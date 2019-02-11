«Все наоборот»: в районах на трех умерших лишь двое новорожденных, в плюсе автоград и Казань

2018 год стал худшим для матримониального Татарстана за 12 лет — было заключено всего 24,8 тыс. браков

Фото: Олег Тихонов

Демографическая ситуация в Татарстане становится близкой к катастрофической. Во-первых, в 2018 году в регионе было заключено всего 24,8 тыс. браков — это худший результат за 12 лет. Соотношение браков к разводам в РТ более не соответствует даже западным нормам, не то что советским или, например, исламских стран. В консервативных сельских районах ситуация такая же: на селе было заключено на 1 тыс. браков меньше. Продолжает падать и рождаемость : в 2018 году родилось на 2 тыс. детей меньше, чем годом ранее. Хуже всего опять-таки ситуация на селе — здесь на трех умерших приходится лишь два новорожденных. Подробности — в материале «Реального времени».

2018 год стал худшим для Татарстана с точки зрения браков

Напомним, в прошлом материале «Реального времени» мы уже писали об общероссийском тренде, который коснулся и Татарстана, — число заключенных браков становится все меньше с каждым годом. На это, в первую очередь, влияют демографические показатели 1990-х годов — так называемая «демографическая яма». Другими словами, все меньше становится и юношей, и девушек, достигающих возраста, позволяющего вступать в брак.

Так, в 1991—1999 годах в Татарстане наблюдалось снижение рождаемости с 13,6 человека на 1000 человек населения в 1991 году до 9,3 человека в 1999-м (или на 31,6%). В 2000 году в России рождалось 8,7 человека на 1000 населения, и только в «нулевые» рождаемость начала расти, достигнув к 2007 году показателя в 11,3 человека. Очевидно, что этот рост повлияет на брачную статистику разве что 18 лет спустя.

При этом стоит оставаться скептиками в отношении возможной брачной продуктивности нового поколения, менее консервативного в вопросах заведения семей и детей.

Регистрация актов гражданского состояния в Татарстане за 2018 год

№№ районы, городские округа РТ рождение смерть брак развод 2018 2017 % 2018 2017 % 1 Агрызский 272 306 -11,1% 489 2 Азнакаевский 609 654 -6,9% 841 3 Аксубаевский 197 196 0,5% 438 4 Актанышский 206 211 -2,4% 402 5 Алексеевский 150 185 -18,9% 379 6 Алькеевский 133 109 22,0% 293 7 Альметьевский 2 542 2 824 -10,0% 2 319 8 Апастовский 70 63 11,1% 323

Сегодня же мы имеем дело с «дном» параболы рождаемости. И действительно, 2018 год стал худшим для Татарстана за 12 лет — было заключено всего 24,8 тыс. браков. Это на 2 тыс. новых семей меньше, чем в 2017 году. То есть только наметившийся было в 2017 году разворачивающийся тренд с увеличением браков более не наблюдается. В 2017 году число браков составило 26,9 тыс., при этом годом ранее было зарегистрировано 25,7 тыс. новых семей. В 2018 году показатели «перещеголяли» и кризисный 2016 год, и кризисные 2008—2009 годы, когда в РТ было заключено 29,5 и 29,4 тыс. браков соответственно. Небольшой рост числа заключенных браков в 2017 году был «опрокинут» снижением в 2018 году почти на 8%.

Если пересчитать абсолютные показатели в относительные, ситуация окажется еще печальнее. Так, экономический спад 1991—1998 годов породил снижение количества тогдашних браков в Татарстане с 8,6 до 5,4 на 1000 человек населения (или на 37,2%). Напротив, в 1998—2007 годах наблюдался «постепенный рост уровня брачности в РТ до 8,7 человека на 1000 человек населения (на 61,1%)».

Регистрация актов гражданского состояния в Татарстане за 2018 год, на 1000 человек

№№ районы, городские округа РТ Общая численность населения рождение на 1000 брак 1 Тетюшский 22 424 122 5,4 88 2 Дрожжановский 22 280 122 5,5 74 3 Мензелинский 28 335 186 6,6 113 4 Кайбицкий 13 878 55 4,0 38 5 Верхнеуслонский 16 317 106 6,5 67 6 Муслюмовский 19 874 156 7,8 123 8 Апастовский 19 936 70 3,5 84

Соотношение браков и разводов в Татарстане более не соответствует даже западным нормам

В «жирные годы» власти РТ утвердили комплексную программу демографического развития Татарстана до 2010 года и на перспективу до 2030 года, часть показателей которой в тяжелый 2016 год пришлось изменить. Согласно программе, в 2015 году должно было, при худшем сценарии, заключаться 7,7 брака на 1000 человек, в 2020 — 7,89, в 2030 — 8,17. В лучшем случае в 2020 году ожидалось, что будет заключено 8,06 брака на 1000 человек.

