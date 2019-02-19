В России впервые зафиксировали убыль населения
Причины — низкая рождаемость, ДТП и рост онкологии
В 2018 году статистика впервые зафиксировала убыль населения России, которое уменьшилось на 86,6 тыс. человек. В «красной зоне» подавляющее большинство регионов страны, Татарстан из-за снижающейся динамики прироста населения может попасть в их число уже через пару лет. Тем более что в РТ выросло за год и количество умерших. Сразу два региона ПФО — Саратовская и Нижегородская области — попали в топ-3 с наибольшей потерей населения. Основная причина смертей — сердечно-сосудистые заболевания и онкология (доля смертности от последней еще и растет). Подробности — в материале аналитической службы «Реального времени».
В 2018 году впервые зафиксировали убыль населения
О том, что в России из-за снижения рождаемости (вызванного в том числе демографической ямой 1990-х) в 2017 году началась убыль населения, мы писали уже осенью того же года. В результате, однако, численность под конец года даже выросла, правда, всего на 0,05%, но в 2018 году убыль все-таки уже была зафиксирована статистически. Численность населения РФ к 1 января 2019 года снизилась на 86,6 тыс. человек.
Татарстан по численности населения продолжает занимать 8-е место среди всех регионов: к концу 2018 года в РТ проживало 3,89 млн человек — в соседнем Башкортостане более 4 млн человек. В то же время, если в РБ убыль населения продолжается не первый год — в 2017 году численность населения там снизилась на 0,1%, годом позже еще на 0,3%, то в Татарстане тенденция была все-таки более позитивной.
Впрочем, и здесь динамика пошла на спад: в 2017 году численность населения РТ выросла на 0,23%, в 2018-м — на 0,11% (или на 4,4 тыс. человек). Еще пару подобных лет, и убыль населения начнется и в Татарстане — и «психологически важная» отметка в 4 млн человек так и не будет достигнута.
Татарстан уже близок к попаданию в большинство регионов, где смертность превышает рождаемость
В «красную зону» окончательно перешел и ряд крупных регионов ПФО. Так, Нижегородская область за 2 года потеряла более 1% населения (33,3 тыс. человек), Самарская — 0,7% (почти 20 тыс. человек), Пермский край — почти 1% (21,6 тыс. человек), Саратовская область — 1,6% (38,4 тыс. человек). Что интересно, рост населения второй год продолжается в одних и тех же регионах, правда, динамика его с каждым годом снижается. В результате из «зеленой группы регионов», которые показывали рост численности населения еще в 2017 году, в прошлом году выпали Крым (!) и Красноярский край, Сахалин и Ставропольский край, Камчатский край, Ненецкий АО. Впрочем, «крымский исход» можно объяснять миграцией крымчан в Севастополь, где численность населения растет второй год подряд.
Теперь положительную динамику показывает лишь 21 регион, включая РТ. Впрочем, Татарстан, как и Кабардино-Балкария, исходя из своих темпов роста уже очень близок к попаданию в ряд регионов, где убыль населения продолжается второй год подряд (о ситуации с рождаемостью и смертностью в РТ мы писали не так давно). Лучше всего ситуация в Ингушетии (3,5% за два года), Ленинградской области (3%), Чечне (3%), Севастополе (3,3%), Тюменской области, Московской области, Москве, Питере, Краснодарском крае. Очевидно, в одних случаях прирост населения объясняется ростом рождаемости (Ингушетия, Чечня), в других — миграцией туда людей из менее развитых регионов (Москва, Питер).
|Регион
|На 1 января 2019 года
|На 1 января 2018 года
|На 1 января 2017 года
|Все население
|Городское население
|Сельское население
|Все население
|Городское население
|Сельское население
|Российская Федеpация
|146.793.744
|109.451.324
|37.342.420
|146.880.432
|109.326.899
|г. Москва
|12.630.289
|12.446.532
|183.757
|12.506.468
|12.342.615
|Московская область
|7.596.336
|6.193.538
|1.402.798
|7.503.385
|6.123.573
|Краснодарский край
|5.647.652
|3.116.842
|2.530.810
|5.603.420
|3.075.168
|г.Санкт-Петербург
|5.381.736
|5.381.736
|0
|5.351.935
|5.351.935
|Свердловская область
|4.316.264
|3.666.564
|649.700
|4.325.256
|3.666.856
|Ростовская область
|4.203.634
|2.864.342
|1.339.292
|4.220.452
|2.871.412
|Республика Башкортостан
|4.051.333
|2.520.808
|1.530.525
|4.063.293
|2.522.024
Саратовская и Нижегородская области попали в топ-3 с наибольшей потерей населения
В число регионов, показавших наибольшую убыль, попали как ряд северных и дальневосточных регионов (Магадан, Еврейская АО), так и с десяток областей Центральной и Северо-Западной части России (Тверская, Орловская, Новгородская, Псковская, Ивановская области).
Больше всего людей в ПФО потеряла Мордовия (почти 2% за два года), Саратовская и Кировская области (более 1,5%). При этом сразу два региона ПФО попали в топ-3 худших субъектов РФ с самой высокой убылью населения в абсолютных значениях: Саратовская область заняла первое место (минус 38,4 тыс. человек за 2 года), Нижегородская — третье (33,3 тыс. человек). Между ними вклинилась Кемеровская область, потерявшая 35 тыс. человек.
Количество умерших выросло в шести регионах ПФО — в том числе в Татарстане
Главная причина снижения численности населения — в снижении рождаемости, так как количество умерших все эти годы продолжало снижаться: в 2016 году умерло 1,887 млн человек, в 2017-м — 1,82 млн человек, в 2018-м — 1,8 миллиона. Об этом говорит, как мы неоднократно писали, и снижение числа вновь заключенных браков. Так, в РФ за 2 года их количество снизилось на 7% до 916,9 тыс. При этом в 2018 году произошло катастрофическое снижение браков сразу на 13% по сравнению с 2017 годом, когда число браков в кои-то веки превысило 1 млн.
Только в 10 регионах число браков за 2 года если не выросло, то хотя бы не упало, в том числе в Башкортостане (25,3 тыс. браков в 2018 году). Однако падение относительно результатов 2017 года коснулось практически всех, за исключением Карачаево-Черкесии. В Татарстане численность браков в прошлом году упала на 8%, снизившись за 2 года на 3,6%.
|Регион
|Браков
|Разводов
|2018 г.
|2017 г.
|2016 г.
|2018 г.
|2017 г.
|2016 г.
|Российская Федерация
|916.932
|1.049.725
|985.834
|584.076
|611.428
|г.Москва
|79.084
|90.096
|85.847
|41.688
|45.009
|Московская область
|49.220
|58.558
|55.034
|34.822
|34.789
|г.Санкт-Петербург
|47.226
|52.516
|50.691
|23.828
|24.883
|Краснодарский край
|38.406
|44.490
|39.932
|26.511
|25.404
|Свердловская область
|28.804
|32.936
|31.497
|18.539
|19.913
|Ростовская область
|25.889
|29.420
|26.490
|18.441
|18.289
|Тюменская область
|25.727
|30.130
|27.497
|19.405
|19.001
Несмотря на общероссийское снижение смертности, в 2018 году число умерших выросло в 32 регионах, в том числе, увы, и в шести регионах ПФО: Марий Эл (1,5%), Кировской области (1,7%), Пензенской области (1,4%), Нижегородской области (0,5%), Башкортостане (0,4%). Выросла смертность и в Татарстане — на 1,7%: если в 2017 году умерло 43,9 тыс. человек, то в 2018-м — почти столько же, сколько и в 2016 году (44,7 тыс. человек).
В число регионов, показавших рост смертности, традиционно вошли северные и дальневосточные: Чукотка (20,6%), Ненецкий АО (6,7%), Сахалин (5,8%) и Забайкальский край (4,6%). Выросло число умерших в прошлом году и в Москве на 1,5%, до 120,7 тыс. человек. И опять же традиционно снижается число умерших в кавказских регионах: Карачаево-Черкесии, Дагестане, Чечне и Кабардино-Балкарии.
Если подсчитать уровень смертности — число умерших на 100 тыс. населения, то самая высокая смертность в 2018 году зафиксирована в центрально-европейских регионах РФ: Псковской, Тверской, Новгородской, Тульской и Ивановской областях — здесь в 2018 году смертность составила более 1,6 тыс. на 100 тыс. населения. Для сравнения, в Татарстане уровень смертности в 2018 году составил 1,15 тыс. на 100 тыс. населения, в среднем по РФ — 1,24 тыс. В ПФО самая высокая смертность в Нижегородской области (1,48 тыс. на 100 тыс. населения), Кировской (1,47 тыс.) и Пензенской областях (1,4 тыс.).
В Татарстане выше, чем в среднем по России, доля умерших от рака
Почти в половине случаев люди в России умирают от болезней системы кровообращения (сердечно-сосудистых заболеваний), хотя доля умерших от этих причин за 2 года снизилось на 1,3%, с 900 тыс. до 842 тыс. человек. На втором месте — рак: при этом доля умерших от новообразований (в том числе злокачественных) не только не снижается, а с каждым годом растет, составив по итогам 2018 года почти 16% (288,8 тыс. человек). В Татарстане «раковая доля» еще выше и составляет более 17% — от онкологических заболеваний в прошлом году умерло 7,6 тыс. человек. Заметно выше в Татарстане и доля умерших от сердечно-сосудистых заболеваний (инсульт, инфаркт и прочее), она за 2 года выросла на 1%, составив уже 52,8% — от этих причин в 2018 году умерло 23,6 тыс. жителей РТ.
Самая высокая смертность от онкологических заболеваний в Орловской, Тульской областях, Севастополе, Курганской, Тверской областях и Санкт-Петербурге: здесь от рака умирает 240—260 человек на 100 тыс. населения. Для сравнения, в Татарстане этот показатель составляет чуть менее 200 человек на 100 тыс. населения. Но и это далеко от лучших показателей Ингушетии, Чечни и Дагестана, где в 2018 году от рака скончалось менее 100 человек на 100 тыс. населения.
|Регион
|Всего умерших от всех причин
|от некоторых инфекционных и паразитарных болезней
|от из них от туберкулеза
|от новообразований
|от из них от злокачественных
|2018 г.
|2017 г.
|2016 г.
|2018 г.
|2017 г.
|2016 г.
|Российская Федерация
|1.817.710,0
|1.824.340,0
|1.887.913,0
|31.786,0
|32.123,0
|г.Москва
|120.775,0
|118.966,0
|123.623,0
|1.606,0
|1.375,0
|Московская область
|92.399,0
|91.722,0
|95.569,0
|961,0
|920,0
|Краснодарский край
|68.948,0
|69.734,0
|71.340,0
|911,0
|892,0
|г.Санкт-Петербург
|59.424,0
|60.591,0
|61.459,0
|1.033,0
|1.195,0
|Свердловская область
|58.011,0
|57.676,0
|60.640,0
|2.188,0
|2.038,0
|Ростовская область
|56.520,0
|56.448,0
|58.665,0
|705,0
|751,0
|Республика Башкортостан
|50.478,0
|50.261,0
|52.283,0
|736,0
|843,0
И смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
В число регионов с самой большой долей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, помимо Псковской, Орловской, Новгородской и Владимирской областей (где умерло от этих причин от 800 до 1000 человек на 100 тыс. населения), опять вошел Севастополь и сам Крым с показателем 740—760 человек на 100 тыс. населения. Для сравнения, в Татарстане от сердечно-сосудистых заболеваний умирает чуть более 600 человек на 100 тыс. населения. В среднем по стране — 573,6 человек на 100 тыс. населения.
Большинство россиян, таким образом, умирает либо от рака, либо от сердечно-сосудистых заболеваний — 62,2%.
|Регион
|Всего умерших от всех причин
|в том числе от:
|некоторых инфекционных и паразитарных болезней
|из них от туберкулеза
|новообразований
|в том числе от злокачественных
|болезней системы кровообращения
|болезней органов дыхания
|2018 г.
|2017 г.
|2016 г.
|2018 г.
|2017 г.
|2016 г.
|Псковская область
|1.683,7
|1.742,4
|1.791,9
|12,1
|13,4
|Тверская область
|1.679,8
|1.685,9
|1.764,2
|21,8
|25,5
|Новгородская область
|1.651,7
|1.709,5
|1.743,9
|18,0
|18,7
|Тульская область
|1.617,0
|1.652,2
|1.701,0
|15,1
|12,8
|Ивановская область
|1.601,9
|1.583,9
|1.603,8
|17,3
|16,4
|Владимирская область
|1.579,6
|1.570,6
|1.643,9
|10,6
|10,2
|Орловская область
|1.578,2
|1.573,4
|1.633,4
|6,8
|6,0
От самоубийств россияне погибают в 2,4 раза чаще, чем от убийств
Есть и хорошие новости: число умерших не от болезней в последнее время с каждым годом снижается. Если в 2016 году от немедицинских причин погибло 153,5 тыс. человек, то в 2017-м — уже 138,7 тыс. В 2018 году число погибших снизилось еще на 5,5% — до 131,2 тыс. человек. Таким образом, за 2 года в ДТП, от убийств, самоубийств, отравлений алкоголем стало умирать на 14,5% меньше.
По-прежнему, если говорить о внешних причинах смерти, чаще всего люди кончают с собой, хотя число самоубийств с каждым годом тоже снижается. В 2018 году на самоубийства пришлось 13,6% «насильственных смертей», или почти 18 тыс. случаев — тогда как двумя годами ранее так погибало почти 15% (22,8 тыс. смертей). Для сравнения, от убийств погибли в прошлом году в 2,4 раза меньше — 7,6 тыс. человек (5,8%), и число убийств тоже продолжает снижаться — еще в 2016 году было зафиксировано 10,3 тыс. убийств (6,7%). На 1,1% за два года снизилось количество случайных отравлений алкоголем, в том числе фальсификатом — в 2016 году так погибло 8,3 тыс. человек (5,4%), в 2018-м — уже 5,5 тыс. (4,2%).
Число погибших в ДТП в Татарстане выше, чем в среднем по России
Татарстан, где по немедицинским причинам скончалось в прошлом году 2,6 тыс. человек (на 400 меньше, чем в 2016-м), в этом отношении стоит особняком — здесь в прошлом году, по официальным данным, погибло лишь 3 человека, отравившись алкоголем (в 2016—2017 годах таких было 11). Основная доля погибших не от болезней приходится в РТ на самоубийства – всего в Татарстане в прошлом году покончили с собой 369 человек, двумя годами ранее из петли вынули 505 человек. Доля самоубийств в РТ выше, чем в среднем по России, — 14,2%.
Выше доля погибших и в ДТП, несмотря на большое количество камер видеофиксации на дорогах, — 13,7%, тогда как в среднем по РФ — 10,8%. Впрочем, если в РФ доля погибших в ДТП растет, то в РТ в 2018 году она упала почти на 2%. По-прежнему высока и сопоставима с долей убийств в Татарстане и доля, приходящаяся на утопления: в 2018 году количество погибших на воде еще и выросло, составив 117 человек.
|Регион
|Умерших от внешних причин смерти
|от случайных отравлений алкоголем
|от самоубийств
|от убийств
|от всех видов транспортных несчастных случаев
|2018 г.
|2017 г.
|2016 г.
|2018 г.
|2017 г.
|2016 г.
|Российская Федерация
|131.252
|138.784
|153.517
|5.568
|6.789
|Московская область
|7.193
|7.133
|7.577
|436
|482
|г.Москва
|5.877
|5.812
|6.012
|123
|85
|Свердловская область
|5.267
|5.570
|6.559
|338
|350
|Краснодарский край
|4.528
|4.990
|5.311
|36
|74
|Челябинская область
|3.711
|3.904
|4.553
|144
|157
|Республика Башкортостан
|3.509
|3.854
|4.403
|61
|49
|Самарская область
|3.283
|3.620
|4.123
|36
|65
Самый опасный регион ПФО — Кировская область
В ПФО больше всего страдают от случайных отравлений алкоголем Кировская область и Марий Эл, там смертельно травятся почти 12 человек на 100 тыс. населения в год. В среднем по России этот показатель составляет 3,8 человека на 100 тыс. в год.
Наибольшее число самоубийств относительно численности населения приходится на Чукотку (48,6 человека на 100 тыс.), Алтай (41,2), Бурятию (36,5) и Курганскую область (33,6). В ПФО в кризисной зоне находятся Удмуртия и все та же Кировская область, которая, если учесть данные выше, вообще оказывается самым опасным регионом ПФО. В Удмуртии в год кончает с собой 28 человек на 100 тыс. населения, в Кировской области — 27,5. Высокий уровень смертности от самоубийств и в Пермском крае — 24,4, и в Оренбургской области — 24,2. В среднем по РФ добровольно из жизни уходят 12 человек на 100 тыс. населения, для сравнения, в Татарстане — 9,5.
