представителям СМИ не питал.

Зато молодой человек был не прочь погонять, да подшофе, благодаря чему и стал знаменит на всю Россию. Популярность накрыла его в ноябре 2017 года. Тогда Пилипенко было 25 лет и служил он следователем 384-го военного следственного отдела ВСУ СК России по Центральному военному округу.



В центре Казани сотрудники ГИБДД устроили за следователем погоню — он сначала дважды проехал на красный свет, потом не подчинился требованиям гаишников остановиться. Когда следователя прижали на светофоре, а лейтенант Марсель Бадрутдинов подошел к Пилипенко для проверки документов, тот рванул с места, протащив инспектора несколько метров, и тот чудом не оказался под колесами проезжавшего мимо троллейбуса.

В центре Казани сотрудники ГИБДД устроили за следователем погоню — он сначала дважды проехал на красный свет, потом не подчинился требованиям гаишников остановиться. Скриншот видео

Vip-нарушитель: пьянка за рулем, передача прав лишенному и стоянки в неположенном месте

У Пилипенко был повод избегать встреч с инспекторами. За две недели до истории в Казани в силу вступило решение Ижевского Индустриального суда о лишении военного следователя прав на полтора года и назначении штрафа в 30 тыс. рублей по ч. 1 ст. 12.26. Как следует из материалов дела, в июне 2016 года Игоря Пилипенко остановили сотрудники ГИБДД. От него разило алкоголем, речь была несвязная, от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался. Права в положенный срок Пилипенко не сдал. В таких случаях наказание исчисляется со дня их изъятия, что и произошло только через год. Вероятно, в 2016 году Пилипенко еще не был военным следователем, иначе его судил бы не гражданский, а военный суд. В решении по делу говорится, что за нарушения ПДД Пилипенко за год привлекался к ответственности трижды.

Пикантность ситуации в том, что базы МВД регионов России не сообщаются, и инспекторы ГИБДД в одном субъекте могут не знать, что водитель был наказан в другом субъекте. По данным ГИБДД Татарстана, с декабря 2015 года по февраль 2017 следователь четыре раза нарушал ПДД и был оштрафован: за стоянку на пешеходном переходе — на 1000 рублей, стоянку в неположенном месте — на 1 500 рублей и на 30 000 рублей — за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему или лишенному прав. Ну и знаменитые «подвиги» военного следователя 8 октября 2017 года в Казани со штрафами на сумму 2 800 рублей.



В Казанском военном гарнизонном суде Игорь Пилипенко, когда его судили после погони с казанскими гаишниками по ч. 2 ст. 12.7 КоАП (управление ТС водителем, лишенным права управления ТС), оправдывался тем, что не нашел в базе МВД Удмуртии сведений о привлечении себя к административной ответственности, поэтому посчитал, что имеет право управлять автомобилем. По факту посягательства на жизнь сотрудника ГИБДД дело в отношении следователя возбуждено не было.



По факту посягательства на жизнь сотрудника ГИБДД (Марсель Бадрутдинов в центре) дело в отношении следователя возбуждено не было. Фото Дарьи Турцевой

Уволился «по собственному» сразу после суда

Может ли следователь Пилипенко служить в следственных органах, тем более военных? Этот вопрос сразу возник у тех, кто посмотрел видео с его задержанием. В Главном военном следственном управлении сразу после эпизода с гаишниками в Казани заявили, что в отношении следователя принято решение, его проверяют в военной прокуратуре Центрального военного округа.

27 декабря из 384-го военного следственного отдела ВСУ СК России по Центральному военному округу Игорь Пилипенко уволился — официальная версия утверждает, что по собственному желанию. Интересно, что Казанский гарнизонный военный суд вынес в отношении следователя постановление о назначении административного наказания 26 декабря, то есть днем ранее.

Без работы vip-нарушитель ходил недолго и был принят помощником председателя Саратовского гарнизонного военного суда. Опрошенные «Реальным временем» сотрудники судов не припомнили ни одного случая, чтобы на должность помощника председателя суда назначались лица с таким неоднозначным прошлым.



Сам Игорь Пилипенко комментировать свою работу помощником председателя суда и события из прошлого отказался. С корреспондентом «Реального времени» он был приветлив, пока не услышал вопрос о конфликте с ГИБДД в Казани. После этого бросил трубку.

Интересно, что сразу после конфликта в Казани не только Пилипенко, но и его высокопоставленный отец — Cергей Пилипенко — с должности и.о. мэра Саратова отправился руководить одним из районов города.

Сразу после конфликта в Казани его высокопоставленный отец — Cергей Пилипенко — с должности и.о. мэра Саратова отправился руководить одним из районов города. Фото saratovmer.ru

«Суды — это юридический «олимп», и там должны быть чистые ребята»

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», считают, что формально в трудоустройстве помощником председателя суда попавшегося на пьянке и побеге от гаишников экс-следователя нарушений нет, но с моральной точки зрения, конечно, не хотелось бы, чтобы в органах правосудия работали сотрудники с таким бэкграундом.

— Тут надо посмотреть: если уголовное преследование было прекращено, постановили, что он не виноват, то он может быть помощников судьи, противозаконного в этом назначении ничего нет. Но с другой точки зрения — он сегодня помощник, а завтра попытается стать судьей, и это — уже ненормально. Таких людей нельзя допускать к правоохранительной системе, тем более к судебной системе. Хотя суды к правоохранительной системе не относятся, но мы считаем, что это «олимп» юридический, и там должны быть чистые ребята, — говорит Рафил Нугуманов, экс-замминистра внутренних дел РТ, заместитель председателя комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ.

— В судах работает много технических сотрудников, не влияющих на рассмотрение дел, это своего рода «винтики». Любой чиновник — это просто чиновник, и у него есть права и полномочия в рамках его должности. Папаша у него не такой уж и высокопоставленный, не думаю, что он может на что-то повлиять. Если мне кто-то звонил с просьбой в отношении проштрафившегося сотрудника, я увольнял сразу. Но в целом надо учитывать все обстоятельства, все очень субъективно, — считает Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ.

— Вопрос о морали и праве — вопросы разного характера. Если нет правовых запретов на работу в суде, то почему бы нет? А то как он сам осознает свои нравственные обязательства — это его внутренне дело, — говорит председатель Совета общественной организации «Казанский правозащитный центр» Игорь Шолохов.