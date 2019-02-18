Строитель «Театра радости»

Десять успешных проектов Александра Славутского

Фото: Роман Хасаев

Сегодня ровно 25 лет, как в Качаловском театре служит Александр Славутский. Случай для этого театра уникальный — никто из главных режиссеров не проработал здесь так долго. «Реальное время» вспоминает те позитивные перемены, которые связаны с именем сегодняшнего директора-художественного руководителя БДТ им. В.И. Качалова, народного артиста РФ и РТ, лауреата Госпремии РТ им. Г. Тукая.

«Казань мне не понравилась»

Конец 80-х — начало 90-х годов для Качаловского театра были далеко не лучшим временем — главные режиссеры менялись так часто, что некоторые еле-еле дорабатывали один сезон. В один из периодов театром вообще руководил «художественный совет», что усугубляло печальное положение.

Да и вообще, с момента ухода из Качаловского главного режиссера Наума Орлова в начале 70-х, а он был одной из знаковых фигур в региональных театрах, говорить о какой-либо «генеральной линии» здесь не приходилось. Недолгое пребывание в статусе главного режиссера Качаловского театра талантливого Владимира Портнова было исключением. Но было оно недолгим.

Главные режиссеры приезжали и уезжали, новые постановки, отмеченные эклектикой, еле-еле выдерживали сезон, афиша театра напоминала одеяло в стиле пэчворк, и количество пустых мест в зрительном зале во время спектакля становилось катастрофическим.

В феврале 1994 года, когда кресло главного режиссера в очередной раз пустовало, по приглашению тогдашнего директора БДТ Григория Первина в Казань из Ростова-на-Дону приехал Александр Славутский, возглавлявший до этого театр в этом городе и во многих российских городах.

Фото kznportal.ru

«Казань мне поначалу не понравилась — сугробы, заборы, заклеенные афишами, какой-то серый город», — вспоминает сейчас Александр Славутский. Поначалу он не думал, что останется здесь надолго. Но именно в Казани он смог построить свой обетованный «Театр-дом, Театр-радости», вернув и авторитет Качаловскому, и зрителя в его зал.

Вот десять позитивных перемен, которые произошли с Качаловским за эти годы, сделав его одним из самых успешных региональных театров с практически постоянными аншлагами.

Перемена статуса



Хотя Качаловский театр уже разменял третью сотню лет, он не имел статуса академического. Это было странно для одного из старейших российских театров. Статус академического БДТ получил в 1996 году — вполне по заслугам. Новоселье в старом доме



Фото turproezdka.ru



Как большинство построек позапрошлого века, здание Качаловского театра давно уже требовало реконструкции. Славутскому удалось убедить правительство РТ выделить деньги. Реконструкция, которая шла поэтапно, обошлась в сумму чуть более миллиарда рублей — пример по нынешним временам фантастический. Причем в то время, когда шли работы, Славутский постоянно бывал в театре, контролируя их ход. Площадь театра изрядно увеличилась, появились новые просторные цеха, удобные гримерные, сцена для репетиций, по размеру равная основной сцене. Теперь на репетиционной сцене можно полностью выстраивать декорации, репетировать спектакль и затем переносить его один в один на основную сцену. Реконструкция завершилась в 2014 году. Открытые границы



В 1996 году состоялись первые гастроли Качаловского театра за границу. На фестивале в Египте были показаны «Плутни Скапена» в постановке Славутского. После этого начались регулярные поездки на фестиваль русского искусства в Марсель, позже состоялись поездки в Чехию, Болгарию, Германию, Китай. В параллель



Еще до завершения реконструкции в Качаловском театре появилась Малая сцена, она открылась в 2012 году. Сейчас спектакли качаловцев практически каждый вечер идут сразу на двух сценах. Малая сцена — трансформер, зрительный зал может видоизменяться в зависимости от особенностей постановки.



Фото Максима Платонова Учитель, воспитай ученика



Два выпуска актерского факультета ГИТИСа, которые прошли в 1998 и 2010 годах, омолодили качаловскую труппу, которая требовала обновления. Будущие актеры-качаловцы учились в Казани, лекции им читали приезжающие педагоги ГИТИСа, руководителем курса был Александр Славутский.

Заслуженные награды



Впервые за всю историю Качаловского театра несколько актеров и главный художник стали лауреатами Госпремии РТ им. Г. Тукая. Высокой награды за спектакль «Скрипач на крыше» были удостоены исполнитель главной роли Михаил Галицкий и сценограф Александр Патраков, работа актеров Светланы Романовой и Геннадия Прыткова была отмечена в спектаклях «Вишневый сад» и «Дядюшкин сон». В едином стиле



Фото Дмитрия Резнова



В Качаловском театре появился фирменный стиль, и он строго соблюдается. Афиши, программки к спектаклям, буклеты — все выполнено элегантно и даже может считаться своего рода «сувенирной продукцией» театра. Возвращение Качалова



В атриуме БДТ появился памятник Василию Качалову, его выполнила казанский скульптор Ася Миннулина. В 2005 году состоялось торжественное открытие, на которое были приглашены родственники Василия Ивановича и старейшие актеры-мхатовцы. Фестивалим!



Осенью 2018 года состоялся первый в истории Качаловский фестиваль. На него были приглашены театр им. Ленсовета, Небольшой драматический театр из Санкт-Петербурга, камерный театр из Воронежа и Вахтанговский театр. Тема первого феста — «Классика в современном прочтении». Сами качаловцы показали на фесте «Бег» и «Женитьбу». Было решено проводить Качаловский фестиваль один раз в два года, так что следующий пройдет в 2020 году. Но нынешний год, Год театра, все же не останется без фестиваля. Международный фест «Европа — Россия — Азия» посетят театры из Ганновера, Пекина, российский театр представит Театр-студия Сергея Женовача. Долг памяти



Фото Максима Платонова



В Качаловском театре на двух этажах открылся театральный музей. Его площадь 500 квадратных метров, 300 из них отданы под экспозицию, 200 — под хранилище. В коллекции театрального музея 20 000 единиц хранения. Экспозиция, в которую включаются личные вещи артистов, фотографии, программки, афиши, рассказывает об истории русского драматического театра в Казани за два с лишним века.