И что же? В 2017 году было заключено 6,9 брака на 1000 человек. А в прошлом году — уже 6,4 брака. То есть надеяться на выполнение демографической программы в 2020 году, как мы и писали, нет никакого смысла. Аналогичная непростая ситуация с разводами. Их с 2015 года было все меньше, но в 2017 году число разводов вновь начало расти, достигнув 13,5 тыс. Рекордно низкое число разводов было в экономически благополучный 2012 год — 12,7 тыс. В 2018 году количество пар, подавших на развод, по сравнению с предыдущим годом почти не изменилось (разве только в рамках статистической погрешности), составив 13,5 тыс.

Напомним, что власти РТ в 2009—2010 годах отмечали, что соотношение браков и разводов, равное 2,5 и более, «характерное для советского периода», в обозримой исторической перспективе достигнуто не будет». Соотношение браков и разводов, по их расчетам, будет варьироваться в диапазоне 1,9—2,0, «соответствующего нормальному соотношению браков и разводов в развитых странах Запада — что не создает угрозу функционированию института семьи, нормальной реализации последним репродуктивной и воспитательной функций». При этом не стоит забывать и о том, что к 2009 году число гражданских браков за 10 лет выросло более чем в 2 раза, из них далеко не все в итоге регистрировались официально.

В 2017 году было заключено в 2 раза больше браков, чем разводов. В 2018 году число разводов почти не изменилось, однако при снижение числа заключенных браков почти на 2 тыс. семейная брачная статистика Татарстана более не соответствует и западной: на 1 развод приходится уже не 1,9, а 1,84 брака. С учетом демографической ямы и изменившихся моделей поведения нового поколения, вероятность того, что в ближайшие годы браки в РТ станут вновь «западными», не говоря уже о «советских» (или соответствующих консервативным ожиданиям ислама и христианства) невелика.



Согласно программе, в 2015 году должно было, при худшем сценарии, заключаться 7,7 брака на 1000 человек, в 2020 — 7,89, в 2030 — 8,17. Фото Максима Платонова

В консервативных сельских районах ситуация такая же

Нельзя уже полагаться и на «консервативное» село. Во-первых, с 1990 по 2013 год было зафиксировано изменение демографической структуры РТ: убыль сельского населения составила 42 тыс. человек. Немалое влияние оказывают и экономические факторы — и в последние годы экономическое развитие в отдельных сельских районах РТ оставляло желать лучшего, а уж об экономической ситуации конца 1990-х — начала 2000-х годов и говорить не приходится — сельские жители просто-напросто мигрировали в города. В результате этих и других причин в 2018 году число браков, заключенных на селе, тоже снизилось — на 7,3%: с 11,8 тыс. до 10,9 тыс., то есть было заключено почти на 1 тыс. браков меньше.

Аналогичная ситуация и в Казани, где появилось в прошлом году на 1 тыс. семей меньше (-7,9%), или 10,5 тыс. К тому же в столице РТ в 2018 году выросло и число разводов (на 3,4%) до 4,8 тыс. В Набережных Челнах снижение было еще более наглядным: число новых браков упало на 9,4%, до 3,4 тыс. Как следствие, в Казани и автограде снизилось и соотношение вновь заключенных браков к числу разводов. В столице РТ оно упало до 2,2 брака на развод, в Челнах опустилось до критического значения в 1,63.

Отрицательную динамику показали 28 районов РТ. Хуже всего в Ютазинском районе (число браков снизилось на 33,6%), Алексеевском (-29,6%), Агрызском (-28,7%) и даже в благополучном Сабинском, занимающем пока верхние места в рейтинге социально-экономического развития Татарстана — число браков здесь в прошлом году снизилось на 23,5%. Впрочем, в этих сельских районах количество заключенных браков измеряется сотнями — и снижается в то же время число разводов: можно лишь предположить, что это следствие демографической ямы 20-летней давности (или же — что местные молодые люди, уезжая из деревень за лучшей долей, просто заводят семьи и разводятся уже в больших городах).

Но существенно упали показатели и в ряде крупных городов. Помимо Казани и Челнов, это, например, экономически развитый Нижнекамск, где число новых семей сократилось на 11,5%, составив 1,6 тыс. И нефтяной Альметьевский район, где в 2018 году было заключено на 8,5% браков меньше, чем годом ранее — 1,3 тыс. К тому же здесь выросло и число разводов — до 777.

