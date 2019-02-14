«Офицеры, сержанты, кадеты! Стрелять надо четко и метко!»

Сегодня в тире ДОСААФ РТ проходит финальный этап ежегодных Республиканских соревнований по стрельбе на приз Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова. Юноши и девушки 14—17 лет из городов и райцентров республики, прошедшие отборочные туры на местах, демонстрируют свою меткость и навыки стрельбы из пневматической и малокалиберной винтовок. Юных стрелков приветствовали Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной Войны Борис Кириллович Кузнецов и председатель правления РОГО ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир Динниулов.

