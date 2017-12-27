Погоня за сыном замглавы Саратова: суд признал виновным военного следователя Игоря Пилипенко

Нарушитель неожиданно заболел, но зато в суд явились все трое инспекторов, участвовавших в погоне, включая знаменитого «лейтенанта-шпингалета»

Фото: Дарья Турцева

Вахитовский районный суд Казани вынес решение по делу Игоря Пилипенко. Обратились к Фемиде представители Госавтоинспекции Татарстана и попросили определиться с административным наказанием по фактам проезда на красный свет и невыполнения требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Постановления в отношении обычных водителей инспекторы выносят сами, но тут особый случай. Пилипенко — следователь Военно-следственного управления СКР, и в отношении него действует особый порядок привлечения к административной ответственности. Подробности — в материале «Реального времени».

Занятой, больной следователь и три инспектора

В суд Игорь Пилипенко снова не явился. Накануне он прислал телефонограмму о том, что занят на процессе в военном суде, и попросил перенести заседание на следующий день, а сегодня прислал другую телефонограмму, в которой объяснил, что заболел, и попросил рассмотреть дело без него.

Зато прибыли все три инспектора — герои видео с задержанием Пилипенко: Хуснутдинов, Ахмадеев и Бадрутдинов. Последний — как раз тот самый «лейтенант-шпингалет», получивший это прозвище от депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина. Сибагатуллину не понравилось, что сотрудник ГИБДД не проявил должного уважения к народному избраннику, остановив для проверки его автомобиль.

Как выяснилось в суде, утром 8 октября военный следователь нарушил как минимум три правила дорожного движения — дважды проехал на красный сигнал светофора и не подчинился требованиям инспекторов, которые, заметив нарушения, хотели его остановить.

Прибыли все три инспектора — герои видео с задержанием Пилипенко: Хуснутдинов, Ахмадеев и Бадрутдинов



«Стрелка погасла, и вот он со второго ряда начинает поворот»



В 8.27 Пилипенко поворачивал с улицы Карла Маркса налево — на улицу Пушкина. Для этого там есть дополнительная секция светофора. По словам инспектора Хуснутдинова, пересек стоп-линию Пилипенко, уже когда стрелка погасла.

— Я увидел, что секция не горела, я не первый день работаю на этом месте, прекрасно знаю работу всех светофоров и представляю, с каким промежутком времени они работают. Для меня было очевидно, что он проехал на красный, — рассказал Хуснутдинов.

Игорь Пилипенко (в суде зачитывали его показания, данные ранее) утверждает, что ехал на зеленый: «дождался, когда загорится разрешающий сигнал на секции светофора, после чего совершил поворот на улицу Пушкина, двигаясь при этом за автобусом».

Чья правда, установили с помощью видеозаписи. «Стрелки» светофора на ней не видно, погасла она или нет — ориентировались по другим светофорам, попавшим в кадр.

— После того, как дополнительная секция выключается, загорается зеленый сигнал светофора для встречного направления, мы видим здесь, что для участников дорожного движения, которые едут со стороны улицы Театральной, загорелся зеленый сигнал светофора, соответственно, секция там погасла. И вот он со второго ряда начинает поворот, вот его автомобиль «Киа Спортедж», — прокомментировал видео судье инспектор Хуснутдинов.

Пилипенко: «Я дождался, пока загорится зеленый сигнал, после чего начал движение»

Автомобиль инспекторов стоял на улице Пушкина, недалеко от перекрестка с Карла Маркса, на видео, которое демонстрировали суду, Хуснутдинов общается с другим водителем, но, заметив проезд на красный, поднимает жезл и хочет остановить автомобиль Пилипенко.

— Он не останавливается, и мной осуществляется попытка преследования транспортного средства, — прокомментировал Хуснутдинов.

Скрываясь от погони, Пилипенко на следующем перекрестке — с улицей Горького, снова пролетает на красный свет. Но видеозаписи с этим нарушением не было. Восстанавливали события со слов инспектора Ахмадеева, который дежурил на перекрестке Пушкина и Горького, водителей там часто ловят на непропуске пешеходов.

