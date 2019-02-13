«Надеемся, что КЗСК умрет не раньше, чем отрубит воду в нашей промзоне»

«Оборонщики» просчитались, надеясь, что исправительную колонию от водоснабжения не отключат

Фото: Максим Платонов

Коммунальный коллапс зреет в запущенной промышленной зоне Приволжского района Казани, где раньше властвовал «убитый» монстр малотоннажной химии — Казанский завод синтетического каучука. Исполнительный директор КЗСК Алексей Контуров разослал официальные предупреждения своим «соседям» — оборонному предприятию «Казанский электротехнический завод» и исправительной колонии №18 УФСИН о предстоящем прекращении подачи воды и канализирования стоков по своим сетям с 1 мая. По своей наивности абоненты КЗСК не сразу поверили в угрозу: оборонщики втайне надеялись, что «тюрьму отрубить не посмеют», но сильно ошибались. УФСИН по РТ выбивает деньги из Москвы, но пока безуспешно. Подробности — в материале «Реального времени».

КЗСК «режет» по-живому: без воды останется промзона на Лебедева?

Казанский завод синтетического каучука, находящийся в процедуре внешнего управления с августа прошлого года как стратегически важное предприятие РФ, переходит к отключению жизненно важных коммунальных ресурсов для абонентов, подключенных к его инженерным сетям. Как стало известно «Реальному времени», КЗСК направил официальное уведомление о замораживании с весны этого года комплекса сетей водоснабжения и водоотведения, которые используются для транспортировки водных ресурсов по всей промышленной зоне Приволжского района Казани. Уведомления за подписью исполнительного директора КЗСК Алексея Контурова получили около 30 абонентов и субабонентов, которые работают в 5-километровом радиусе вокруг завода, рассказали источники, знакомые с содержанием письма. По словам собеседников «Реального времени», руководство КЗСК объяснило готовящиеся меры по отключению коммунальных ресурсов финансовыми трудностями: присоединенные к сетям абоненты теперь расходуют воды больше, чем сам огромный завод, перекачивающий воду по распределительным сетям.

Точная сумма расходов КЗСК на оплату энергии для перекачки воды и стоков, понятно, не называется. Однако известно, что ежедневный объем потребления воды (без стоков) оценивается в 10—20 тысяч кубометров. Это равнозначно нуждам одного жилого микрорайона из 10 домов, то есть масштабы отнюдь не гигантские. Разослав предупреждения, КЗСК, похоже, расписался в своей неготовности к перезапуску производства — ведь одновременно с отключением абонентов КЗСК и сам перестанет пользоваться ресурсами.

КЗСК направил официальное уведомление о замораживании с весны этого года комплекса сетей водоснабжения и водоотведения, которые используются для транспортировки водных ресурсов по всей промышленной зоне Приволжского района Казани. Фото rt.rbc.ru



При этом и.о. внешнего управляющего КЗСК Павел Медведев заявил «Реальному времени», что впервые слышит о рассылке подобных предупреждений и пообещал разобраться, «откуда ноги растут».



«Казанский электротехнический завод» не хочет лезть под «Ласточку»

«Да, КЗСК предварительно предупредил нас об отключении воды еще перед новогодними праздниками», — рассказали «Реальному времени» в службе главного энергетика «Казанского электротехнического завода». По словам специалистов предприятия, КЭТЗ соседствует с КЗСК больше 10 лет и пользуется его сетями для водоснабжения социальных объектов, а не производственных корпусов. Альтернативы инженерным сетям КЗСК в этой части города нет. После того как сосед озадачил КЭТЗ этим предновогодним сюрпризом, оборонный завод запросил технические условия на подключение к сетям МУП «Водоканал» Казани.

«Пока мы не нашли с ним решения и пытаемся договориться, чтобы нам дали другие точки подключения, — рассказали на предприятии. — Изначально нам выдали «точки подключения» на врез к коллектору на улице Технической. Это значит, что мы должны пройти под железнодорожной веткой «Вокзал Казань-1 — аэропорт Казань», по которой курсируют электрички. Фактически нам предложили такие технические условия, выполнить которые на практике невозможно. Чтобы подобраться к Технической, нужно или пройти подземным способом под железнодорожными путями, или перекопать половину микрорайона. Ни первый, ни второй вариант — не выход. Но «Водоканал» ссылается на то, что коммуникаций ближе у них нет», — отметил представитель КЭТЗ.

