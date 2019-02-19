В России впервые зафиксировали убыль населения

Причины — низкая рождаемость, ДТП и рост онкологии

Фото: Максим Платонов

В 2018 году статистика впервые зафиксировала убыль населения России, которое уменьшилось на 86,6 тыс. человек. В «красной зоне» подавляющее большинство регионов страны, Татарстан из-за снижающейся динамики прироста населения может попасть в их число уже через пару лет. Тем более что в РТ выросло за год и количество умерших. Сразу два региона ПФО — Саратовская и Нижегородская области — попали в топ-3 с наибольшей потерей населения. Основная причина смертей — сердечно-сосудистые заболевания и онкология (доля смертности от последней еще и растет). Подробности — в материале аналитической службы «Реального времени».

В 2018 году впервые зафиксировали убыль населения

О том, что в России из-за снижения рождаемости (вызванного в том числе демографической ямой 1990-х) в 2017 году началась убыль населения, мы писали уже осенью того же года. В результате, однако, численность под конец года даже выросла, правда, всего на 0,05%, но в 2018 году убыль все-таки уже была зафиксирована статистически. Численность населения РФ к 1 января 2019 года снизилась на 86,6 тыс. человек.

Татарстан по численности населения продолжает занимать 8-е место среди всех регионов: к концу 2018 года в РТ проживало 3,89 млн человек — в соседнем Башкортостане более 4 млн человек. В то же время, если в РБ убыль населения продолжается не первый год — в 2017 году численность населения там снизилась на 0,1%, годом позже еще на 0,3%, то в Татарстане тенденция была все-таки более позитивной.

Впрочем, и здесь динамика пошла на спад: в 2017 году численность населения РТ выросла на 0,23%, в 2018-м — на 0,11% (или на 4,4 тыс. человек). Еще пару подобных лет, и убыль населения начнется и в Татарстане — и «психологически важная» отметка в 4 млн человек так и не будет достигнута.

Татарстан уже близок к попаданию в большинство регионов, где смертность превышает рождаемость

В «красную зону» окончательно перешел и ряд крупных регионов ПФО. Так, Нижегородская область за 2 года потеряла более 1% населения (33,3 тыс. человек), Самарская — 0,7% (почти 20 тыс. человек), Пермский край — почти 1% (21,6 тыс. человек), Саратовская область — 1,6% (38,4 тыс. человек). Что интересно, рост населения второй год продолжается в одних и тех же регионах, правда, динамика его с каждым годом снижается. В результате из «зеленой группы регионов», которые показывали рост численности населения еще в 2017 году, в прошлом году выпали Крым (!) и Красноярский край, Сахалин и Ставропольский край, Камчатский край, Ненецкий АО. Впрочем, «крымский исход» можно объяснять миграцией крымчан в Севастополь, где численность населения растет второй год подряд.

Теперь положительную динамику показывает лишь 21 регион, включая РТ. Впрочем, Татарстан, как и Кабардино-Балкария, исходя из своих темпов роста уже очень близок к попаданию в ряд регионов, где убыль населения продолжается второй год подряд (о ситуации с рождаемостью и смертностью в РТ мы писали не так давно). Лучше всего ситуация в Ингушетии (3,5% за два года), Ленинградской области (3%), Чечне (3%), Севастополе (3,3%), Тюменской области, Московской области, Москве, Питере, Краснодарском крае. Очевидно, в одних случаях прирост населения объясняется ростом рождаемости (Ингушетия, Чечня), в других — миграцией туда людей из менее развитых регионов (Москва, Питер).

Численность населения РФ на 1 января 2019 года

Регион На 1 января 2019 года На 1 января 2018 года На 1 января 2017 года Все население Городское население Сельское население Все население Городское население Сельское население Российская Федеpация 146.793.744 109.451.324 37.342.420 146.880.432 109.326.899 г. Москва 12.630.289 12.446.532 183.757 12.506.468 12.342.615 Московская область 7.596.336 6.193.538 1.402.798 7.503.385 6.123.573 Краснодарский край 5.647.652 3.116.842 2.530.810 5.603.420 3.075.168 г.Санкт-Петербург 5.381.736 5.381.736 0 5.351.935 5.351.935 Свердловская область 4.316.264 3.666.564 649.700 4.325.256 3.666.856 Ростовская область 4.203.634 2.864.342 1.339.292 4.220.452 2.871.412 Республика Башкортостан 4.051.333 2.520.808 1.530.525 4.063.293 2.522.024

Саратовская и Нижегородская области попали в топ-3 с наибольшей потерей населения

В число регионов, показавших наибольшую убыль, попали как ряд северных и дальневосточных регионов (Магадан, Еврейская АО), так и с десяток областей Центральной и Северо-Западной части России (Тверская, Орловская, Новгородская, Псковская, Ивановская области).

