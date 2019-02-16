Опрос предпринимателей: готовы ли вы публично высмеять конкурента ради собственного PR?

Основополагающее правило PR — никогда не произноси имени конкурента. Но сейчас люди находятся в огромном информационном пространстве. Поэтому изображать, что у тебя нет конкурентов, достаточно глупо. Технологии меняются, что было не приемлемо 5—7 лет назад, воспринимается теперь спокойно.

Что касается «Бургер Кинга», ничего сверхъестественного в их позиции не вижу. Но и не считаю шедевральным хитом. Есть более эпатирующие варианты. Например, недавняя история с Reebok. Вот это хороший пример того, что реклама сегодня становится неким социальным событием. Она вызывает споры, дразнит. Большие корпорации только так и могут сейчас выжить.

Я работаю с клиентами, которые находятся в более патриархальном пространстве. Поэтому вряд ли поставлю задачей как-то эпатировать общественное сознание. Хотя, занимаясь продвижением страховых компаний, находила интересные образцы зарубежной рекламы. Один из ярких примеров: мальчик держит в руках картонку, где написано: «Моих родителей убили. Пожалуйста, подайте мне на уроки приемов ниндзя». Понятно, что это фейк, все живы, а подросток просто пытается срубить денег. Но такой юмор хорошо воспринимается на западе, у нас разместить подобную рекламу — попасть под град обвинений во всем. До этой степени мы еще не созрели. Мы все воспринимаем буквально, не видим в рекламе игры, метафоричности смыслов.