Как «оборонщики» искали спасение в тюрьме

Впрочем, «оборонщики» не торопятся «брать штурмом» казанский «Водоканал» и, можно сказать, сами тянут резину совсем по другой причине. Оказалось, что к сетям КЗСК наряду с «простыми смертными» присоединены «неприкасаемые» — одна из самых больших тюрем Казани. В исправительной колонии №18 УФСИН России по РТ содержатся почти 1000 приговоренных к лишению свободы. А как известно, любые учреждения УФСИН России до сих пор было запрещено отключать от энергоснабжения и коммунальных услуг даже в случае войны. «Они, что, не знают, что на сетях КЗСК «сидит» тюрьма? Их, что, тоже отключат? Уголовного преследования не боятся?» — не поверил информации об отключении один из руководителей КЭТЗ. «Я, по своей простоте, тихо надеюсь на это явление», — признался также заместитель главного энергетика КЭТЗ.

«Изначально нам выдали «точки подключения» на врез к коллектору на улице Технической. Это значит, что мы должны пройти под железнодорожной веткой «Вокзал Казань-1 — аэропорт Казань», — поясняют на КЭТЗ. Фото sodruzhestvoppk.ru

«Законодательной нормы о запрете отключения тюрем УФСИН больше нет, — разочаровал «оборонщиков» в разговоре с нами главный энергетик исправительной колонии №18. — Зря они надеются выставить нас в качестве щита. Да, раньше нас нельзя было трогать, а теперь мы пользуемся сетями наряду с остальными потребителями». По его словам, руководство колонии получило уведомление КЗСК еще в ноябре прошлого года. «По закону они обязаны предупредить за полгода и могут отключить [после этого] в любой момент», — пояснил он.

Исправительной колонии дали срок до 1 мая

Датой отключения колонии от воды и канализации было указано 1 мая 2019 года. Руководство ФСИН России проинформировано о том, что казанской тюрьме срочно понадобились деньги на строительство сетей. Запрос «Реального времени» в пресс-службу УФСИН РФ по РТ пока остался без ответа, но как только он поступит, редакция опубликует его незамедлительно.

«Объясняя причины, руководство КЗСК написало, что отныне у завода нет необходимости тратить электроэнергию на перекачку воды и канализационных стоков для нашей колонии, — рассказал собеседник «Реального времени». — Колония потребляет всего 250 тысяч кубометров воды в месяц или 6 тысяч кубометров в сутки».

МУП «Водоканал» Казани оставил тему без комментариев. Фото vestikazan.ru



«Не факт, что завод будет работать до 1 мая. Может быть, и до 1 июня»

Несмотря на ноябрьский сигнал, исправительная колония №18, как и КЭТЗ, пока не смогла получить конкретных технических условий на подключение к сетям от «Водоканала». «Точки подключения мне дали, но лишь неделю назад мы запросили конкретные технические условия для заключения договора и разработки проекта, — сообщил главный энергетик колонии в ходе разговора с корреспондентом «Реального времени». — Заявка находится на рассмотрении, инженеры «Водоканала» приезжали, смотрели, как лучше прокладывать линию».

По первым прикидкам, колонии придется проложить 350—400 метров водопроводных сетей, как и КЭТЗ. А по канализации больше — около 1 км сетей. «До мая успеете решить эту проблему, если дело движется так медленно? — уточнил корреспондент «Реального времени». «Да вряд ли успеем, — ответил главный энергетик. — Но мы надеемся, что КЗСК умрет не раньше, чем «отрубит» воду в нашей промзоне. Не факт, что завод будет работать до 1 мая — может быть, и до 1 июня, а может и до 1 июля протянет еще «старичок».

МУП «Водоканал» Казани оставил тему без комментариев. Руководитель производственно-технического отдела Леонид Карагузов, отвечающий за решение проблемы водоснабжения в промзоне Приволжского района Казани, отказался общаться со СМИ, переадресовав вопросы пресс-секретарю Ксении Лебедевой, а та перенаправила нас в пресс-службу исполкома Казани.