Опрос предпринимателей: готовы ли вы публично высмеять конкурента ради собственного PR?
Бизнес о том, уместен ли троллинг конкурентов в рекламе
28 февраля в «Смене» пройдет ежегодная конференция «Маркетинг#реальноговремени». В преддверии мероприятия мы решили выяснить у бизнесменов, как они относятся к троллингу конкурентов ради продвижения своей компании. Недавний пример — история между «Макдоналдс» и «Бургер Кинг». Комментарии управленцев — в субботнем «Бизнес-задачнике».
После того как «Макдоналдс» потерял эксклюзивное право на товарный знак «Биг Мак» в Европе, ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» в Стокгольме выпустил бургеры «Не Биг Мак». Компания не только использовала название конкурентов, но и посмеялась над недостатками оригинального бургера. Как вы оцениваете такой подход в продвижении: может ли подобная техника PR сработать в России и готовы ли вы ее применить?
Если вы хотите предложить бизнес-задачу, пишите на info@realnoevremya.ru
-
-
Анна Белоброва директор агентства маркетинга и PR «SMM»
-
Основополагающее правило PR — никогда не произноси имени конкурента. Но сейчас люди находятся в огромном информационном пространстве. Поэтому изображать, что у тебя нет конкурентов, достаточно глупо. Технологии меняются, что было не приемлемо 5—7 лет назад, воспринимается теперь спокойно.
Что касается «Бургер Кинга», ничего сверхъестественного в их позиции не вижу. Но и не считаю шедевральным хитом. Есть более эпатирующие варианты. Например, недавняя история с Reebok. Вот это хороший пример того, что реклама сегодня становится неким социальным событием. Она вызывает споры, дразнит. Большие корпорации только так и могут сейчас выжить.
Я работаю с клиентами, которые находятся в более патриархальном пространстве. Поэтому вряд ли поставлю задачей как-то эпатировать общественное сознание. Хотя, занимаясь продвижением страховых компаний, находила интересные образцы зарубежной рекламы. Один из ярких примеров: мальчик держит в руках картонку, где написано: «Моих родителей убили. Пожалуйста, подайте мне на уроки приемов ниндзя». Понятно, что это фейк, все живы, а подросток просто пытается срубить денег. Но такой юмор хорошо воспринимается на западе, у нас разместить подобную рекламу — попасть под град обвинений во всем. До этой степени мы еще не созрели. Мы все воспринимаем буквально, не видим в рекламе игры, метафоричности смыслов.
-
-
-
Чингиз Мусин основатель «Еда татар»
-
Эта техника могла бы сработать в России из-за нашего менталитета. Нашим людям всегда интересно, когда кого-то уделывают. Но в России закон о рекламе другой. И подобная отсылка к конкурентам будет его нарушать.
Я бы мог применить такой ход, но для этого нужно иметь конкурента, подобного «Макдоналдсу». Но опять же нужно понимать, что обе сети, хоть и в глобальном понимании находятся в росте, в Америке очень сильно позиции теряют. Там сейчас более популярна сеть In-N-Out. В данном случае ходы «Макдоналдс» и «Бургер Кинга» понятны, потому что их продукт себя дискредитировал в большей части стран, где люди думают о правильном питании.
-
-
-
Андрей Ермолаев генеральный директор Global Media
-
То, что «Бургер Кинг» использует всевозможные рекламные ходы, — не секрет. Этим они мне нравятся. Не вижу ничего оскорбительного. Что касается «Макдоналдса», скорее всего, в их политику не входит такая рекламная стратегия.
Российский закон запрещает сравнительную рекламу. Если бы было разрешено, я бы с удовольствием это делал. Правда стоит учесть, что юмор в рекламе — тонкая вещь, здесь нужно действовать осторожно. Но если знаешь приемы и ходы, это выигрышная позиция.
-
-
-
Ильназ Набиуллин владелец сети «Чио-Чио»
-
В бизнесе не часто звучат слова «плохо» или «хорошо». Вопрос лишь в том, эффективно или нет. Если мы видим, что люди ходят в «Бургер Кинг», значит, это работает. Скорее всего, такая техника сработает и в России в том числе. Может, люди и повозмущаются на такую рекламу, но при этом «Бургер Кинг» запомнят.
Как молодая компания, мы знаем о хайповых приемах. С другой стороны, пока ни разу их у себя не использовали. Но не исключаю, что в будущем будем тестить дерзкие рекламные ходы.
-
-
-
Камиль Вильданов генеральный директор компании Rise24.RU
-
У «Бургер Кинга», видимо, не только в России есть подрядчики, использующие провокационный маркетинг. Такие фишки хорошо работают в B2C секторе, мы работаем в B2B. Если бы была возможность и размах, то давно бы применили такой метод. Вообще, история противостояния «Бургер Кинга» и «Макдоналдс» очень старая, так же как между «Ауди» и «БМВ». Не удивлюсь, если подобные вещи выпускаются при согласовании PR-служб с обеих сторон.
-
-
-
Дмитрий Жуков управляющий партнер компании «Жуков и Архангельский»
-
На западе не та конкуренция, как в России, когда воспринимаешь игроков в своей нише как врагов. Там более партнерские отношения. На Западе такие коммуникации лояльны, компании спокойно троллят друг друга в социальных сетях. У нас же это очень обострено. Понятно, что подобные приемы глобальных изменений в продажах не несут. Это просто кратковременное привлечение внимания к бренду.
Видимо, у «Бургер Кинга» отличный отдел маркетинга, у которого развязаны руки. У нас на крупном предприятии подобный ход практически невозможно претворить в жизнь. Для того чтобы согласовать эту акцию, придется подписать документы как минимум у десяти человек. К тому времени актуальности никакой не останется.
-
-
-
Дмитрий Жалдак создатель брендингового агентства Pen&Brain
-
В бюджет любой рекламы закладываются и судебные последствия. Если у компании есть нужные средства на коммуникацию, то можно использовать такую технику. Это хорошо работает и аудитории нравится. Единственное, в Европе и США у людей с юмором получше, чем у нас. Все шутки и пранки в России тяжело заходят, а на Западе воспринимаются на ура.
Что касается «Бургер Кинга», для них это очевидное поведение. «Макдоналдс» и «Бургер Кинг» в принципе часто друг друга пиарят в своих рекламных ходах. Это определенное партнерство. Поэтому эти две компании и открываются рядом друг с другом.
-
-
-
Наталья Хамидуллина директор РА «Концепто»
-
Это отличная возможность рассказать о прямом преимуществе перед конкурентами. Учитывая, что скандалы в России любят, думаю, такой ход мог бы выстрелить и у нас.
-
комментарии