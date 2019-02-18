Успеть за полдня: 20-й по счету визит Владимира Путина в Татарстан

Создание благоустроенного жилья и комфортной среды, борьба с неадекватами за рулем и угарным газом и вода, которую лучше не пить, — обзор недели от программы «7 дней».

На прошлой неделе Татарстан посетил Владимир Путин. Короткий, всего на полдня, визит в республику, как подсчитали коллеги-журналисты, — 20-й по счету, для президента России оказался насыщенным: посещение Центра культуры и спорта «Московский», встреча с государственным советником Татарстана Минтимером Шаймиевым и командой «КАМАЗ-мастер», заседание Госсовета РФ в Иннополисе и запуск нового производства бензинов на ТАНЕКО. Об этом и не только — в обзоре очередного выпуска информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век».

Путин в Казани

Темпы ввода жилья и решение проблемы обманутых дольщиков с федеральным размахом обсуждали в Татарстане. Под председательством президента России Владимира Путина в самом молодом городе страны Иннополисе состоялось заседание Государственного совета РФ.

Ожидается, что уже к 2023 году темпы ввода нового жилья в целом по стране вырастут с нынешних 80—85 млн квадратных метров до 120 миллионов. Но есть сложности. И именно о них говорили в Татарстане. Первая — обманутые дольщики. Точнее, не те люди, которые пострадали от несовершенства схемы, а именно сама система, когда граждане отдают свои средства в надежде въехать в благоустроенное жилье, а потом оказываются один на один с не рассчитавшим свои силы и обанкротившимся застройщиком, а то и вообще — против изначально замыслившего ограбить доверчивых вкладчиков «бизнесмена».

Государство предлагает внедрить принципиально новую схему долевого строительства: через банки и с использованием эксроу-счета, жестко привязанного к конкретному объекту. То есть средства нельзя ни снять, не перевести на другой счет, использовать для строительства другого объекта и пр. И сам застройщик сможет получить деньги только после сдачи дома.

Новая схема долевого строительства несет некоторый «негатив»: часть застройщиков будут вынуждены уйти с рынка. Просто потому, что не обладают достаточным объемом свободных средств, чтобы изначально возводить жилье за свой счет, а только потом подсчитывать прибыль. Пессимистичный прогноз президента Гильдии риелторов РТ Андрея Савельева — освободится до 30% рынка. Как следствие, объемы строительства, по крайней мере, на начальном этапе, несколько упадут, а стоимость квадратных метров поднимется. Главный положительный момент — новых обманутых дольщиков не будет. То есть дом будет сдан в любом случае, а деньги, внесенные людьми за свои будущие квартиры, будут лежать на банковском счету в неприкосновенности, пока не состоятся все новоселья.

Программа «Комфортная среда» в республике начала реализовываться одной из первых в стране. Фото Максима Платонова



Не менее важно, чтобы людям было комфортно не только в своих жилищах, но и рядом с домом, в родном районе, квартале, населенном пункте. И здесь Татарстану тоже есть чем поделиться. Программа «Комфортная среда» в республике начала реализовываться одной из первых в стране. Успехи есть, да такие, что помощника президента Татарстана Наталию Фишман, курирующую это направление, едва не забрали в Москву — распространять полученный опыт в масштабах страны.

В этот раз Татарстан снова подкинул федеральному центру темы для размышления. Населенные пункты, особенно большие города, перестали быть местом комфортного проживания людей: скучная, а то и откровенно монструозная, упрощенная донельзя застройка, постоянно растущая и подминающая под себя все окружающее сеть автомобильных дорог. Человеку XXI века почти негде отдохнуть душой. В республике предлагают и успешно создают территории, где можно отдохнуть душой. Горкинско-Ометьевский лес — яркий и далеко не единственный пример. И речь идет о создании общественных пространств не только в крупных городах, но и в меньших населенных пунктах. Причем к обсуждению того, каким быть парку, скверу или набережной, активно привлекается местное население.

В Татарстане Владимир Путин в этот раз пробыл всего несколько часов. Кроме участия в заседании Госсовета, президент РФ успел осмотреть Центр культуры и спорта «Московский», встретиться с командой «КАМАЗ-мастер», недавно покорившей очередной Дакар, дистанционно, из Иннополиса, принял участие в запуске нового производства бензинов на ТАНЕКО. При этом впечатлился и размахом комплекса, и стоящими перед ним и перед всей нефтехимической отраслью республики планами. Не смог Владимир Путин покинуть Татарстан, не повстречавшись со старым другом — первым президентом Татарстана, Государственным советником РТ Минтимером Шаймиевым. А еще он был приглашен в Казань в августе текущего года. 22 числа последнего летнего месяца столица Татарстана принимает мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills-2019.