Больше всего людей в ПФО потеряла Мордовия (почти 2% за два года), Саратовская и Кировская области (более 1,5%). При этом сразу два региона ПФО попали в топ-3 худших субъектов РФ с самой высокой убылью населения в абсолютных значениях: Саратовская область заняла первое место (минус 38,4 тыс. человек за 2 года), Нижегородская — третье (33,3 тыс. человек). Между ними вклинилась Кемеровская область, потерявшая 35 тыс. человек.

Количество умерших выросло в шести регионах ПФО — в том числе в Татарстане

Главная причина снижения численности населения — в снижении рождаемости, так как количество умерших все эти годы продолжало снижаться: в 2016 году умерло 1,887 млн человек, в 2017-м — 1,82 млн человек, в 2018-м — 1,8 миллиона. Об этом говорит, как мы неоднократно писали, и снижение числа вновь заключенных браков. Так, в РФ за 2 года их количество снизилось на 7% до 916,9 тыс. При этом в 2018 году произошло катастрофическое снижение браков сразу на 13% по сравнению с 2017 годом, когда число браков в кои-то веки превысило 1 млн.

Только в 10 регионах число браков за 2 года если не выросло, то хотя бы не упало, в том числе в Башкортостане (25,3 тыс. браков в 2018 году). Однако падение относительно результатов 2017 года коснулось практически всех, за исключением Карачаево-Черкесии. В Татарстане численность браков в прошлом году упала на 8%, снизившись за 2 года на 3,6%.

Браки и разводы в РФ в 2018 году

Регион Браков Разводов 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. Российская Федерация 916.932 1.049.725 985.834 584.076 611.428 г.Москва 79.084 90.096 85.847 41.688 45.009 Московская область 49.220 58.558 55.034 34.822 34.789 г.Санкт-Петербург 47.226 52.516 50.691 23.828 24.883 Краснодарский край 38.406 44.490 39.932 26.511 25.404 Свердловская область 28.804 32.936 31.497 18.539 19.913 Ростовская область 25.889 29.420 26.490 18.441 18.289 Тюменская область 25.727 30.130 27.497 19.405 19.001

Несмотря на общероссийское снижение смертности, в 2018 году число умерших выросло в 32 регионах, в том числе, увы, и в шести регионах ПФО: Марий Эл (1,5%), Кировской области (1,7%), Пензенской области (1,4%), Нижегородской области (0,5%), Башкортостане (0,4%). Выросла смертность и в Татарстане — на 1,7%: если в 2017 году умерло 43,9 тыс. человек, то в 2018-м — почти столько же, сколько и в 2016 году (44,7 тыс. человек).

В число регионов, показавших рост смертности, традиционно вошли северные и дальневосточные: Чукотка (20,6%), Ненецкий АО (6,7%), Сахалин (5,8%) и Забайкальский край (4,6%). Выросло число умерших в прошлом году и в Москве на 1,5%, до 120,7 тыс. человек. И опять же традиционно снижается число умерших в кавказских регионах: Карачаево-Черкесии, Дагестане, Чечне и Кабардино-Балкарии.

Если подсчитать уровень смертности — число умерших на 100 тыс. населения, то самая высокая смертность в 2018 году зафиксирована в центрально-европейских регионах РФ: Псковской, Тверской, Новгородской, Тульской и Ивановской областях — здесь в 2018 году смертность составила более 1,6 тыс. на 100 тыс. населения. Для сравнения, в Татарстане уровень смертности в 2018 году составил 1,15 тыс. на 100 тыс. населения, в среднем по РФ — 1,24 тыс. В ПФО самая высокая смертность в Нижегородской области (1,48 тыс. на 100 тыс. населения), Кировской (1,47 тыс.) и Пензенской областях (1,4 тыс.).

В Татарстане выше, чем в среднем по России, доля умерших от рака

Почти в половине случаев люди в России умирают от болезней системы кровообращения (сердечно-сосудистых заболеваний), хотя доля умерших от этих причин за 2 года снизилось на 1,3%, с 900 тыс. до 842 тыс. человек. На втором месте — рак: при этом доля умерших от новообразований (в том числе злокачественных) не только не снижается, а с каждым годом растет, составив по итогам 2018 года почти 16% (288,8 тыс. человек). В Татарстане «раковая доля» еще выше и составляет более 17% — от онкологических заболеваний в прошлом году умерло 7,6 тыс. человек. Заметно выше в Татарстане и доля умерших от сердечно-сосудистых заболеваний (инсульт, инфаркт и прочее), она за 2 года выросла на 1%, составив уже 52,8% — от этих причин в 2018 году умерло 23,6 тыс. жителей РТ.