Отметим, что в 10 районах РТ, напротив, браков в прошлом году было заключено больше, чем в предыдущем. Наиболее существенный рост произошел в Верхнеуслонском (39,6%), Лаишевском (22,4%) и Тукаевском (22,3%) районах. По статистике разводов Татарстан разделился. Примерно в половине районов их число в 2018 году увеличилось. Сильнее всего в Аксубаевском (почти наполовину), Актанышском (39,6%), Алькеевском (29,4%) и Пестречинском (26%) районах. Меньше разводиться стали в другой половине районов РТ. В частности, в Кайбицком (-35,5%), Тетюшском (-32,4%), Алексеевском (-26,8%).

В столице РТ в 2018 году выросло и число разводов (на 3,4%) до 4,8 тыс. Фото infobrod.ru

«По-европейски живут» — в 20 районах Татарстана на один развод приходится два брака

«Брачным лидером» по-прежнему остается Балтасинский район, где количество браков, приходящихся на один развод, хотя и снизилось, но пока составляет недостижимую для остальных цифру 4,14 (было — 4,3). На второе место с третьего переместились Сабы — здесь на 1 развод приходится 3,1 нового брака (в 2017 году было, впрочем, — 3,5). На третьем месте Апастовский район — три к одному.

«По-европейски живут» — то есть на один развод приходится два брака — в 20 районах Татарстана. Из крупных городов это, помимо Казани, только Елабуга (1,94). В 25 районах РТ показатель далеко ушел от стабильной цифры 1,9. И если в Челнах на 1 развод приходится 1,6 браков, то в соседнем с ними Тукаевском районе — всего 1,47. В Альметьевске — 1,7, в Нижнекамске — 1,5, в Зеленодольске — 1,4, в Лаишево — 1,2.

Рождаемость продолжает падать: в 2018 году родилось на 2 тыс. детей меньше

Страдает и тесно связанная со статистикой заключения браков рождаемость, что, во-первых, прямо сказывается на вымирании населения в районах Татарстана прямо сейчас — и, если рождаемость будет падать (а смертность расти), сильно ударит по брачным показателям через 18—20 лет, что опять же снова ударит по рождаемости. Замкнутый круг. Вспомним, что в год распада СССР рождаемость в бывшей ТАССР составляла 13,6 человека на 1000 человек населения — через восемь лет упав до 9,3 человека. С учетом общероссийского тренда она начала расти только после 2000 года — так, в РФ в 2007 году родилось 11,3 человека на 1000 населения.

В 2017 году рождаемость в РТ достигла 12,5 человека на 1000 — однако в 2018-м вновь начала падать, потеряв полпункта. Иными словами, в 2018 году родилось почти на 2 тыс. меньше детей, чем годом ранее — 46,8 тыс. против 48,5 тыс. (-3,7%). Одновременно выросла и смертность: с 11,3 человека до 11,5 человека на 1000 населения — до 44,7 тыс. умерших (на 1,7% больше).

В результате, если год назад родилось на 4,5 тыс. больше, чем умерло, то в 2018 году родилось лишь на 2 тыс. больше. В Казани эта положительная разница упала с 8,8 тыс. до 7,8 тыс. В столице РТ родилось на 4% меньше, чем в 2017 году — 21 тыс. Умерло же на 1% больше, чем годом ранее, — 13,2 тыс.

Наиболее тревожная ситуация в Кировском районе, где рождаемость рухнула сразу на 34,3% (с 8,8 тыс. новорожденных до 5,8 тыс., а смертность выросла в 1,5 раза. Получше ситуация в Набережных Челнах, где рождаемость снизилась всего на 1,5% (до 7,2 тыс.), а смертность выросла на 1,8% (до 4,5 тыс.).

С учетом общероссийского тренда рождаемость начала расти только после 2000 года. В 2017 году она достигла в РТ 12,5 человека на 1000 — однако в 2018 году вновь начала падать, потеряв полпункта. Фото Олега Тихонова

В селах Татарстана на трех умерших приходится лишь два новорожденных

Как мы уже неоднократно отмечали в прошлых материалах, наиболее тяжелая ситуация сложилась именно в сельских районах Татарстана. Там в целом и рождаемость упала сильнее — на 4,3%, и смертность выросла ощутимее — на 2,1%. Уже год назад районы в прямом смысле слова «вымирали» (можно и без кавычек). На 19,3 тыс. новорожденных приходилось 26,4 тыс. умерших. Разница составляла 7,1 тыс. человек.

