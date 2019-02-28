28 февр. 2019

«Маркетинг #реальноговремени» - конференция о трендах во внешних коммуникациях и digital

«Маркетинг #реальноговремени» - конференция о трендах во внешних коммуникациях и digital

28 февраля в Казани состоится конференция «Маркетинг #реальноговремени: тренды во внешних коммуникациях и digital».

Лучшие спикеры-практики в области digital-маркетинга и PR расскажут о трендах, действенных каналах и инструментах продвижения, приведут кейсы с реальными цифрами эффективности.

О чем будем говорить:

  • KPI в PR: как специалисту показать, а руководителю проверить эффективность коммуникационной стратегии?
  • Искусственный интеллект в PR и маркетинге
  • Инфлюенс-маркетинг как тренд: инструкция по «применению блогеров»
  • Продвижение во ВКонтакте: новые сервисы и возможности

Кому это будет полезно:

  • PR-директорам и PR-специалистам самого разного уровня,
  • Маркетологам и руководителям отделов маркетинга,
  • Топ-менеджерам и собственникам бизнеса,
  • digital-специалистам,
  • Представителям рекламных, креативных, маркетинговых и event-агентств,
  • специалистам по работе с личным брендом,
  • профессиональным консультантам.

Как это будет проходить:

  • 8 часов практики: информация о трендах и кейсы от тех, кто не только управляет digital-маркетингом, но и устанавливает его правила.
  • 8 известных и авторитетных спикеров-практиков — собственников лучших контент и digital-агентств, руководителей крупнейших цифровых сервисов и проектов.
  • ответы экспертов на бизнес-вопросы участников, компетентные консультации для специалистов по маркетингу, PR, digital и SMM.

Первая профильная конференция «Маркетинг #реальноговремени» была организована в феврале прошлого года. Получив положительную обратную связь от участников, мы решили сделать это мероприятие ежегодным.

Программа дополняется.

Эксперты

  • Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу компании Интернет-деятель, стоящий у истоков российского интернета и пользующийся всемирной сетью, пожалуй, дольше всех в России - с 1988 года. Гуру маркетинговой стратегии и тактики флагманской цифровой компании «Яндекс». Занимается аналитикой российского интернет-рынка и конкурентным анализом, координирует деятельность по внедрению технологий в маркетинг компании, отвечает за представление компании на крупнейших мероприятиях общероссийского и международного масштаба. Бессменный главный редактор журнала «Интернет-маркетинг» с 2001 года. Автор большого числа публикаций и докладов по интерактивному маркетингу. Спикер крупнейших отраслевых конференций.
  • Арсений Ашомко, директор по развитию медиапродуктов На рынке Social Media с 2009 года. С мая 2018 года возглавил направление по развитию медийных продуктов социальной сети ВКонтакте. Вступая в должность, Арсений заверил: «Моя основная задача - сделать так, чтобы авторы и паблишеры всех мастей, рекламодатели и пользователи ВКонтакте были довольны: контентом, экономикой и развитием платформы в этих направлениях». И у него отлично получается выполнять свое обещание.
  • Мария Лапук, основатель Vinci Agency PR-профессионал с бэкграундом в технологических и инновационных компаниях. Работала в пресс-службе компании МТС, возглавляла пресс-службы Одноклассников и венчурного фонда ФРИИ, активно финансирующего интернет-стратапы. Завидные должности в крупных компаниях были лишь первыми шагами на пути к большой мечте – созданию в 2017 году собственного PR-агентства - Vinci Agency.
  • Кирилл Борисов, CEO/Co-Founder LabelUp Основатель и руководитель инфлюенс-маркетингового сервиса. Кирилл создал и развивает онлайн-платформу, позволяющую брендам эффективно размещать рекламу у инфлюенсеров и проверять ее эффективность. Кирилл является ведущим экспертом в вопросах: подбора исполнителей под задачи бизнеса, фильтрации их по десяткам показателей, использованию геотаргетинга, анализа статистики охвата ЦА, расчета результативности рекламной кампании с участием блогеров и т.д.
  • Дарья Цыпилева, COO LabelUp Исполнительный директор онлайн-платформы, позволяющей взаимодействовать брендам и инфлюенсерам. Ранее занималась маркетингом в международных компаниях «Red Bull» и «Vertu». Расскажет, как бренды могут привлекать и удерживать новых потребителей с помощью лидеров мнений, чем блогер отличается от инфлюенсера и поделиться инструкций по «применению блогеров».

Контакты

тел.: +7 (843) 222-90-72

e-mail: pr@realnoevremya.ru

Условия и регистрация по ссылке

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