Самая высокая смертность от онкологических заболеваний в Орловской, Тульской областях, Севастополе, Курганской, Тверской областях и Санкт-Петербурге: здесь от рака умирает 240—260 человек на 100 тыс. населения. Для сравнения, в Татарстане этот показатель составляет чуть менее 200 человек на 100 тыс. населения. Но и это далеко от лучших показателей Ингушетии, Чечни и Дагестана, где в 2018 году от рака скончалось менее 100 человек на 100 тыс. населения.

Смертность в РФ за 2018 год

Регион Всего умерших от всех причин от некоторых инфекционных и паразитарных болезней от из них от туберкулеза от новообразований от из них от злокачественных 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. Российская Федерация 1.817.710,0 1.824.340,0 1.887.913,0 31.786,0 32.123,0 г.Москва 120.775,0 118.966,0 123.623,0 1.606,0 1.375,0 Московская область 92.399,0 91.722,0 95.569,0 961,0 920,0 Краснодарский край 68.948,0 69.734,0 71.340,0 911,0 892,0 г.Санкт-Петербург 59.424,0 60.591,0 61.459,0 1.033,0 1.195,0 Свердловская область 58.011,0 57.676,0 60.640,0 2.188,0 2.038,0 Ростовская область 56.520,0 56.448,0 58.665,0 705,0 751,0 Республика Башкортостан 50.478,0 50.261,0 52.283,0 736,0 843,0

И смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

В число регионов с самой большой долей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, помимо Псковской, Орловской, Новгородской и Владимирской областей (где умерло от этих причин от 800 до 1000 человек на 100 тыс. населения), опять вошел Севастополь и сам Крым с показателем 740—760 человек на 100 тыс. населения. Для сравнения, в Татарстане от сердечно-сосудистых заболеваний умирает чуть более 600 человек на 100 тыс. населения. В среднем по стране — 573,6 человек на 100 тыс. населения.



Большинство россиян, таким образом, умирает либо от рака, либо от сердечно-сосудистых заболеваний — 62,2%.

Уровень смертности в РФ от заболеваний, 2018 год, на 100 000 чел.

Регион Всего умерших от всех причин в том числе от: некоторых инфекционных и паразитарных болезней из них от туберкулеза новообразований в том числе от злокачественных болезней системы кровообращения болезней органов дыхания 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. Псковская область 1.683,7 1.742,4 1.791,9 12,1 13,4 Тверская область 1.679,8 1.685,9 1.764,2 21,8 25,5 Новгородская область 1.651,7 1.709,5 1.743,9 18,0 18,7 Тульская область 1.617,0 1.652,2 1.701,0 15,1 12,8 Ивановская область 1.601,9 1.583,9 1.603,8 17,3 16,4 Владимирская область 1.579,6 1.570,6 1.643,9 10,6 10,2 Орловская область 1.578,2 1.573,4 1.633,4 6,8 6,0

От самоубийств россияне погибают в 2,4 раза чаще, чем от убийств

Есть и хорошие новости: число умерших не от болезней в последнее время с каждым годом снижается. Если в 2016 году от немедицинских причин погибло 153,5 тыс. человек, то в 2017-м — уже 138,7 тыс. В 2018 году число погибших снизилось еще на 5,5% — до 131,2 тыс. человек. Таким образом, за 2 года в ДТП, от убийств, самоубийств, отравлений алкоголем стало умирать на 14,5% меньше.

По-прежнему, если говорить о внешних причинах смерти, чаще всего люди кончают с собой, хотя число самоубийств с каждым годом тоже снижается. В 2018 году на самоубийства пришлось 13,6% «насильственных смертей», или почти 18 тыс. случаев — тогда как двумя годами ранее так погибало почти 15% (22,8 тыс. смертей). Для сравнения, от убийств погибли в прошлом году в 2,4 раза меньше — 7,6 тыс. человек (5,8%), и число убийств тоже продолжает снижаться — еще в 2016 году было зафиксировано 10,3 тыс. убийств (6,7%). На 1,1% за два года снизилось количество случайных отравлений алкоголем, в том числе фальсификатом — в 2016 году так погибло 8,3 тыс. человек (5,4%), в 2018-м — уже 5,5 тыс. (4,2%).

Число погибших в ДТП в Татарстане выше, чем в среднем по России

Татарстан, где по немедицинским причинам скончалось в прошлом году 2,6 тыс. человек (на 400 меньше, чем в 2016-м), в этом отношении стоит особняком — здесь в прошлом году, по официальным данным, погибло лишь 3 человека, отравившись алкоголем (в 2016—2017 годах таких было 11). Основная доля погибших не от болезней приходится в РТ на самоубийства – всего в Татарстане в прошлом году покончили с собой 369 человек, двумя годами ранее из петли вынули 505 человек. Доля самоубийств в РТ выше, чем в среднем по России, — 14,2%.

