«Маркетинг #реальноговремени» - конференция о трендах во внешних коммуникациях и digital

28 февраля в Казани состоится конференция «Маркетинг #реальноговремени: тренды во внешних коммуникациях и digital».
Лучшие спикеры-практики в области digital-маркетинга и PR расскажут о трендах, действенных каналах и инструментах продвижения, приведут кейсы с реальными цифрами эффективности.
Первая профильная конференция «Маркетинг #реальноговремени» была организована в феврале прошлого года. Получив положительную обратную связь от участников, мы решили сделать это мероприятие ежегодным.
Программа дополняется.
тел.: +7 (843) 222-90-72
e-mail: pr@realnoevremya.ru
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