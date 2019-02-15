Неоправданные потери: как уроженцы ТАССР гибли на афганской земле

Татарстанские герои и жертвы войны в Афганистане

30 лет назад, 15 февраля 1989 года, последняя военная колонна «ограниченного контингента советских войск» вышла из Афганистана. Так завершилась эпопея «интернационального долга», длившаяся с сентября 1978 года. Но тысячи «шурави» не смогли вернуться на родину. Среди было немало парней, призванных военкоматами ТАССР. Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Михаил Черепанов в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает, кто из татарстанцев вернулся в звании героя, а кто остался навечно покоиться в далекой стране.

Невосполнимые потери

Сегодня мы отмечаем 30-летие вывода советских войск из Афганистана. А начиналась эта трагическая страница истории в декабре 1979 года, когда СССР ввел свои войска на территорию соседней страны.

В обращении к советскому воину говорилось: «В составе ограниченного контингента советских войск ты по решению Советского правительства, по просьбе правительства ДРА и в соответствии с советско-афганским Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве находишься на территории Афганистана, оказываешь интернациональную помощь народу дружественной нам страны, обеспечиваешь безопасность нашей южной границы».

Потери советских войск в ходе войны в Афганистане составили 15 031 солдат и офицеров. Сотрудников КГБ СССР погибло 585 человек, сотрудников МВД СССР — 28, военных советников, специалистов и переводчиков — 180.

Общие санитарные потери в Афганистане — 469 685 человек. Из них ранено, контужено, травмировано 53 753 человек, заболело 415 392 человек. Возвращено в строй 455 071 человек. Умерло (включены в число безвозвратных потерь) 2 960 человек. Уволено по состоянию здоровья 11 654 человек. В том числе стали инвалидами 10 751 человек.

Пропали без вести или оказались в плену 417 человек, из них на 1 января 1999 года вернулись 130.

Татарстанские герои

В боевых действиях 40-й армии на афганской земле приняли участие 9 358 уроженцев и жителей Татарской республики. 2 221 из них награжден орденами и медалями.

Трое участников боевых действий в Афганистане — наши земляки — стали Героями Российской Федерации.

Ильяс Дильшатович Дауди (Сафин) (1967 г. р.) родился в пос. Азнакаево. Учился в институте нефти и газа им. Губкина в Москве. В Афганистан пошел добровольно. Однажды в ходе ожесточенных боев на третий день закончилась вода. Температура зашкаливала за 50 градусов. Командир роты поставил Дауди задачу добыть воду и боеприпасы. Ночью душманы заминировали все тропы, и 23 августа 1986 года гвардии старший сержант Дауди обеспечив товарищей всем необходимым, подорвался на мине, получил тяжелое ранение и контузию.

Командование представило его к званию Героя Советского Союза, но домой Ильяс вернулся лишь с двумя орденами Красной Звезды. После лечения в госпиталях работал в Москве, стал отцом шестерых детей. Лишь 23 года спустя при участии Минтимера Шаймиева 27 декабря 2010 г. указом президента РФ Ильясу Дауди было присвоено звание Героя России.

Николай Александрович Беляев, выпускник Казанского суворовского военного училища 1975 г. получил «Золотую Звезду» №41 Героя Российской Федерации 7 октября 1993 г. Ныне он генерал-майор, начальник боевой подготовки Воздушно-десантных войск. Родился 27 мая 1958 г. в Самаре. В 1979 г. окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В боевых действиях на территории Афганистана принимал участие с 1982 по 1985 г. будучи командиром роты. С 1985 г. — командир 80-й отдельной разведывательной роты 103-й воздушно-десантной дивизии. В 1987 г. заместителем командира батальона 350-го гвардейского парашютно-десантного полка участвовал в боевых действиях в Афганистане. Был ранен.

Косвенно связана с войной в Афганистане и судьба третьего Героя Российской Федерации, уроженца с. Старое Дрожжаное Газинура Гарифзяновича Хайруллина. 2 августа 1995 г. он был вторым пилотом самолета Ил-76, который доставлял противникам талибов патроны. Самолет был принудительно посажен истребителями афганцев на аэродром г. Кандагар. Не согласившись на сотрудничество с талибами, спустя год экипаж самолета совершил побег из плена. Указом Президента РФ от 22 августа 1996 г. Газинуру Хайруллину присвоено звание Героя Российской Федерации.

