Рустам Минниханов: «Колхозников должны искать премьер с президентом? Так не бывает»

Президент раскритиковал татарстанские ТОСЭР за слабую наполняемость, а на подходе — пятая в Менделеевске

Фото: Ринат Назметдинов

Совместная коллегия Минэкономики и Минпромторга РТ: Москва готовит «финансовый дождь» поддержки для экспортеров несырьевой продукции, Ренат Мистахов уехал во Вьетнам, а президент недоволен низкой заполняемостью ТОСЭР и распределением денег Региональной лизинговой компании в пользу нетатарстанских проектов. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Сюда пришел — как домой вернулся»



Подведение итогов экономического развития Татарстана за 2018 год проходило вчера в культовом для грандов машиностроения месте — в историческом здании КДК им. Ленина, восстановленного на деньги авиационных заводов Казани. Несмотря на величественный облик культурно-досугового комплекса, внутри него сохранилась достаточно камерная обстановка: войдя, гости попадали в вестибюль с бело-серыми мраморными колоннами, затем по мраморной лестнице строгой геометрии с широкими мраморными поручнями они направлялись в зал с дубовым паркетом, а дальше — в центральный зал, интерьер которого украшен красным бархатом. Сплошной мрамор цвета слоновой кости сочетается с массивными дубовыми дверями — полная противоположность современным сэндвич-панелям. Ну точно «Back in the USSR»! А ведь многие генеральные директора татарстанских машиностроительных предприятий родом из Советского Союза. Как признался один из гостей коллегии, «сюда пришел — как домой вернулся».

По традиции машиностроители развернули на коллегии экспозицию. Но на этот раз она получилось достаточно скучной: почти все промышленные предприятия выложили на стендах распечатанные на бумаге образцы производимой техники. Это в духе оборонных предприятий, объясняющих такую непрезентабельность повышенной секретностью… Скромно демонстрировались челнинский «Ремдизель», производящий бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», Казанский электротехнический завод, «Позис», завод Горького, «Татхимфармпрепараты». И лишь к концу выставки натыкаешься на чудо — руку робота, которая без устали размахивает флагом. Правда, узнать, кого символизирует экспонат, журналистам не удалось: «не выдали».

По традиции машиностроители развернули на коллегии экспозицию. Но на этот раз она получилось достаточно скучной



Тем не менее почти полчаса до начала коллегии в выставочном зале царило столпотворение. Президент и гендиректор Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев и Алексей Пахомов все никак не отступали от гендиректора Зеленодольского завода им. Горького Александра Карпова, видимо, боясь отдать «трофей» журналистам после сенсационного известия об участии шефа Карпова в расследовании взяток в Минобороны РФ.

Сам глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов на коллегию не приехал. По слухам, буквально вчера он вылетел на выставку военной техники во Вьетнам. В феврале — марте ожидается подписание очередного экспортного контракта на поставку двух фрегатов «Гепард» для этой страны, и, возможно, Мистахов вернется с хорошими новостями. Достаточно радостно руководство Минэкономики встретило гостью из Дагестана — экс-замминистра РТ Наталью Таркаеву. С чем связан на этот раз ее приезд в Казань? «Я личную жизнь не комментирую», — отказывалась она от общения с прессой.

Президент приехал на заседание совместной коллегии министерств с федеральными гостями — заместителем министра промышленности и торговли РФ Василием Осьмаковым, врио директора департамента планирования территориального развития Минэкономразвития РФ Алексеем Елиным, уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым и председателем совета директоров Челябинского трубопрокатного завода Андреем Комаровым. Последний уже не раз приезжал в Татарстан: помимо прямых поставок ЧТПЗ трубного металлопроката в республику его дочерняя компания «Римера» владеет Альметьевским насосным заводом «АЛНАС». Зал КДК им. Ленина примерно на 300 мест был полон.

Зал КДК им. Ленина примерно на 300 мест был полон



«Цифровые» заводы уже строятся в стране

Экономические достижения 2018 года пунктиром показали в бодром видеосюжете. На деловой лад публику настроило видеообращение министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Он сообщил с экрана, что с этого года для оценки экономического развития регионов вводятся 15 индикаторов эффективности, среди которых уровень цифровизации и производительности труда — как раз те, к которым промышленники порой относятся с явным скепсисом и иронией.

Макроэкономические показатели 2018 года озвучил министр экономики Фарид Абдулганиев. ВРП составил 2,44 трлн рублей, рост — 1,5%. Абдулганиев сообщил, что республика участвует в 47 федеральных проектах, на реализацию которых в течение 3 лет будет направлено 48,5 млрд рублей. К 2024 году Татарстан хочет вырасти на 17,9% до 3 трлн рублей ВРП.

В этом году татарстанская промышленность изъявила готовность участвовать в трех национальных проектах: «Повышение производительности труда», «Цифровая экономика» и «Международная кооперация и экспорт», сообщил в своем отчете вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. В первый нацпроект включены и получили финансовую поддержку 17 предприятий. Они обязаны ежегодно увеличивать темпы производительности труда на 5%.