Москва с Чечней официально самые спокойные регионы РФ: здесь меньше доля убийств и смертности в ДТП
Большая доля убийств, как и самоубийств, тоже приходится на неблагополучные регионы. Так, в Тыве от убийств погибло 27 человек из 100 тыс. населения. В Амурской области и на Чукотке — 16—17. Поразительно, конечно, но в топ-5 регионов с наименьшей долей убийств на 100 тыс. населения попала и Москва — здесь от рук преступников умерло в 2018 году лишь два человека из 100 тыс. человек, столько же — в Севастополе. Самыми безопасными регионами — официально — можно считать Астраханскую область и Чечню. В среднем по России погибает 5 человек из 100 тыс. человек (двумя годами ранее погибало 7). В Татарстане уровень смертности от убийств ниже, чем в большинстве регионов страны: в 2018 году он составил всего 3 человека на 100 тыс. населения.
Интересно и то, что Москва и Чечня занимают первое-второе места по безопасности в смысле смертности в дорожно-транспортных происшествиях. В столице в ДТП в прошлом году погибало 3 человека на 100 тыс. человек, в Чечне — примерно столько же. В топ-10 регионов по дорожной безопасности вошел и Санкт-Петербург, где в прошлом году на дорогах погибало 6 человек на 100 тыс. населения.
В среднем по стране смертность в ДТП снижается, в 2018 году на дорогах погибало 10 человек из 100 тыс. В Татарстане — 9 (еще годом ранее смертность была выше, тогда погибало 11 человек на 100 тыс. населения).
Самыми опасными можно считать дороги в Карачаево-Черкесии (погибает в ДТП почти 24 человека на 100 тыс.), Адыгее и Калмыкии, а также в Крыму, где уровень смертности в ДТП составил в 2018 году 18 человек на 100 тыс. населения.
|Регион
|от внешних причин смерти, всего
|от случайных отравлений алкоголем
|от самоубийств
|от убийств
|от всех видов транспортных несчастных случаев
|2018 г.
|2017 г.
|2016 г.
|2018 г.
|2017 г.
|2016 г.
|Чукотский авт.округ
|275,4
|222,3
|216,9
|6,1
|4,0
|Республика Тыва
|202,1
|205,5
|250,2
|6,5
|10,0
|Амурская область
|191,6
|198,0
|209,5
|2,1
|3,6
|Сахалинская область
|169,1
|158,1
|160,6
|0,2
|0,0
|Забайкальский край
|154,7
|150,4
|171,0
|11,4
|11,3
|Курганская область
|140,3
|148,1
|154,6
|17,0
|13,7
|Еврейская автономная область
|137,2
|135,9
|182,0
|1,9
|7,9
|Hенецкий авт.округ
|133,8
|158,8
|147,6
|4,5
|15,9
комментарии
Памятник Ельцину хорошо смотрится в городе, где он был 1-м секретарем Обкома КПСС.
А потом он стал 1-м Президентом РФ и российские народы стали стремительно вымирать.
Несколько вопросов, если можно.
Во-первых, кто "породил переходный период"?
Во-вторых, почему в Китае смертность уменьшалась во все "периоды"?
В-третьих, если Ельцин "не мог повлиять" ни на что, то зачем взялся руководить страной?
В-четвертых, на стремительный рост смертности в России Ельцин все же повлиял? В голодные обмороки учительницы, врачи и школьники падали в Ельцинские времена?
В Китае было много катаклизмов в период того же Мао, в том числе многомиллионые голодные смерти, да когда Китай стал отходить от коммунистических принципов жизнь стала налаживаться и там
На длинные демографические процессы нельзя повлиять одним щелчком, тем более в деидеалогизированном государстве.
На рост смертности повлияли в том числе тяжелые времена, Ельцин тоже виноват, и как глава государства, и как бывший партийный работник, но исток того лихолетия в семидесятилетнем правлении коммунистов, даже бандиты вышли из недр застойного периода. К сожалению переходный период затянулся, из совка мы так и не переходим к нормальному капитализму, вот только демография к этому имеет отношение довольно опосредованное. Не будут у нас рожать больше много детей, женщины стали самостоятельными, сосредоточены на карьере.
Скоро мужчины исчезнут - останутся одни "самостоятельные женщины".