Почему дома небезопасны?

— Только в Татарстане с начала этого года угарным газом отравились 27 человек, из них 12 детей, — приводят печальную статистику наши коллеги из редакции информационно-аналитической программы «7 дней». Для сравнения: за весь 2018 год, согласно данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по РТ, от отравления угарным газом пострадал 41 человек, погибли — 11.

Лидируют по числу несчастных случаев Зеленодольск, Альметьевск, Бугульма и Казань.

Сейчас по всей республике идет масштабная проверка квартир и домов. Фото o-nedvizhke.ru

Головная боль, тошнота, потеря ориентации в пространстве — такие симптомы перед тем, как потерять сознание, отмечали все те, кого успели спасти врачи.

Неисправные газовые колонки и плиты, забитые, закрытые мебелью или заклеенные обоями вентиляционные каналы, редкие проветривания, современные пластиковые окна без приточных каналов — вот наиболее частые причины несчастий.

Сейчас по всей республике идет масштабная проверка квартир и домов, где установлены газовые колонки. В Бугульме комиссия работает с 5 января и из 16 тыс. квартир успела осмотреть 12 тысяч. В трети из них обнаружены нарушения, способные привести к очередной беде. Между тем, согласно постановлению правительства РФ №410, представители газовой службы обязаны в случае обнаружения опасного нарушения отключить квартиру от газа. До исправления ситуации.

До настоящего времени ремонт и содержание в порядке вентиляционных каналов и дымоходов осуществлялись и продолжают осуществляться за счет расходов на текущий ремонт жилых домов. Фактически — по остаточному принципу. С 1 июля 2019 года за диагностику и поддержание в работоспособном состоянии дымоходов и вентканалов придется платить отдельно.

Куда исчезли коровы ПК «Камский»?

Этот вопрос сегодня интересует не только журналистов, но и правоохранительные органы. За последние 5 лет некогда преуспевающий кооператив, земли которого раскинулись неподалеку от Набережных Челнов, лишился двух третей поголовья крупного рогатого скота. Исчезли в неизвестном направлении не только животные, но и значительная часть общедолевого имущества.

Более 800 голов КРС, трактора, комбайны обрели новых хозяев. Причем руководство кооператива провернуло многомиллионные сделки, не согласуя их с остальными пайщиками. Об этом в своем материале сообщают наши коллеги из редакции «7 дней».

Более 800 голов КРС, трактора, комбайны обрели новых хозяев. Фото ntkzavod.com.ua



В 2012 году экс-руководитель ПК «Камский» Фоат Вильданов в обход устава, минуя голосование всеми участниками кооператива, передал дела двум своим сыновьям. В итоге к настоящему времени из 1 253 голов КРС осталось чуть более 400. Причем дойного стада — лишь около сотни. Здания коровников при этом разваливаются, людей на фермах почти нет. Долги только по заработной плате превысили 3 млн рублей, еще 5 млн рублей — налоговая задолженность.

В ноябре прошлого года Управление МВД РФ по городу Набережные Челны возбудило уголовное дело. Правда, пока лишь в отношении самого Фоата Вильданова и только по одному факту 2011 года — хищение имущества кооператива на сумму чуть более 7 млн рублей. Удастся ли вернуть похищенное — вопрос, на который должно ответить следствие.

Эта служба и опасна и трудна

Очередное ЧП, пострадавшим в котором стал сотрудник республиканского ГИБДД, возмутило общественность. Автомобилист зажал стеклом машины руку инспектора, подошедшего проверить документы, и рванул с места, протащив полицейского за собой несколько десятков метров. А после того как его машина столкнулась с другим автомобилем, — просто сбежал, бросив раненого человека на дороге.

Как рассказал позже начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов, инспектор, осознавая всю опасность для собственной жизни, все же сделал все, чтобы остановить машину с неадекватным водителем. Не решившись применить табельное оружие, поскольку вокруг было много гражданских лиц, несмотря на то, что его тащило по дороге за едущей машиной, он сумел выдернуть ключи из замка зажигания. Потому автомобиль и остановился.

Инспектор ДПС был доставлен в больницу, где выяснилось, что у него травма ноги. Сейчас его здоровью уже ничего не угрожает. Беглеца задержали, им оказался Алмаз Заутдинов. К своим 37 годам он уже имеет шесть судимостей. Грабежи, кражи, угон, изнасилование — список доказанных преступлений впечатляет. К слову, прав он лишен до 2021 года — за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного лица о прохождении медицинского освидетельствования. Сейчас к длинному и без того «послужному списку» Заутдинова прибавится еще одна серьезная статья — «Применение насилия в отношении представителя власти».

Редакция программы «7 дней» подняла статистику за последние несколько лет и выяснила, что случаев нападения на сотрудников Госавтоинспекции все больше. В декабре 2016 года неадекватный водитель ворвался на своей машине в зал ожидания аэропорта «Казань» и едва не сбил стражей порядка. В 2017 году в Сабах на сотрудника полиции напали трое мужчин — пришлось применить табельное оружие. В 2017 году было нападение на сотрудника полиции в Казани. В прошлом году Орденом Мужества был награжден Юрий Матренин. Посмертно. Отец двоих детей погиб, останавливая автонарушителя. Только по итогам 2018 года в Татарстане были возбуждены 13 дел на лиц, позволивших себе применить насилие в отношении представителей власти, 20 дел — за оскорбление сотрудников правоохранительных органов, еще 400 — за неповиновение полицейским.

Случаев нападения на сотрудников Госавтоинспекции все больше. Фото Рината Назметдинова

Сотрудники полиции в целом и ГИБДД в частности проходят специальную подготовку по действиям в случае возникновения нештатных ситуаций. В том числе несущих угрозу жизни и здоровью как самих полицейских, так и находящихся поблизости людей. А республиканские законодатели предложили ужесточить наказание за повторные нарушения и особенно — за вождение без прав. Инициатива уже направлена на рассмотрение федеральных коллег.

Почем сегодня чистая вода

В трех селах Высокогорского района, где побывала съемочная группа «7 дней», из кранов течет вода, получившая определение «техническая». Пить ее нельзя, готовить на ней тоже лучше не стоит. И мыться ею сможет тоже далеко не каждый. Жесткость выше нормы в 5 раз, присутствуют муть и бактерии. И это при том, что несколько лет назад там прошла реконструкция системы водоснабжения.

Качество воды в республике на должном уровне далеко не везде. В казанском поселке Новая Сосновка люди страдают от повышенной жесткости воды. Из строя выходит бытовая техника, да и за состояние здоровья люди сильно беспокоятся. Песок и камни в почках никому не нужны.

Та же картина складывается в Советском районе столицы Татарстана. Жесткость воды в поселке Дербышки вдвое превышает норму. Городские власти обещают исправить ситуацию, но… Один срок прошел в 2014-м, второй — совсем недавно. Новый назначен на 2028-й. Люди питьевую воду предпочитают покупать, благо бизнес на спрос среагировал. Только на ул. Советской журналисты нашли три водоразливных автомата на расстоянии 50 метров друг от друга. А заодно задались вопросом: сколько люди тратят на воду, чтобы потом не тратить на лекарства. При стоимости литра воды в 3 рубля и объеме бочки (а она наполняется каждый день) в 5,5 тонны только жители окрестных домов в год тратят на воду 6 млн рублей. А все Дербышки, где таких автоматов наберется с десяток? Простая математика: до момента, когда из кранов наконец потечет нормальная вода, жители поселка заплатят за эту самую воду около 400 млн рублей. В 2014-м году на строительство нового водопроводного узла в поселке требовалось 1,2 млрд рублей.

Поселку Ильино в Высокогорском районе повезло. Есть колонка и вода в ней — хорошая. Потому сюда приезжают с канистрами и бутылями из трех соседних сел, где с водой не так просто — Чубатово, Усад и Тимофеевки. Тех самых, где в кранах вода «техническая». Еще 31 населенный пункт района вообще не имеет сетей водоснабжения. В этом году Минэкологии Татарстана обещало выделить Усадскому сельскому поселению миллион рублей на геологоразведку. Будут искать новую воду. Бурить будут на глубину более 160 метров, где жесткость воды ниже, а сама она — чище.

Качество воды в республике на должном уровне далеко не везде. Фото Максима Платонова

В целом в Татарстане проделана большая работа по обеспечению населения чистой питьевой водой. С 2010 года на реализацию одноименной республиканской программы было выделено более 5,7 млрд рублей. Начиная с 2019 года в РТ начнут поступать средства уже по федеральной программе «Чистая вода». За 5 лет планируется освоить более миллиарда. Уже в этом году 9 млн рублей на решение проблем получит Тимофеевка. Качество воды, по прогнозам, должно повыситься в течение 3 лет.

А в этом году дважды вырастут тарифы на ЖКХ, а значит — и на воду. Первый подъем уже состоялся: с первого января на 1,7%. Второй раз, уже на 3%, расценки поднимутся в июле.

Увидеть эти сюжеты и узнать больше об их героях и темах можно в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 18 февраля в эфире телеканала «Новый век» в 13.00 или на его сайте.