Выше доля погибших и в ДТП, несмотря на большое количество камер видеофиксации на дорогах, — 13,7%, тогда как в среднем по РФ — 10,8%. Впрочем, если в РФ доля погибших в ДТП растет, то в РТ в 2018 году она упала почти на 2%. По-прежнему высока и сопоставима с долей убийств в Татарстане и доля, приходящаяся на утопления: в 2018 году количество погибших на воде еще и выросло, составив 117 человек.

Смертность в РФ от внешних причин, 2018 год

Регион Умерших от внешних причин смерти от случайных отравлений алкоголем от самоубийств от убийств от всех видов транспортных несчастных случаев 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. Российская Федерация 131.252 138.784 153.517 5.568 6.789 Московская область 7.193 7.133 7.577 436 482 г.Москва 5.877 5.812 6.012 123 85 Свердловская область 5.267 5.570 6.559 338 350 Краснодарский край 4.528 4.990 5.311 36 74 Челябинская область 3.711 3.904 4.553 144 157 Республика Башкортостан 3.509 3.854 4.403 61 49 Самарская область 3.283 3.620 4.123 36 65

Самый опасный регион ПФО — Кировская область

В ПФО больше всего страдают от случайных отравлений алкоголем Кировская область и Марий Эл, там смертельно травятся почти 12 человек на 100 тыс. населения в год. В среднем по России этот показатель составляет 3,8 человека на 100 тыс. в год.

Наибольшее число самоубийств относительно численности населения приходится на Чукотку (48,6 человека на 100 тыс.), Алтай (41,2), Бурятию (36,5) и Курганскую область (33,6). В ПФО в кризисной зоне находятся Удмуртия и все та же Кировская область, которая, если учесть данные выше, вообще оказывается самым опасным регионом ПФО. В Удмуртии в год кончает с собой 28 человек на 100 тыс. населения, в Кировской области — 27,5. Высокий уровень смертности от самоубийств и в Пермском крае — 24,4, и в Оренбургской области — 24,2. В среднем по РФ добровольно из жизни уходят 12 человек на 100 тыс. населения, для сравнения, в Татарстане — 9,5.

Москва с Чечней официально самые спокойные регионы РФ: здесь меньше доля убийств и смертности в ДТП

Большая доля убийств, как и самоубийств, тоже приходится на неблагополучные регионы. Так, в Тыве от убийств погибло 27 человек из 100 тыс. населения. В Амурской области и на Чукотке — 16—17. Поразительно, конечно, но в топ-5 регионов с наименьшей долей убийств на 100 тыс. населения попала и Москва — здесь от рук преступников умерло в 2018 году лишь два человека из 100 тыс. человек, столько же — в Севастополе. Самыми безопасными регионами — официально — можно считать Астраханскую область и Чечню. В среднем по России погибает 5 человек из 100 тыс. человек (двумя годами ранее погибало 7). В Татарстане уровень смертности от убийств ниже, чем в большинстве регионов страны: в 2018 году он составил всего 3 человека на 100 тыс. населения.

Интересно и то, что Москва и Чечня занимают первое-второе места по безопасности в смысле смертности в дорожно-транспортных происшествиях. В столице в ДТП в прошлом году погибало 3 человека на 100 тыс. человек, в Чечне — примерно столько же. В топ-10 регионов по дорожной безопасности вошел и Санкт-Петербург, где в прошлом году на дорогах погибало 6 человек на 100 тыс. населения.

В среднем по стране смертность в ДТП снижается, в 2018 году на дорогах погибало 10 человек из 100 тыс. В Татарстане — 9 (еще годом ранее смертность была выше, тогда погибало 11 человек на 100 тыс. населения).

Самыми опасными можно считать дороги в Карачаево-Черкесии (погибает в ДТП почти 24 человека на 100 тыс.), Адыгее и Калмыкии, а также в Крыму, где уровень смертности в ДТП составил в 2018 году 18 человек на 100 тыс. населения.

Уровень смертности в РФ от внешних причин, 2018 год, на 100 000 чел.

Регион от внешних причин смерти, всего от случайных отравлений алкоголем от самоубийств от убийств от всех видов транспортных несчастных случаев 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. Чукотский авт.округ 275,4 222,3 216,9 6,1 4,0 Республика Тыва 202,1 205,5 250,2 6,5 10,0 Амурская область 191,6 198,0 209,5 2,1 3,6 Сахалинская область 169,1 158,1 160,6 0,2 0,0 Забайкальский край 154,7 150,4 171,0 11,4 11,3 Курганская область 140,3 148,1 154,6 17,0 13,7 Еврейская автономная область 137,2 135,9 182,0 1,9 7,9 Hенецкий авт.округ 133,8 158,8 147,6 4,5 15,9