— Нес службу в 15 метрах от перекрестка и стал очевидцем, как «Киа Спортедж» проехала на запрещающий сигнал светофора. Спустя некоторое время увидел, как патрульная машина проехала по Пушкина за ним, — рассказал Ахмадеев.

«При приближении к перекрестку Пушкина и Горького я дождался, пока загорится зеленый сигнал, после чего начал движение. Каких-либо нарушений ПДД с моей стороны допущено не было», — зачитал судья показания Пилипенко.

Погоня за Игорем Пилипенко была недолгой — на следующем перекрестке экипаж притормозил нарушителя. Фото: скриншот видео youtube.com



«Послужной список» военного следователя: лишение прав и штрафы на 30 тысяч рублей

Погоня за Игорем Пилипенко была недолгой — на следующем перекрестке экипаж притормозил нарушителя. Марсель Бадрутдинов подошел к водительской двери и попросил предъявить документы, но это не понравилось следователю, так что он резко дернулся с места, но не ожидал, что инспектор крепко вцепится в автомобиль.

Нежелание общаться с ГИБДД объяснялось просто — Пилипенко лишен водительских прав, по некоторым данным, за отказ проходить медосвидетельствование. С 1 декабря 2015 года по февраль 2017-го следователь минимум четыре раза нарушал ПДД и был оштрафован за стоянку на пешеходном переходе — на 1000 рублей, стоянку в неположенном месте — на 1500 рублей и на 30 000 рублей — за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему или лишенному прав.

К этому «послужному списку» Пилипенко теперь добавились еще три штрафа. Судья признал виновным военного следователя во всех нарушениях, оштрафовав на тысячу рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора и на 800 рублей за неподчинение требованию инспектора.

А был ли нос: следователи проверяют «ответочку» Пилипенко

Кстати, Пилипенко мириться с действиями гаишников, сначала жестко скрутившими его, а потом и обнародовавшими его личность, не стал. Фотографии его прав и документов на авто тут же попали в Сеть. И тут стала известна еще одна подробность: военный следователь — сын замглавы Саратова Сергея Пилипенко, и катался он на машине, принадлежащей, судя по налоговой декларации, отцу. Инспекторам ВИП-нарушитель прислал «ответочку», обвинив в том, что они сломали ему нос.

— Он написал заявление на наших сотрудников, что якобы был причинен вред его здоровью, сейчас проводится проверка, после нее будет вынесено процессуальное решение. Из-за того, что результаты экспертизы не были получены, она продлилась на 30 дней, — рассказал «Реальному времени» начальник ГИБДД МВД РФ по РТ Ленар Габдурахманов.

Был ли нос, сейчас выясняют в СКР. Известно, что сразу после того, как Пилипенко скрутили, ему вызвали скорую помощь, врачи его осмотрели, но от госпитализации следователь отказался.

«Он написал заявление на наших сотрудников, что якобы был причинен вред его здоровью, сейчас проводится проверка, после нее будет вынесено процессуальное решение», — рассказал Ленар Габдурахманов. Фото Олега Тихонова

Скрылся от суда и подтер следы в соцсетях

Военно-следственный отдел СКР РФ, где работает Пилипенко, провел в его отношении свою проверку. Решение есть, но какое — в Главном военном следственном управлении предпочли не говорить до тех пор, пока его не рассмотрит военная прокуратура.

«Сообщаем, что в настоящее время принятое процессуальное решение по результатам проверки в отношении старшего лейтенанта юстиции Пилипенко И.С. проверяется в военной прокуратуре Центрального военного округа», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

Достоин ли следователь Пилипенко служить в следственных органах — этот вопрос сразу возник у тех, кто посмотрел видео с его задержанием. Примечательно, что сразу после инцидента следователь подчистил страницы в соцсетях, убрав из них друзей, которые могли бы рассказать журналистам о нем, а недавно совсем удалил страницы.