В Чистополе живет инвалид Рафис Ирекович Махмутов. Первый орден Красной Звезды он получил за боевые действия в Панджшерской операции, когда вместе с товарищами взял в плен 60 моджахедов и освободил захваченных мятежниками советских солдат. Вторым орденом Красной Звезды награжден за участие в разгроме сил Ахмад-шаха Масуда.

Подполковник Рамиль Каримович Абзалимов служил в войсках спецназа ГРУ. В декабре 1979 г. командовал группой спецназа при штурме дворца Амина. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

Орденом Красного Знамени посмертно награжден Ильдус Хайбуллов, родившийся в с. Старое Дрожжаное 1 января 1969 г. С марта 1988 г. был танкистом-наводчиком в ДРА. Погиб 26 декабря 1988 г. при подрыве танка на мине.

296 уроженцев и жителей Татарстана погибли в ходе боевых действий, 231 человек — умер от ран или в результате психологической травмы после окончания войны. Кроме того, в этой войне получили ранения и увечья 546 человек и 311 человек стали инвалидами.

Погибли, исполняя интернациональный долг

Имена 520 уроженцев и жителей нашей республики мне удалось увековечить в Книге памяти жертв войны в Афганистане, изданной в 1999 году. Удалось подсчитать, что среди погибших — 31 уроженец Казани, 217 — уроженцев республики и 48 человек, призванных военкоматами Татарской АССР.

Моя книга была первой попыткой увековечить имена «афганцев», которые пали в далекой стране, сражены пулей снайпера или умерли от ран в госпиталях. Представлены сведения и о тех, кто вернулся из Афганистана, но тоже стал жертвой войны: умер от ран спустя годы или, не выдержав психологической травмы, ушел из жизни по своей воле.

Всех, кто попал на страницы книги, перечислить невозможно. Но размышляя над смыслом той войны и ее значением в нашей истории, хотелось бы лишь вспомнить, в каких обстоятельствах погибали наши земляки, исполняя так называемый «интернациональный» долг.

Абдулминов Рамиль Равильевич, 1961 г.р., Сармановский р-н, с. Большое Нуркеево. Водитель. Смертельно ранен 5.7.1980 г., отражая нападение противника при форсировании его ротой горной реки.

Альбицкий Ян Валерьевич, 1964 г.р., казанец. Лейтенант отряда спецназа. Умер от ран 1.7.1988 г. Ранен в бою, обеспечивая выход разведчиков на выгодный рубеж. Вызвал огонь противника на себя.

Аскаров Валерий Мингарифович, 1954 г.р., казанец. Водитель. 17.6.1984 г. умер от ран, полученных при обстреле автоколонны.

Ахметшин Талгат Максутович, 1964 г.р. Кукморский р-н, д. Чишма-Баш. Наводчик-оператор боевой машины пехоты. 28.10.1983 г. умер от ран, полученных в бою в провинции Лагман. «Огнем из орудия боевой машины уничтожил огневую точку душманов и дал команду механику-водителю выдвинуть машину во фланг противника. Но там стояла мина...»

Безруков Александр Иванович, 1961 г.р., г. Бугульма. Гвардии лейтенант, командир парашютно-десантного взвода. 23.8.1983 г. умер от ран, полученных в бою при попытке «перехватить караван с оружием, шедший к мятежникам из Пакистана».

Гильванов Талгат Гузаирович, 1962 г.р. Балтасинский р-н, д. Арбор. Механик-водитель БМП. «21.12.1981 г. машина Талгата напоролась на противотанковую мину».

Гильванов Фанис Агзамович, 1963 г.р., с. Муслюмово. Младший сержант, командир отделения. 11.4.1984 г. погиб в бою, когда его подразделение попало в засаду. «Фанис выпустил все до одного патрона в душманов».

Гиниатуллин Равиль Исмагилович, 1961 г.р., Рыбно-Слободский р-н, с. Кугарчино. Гранатометчик. 26.6.1981 г. умер от ран, полученных в бою. «Находясь в бронетранспортере, заменил раненого пулеметчика».

Драндров Владимир Михайлович, 1965 г.р., Кайбицкий р-н, с. Большое Тябердино. Гранатометчик. 25.9.1984 г. погиб, ведя прицельный огонь из гранатомета по группе противника, которая пыталась обойти его роту с фланга.

Емельшин Алексей Анатольевич, 1964 г.р., казанец. Лейтенант, бортовой авиатехник-воздушный стрелок вертолета Ми-8. 2.3.1986 г. его вертолет был обстрелян противником, упал и взорвался.

Кандкров Николай Петрович, 1966 г.р., г. Азнакаево. Пулеметчик парашютно-десантной роты. 14.12.1985 г. будучи раненым в ногу, остался прикрывать отход разведывательного дозора. При попытке афганцев взять его в плен подпустил их и подорвал себя последней гранатой.

Кириллов Иван Александрович, 1960 г.р., казанец. Пулеметчик. 14.4.1980 г. в ауле «при очистке местности» попал в плен. Труп найден изувеченным.

Королев Александр Федорович, 1963 г.р., Алексеевский р-н, д. Ерыкла. Минометчик. 4.6.1983 г. смертельно ранен при прочесывании населенного пункта.

Корчагин Александр Александрович, 1956 г.р., Спасский р-н, с. Куралово. Старший лейтенант, командир вертолета Ми-24. 24.4.1980 г., поддерживая огнем парашютно-десантный батальон, сбит мятежниками.

Кубасов Евгений Павлович, 1965 г.р., казанец. Механик-водитель танка. 15.2.1986 г. в районе г. Герат его экипаж уничтожил 3 огневые точки противника. Погиб при подрыве танка на мине.

Кузнецов Сергей Васильевич, 1964 г.р., Елабужский р-н, с. Танайка. Пулеметчик парашютно-десантной роты. 27.8.1984 г. погиб, защищая фланг подразделения в бою в провинции Кандагар.

Курбанов Ильфат Габдельфатович, 1967 г.р., г. Нижнекамск. Номер расчета орудия, который подавил 3 огневые точки мятежников. 27.10.1987 г. умер от ран при ответном обстреле позиции минометом.

Кухарев Владимир Васильевич, 1967 г.р., г. Заинск. Русский. Младший сержант, командир десантно-штурмового отделения. 10.5.1987 г. смертельно ранен, отражая попытку мятежников прорваться к главным силам подразделения.

Латипов Дамир Хасанович, 1968 г.р., Мензелинский р-н, д. Сарсаз-Тралы. Водитель. В Ханабаде доставлял боеприпасы. 29.7.1987 г. погиб при ликвидации пожара во время обстрела заставы реактивными снарядами.

Логунов Вячеслав Алексеевич, 1960 г.р., г. Альметьевск. Стрелок парашютно-десантной роты. 25.9.1980 г. смертельно ранен, преодолевая простреливаемый участок местности.

Мархабин Ильдар Ильгизович, 1966 г.р., Пестречинский р-н, д. Кзыл Яшляр. Механик-водитель. При сопровождении колонны в провинции Кандагар 23.5.1986 г. смертельно ранен, вытаскивая товарища из горящего танка.

Машинцев Олег Юрьевич, 1960 г.р., казанец. Водитель. 29.7.1980 г. погиб при тушении своего автомобиля, когда его колонна была обстреляна на марше Термез — Кундуз.

Махмутов Радик Райшитович, 1964 г.р., г. Набережные Челны. Старший лейтенант, командир взвода управления. 24.2.1988 г. при прочесывании местности уничтожил 2 огневые точки и расчет ДШК, умер от полученных ран.

Насртдинов Ахат Габдуллович, 1968 г.р., Аксубаевский р-н, д. Новое Ибрайкино. Водитель. Доставлял горюче-смазочные материалы. 16.6.1988 г. на марше Кабул–Баграм при обстреле колонны вывел машину из-под огня, но был смертельно ранен.

Насибуллин Рустем Хуснуллович, 1962 г.р., казанец. Снайпер 8 мотострелковой роты. 2.5.1983 г. сопровождал колонну в провинции Кандагар. Уничтожил 2 мятежников, но был смертельно ранен осколком гранаты.

Рашитов Фаиз Вагизович, 1955 г.р., с. Муслюмово. Капитан, командир парашютно-десантной роты. 30.1.1985 г. его БМП была повреждена взрывом. Прикрывая ремонт машины, он уничтожил 5 душманов. Погиб при обстреле гранатометами.

Саляхеев Габдрауф Раифович, 1963 г.р., Мамадышский р-н, д. Олуяз. Стрелок. 23.3.1984 г., патрулируя маршрут, заметил диверсионную группу мятежников и уничтожил одного из них, но сам погиб.

Сафин Мухаррям Насимович, 1962 г.р., Актанышский р-н, д. Уразаево. Сапер. 25.5.1981 г. смертельно ранен, уничтожив 4 нападавших на колонну.

Сафиуллин Ирек Мунипович, 1966 г.р., Октябрьский р-н, д. Кульбаево-Мараса. Водитель. 22.8.1986 г. на маршруте Шинданд — Гиршик его машина обстреляна мятежниками.

Сахбиев Мударис Анасович, 1962 г.р., Азнакаевский р-н, д. Катимово. Заряжающий среднего танка. 17.10.1982 г. при сопровождении колонны его танк подбит из гранатомета. Получив ранение, убил 4 душманов, но погиб.

Сулейманов Ильгам Галимзянович, 1968 г.р., Аксубаевский р-н, д. Новое Ибрайкино. Водитель. 12.6.1987 г., доставляя боеприпасы по маршруту Кабул — Гардез, попал под обстрел.

Сулейманов Ирек Салихович, 1962 г.р., Алькеевский р-н, с. Алпарово. Водитель. Доставлял боевые грузы. 19.4.1981 г. на марше Кундуз — Пули — Хумри попал под обстрел.

Фазлыев Даглул Валиевич, 1960 г.р., Актанышский р-н, д. Тыннамасово. Снайпер боевой группы. 3.8.1981 г. в районе Бахарас уничтожил 5 душманов. Его БМП подбита из гранатомета и упала в пропасть.

Фаррахов Эраст Ранасович, 1966 г.р., г. Лениногорск. Сапер, механик-водитель БМП. 8.12.1986 г. его машина при эвакуации раненых подорвалась на фугасе в районе Газли.

Хабибуллин Ильфат Киямутдинович, 1966 г.р., Мамадышский р-н, с. Нижняя Ошма. Младший сержант, командир отделения.

23.8.1985 г. доставлял боеприпасы, на маршруте Пули — Хумри — Годез его автомобиль был обстрелян. Погиб при устранении неисправности.

Хадиев Раис Заисович, 1966 г.р., Октябрьский р-н, с. Новая Амзя. Сержант, командир отделения. 14.3.1985 г. в ущелье Парандех в составе разведдозора уничтожил двух мятежников, но сам был смертельно ранен.

Хисамов Мансур Марсельевич, 1966 г.р., Сармановский р-н, д. Кульметьево. Радиотелеграфист. 13.12.1984 г. при захвате н.п. Киджоль уничтожил трех душманов, но сам погиб.

Хрусталев Владимир Борисович, 1961 г.р., Альметьевский р-н, д. Кузайкино. Старший стрелок. 25.7.1980 г. в рейде был дозорным. В бою уничтожил двух мятежников, убит выстрелом снайпера.

Хуснутдинов Рафис Садыкович, 1963 г.р., Агрызский р-н, д. Сосново. Снайпер. 29.6.1984 г., в ущелье его подразделение обстреляно мятежниками из миномета. Вел меткий огонь, подорвался на мине.

Шайхемарданов Ильмир Зиннурович, 1965 г.р., Муслюмовский р-н, д. Буляково. Пулеметчик. 29.6.1984 г. в ущелье Пени его взвод был обстрелян душманами. Прикрывая отход товарищей, уничтожил 2 мятежников, но сам был смертельно ранен.

Конечно, при внимательном чтении этого текста у каждого из нас возникает вопрос: а насколько оправданы и необходимы были все эти подвиги нашей страны на территории соседнего Афганистана? Не лучше ли было самим поддерживать повстанческое движение братьев-мусульман в случае размещения в соседней стране войск неприятельского государства? Пусть даже самих США. Как показала многолетняя практика, не так уж страшен был тот черт, какого рисовала советская пропаганда, оправдывая ввод наших войск в соседнюю страну. Но… это уже предмет политических споров.

Неоспоримо одно: святая обязанность живых — вечно помнить погибших в ДРА как выполнявших до конца боевой приказ. Пусть даже отданный далеко не мудрым руководством…

Михаил Черепанов, фото Дмитрия Резнова