В 2018 году уже лишь на 18,5 тыс. новорожденных пришлось сразу 26,9 умерших. Разница достигла 8,5 тыс. человек. То есть фактически на трех умерших в прошлом году пришлось лишь два новорожденных.

Можно исключить из числа районов крупные и развитые — Нижнекамский, Альметьевский и Елабужский. Во всех этих городах и районах ситуация — пока — положительная, в пользу рождаемости, хотя и здесь она падает. Замечательнее всего чувствует себя Нижнекамск, где родилось на 553 человека больше, чем умерло (хотя в прошлом году было лучше — разница составляла 647 человек) — пусть тут и рождаемость тоже упала на 2,4%, и смертность выросла на 0,7%.

В Альметьевске хотя ситуация и хорошая, но динамика очень тревожная: разница между рожденными и умершими в 2018 году упала в три раза. Так, в 2017 году родилось на 651 человек больше, чем умерло, — а в 2018 году лишь на 223 человека больше. Все потому, что здесь существенно упала рождаемость — сразу на 10%, и довольно сильно выросла смертность — на 6,7%. Похожая картина в Елабуге, где из-за падения рождаемости на 10,2% и роста смертности на 4% разница между числом новорожденных и умерших упала в 23 раза: еще год назад рождалось на 139 человек больше, чем умирало, — но в 2018 году эта разница составила каких-то 6 человек. То есть Елабуга вплотную приблизилась к показателям, за которыми уже можно говорить о начале вымирания населения.

В Апастовском, Рыбно-Слободском и Кайбицком районах умерло в 4 раза больше, чем родилось

Так вот, если исключить эти три крупных района-города (агломерации), то ситуация в остальных районах тем более оставляет желать лучшего — хотя в прошлом году, относительно всего Татарстана, здесь рождаемость упала не так сильно (на 3%), зато смертность выросла на 1,7%. Если в 2017 году на селе умерло на 8,5 тыс. больше, чем родилось, то в прошлом году умерло уже на 9,3 тыс. больше, чем родилось. Нагляднее цифры: родилось чуть более 12 тыс. человек — умерло 21,3 тыс. человек!

Хуже всего показатели в Апастовском, Рыбно-Слободском и Кайбицком районах — здесь умирает в 4 с лишним раза больше людей, чем рождается. В Тетюшском, Камско-Устьинском и Дрожжановском смертность превышает рождаемость в три раза (в Спасском — в 2,8 раза). В любом случае, нет ни одного района, где рождаемость превышала бы смертность — в тех же благополучных Сабах умерло в 1,3 раза больше, чем родилось (291 против 392). То есть тенденция последних лет не только не изменилась, а стала еще более катастрофической — о чем власти РТ, как известно, в курсе и давно бьют в набат. Только вот толку от этого, увы, мало. Города продолжают расти, там прирост нового населения, как новорожденных, так и мигрантов, отмечается каждый год — а село просто-напросто умирает.

Города продолжают расти, там прирост нового населения, как новорожденных, так и мигрантов, отмечается каждый год — а село просто-напросто умирает. Фото Романа Хасаева

В РТ снижается число усыновленных — и принимают из детдомов в свои семьи в основном жители крупных городов

Из любопытного. К сожалению, снижается в Татарстане и число усыновленных детей. В 2018 году их было усыновлено на 15,2% меньше — чуть более 300 человек. Разумеется, большая часть усыновлений и удочерений приходится на крупные города — почти 190 детей из детдомов попало в городские семьи. Казанские семьи усыновили 83 ребенка, челнинские — 46, нижнекамские — 35, альметьевские — 15, елабужские — 10. В 2017 году отмечалось 6,3 тыс. случаев установления отцовства, почти половина из них приходится на Казань. В 2018 году устанавливали отцовство уже 5,9 тыс. раз — из них 2,3 тыс. раза в столице Татарстана. Для сравнения, в автограде о своем настоящем отце задумались 906 человек.

827 казанцам не понравилось их оригинальное имя, и они пожелали его поменять

На фоне всех удручающих демографических показателей особенно поразительно выглядит ситуация с переменой имени. Вот уж действительно казус: число желающих поменять данное родителями при рождении имя в 2018 году выросло! В 2017 году таковых было 1,8 тыс., а в прошлом году почти на 200 человек больше.

Основная часть «переименовавшихся» приходится на казанских «продвинутых» жителей: 827 казанцам не понравилось их «оригинальное» имя, и они пожелали его поменять. В Челнах таковых нашлось 368 человек, в Нижнекамске — 130. Заметим также, что в каждом районе РТ нашлось как минимум два и более (счет в отдельных сельских районах идет на десятки) человека, которые подавали в прошлом году заявления о смене собственного имени.