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«Офицеры, сержанты, кадеты! Стрелять надо четко и метко!»

13:30, 14.02.2019 2

В тире ДОСААФ РТ соревнуются за приз Бориса Кузнецова

«Офицеры, сержанты, кадеты! Стрелять надо четко и метко!» Фото: Олег Тихонов

Сегодня в тире ДОСААФ РТ проходит финальный этап ежегодных Республиканских соревнований по стрельбе на приз Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова. Юноши и девушки 14—17 лет из городов и райцентров республики, прошедшие отборочные туры на местах, демонстрируют свою меткость и навыки стрельбы из пневматической и малокалиберной винтовок. Юных стрелков приветствовали Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной Войны Борис Кириллович Кузнецов и председатель правления РОГО ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир Динниулов.

Видео Камиля Исмаилова
Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:02
    Классно!
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  • Анонимно 15:50
    Стреляют лежа. Но у них должен быть наводящий, иначе говоря второй номер. человек который вводит корректировку выстрела. А так ребята молодцы, сразу вспоминаются сборы
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