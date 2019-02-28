«Маркетинг #реальноговремени» - конференция о трендах во внешних коммуникациях и digital

28 февраля в Казани состоится конференция «Маркетинг #реальноговремени: тренды во внешних коммуникациях и digital».

Лучшие спикеры-практики в области digital-маркетинга и PR расскажут о трендах, действенных каналах и инструментах продвижения, приведут кейсы с реальными цифрами эффективности.

Первая профильная конференция «Маркетинг #реальноговремени» была организована в феврале прошлого года. Получив положительную обратную связь от участников, мы решили сделать это мероприятие ежегодным.

Программа дополняется.

Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу компании Интернет-деятель, стоящий у истоков российского интернета и пользующийся всемирной сетью, пожалуй, дольше всех в России - с 1988 года. Гуру маркетинговой стратегии и тактики флагманской цифровой компании «Яндекс». Занимается аналитикой российского интернет-рынка и конкурентным анализом, координирует деятельность по внедрению технологий в маркетинг компании, отвечает за представление компании на крупнейших мероприятиях общероссийского и международного масштаба. Бессменный главный редактор журнала «Интернет-маркетинг» с 2001 года. Автор большого числа публикаций и докладов по интерактивному маркетингу. Спикер крупнейших отраслевых конференций.

Арсений Ашомко, директор по развитию медиапродуктов На рынке Social Media с 2009 года. С мая 2018 года возглавил направление по развитию медийных продуктов социальной сети ВКонтакте. Вступая в должность, Арсений заверил: «Моя основная задача - сделать так, чтобы авторы и паблишеры всех мастей, рекламодатели и пользователи ВКонтакте были довольны: контентом, экономикой и развитием платформы в этих направлениях». И у него отлично получается выполнять свое обещание.

Мария Лапук, основатель Vinci Agency PR-профессионал с бэкграундом в технологических и инновационных компаниях. Работала в пресс-службе компании МТС, возглавляла пресс-службы Одноклассников и венчурного фонда ФРИИ, активно финансирующего интернет-стратапы. Завидные должности в крупных компаниях были лишь первыми шагами на пути к большой мечте – созданию в 2017 году собственного PR-агентства - Vinci Agency.

Кирилл Борисов, CEO/Co-Founder LabelUp Основатель и руководитель инфлюенс-маркетингового сервиса. Кирилл создал и развивает онлайн-платформу, позволяющую брендам эффективно размещать рекламу у инфлюенсеров и проверять ее эффективность. Кирилл является ведущим экспертом в вопросах: подбора исполнителей под задачи бизнеса, фильтрации их по десяткам показателей, использованию геотаргетинга, анализа статистики охвата ЦА, расчета результативности рекламной кампании с участием блогеров и т.д.