Макроэкономические показатели 2018 года озвучил министр экономики Фарид Абдулганиев



«Цифровые» заводы уже строятся в стране. Каримов рассказал об удивительном мини-заводе по пищевой переработке стоимостью $7 млрд в подмосковной Кашире: «Завод полностью роботизирован: на нем работает 80 человек вместо 800, и он покроет 30% всей потребности страны в продукции». Однако проектные механизмы по второму и третьему нацпроектам не сформированы и будут готовы к весне. По крайней мере, подписание соглашений по нацпроекту «Цифровая экономика» предполагается в апреле этого года. По нацпроекту по развитию экспорта стоит задача увеличения доли несырьевого экспорта в 2,5 раза к 2024 году. Сейчас его доля составляет только 3,5% от общего объема татарстанского экспорта.

Не обошел глава Минпромторга и тему исполнения государственного оборонного заказа. По его словам, ГОЗ не сократился, напротив, показал рост на 16%. При этом он посетовал на то, что лишь одно предприятие ОПК — «Позис» — воспользовалось льготным займом ФРП по программе «Конверсия». А между тем к 2030 году предприятия ОПК должны увеличить долю гражданской продукции до 50%. По словам Каримова, только три предприятия перешли на гражданские рельсы, у остальных доля гособоронзаказа составляет 90% и более.

Вообще, машиностроительный комплекс показал слабый результат — всего 92,6% к уровню 2017 года. Глава министерства заметил по этому поводу, что во многом это связано с антироссийскими санкциями, помешавшими исполнению экспортных контрактов. Вместе с тем он указал на необходимость погашения недоимки, которая вполне ощутима для бюджета — 1,2 млрд рублей.

Производителей товаров массового спроса Каримов призвал готовиться к изменениям на потребительском рынке. В этом году будет внедрена обязательная маркировка по 10 группам товаров, в том числе по автошинам, а до 2024 года — практически по всем товарам массового спроса, что позволит отслеживать весь жизненный цикл продукта.

Каримов призвал производителей товаров массового спроса готовиться к изменениям на потребительском рынке



Москва нашла ключ для системной поддержки экспорта

Минпромторг РФ ответил на просьбу-укор татарстанских властей об ускорении выхода проектных документов по двум недописанным нацпроектам для промышленности. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков заверил, что «необходимые акты будут приняты до конца февраля — начала марта». По его словам, на поддержку несырьевого экспорта по линии промышленности будут выделено 436 млрд рублей. Львиную долю из них — 300 млрд — предполагается направить на субсидирование процентных ставок по кредитам различного назначения. При этом банками-агентами будут выступать не только гранды ВЭБ и «Росэксимбанк», но и коммерческие банки. Правда, он не уточнил, с каким уровнем капитализации. «Это будет ключ для системной поддержки экспорта», — резюмировал Осьмаков.

При этом федеральные власти подготовили и экзотические способы выхода на внешние рынки. Как сообщил Василий Осьмаков, в Египте построена российская экономическая зона, которая может стать хабом для выхода предприятий на ближневосточные рынки. Он пригласил татарстанских бизнесменов принять участие во встрече с руководством зоны на следующей неделе в Москве.

Кроме того, Москва сохранит бюджетную поддержку выставочной деятельности. На эти цели в 2019 году выделяется 3 млрд рублей. Но эффективность этой деятельности будет оцениваться по объему заключенных контрактов.

Москва сохранит бюджетную поддержку выставочной деятельности, сообщил Осьмаков. На эти цели в 2019 году выделяется 3 млрд рублей. Но эффективность этой деятельности будет оцениваться по объему заключенных контрактов



Уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание Рустама Минниханова на рост административного давления на частный бизнес. «Татарстан не избежал этого, — сказал он. — 60% предприятий пожаловалось на внеплановые проверки, то есть их было не менее 100 тысяч, из которых 90% оканчивается штрафами». Кроме того, Титов заметил, что для расширения эксперимента с самозанятыми необходимо открывать доступ к дешевым кредитам, чем сейчас сам и занимается. «Если ставка будет под 5%, количество самозанятых мгновенно вырастет», — сообщил он.

Колхоз создали без колхозников



В заключение выступил президент РТ, который сосредоточился на нацпроектах и болевых точках инфраструктурной поддержки. «Хотел бы покритиковать своих коллег. Мы вот получили четыре города со статусом ТОСЭР. Я считаю, что это большая поддержка для наших моногородов. Мы должны получить пятый город (речь идет о Менделеевске, — прим. ред.). Но очень слабо работаем по привлечению резидентов. Все сначала рассказывают, что вот будет статус, так потом… Колхоз создали без колхозников. Колхозников должен искать премьер вместе с председателем парламента и президентом? Так не бывает. Давайте работайте!» — заявил Минниханов, обозначив претензию в адрес отраслевых министерств, АИР и муниципальных властей. Беспокойство оправданно: в случае невыполнения подписанных обязательств территория лишается статуса ТОСЭР.

Отдельно досталось Минэкономики. «Хотел бы покритиковать Министерство экономики по Региональной лизинговой компании. Конечно, было напряжение, и можно найти сколько угодно оправданий. Но мы участвовали в этом проекте, в том числе и нашим капиталом. Он или не работает, или форма требований сложная. Из 26 проектов только 12 проектов нашей республики… Нам проекты нужны. Льготный лизинг нужен. Но пока, Фарид Султанович, работа у вас плохо организована», — попенял Абдулганиеву президент РТ.

1 / 39 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов