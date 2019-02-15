«Вы в своей депутатской деятельности должны показывать знания чуть выше, чем у ваших избирателей»

Сессия Госовета: с налогом для самозанятых случился конфуз, а за парковку без номеров предложили эвакуировать

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера Госсовет Татарстана вышел с зимних каникул. Работы накопилось много, и депутаты с непривычки быстро подустали — спикеру Фариду Мухаметшину пришлось делать замечания и «наводить дисциплину» в зале. С основным докладом выступил министр внутренних дел Артем Хохорин, который сообщил, что преступность быстро осваивает информационные технологии, и МВД пока не может догнать мошенников. С налогом для самозанятых вышел конфуз, и депутатам пришлось снова менять измененный в декабре Бюджетный кодекс. Сария Сабурская увидела проблемы с поступлением в 10-й класс, а Александр Комисаров предложил брать с богатых за вывоз мусора больше. Подробности — в материале «Реального времени».

Доклад Хохорина: преступность переходит на IT

В Татарстане растет количество преступлений, совершаемых дистанционно, и с ними МВД пока не может справиться. За 2018 год мошенники 1 379 раз украли деньги с банковских карт, а раскрыто только 190 преступлений.

— Получив данные телефонов владельцев карт, мошенники выходят на них, выманивают данные банковской карты и списывают все деньги. Позавчера у женщины с карты сняли 1 млн рублей. Пока крайне сложно работать по этому направлению, — признал министр внутренних дел Артем Хохорин.

Информационные технологии освоили цыгане — этнический поселок в Калужской области обчистил 200 татарстанцев. В числе самых громких преступлений 2018 года Хохорин назвал кражу гражданами Колумбии чемодана с бриллиантами у якутской фирмы «Сэвен Даймондс». Министр назвал это преступление редким и по сумме ущерба (более 133 миллионов рублей), и по фигурантам, и по предмету посягательства. Еще одно преступление года — хищение 223 миллионов рублей из казанского филиала банка «Открытие».

В Татарстане растет количество преступлений, совершаемых дистанционно, и с ними МВД пока не может справиться, признал Артем Хохорин



Депутат Артем Прокофьев спросил своего тезку, почему сотрудники ГИБДД перегибают с эвакуацией автомобилей. И предположил, что МВД дало установку эвакуировать не там, где машины мешают, а там где это проще сделать. Хохорин ответил, что никаких специальных установок нет, а то, что запрещающие парковку знаки появляются у школ и больниц — это вопрос к исполкому.

Марат Галеев спросил у главы МВД, становится ли меньше финансовых пирамид. Тот в ответ отметил, что в прошлом году не было зарегистрировано ни одного классического случая пирамидостроения. Пирамиды перешли в интернет-пространство и маскируются под инвестиционные фонды и криптобиржи.

Хафизу Миргалимову показалось, что в таких исконно татарских районах, как Муслюмовский и Актанышский, бытовых преступлений, совершенных по пьянке, становится больше. Хохорин ответил, что картина везде одинаковая: «Пьянство есть, никуда не денешься».

Налог с самозанятых пока не смогут отправлять в муниципальные бюджеты

Закон о самозанятых столкнулся с техническими проблемами. В декабре депутаты Госсовета внесли изменения в Бюджетный кодекс РТ, чтобы налог на 100% зачислялся в бюджеты муниципалитетов. Но 1 января, когда стало доступно приложение «Мой налог», выяснилось, что возможности зачислись налог в местные бюджеты нет — только в бюджет региона.

— Во избежание потерь бюджета, а у нас первые суммы налога по самозанятым поступают в марте, и чтобы не было невыясненных платежей, которые в итоге отправляются в федеральный бюджет, мы предлагаем остановить до 2020 года эту норму, пока не будет установлен порядок зачисления в местные бюджеты, — предложили депутаты.

— Мы приостанавливаем эту норму Бюджетного кодекса, чтобы эту задачу решить, — уточнил Фарид Мухаметшин. Премьер-министр РТ Алексей Песошин сообщил, что поправки вынужденные и пообещал продумать, как сделать так, чтобы местные бюджеты от этого не пострадали. «Найдем механизм», — пообещал он.

Закон о самозанятых столкнулся с техническими проблемами, Алексей Песошин пообещал продумать, как сделать так, чтобы местные бюджеты не пострадали. Фото tatarstan.ru



Что заботит омбудсмена: дискриминация по возрасту и проблемы с поступлением в 10-й класс

Еще один доклад был от уполномоченного по правам человека Сарии Сабурской. Она рассказала о том, что в ходе мониторинга сайтов с вакансиями заметила установление работодателями возрастного ценза, причем он намного ниже не только нового пенсионного возраста — даже старого. Омбудсмен попросила Минтруд Татарстана присмотреться к проблеме.

— Есть проблема необоснованных отказов приема в 10-й класс. Необходим прозрачный механизм, чтобы дети и родители видели, есть ли свободные места. Иначе правды будут добиваться только самые упорные, — предложила Сабурская.

Еще одно замечание касалось школьных конфликтов. Уполномоченный по правам человека предложила ввести во все образовательные учреждения службу медиации. По ее данным, такая в 2018 году была образована в трети татарстанских школ.

В повестке сессии было более 30 вопросов, но после трех часов труда (включая 30-минутный перерыв) внимание депутатов начало рассеиваться, докладчикам они стали задавать меньше вопросов, да и слушать, честно говоря, перестали. И Фарид Мухаметшин даже сделал замечание.

— Вы в вашей депутатской деятельности должны показывать образованность, знания чуть-чуть выше, чем у ваших избирателей, — призвал спикер уважать докладчиков, не болтать и вообще расширять кругозор, внимательно слушая коллег. После этого дисциплина в зале несколько улучшилась.

Сария Сабурская рассказала, что заметила установление работодателями возрастного ценза, причем он намного ниже не только нового пенсионного возраста – даже старого. Омбудсмен попросила Минтруд Татарстана присмотреться к проблеме



Медведева попросят запретить стоянку со скрученными и нечитаемыми номерами

Депутаты приняли решение обратиться к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву по двум вопросам. Первый касался борьбы с борщевиком. За 2 года 480 человек в Татарстане получили ожоги от этого растения. «В этом году выделено 10 млн рублей на борьбу, но этого мало. Нужно разработать федеральную программу по обеспечению финансирования», — сказал председатель комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

Второе обращение касалось порядка на платных парковках. С подачи мэрии Казани депутаты хотят внести изменения в ПДД и запретить не только движение автомобилей без госномеров, но и стоянку. Сейчас из 4 тысяч машин, ежедневно паркующихся на платных местах, 350 уходят от оплаты, скручивая номера. Платные парковки недополучают 10% дохода.

— Понятно, что неисполнение правил — это плохо, но, с другой стороны, когда граждане просили ввести постоплату — мэрия пошла навстречу? — просил не голосовать за предложение Прокофьев.

— Участились случаи, когда ставят машину, номера с собой уносят, машина стоит сутками, а тебе нет места для платной парковки, — возразил Мухаметшин и попросил поддержать. В итоге — 75 голосов за то, чтобы отправить предложение главе российского правительства (при пяти «против»).

В повестке сессии было более 30 вопросов, после трех часов труда внимание депутатов начало рассеиваться, и Фарид Мухаметшин вынужден был сделать замечание



Обращение с отходами: жители элитного жилья мусорят в четыре раза больше

Депутат от КПРФ Александр Комисаров предложил депутатам присмотреться к мусорной реформе. Новую систему обращения с отходами он назвал несправедливой — и в плане нормативов накапливаемых ТКО, и в плане тарифов.

Сейчас для частного сектора норматив составляет 2,56 кубометра на человека, а для многоквартирных домов (МКД) — 2,36 кубометра. Хотя в селах большая часть мусора утилизируется в компост и так далее.

Комисаров предложил диверсифицировать нормативы и для МКД. По наблюдениям депутата, жители социального жилья мусорят меньше, чем жители элитного.

— На Фучика накопления 0,79 кубометра на человека, а на Достоевского — 4 кубометра. В хрущевках пенсионеры живут, они не могут позволить себе покупки в большой упаковке, — сказал Комисаров.

Еще он предложил не взимать плату в период временного отсутствия. Особенно это актуально для дачников, ведь получается, что летом они будут платить дважды — за вывоз в садовом обществе и дома.

— К сожалению, эта тема до конца не проработана. Операторы пришли, с ними кое-как утвердили эти тарифы, но сам механизм недействующий, — согласился Фарид Мухаметшин.

Он попросил Комисарова следить за проблемами мусорной реформы, а граждан — активнее сортировать мусор: «Я был в Японии, они сказали: «Вас, русских, еще 10 лет надо учить как мусор собирать раздельно. Надо будет серьезно этим заниматься».

Александр Комисаров новую систему обращения с отходами считает несправедливой



В заключении Мухаметшин напомнил, что подходит срок подачи деклараций депутатами и почему-то обратился персонально к ректору КФК Ильшату Гафурову:

— Ильшат Рафкатович, надо правильно заполнять декларацию — общественность следит. Депутаты, посмотрите внимательно доходы, чтобы ничего не было упущено. У кого-то лодка, у кого-то мотоблок — чтобы были указаны. Потом не на кого будет жаловаться.